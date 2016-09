Audeze LCD-4

Jak moc se svět reprodukovaného zvuku a zejména ceny v něm v posledních letech mění, to docela dobře vystihují nejnovější sluchátka od kalifornských Audeze, byť firma má motto "Nekompromisní zvuk" a tedy by se od ní něco takového dalo čekat. Už od roku 2008 nabízí magneto-planární sluchátka s nemalými cenovkami, až v roce 2016 ale jejich vrcholný model pokořil hranici šestimístné cenovky, doposud vyhrazené zejména legendárním STAX (byť se do této sféry opatrně pouští třeba i Focal či McIntosh).

Na první pohled se topmodel LCD-4 v zásadě vizuálně neliší od svých sourozenců s čísly 3, 2 a 1 na konci názvů. Mohutné mušle na překvapivě tenkém týlním mostu, luxusně působící materiály, otevřené mušle, pečlivé ruční zpracování a v mušlích ukryté vlastní reproduktory s ultra silnými magnety.

Kulaté mušle jsou otevřené, na vnější straně mají pěknou kovovou mřížku s poměrně velkými průduchy, ze spodní strany pod úhlem ční konektory, do každé mušle přivádí signál malé XLR se čtyřmi piny. Při pohledu z boku vidíte, že vnější polovina tloušťky mušle je tvořená nádherným, nádherným dřevem, které by mohly závidět téměř jakékoliv reprosoustavy (jde o 30 let starý makassar), vnitřní polovina pak úžasně měkkou, skvostně zpracovanou kůží (ale můžete si vybrat i umělotinu, cítíte-li s přírodou) s polstrováním tak bohatým a měkkým, že máte pocit, že vám po hlavě stéká med. Díky opravdu velké hloubce vám mušle spolknou libovolně velké uši jako Skylla a Charybda - nemusíte se ale bát, otevřené mušle propouští teplo a i přes jejich velikost se v nich dlouho nepotí uši a nošení je příjemné.

Nemalá váha spočívá jen na zdvojeném tenkém týlním mostě, který je z části kožený a z části z uhlíkových vláken, nastavování velikosti probíhá po poměrně velkých skocích (což vzhledem k vnitřnímu prostoru v mušlích není zase takový problém) a právě snad jen tento spoj jako jediný na celých sluchátkách působí trochu obyčejným dojmem.

To nejzajímavější je uvnitř - jde o variaci na systém membrány a pohonu, na který firma sází už od svých začátků a který je na světě celkově už přes čtyři dekády. Membránu tvoří tenounká fólie z kategorie nanoproduktů, její váha (prý) je menší, než váha vzduchu ve srovnatelném objemu. Celou plochou membrány pak probíhají žilky kovu, díky kterým drží mezi oboustrannými neodymiovými magnety - jejich pole je rozestavěno v systému Double-Fluxor Magnet Array, který je v podstatě zdvojeným řešením z nižších modelů. Celkově nabízí hodně unikátní magnetický tok 1,5 Tesla. To spolu s váhou membrány slibuje hodně zajímavé zážitky. Uvnitř mušlí jsou také zvláštní zvukovody, které potlačují rezonance a další nežádoucí elementy zkreslující reprodukci.

Průměr měniče 10,6 cm hovoří sám za sebe. Impedance sluchátek 200 Ohm jasně říká, že budete muset použít solidní externí zesilovač (a magneto-planární koncepce sama je známá svými nemalými nároky na "pohon"), stejně jako na poměry sluchátek spíše skromnější citlivost 97 dB / m / W. Výrobce doporučuje výkon zesilovače mezi jedním a čtyřmi Watty, nejlépe tak bude skončit při párování u firemních zesilovačů, jakkoliv vyšší z nich cenu sestavy rovnou zdvojnásobí a katapultuje jí do už hodně odvážných sfér. Sluchátka mají nicméně obecně úctyhodné technické parametry - snese zátěž až 15 Wattů (po 200 ms), v té chvíli umí vytvořit akustický tlak 130 dB a tedy se nemusíte bát dynamických špiček. Frekvenční rozsah 5 - 20 000 Hz je dle slov "rozšířený až do 50 kHz" a napříč celým rozsahem nepřekračuje celkové harmonické zkreslení 1%.

