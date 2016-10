Denon AVR-X2300W

Když přijde na A/V receivery, patří Denon k těm populárnějším výrobcům - zejména proto, že se nesnaží ve zvuku o bombasticky výbušné ladění, ale naopak často respektuje jemný, klidný a příjemný "značkový" charakter. Model X2300W patří stále mezi rozumně zaplatitelné a nabízí širokou paletu funkcí a možností pro domácí ozvučení pro každou příležitost.

Vizuálně není X2300W v ničem šokující - uprostřed je klasický, velmi sdílný displej, pod ním tenounká řada tlačítek, ještě o kousek níž výstup pro sluchátka a HDMI a USB vstupy pro audiovizuální data, doplňuje je 3,5 mm jack pro kalibrační mikrofon. Tento centrální, jen lehounce vizuálně oddělený obdélník je zprava i zleva obklopen otočnými prvky - větším vpravo pro regulaci hlasitosti, menším vlevo pro výběr vstupů. Pod tím vlevo je ještě elektronické spínací tlačítko. Přes celkovou mírnou účelnost křivek působí receiver nekonfliktně až elegantně.

Stavba přístroje jako takového je velmi slušná, zejména ty hned viditelné a "osahatelné" prvky jsou zpracovány hezky, ale ani zbytek nedělá ostudu a nepůsobí nedůvěryhodně.

Zadní panel je již třeba v porovnání s nižším AVR-X1300W řádně plný a konektivita řádně široká - X2300W nabízí koncept 7.2, tedy je tu sedm párů klasických reproduktorových terminálů. Vedle nich je ještě AM / FM konektivita pro rádio, o kousek výš čtyři páry analogových cinchů pro připojení přístrojů, dvojice regulovaných subwooferových výstupů a jeden regulovaný pre-out pro kontrolu další zóny (kde tak už stačí jen koncový stupeň nebo aktivní reprosoustavy).

Jsou tu pak tři komponentní a tři kompozitní konektory (či sady konektorů) pro video (dva vstupy a jeden výstup u obou typů), tím hlavním je ale samozřejmě celkem již naprosto dostačujících sedm HDMI vstupů a 2 HDMI výstupy, vše s podporou 4K / HDCP 2.2. Je škoda, že k dvojici digitálních optických vstupů tu není třeba ještě alespoň jeden koaxiální, ale to je spíše malá překážka. Síťovou konektivitu zajišťují dvě Wi-Fi / Bluetooth antény a LAN konektor.

Celkem sedm identických koncových stupňů nabízí výkon 95 Wattů / 8 Ohm do celého frekvenčního rozsahu, respektive až 150 Watt do 6 Ohm. Je tu podpora všech zásadních Dolby (včetně Atmos 5.1.2) i DTS kodeků (krom DTS Neo:X a krom Dolby ProLogic IIz), je tu velmi dobrý kalibrační systém Audyssey MultEQ XT s nevtíravou a přirozenou účinností, je tu video scaler až do 4K / 30 Hz a vůbec asi vše, co je v dnešním domácím kině důležité. Pro poslech hudby nabízí Denon režim Pure Direct

Receiver umí streamovat (což je také ostatně často důvod, proč si ho lidé kupují - mnoho funkcí v jednom šasi) - konkrétně internetová rádia, Spotify (přes Spotify Connect) či "domácí" obsah od MP3 po FLAC, ALAC či DSD s rozlišením až 24 bit / 192 kHz a DSD 5.6. Pro všechny formáty je k dispozici přehrávání bez mezer. Ovládání je možné přes dálkové ovládání, aplikaci iOS / Android a z části i přes webové rozhraní.

Denon AVR-X2300W jsme porovnávali zejména s jeho nižším kolegou, modelem X1300W, ale také s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS, s Cambridge CXA80 nebo Norma Revo IPA-70B, zdrojem signálu byl Pioneer BDP-LX71 a OPPO BDP-105D, případně Cambridge CXC či Pro-Ject Elemental a VPI Scout. Krátce se porovnávalo také s Marantz PM6006 a CD6006. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla, Xavian Premio, AQ Passion Teen a PMC twenty.22 a to přes kabely ZenSati Authentica, KrautWire z Lifetime série (napájení a signálové) nebo TelluriumQ Silver (reprokabely) a Black (signálové) řad. Při vícekanálovém zapojení pak ke všem krom předních kanálů vedl zcela základní "zvonkový" drát z mědi o průměru 2,5 mm2.

Řešit kvalitu obrazu u X2300W není úplně smysluplné, protože v pravděpodobném nasazení s některým standardním nebo třeba i trošičku lepším zdrojem obsahu a trochu lepším FullHD či dnes možná už i 4K zobrazovačem či levnějším projektorem bude kvalita bezproblémová. Navíc spousta parametrů má možnost poměrně výrazných úprav v nastaveních a tak se s trochou snahy každý dopracuje tam, kde chce být, ať už je to obraz věrný, vybledle-téměř-černobílý nebo naopak jásavě pouťový. Na opravdu dobrém 4K panelu poznáte, že třeba výstup z OPPO je lepší, ale pokud máte opravdu dobrý 4K panel, patrně nebudete řešit X2300W.

