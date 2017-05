OPPO UDP-205

Značka OPPO z kalifornského Mountain View za sebou možná nemá dekády historie, ale od svého vzniku v roce 2004 obohatila svět audio-video techniky o několik generací univerzálních přehrávačů, kterým se jen těžko hledá konkurence v poměru ceny a výkonu. Krom toho samozřejmě dnes produkuje už i převodníky či sluchátka, tím zásadním stále ale zůstávají velké stroje (nejen) na kotoučky.

Aktuální trendy vlnu 4K / UHD obrazu sjíždí OPPO s novou dvojicí přístrojů s předponou UDP. "Menší" UDP-203 navazuje na BDP-103D a posouvá dostupný přehrávač s podporou síťových služeb a mnoha druhů disků výrazně dále, netrpělivě očekávaný model UDP-205 by pak měl totéž udělat s BDP-105D.

Přehrávač OPPO UDP-205 je zatím natolik nedostatkovým a vzácným zbožím, že jsme ho měli k dispozici jen pár dní, ale - snad nepředběhneme příliš - i tak v nás dokázal zanechat při srovnání 105D vs. 205 ještě působivější dojem, než srovnání jejich soukmenovců o kategorii níže.

Estetika vnější podoby UDP-205 se příliš neliší od staršího BDP-105D, byť i tady je cítit, že materiálově se přehrávač posunul o kousek kupředu a působí dospěleji a hodnotněji. Jinak je ale opravdu znát, že jde o decentní evoluci - stále jde o běžně velký přehrávač s váhou 10 kg a rozměry 43 x 31,1 x 12,3 cm (š x h x v). Prostřední část čelního prohnutého panelu zabírá plocha s displejem a dvířky mechaniky, "prosklená" část je oproti minulé generaci menší a dotyková tlačítka se změnila na klasičtější kopulky s měkkým stiskem. V levé části je jen spínací tlačítko, v pravé části jsou pak ovládací prvky pro základní funkce přehrávání. Je tu ještě USB port a sluchátkový výstup s průměrem 6,3 mm.

I zadní panel jasně prozrazuje evoluci modelu BDP-105D - v horní řadě najdete analogové audio výstupy, konkrétně dvoukanálový (opět jak v podobně XLR, tak v podobě RCA konektorů) i plnohodnotný 7.1, byť "jen" v podobě RCA. Mezi nimi je ještě blok digitálních vstupů - je tu optika, koax i USB. Spodní patro konektorového pole patří digitálu - zcela vlevo je ethernetový port (Wi-Fi je uložená v jedné z bočnic za několikanásobným stíněním), pak dvojice HDMI výstupů (jeden je verze 2.0 pro UHD, druhý je určen čistě pro audio), je tu jeden HDMI vstup. Pro majitele opravdu high end D/A převodníků je možnost vývodu zvuku optikou nebo koaxiálním konektorem. Data může přehrávač čerpat i přes dvojici USB 3.0 portů z externích disků. Řízení přístroje je možné také přes RS-232 konektor, jednodušeji pak třeba 3,5 mm jackem spouště (je tu vstup i výstup), případně lze připojit externí čidlo pro příjem infračervených signálů. Novinkou je zemnící kolík pro lepší uzemnění přístroje.

Pozorný čtenář zaregistroval jisté zjednodušení konektorového pole, což je trošku škoda - jednak chybí "pohotovostní" HDMI vstup vpředu, jednak ale chybí druhý HDMI výstup. Ten se proměnil jen na audio výstup pro případné spojení s A/V receiver a procesory, které nepodporují 4K / UHD obraz. To je jistě fajn, na druhou stranu máte-li projektor a televizor, čeká vás buď přehazování kabelu, nebo koupě nějakého schopného rozdělovače.