Audeze LCD-4 jsme poslouchali se zesilovačem Burson Audio Conductor Virtuoso a s ASUS Xonar Essence One MUSES MKII - není asi třeba říkat, že s Burson Audio LCD-4 vynikla podstatně lépe, ale stále bylo cítit, že mohou jít ještě dál. Protože nejvyšší STAX nebyla k dispozici, nebylo vlastně s čím pořádně přímo porovnávat - srovnání se Sennheiser HD 26 Pro nebo Sennheiser IE 8 je zajímavé a alespoň trochu pomáhá zasadit LCD-4 do kontextu, ale o vítězi tam není ani nejmenších pochyb.

Od sluchátek této cenové kategorie už nelze očekávat nic jiného, než dokonalost. A je fakt, že LCD-4 jsou jedním z nejlepších možných řešení, které si můžete posadit na hlavu - linka nástroje v Kodályho "Sonátě pro sólové cello, op. 8" v podání Alisy Weilerstein ("Solo" | FLAC | 24 - 96) byla pevná, autoritativní a živá, tak fantasticky bohatá a s doslova dechberoucím množstvím rozlišených poloh, že ji skutečně nelze označit než jako v podstatě dokonalou. Nástroj sám pak měl váhu, sluchátka měl úchvatnou, fascinující kontrolu a dokonale přesné, přirozené, absolutně netechnicky vyznívající konturování tónů, stejně jako dokázala přenést pocit hloubky basových tónů bez pocitu jakéhokoliv nedostatku. Tohle je prostě sluchátkový bas z říše snů, kdy už cítíte, jak vámi proniká hloubka, tlak, ten dřevitý charakter s nádherně bohatou texturou smyčce na strunách... Nezbývá než vydechnout obdivné "No páni!". Jako kdybyste měli ucho položené přímo na korpusu cella, tak nekompromisně blízký přednes je.

Audeze LCD-4 jsou jednoduše ultimativními nástroji, o tom není žádných pochyb. Podání kytar de Lucii a Di Meoly v "Mediterranean Sundance" ("Friday Night in San Francisco" | FLAC | 24 - 176,4) bylo...inu opět prostě úchvatné, na to fascinující rozlišení se nedostává superlativů. Řekněme to tak, že detailů a informací bylo tolik, navíc byly zasazené do tak přesvědčivého, vzdušeného, velkého a komplexního celku, že si říkáte, jak by bylo super mít 120 000,- na sluchátka. Celková plasticita a transparentnost jsou fascinující, ten exkluzivní, luxusní kovový charakter strun téměř probouzí halucinace, protože oči nemohou uvěřit, že kytara není přímo před vámi. Tóny jako kdyby vám do uší metaly vysokorychlostní kanóny, ta energie, ta absolutní kontrola, to je jednoduše nádhera.

A tóny nejvyšší? Čisté jako sklo a znělé jako zvon, co jiného k tomu říct - vynikající měniče odvádí svou práci stejně od nízkých tónů po ty nejvyšší, proto i vibrafon a činely v Burtonově "Question and Answer" z "Like Minds" (FLAC | 24 - 88,2) byly prostě exkluzivní. Neupejpavý objem doprovází velká znělost, přesto ani při vysoké hlasitosti nedochází k nepříjemnému zostření či agresi, LCD-4 zůstávají těžce nad věcí v jakékoliv poloze snad krom těch úplně nejtišších. Sluchátka nádherně zvládla ukázat průběh tónů činelu, od úvodního zaostřeného momentu až po postupné rozplývání celou plochou a lehoučké, ševelivé doznění, přesvědčivost podtrhlo i úžasně přirozené oddělení a schopnost udržet tóny v nezávislých vrstvách a přesto v komplexním celku. Audeze nezní jako studiově chladné, technické stroje, jsou uvolněné, lidské a nechávají vyznít barvy všech nástrojů přirozeně, nijak víc, nijak méně.

Už bylo napsáno, že LCD-4 jsou hodně nad věcí, jejich nadhled umocňuje dynamika tak skvělá, že už nevzniká žádný pocit komprese. Nástroje v "St. Thomas" Sonyho Rollinse ("HDTracks Sampler 2014" | FLAC | 24 - 96) dýchaly, celkový přednes byl velký, skvostně živý a důrazný, byl tu zřetelný impuls a vše bylo zároveň excelentně uvolněné a excelentně soustředěné - právě tak, jako kdyby se to dělo v reálném světě kolem vás. Zejména saxofon měl grády, razanci a ten úplný, živý, kovový říz, který provází výbuch vzduchu z tohoto nástroje, jaký jen málokdo umí na nahrávkách zachytit. Švih a šmrnc tu ale určitě jsou, ani tady Audeze nezklamou.