V oblasti basů se umí X2300W ponořit slyšitelně hlouběji a hutněji, než jeho nižší bratříček X1300W, jak jsme poznali v Kodályho "Sonátě pro sólové cello op. 8" v podání Alisy Weilerstein. Už na vás také z tónů tak trochu vykoukne pocit váhy nástroje, není to jen basový tón, ale basová rezonance, pocházející z plného, velkého těla. Ani X2300W vás neomráčí a nezahltí basovou tsunami, ale je příjemnou kombinací efektní plnosti a kultivovanosti, známé třeba i z dvoukanálových modelů Denon. Už se také začínají dát číst jemnější nuance v průběhu basových tónů a nástroj tak působí bohatěji a přirozeněji.

Největší změna oproti nižšímu modelu ale proběhla ve středním pásmu, kde znějí de Luciova a Di Meolova kytara v "Mediterranean Sundace" z "Friday Night in San Francisco" podstatně samozřejměji, uvolněněji a tedy i přesvědčivěji. Jako kdyby přibylo barev a života, přednes je čitelnější a muzikálnější. Zejména pocit teplého, "přírodního" zvuku kovu a dřeva ztratil na techničnosti a celek jako by byl i o kousíček méně vedený DSP.

Činel a vibrafon v Burtonově "Question and Answer" z "Like Minds" zůstávají téměř stejné jako u X1300W, jen činel se trochu více rozpadl na jednotlivé údery, je přesnější a má delší dozvuk. Celkové ladění je ale stále spíše jemnější, přestože kov je slušně věrohodný, není také nijak dramatický a nemá sklony k efektní nacinkanosti. Líbila se nám neokázalá čistota, kterou DSP dokáže udržet vlastně v každém momentu.

Příjemné poskočení dopředu oproti X1300W proběhlo také v oblasti dynamiky - signálové špičky v "St. Thomas" Sonyho Rollinse zvládl vyšší model jaksi snáz, bezprostředněji, s větším nadhledem, asi jako když výrazně zlepšíte napájení a cítíte, že v reprodukci je rezerva. Tóny byly pevné, klidné a už se začal maličko objevovat i dech a nenucenost.

V "Aleluja" z Händelova "Mesiáše" dokázal receiver nahrávku celkem solidně kontrolovat a dát tak pocit, že se snadno orientujete, byť jemné zvuky pozadí za orchestrem a sborem tu nejsou, stejně jako sboristé třeba tvoří spíše stále ještě jeden velký celek. Rozlišení X2300W vás nepošle do kolen přívalem detailů, ale zaujme spíše tím, že všechny informace servíruje s klidem a v kontextu, takže přednes vůbec není zlý ani srovnáme-li třeba s klasickými dvoukanálovými stroji kategorie kolem 15 000,-.

Vůbec nic nelze pak namítat proti rekonstrukci prostorových informací - ostatně, tak by to u AVR po kalibraci rozhodně mělo být. V Eliasově "Vision of Her" z "The Window" je pevný a přehledný pravolevý prostor, je tu hloubka a dokonce i nástroje usazené před a za jeden či druhý. Přednes sice stejně jako u nižšího modelu ještě není tak úplně osvobozený od hmoty ozvučnic, ale propojuje se už celkem slušně a dává smysl.

A jak se tedy poslouchá AVR-X2300W pro stereo nasazení? Rozhodně dobře, protože připomíná to, co jsme zvyklí slýchat z dvoukanálových zesilovačů této značky - tedy jemnost, kultivovanost, měkčí, ale přesto pevnou pohodu. Jinými slovy, muzikálnost. Jistě má své limity, ale už za dané peníze nabízí slušný výkon a ne úplně velké kompromisy v porovnání s čistě stereo řešeními, což je skvělé - zvuk je trochu efektnější, méně přirozený, zato ale kontrolovaný a čistý a všeobecně příjemně zábavný, oproti nižšímu X1300W pak získal ještě slušnou porci nadhledu. V dané ceně, výbavě, při daných schopnostech a s daným zvukem je Denon AVR-X2300W mile univerzální, zábavný, snadno použitelný a užitečný, takže hledáte-li řešení "v jedné krabici", je X2300W výborně vybalancovaný přístroj se vším, co potřebujete.

Kč 18 990,-

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/av-receivery/1077-denon-avr-x2300w#sigProIdd1cf2469e8 View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ příjemná cena

+ dobrá výbava

+ skvěle fungující kalibrace a decentní, přesto funkční ovlivnění charakteru zvuku

+ výborná ovládací aplikace pro mobilní zařízení

+ už nemá sklony k trochu technicistnímu přednesu

ZÁPORY

- vyrovnaný, rozumný stroj za rozumné peníze, takže žádné reálné zápory nemá

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Eurostar Ostrava | www.eurostar-ostrava.cz