Srdcem komponentu je univerzální mechanika BDL-1601 od OPPO, umí zpracovat Blu-ray včetně 4K a 3D disků, DVD, CD, SACD a svým způsobem prostě všechno, co je aktuálně k dispozici. Obraz putuje do čtyřjádrového video procesoru MediaTek OP8591, zvuk do čipu ESS Sabre ES9038PRO HyperStream. Ty jsou tu dva, jeden pro stereo a jeden pro multikanálový výstup.

Samozřejmá je velmi široká podpora kodeků a formátů - ze zvuku Dolby TrueHD, DTD-HD Master Audio nebo Dolby Atmos a DTS:X. Z obrazu je to HEVC, H.264, VP9 a Hi10P, obraz je možné vždy přepočítat až na 4K x 2K / 24, 50 nebo 60 Hz, OPPO pracuje až do 12bitové hloubky 4:4:4, ale tam už jsou velkým limitem přenosové HDMI kabely, kterými prostě signál v této kvalitě až na čestné výjimky neprojde navzdory libovolné certifikaci - protože ale i originální disky jsou jen 4:2:0, stačí nastavit to a obraz šlape jako hodinky. Od minulé generace zmizel Darbee procesor pro vylepšení obrazu - jednak je to asi i proto, že UHD HDR vypadá samo o sobě famózně, jednak patrně processing takového datového toku není legrace a řešení ještě není dokonale dotažené.

U zvuku můžete samozřejmě krom kotoučků i streamovat či přehrávat přes USB - projde jak PCM (až 24 - 192), tak DSD signál (u sterea do DSD128, u multikanálu do DSD64). Typy souborů pokryjí vše od MP3, přes ALC, APE a další až po WAV a FLAC.

Krom již zmíněných parametrů stojí za úvahu ještě dynamický rozsah D/A převodníku přes 140 dB, odstup signálu a šumu je tu nakonec větší než 120 dB, přičemž THD+N je menší, než 0,001% a přeslechy mezi kanály jsou pod úrovní -103 dB. Kolem a kolem jsou to parametry špičkové, zejména v této cenové hladině.

Moc se nám líbilo, jak svižně nové OPPO funguje - uživatelské rozhraní je zjednodušenou variací na minulou generaci, protože ale chybí všechny "extra služby" typu TIDAL nebo YouTube (což je na jednu stranu škoda, na druhou YouTube si můžete pustit v TV a TIDAL svou nejvyšší kvalitu stejně umí pouze na počítači a ten lze připojit po USB - byť to méně komfortní bezesporu je, problém to asi nebude), reakce na pokyny jsou úžasně rychlé a to i při procházení sítě nebo při ovládání přes aplikaci (ta je nová, ta původní už na UDP-205 nefunguje).

OPPO UDP-205 jsme porovnávali proti našemu standardnímu BDP-105D, tedy zejména v sestavě s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS + Naim NAP250 a Harbeth Monitor 30, obraz jsme zkoušeli na FullHD projektoru i UHD televizi - více viz sestavy v pravém sloupci -->. Prozkoušeli jsme UDP-205 i jako čistý audio přehrávač v kombinaci s Norma Revo IPA-70B nebo Cambridge CXA80, srovnávalo se i s Marantz SA-10, kterému zesiloval Marantz PM-10.

Poslechem UDP-205 jsme strávili v podstatě celé ty dny, kdy u nás přehrávač byl, abychom si v klidu porovnali rozdíly s dobře naposlouchaným BDP-105D. Třeba v mohutném basovém základu Zimmerovy "Wheel of Fortune" ze soundtracku z "Pirátů z Karibiku - Truhly mrtvého muže" (2006 | Walt Disney) byl oproti BDP-105D cítit jak výrazný nárůst objemu, tak ale hlavně celkové suverenity, bas tu rozkvetl, neuvěřitelně se zkonkrétnil a nabyl na důrazu, najednou byl mnohem komplexnější a dospělejší, výrazně blíže opravdu high-endovému světu a s výtečnými, už velice samozřejmými konturami. Na univerzální přehrávač nabídlo nové OPPO famózní důraz, švih a přirozenost. Máte pocit, že basové tóny přichází v klidu, s nadhledem a máte pocit skutečně působivého objemu kontrabasové sekce, která pumpuje do prostoru spoustu a spoustu energie s báječnou plynulostí a zejména v této části frekvenčního spektra je mezi dvěma generacemi přehrávačů skutečný rozdíl třídy ve prospěch nového modelu.