Je nutno říkat, že Audeze LCD-4 mají fenomenální rozlišení a že jen stěží budete schopni najít nástroj, který vám přinese do uší více informací o nahrávce? Asi ne... Přesto zaslechnete-li to na vlastní uši, bezděky jistě zatajíte dech a budete mít husí kůži. Zejména z nahrávek jako je "Aleluja" z Händelova "Mesiáše" (Dunedin Consort | FLAC | 24 - 88,2) - toho vzduchu, tak komplexní obraz, ta fenomenální samozřejmost, přirozenost a nádherné, dechberoucí rozlišení... Sboristé jsou perfektně rozložení po celé scéně, jako byste mohli skutečně poslouchat byť jen jeden jediný hlas, tak dobře oddělení působí, stejně jako snad každý jeden nástroj. Vše je dospěle komplexní a uvolněné a jak tak rádi říkáme, je to nejlepší jaké to může být - "normální".

Ač jsou Audeze LCD-4 velká sluchátka a měniče jsou poměrně daleko od uší, je tu stále jen náznak prostoru a dění mimo hlavu, tak jako vlastně u všech slucátek. Eliasova "Vision of Her" ("The Window" | FLAC | 24 - 88,2) přesto byla plná vzduchu a přeci jen vystupovala už trochu ven z uší doprava i doleva, bylo tam dokonce i citelné rozlišení nástrojů v předozadním směru. Co bylo perfektní, to bylo celkové poskládání, pevné uspořádání a precizní přehlednost. Navíc je to zcela nenásilné, jaksi se to prostě děje ve vaší hlavě a kolem ní, naprosto nemechanicky.

Ani řízněji nahraný track "Sexy, but sparkly" od Deerhoof ("Masters from their days" | AIF | 24 - 48) nečinil Audeze problémy - přednes byl čistý a lehký, znělý a energický, detailní a uvolněný a to vše v naprosto klidném, pohodovém balení. Sluchátka udržela naprostý přehled, vše se dělo jakoby bez tlaku, bez stresu, stejně jako cítíte, že vlastně skladbě chybí trochu zvuková gradace z pohledu dynamiky. Sluchátka vás neotráví přílišnou agresivitou, jsou až překvapivě tolerantní, ale dají vám najevo co a jak je...

Audeze LCD-4 bez nejmenších pochyb patří na absolutní špičku sluchátkového světa. Jen těžko pohledat tak komplexní zvuk - tak dynamický, tak detailní, tak pevný a zároveň uvolněný, tak přirozeně barevný a neagresivně dospělý, tak plynulý, tak čistý, transparentní a přitom netechnický. To vše je naprosto úžasné. Stejně jako zpracování, luxusní materiály i pohodlné tvary fungují na jedničku. Snad jediným problémem může být už přeci jen znatelná hmotnost sluchátek a jejich mnohahodinové nošení by mohlo být solidním cvičením pro krční svaly. Ale až potud je všechno příkladně referenční - takhle by měla luxusní sluchátka s pozicí jedněch z nejlepších vypadat a hrát. No a pak je tu cena - šestimístná cenovka je u sluchátek skutečně brutální, stejně jako jen těžko bude příplatek 70 000,- od nižšího modelu LCD-3 / LCD-X přes všechna slyšitelná zvuková zlepšení stát za to. Ano, LCD-4 jsou prostě i přes svůj perfektní zvuk nesmyslně drahá a i do sluchátkového světa se tak dostávají trendy z "velkého" hi-fi - top modely jsou vynikající, ale cenovka tu nehraje žádnou podstatnou roli, protože jsou to produkty super luxusního světa pro ty, kteří na ně jednoduše mají a neřeší. Ale pokud máte 119 000,- na sluchátka a dalších 119 000,- na optimální zesilovač Audeze The King, závidíme vám, protože to lépe asi nejde.

Kč 119 000,-

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/sluchatka/1042-audeze-lcd-4#sigProId1cce157698 View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ fantasticky detailní, vzdušný a dospělý přednes

+ mají úžasnou dynamiku a přirozenost

+ plný, energický, hladký přednes

+ nádherné zpracování

+ rozlišení a celková komplexnost

ZÁPORY

- cena

- velké nároky na výkon zesilovače

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Audigo | www.audigo.cz