Nádherně nahraný hlas Toma Jonese v "Did Trouble Me" ("Praise & Blame" | 2010 | Island Records) byl v podání UDP-205 krásně bezprostřední, čistý a jasný jako zvon, takže nám okamžitě naskočila husí kůže z jeho síly a jeho samozřejmosti. Bylo to rozhodně mnohem lepší, mnohem čistší a mnohem transparentnější, než u generace předchozí, ale hlavně opět s takovým tím celkově high endově suverénním pocitem. Průzračnost středního pásma působí velmi přirozeně a v dané cenové hladině patří k tomu nejlepšímu, co si můžete koupit - ta otevřenost, ta živost a nenásilnost, to vše je prostě fantazie a upřímně řečeno, i tady je plasticita o třídu výš, než u BDP-105D, možná i výš; zejména proto, že čitelnost a život jsou tu jasně přítomné i při velmi tichém poslechu.

Nejvyšší tóny kovových perkusí v "Crying" Jamese Blood Ulmera v živáku "Live at the Bayerischer Hof" (1994 | In+Out Records) měly tak akorát objemu, snad ho mohlo být i o dýchnutí víc. Rozhodně však úderům nescházela příjemná znělost a opět jasnost a průzračnost, ústící ve všeobecný pocit nenásilné přirozenosti a svěžesti. Dokonce i rozlišení je výtečně samozřejmé, přehrávač není vysloveně analytický, detaily odhaluje ale s návykovou lehkostí.

Dynamicky náročné a zemité údery velkých čínských bubnů v "Earth Drums" od He Xun-Tian ("Paramita" | 2002 | Wind Music) mohou vyjít jako takové nenáročné, byť rytmická bouchání se solidní úderností (tak jako u BDP-105D), nebo - jako v podání UDP-205 - se do prostoru přenesou už i rezonance těl těch mohutných nástrojů a zaplní místnost hutným, konkrétním a sytým zvukem, který se rozhodně nebojí vybuchnout a je plný energie. Ten důraz, ta vzdušnost, váha i objem, to vše už působí velice dospěle, údery jsou šťavnatý a neochvějné - za dané peníze působí přehrávač dynamicky jako malé (a výjimečně příjemné) zjevení.

Jak už bylo řečeno, UDP-205 není vysloveně audiofilsky analytický stroj, který by pásl po nejjemnějších detailech, přesto třeba v "My right eye" od Laurie Anderson ("Homeland" | 2010 | Nonesuch) byla celá skladba podaná tak klidně a tak čistě, že nebyl problém vnímat její mnohovrstevnatost, je to nenásilné, ale přitom už výtečně prokreslené, je tu bezproblémová čitelnost, je tu nadhled. OPPO hraje dospěle a už nemáte žádný nutkavý pocit, že by něco nestačilo.

Prostor hudební scény v Pennově "Coal" ("Free-for-all" | 1992 | BMG Music) byl oproti podání BDP-105D jasně širší, dokonce zasahující až ZA hranice reprosoustav, co bylo ale nejzřetelnější, to byla objevivší se jasná hloubka scény; hudba se najednou protáhla do třetího rozměru a to včetně nástrojů, které získaly velmi zřetelnou třetí souřadnici a bylo tak možné rozpoznat, jak jsou jednotliví hráči lokalizováni nejen vedle sebe, ale i před sebou a za sebou. Nejlepší na tom ale je organická, velice přirozená cesta, kterou toho OPPO dosahuje - nemáte v podstatě vůbec už pocit nějakého tlaku nebo snahy. Jednoduše hraje hudba...

I syntetické, brutálně tvrdé a razantní izraelské disko "Deeply Disturbed" od Infected Mushroom ("Converting Vegetarians" | 2003 | YoYo Records) prošlo skrze UDP-205 s velkým klidem a jistotou. Oproti opravdu vysoko postaveným high-end přehrávačům tu chybí takový ten pocit obří fyzičnosti, na druhou stranu ten rytmus, ten švih a kontrola jsou vynikající, přímo tu tryská energie, vše je pevné, konkrétní a působivě šlapající.

Nu a jaký je obraz, když zvuk je opravdu o sedmimílový krok dál? Pokud vezmete nějaký z UHD HDR materiálů na adekvátním zobrazovači, je to jednoduše paráda. Tolik detailů, tak čisté gradienty, tak pěkná kresba ve stínech i světlech, to vše funguje na jedničku, je to perfektně zaostřené a tak precizní, že nemáte potřebu nijak posouvat obrazovými korekcemi. I "obyčejný" Blu-ray vypadá famózně, ostrost a čistota jsou excelentní a není jediný důvod ke stížnostem. Obrazově průměrné starší DVD disky sice neprojdou účinnou korekcí Darbee procesu jako u BDP-105D, ale i tak vypadají poměrně podobně. S Darbee ve starším přehrávači se daly mnohé nedokonalosti "dohnat", tady víceméně vidíte co je a jak je - přesto není problém nějaké zrno nebo problém s kontrastem či barevností - výstup z UDP-205 je jednoduše velmi "koukatelný".

OPPO UDP-205 udělalo velký krok kupředu od svého přímého předchůdce a paradoxně nejmenší částí toho kroku je schopnost zpracovat UHD a HDR obraz, byť je to oficiálně to zásadní. Ať už je to čímkoliv, je to hlavně zvuk, který doznal mohutného posunu směrem vzhůru - nové součástky s poctivou konstrukcí zvládnou jak z kotoučků, tak po síti či přes USB nabídnout zvuk, který už právem patří do high-end světa, který je dospělý, má nadhled, říz, detail i působivou dynamiku - výsledkem je život, život, který prýští z každého tónu a který v cenové hladině kolem 50 000,- bude dosti složité najít někde jinde. Dokonce i ve srovnání s dražší technikou vyznívá nové OPPO velice solidně a jednoduše funguje i velmi zmlsaným uším jako výtečný stereo přehrávač kategorie do 100 000,-. Největším esem je ale tradičně poměr cena / výkon, protože tolik funkcí v jediném šasi a ještě v již high endové kvalitě, to je prostě neodolatelná nabídka.

Osobní poznámka pro majitele OPPO BDP-105 / BDP-105D: protože stopětka se dá ještě stále dobře zhodnotit, mám jedinečný tip - prodejte ji a postavte si domů UDP-205. Je výrazně lepší, výrazně dospělejší a v žádném jednom jediném ohledu není UDP-205 horší, dokonce by se asi dalo říct, že v jednom každém úhlu pohledu je UDP-205 jednoznačně dál.

Kč 49 990,-

KLADY

+ patrně nejlepší audio-video "univerzál" k mání, nepočítáme-li třeba Goldmund

+ výrazný krok kupředu po všech stránkách oproti BDP-105D

+ velmi rychlé rozhraní a načítání (včetně aplikace)

+ velmi dobrá kontrola a definice basu

+ skvělý prostor nahrávek

+ nenásilná analytičnost

+ široká podpora formátů a kodeků

+ velmi dospělý zvuk a obraz

ZÁPORY

- za dané peníze nic - je to jednoduše nejlepší ještě zaplatitelné "all-in-one"

- možná někomu může překážet absence druhého HDMI video výstupu či TIDAL a YouTube

