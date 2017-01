OPPO UDP-203

Ačkoliv je společnost OPPO Digital, Inc. na světě teprve nějakých 13 let, dokázala ze své základny v kalifornském Mountain View oslovit nemalý počet audiofilů, kteří slyšeli na její koncept univerzálního přehrávače s vynikajícím obrazem i zvukem a přitom ne úplně high-endovou cenou. K oblíbeným Blu-ray univerzálům časem přibyla ještě oceňovaná sluchátka včetně zesilovače a budoucnost se otevírá s dalšími a dalšími produkty od mobilních reproduktorů po audiofilský D/A převodník.

Těsně před Vánoci roku 2016 se ale na svět vyklubal dlouho očekávaný nástupce dvou dosavadních Blu-ray přehrávačů, který jako hlavní eso vynáší podporu stále (trochu pozvolna) nastupujícího standardu 4K / UHD. Navazuje na nižší model BDP-103EU (ne na D, protože nemá Darbee procesor pro vylepšení obrazu) a ačkoliv stále poznáte linky OPPO, celkové zjednodušení bylo vizuální stránce ku prospěchu.

Přehrávač je poměrně dost nízký, stojí na čtyřech relativně robustních nožkách a ozdobou mu je čelní hliníkový panel s pěkně strukturovaným povrchem a zaoblenými rohy. Celkový pocit z designu lze popsat zejména slovem "čistý", nikde žádná zbytečná kudrlinka. V centru čelní stěny najdete dvířka skrývající poměrně obyčejný plastový šuplík, na celou jeho šířku je pod ním displej s dostatečnou porcí informací. Vpravo od něj je USB port pro připojení disků s audiovizuálními daty, tlačítko pro otevření mechaniky a do kříže uspořádaná pětice tlačítek pro ovládání reprodukce.

Na bohatě perforovaném zadním panelu (perforací je vůbec dost i vespod, aby přístroj co nejméně hřál a vydržel přitom i s pasivním chlazením) je krom napájecí zásuvky s poctivým zemněním k vidění i 7.1 analogový výstup v podobě cinchů, případně lze audio signál vytáhnout ven z koaxiálního nebo optického digitálního konektoru.

Data dovnitř pak můžete dostat jedním HDMI portem, případně čerpat z další dvojice USB portů pro externí disky. K datům na domácí síti a bonusovým materiálům Blu-ray / DVD disků pak otevírá cestu LAN konektor nebo integrovaná 2,4 / 5 GHz Wi-Fi - ta není řešena žádnou anténkou, ale je vložená v jedné z bočnic, což je praktické řešení. Posledními konektory jsou pak dva HDMI - hlavní vyvádí obraz i zvuk, druhý port je ale určen pouze zvuku; důvodem je možnost použít UDP-203 v ne úplně atypických sestavách, kde je moderní 4K / UHD televize, ale doposud dobře slouží pár let starý A/V receiver, který však logicky neumí 4K ani propustit, natož zpracovat.

Pokyny pro ovládání UDP-203 můžete udělovat jak klasickým dálkovým ovládáním, tak po RS232, ale i po IP protokolu - integrace do chytrého řízení domácností je tak snadná. Základní zapnutí a vypnutí zajistí 12V spoušť v podobě 3,5 mm jacku.

Při pohledu dovnitř tvoří dominantu pečlivě zakrytovaná a odstíněná mechanika BDL-1601, podporující krom Blu-ray disků včetně nejmodernější 4K specifikace také DVD, SACD, CD....prostě všech běžně se vyskytujících kotoučků. Obvody jsou rozděleny na třech deskách plošných zdrojů, jedna je dedikována pro napájecí zdroj, druhá pro analogové a třetí pro digitální obvody. Všechno působí logicky, čistě, až počítačově jednoduše.

Mozkem celého přístroje je čtyřjádrový procesor MediaTek OP8591, vyvinutý pro optimální zpracování Ultra HD videa, doplněný audio částí, které vládne osmikanálový D/A převodník AKM AK4458VN s podporou PCM signálů o rozlišení až 32 bit / 192 kHz a DSD až do úrovně DSD128. Přehrávač podporuje i aktuální kodeky HEVC, H.264, VP9 nebo Hi10P a v zásadě dokáže přehrávat drtivou většinu oficiálně i po domácku generovaného obsahu ve vysokém rozlišení.

S UHD standardem se pojí také podpora HDR, tedy práce s dynamickým kontrastem a barevným prostorem. Jednak umí UDP-203 nativně HDR informace interpretovat, jednak ale pro starší zobrazovače zvládne i konverzi do běžného SDR obrazu. Připravena je také podpora Dolby Vision standardu. Obraz může být převeden až do 4K / 60Hz, možnosti upscalingu a přizpůsobení jsou nicméně široké a to své si najde každý.

Že UDP-203 zvládne i všechny FLAC, ALAC, WAV, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS:X nebo DTS Master Audio, že zvládne 3D obraz a že víceméně jediným aktuálním limitem (ze zákonným důvodů) je absence podpory ISO diskových obrazů, to je u OPPO tak nějak standard, byť je to rozhodně skvělé.

Moc se nám líbilo, jak rychle dokáže OPPO UDP-203 načíst obsah z disků i ze sítě, byť pravda byla chvílemi maličko slyšet mechanika a pro někoho může být škoda, že přehrávač sám nemá integrované služby jako TIDAL, YouTube nebo Netflix a stream je tak omezený na NAS servery. Tam zato ale funguje jako blesk, nové ovládací rozhraní je jednodušší, přehlednější a umožňuje jak nahlížení přes klasický systém složek, tak přes vybrané "Oblíbené" položky, tak prostě hromadně na všechen obsah daného typu (Audio / Video / Foto) v daném umístění pěkně po kupě.

OPPO UDP-203 jsme si prohlíželi v pražské poslechové místnosti dovozce, kde mu společnost dělal předzesilovač / převodník OPPO HA-1 a koncový stupeň Electrocompaniet, který živil sloupky RIHA Mikro S Plus, to vše přes redakční kabely ZenSati Authentica, alternativně TelluriumQ Silver a Black. Obraz ukazovala 4K televize SONY a to přes prémiový HDMI kabel DVDO Platinum 4K HDMI 2.0.

Když se zaměříme čistě na obraz, nelze ani vzdychnout, je to prostě fantazie. Nebýt zatím velmi omezeného portfolia, pak by 4K Blu-ray disky byly jasnou volbou; famózní rozlišení už začíná působit tak, jako byste koukali skrz okno kamsi do skutečnosti, HDR pak oceníte zejména ve stínech - scény z podpalubí ze 4K disku "V srdci moře" byly dokonale prokreslené, nebyla tu žádná slitá a nečitelná plocha, ba naopak se ukáže, že moderní kamery "vidí" víc než lidské oko a OPPO pak dokázalo kresbu udržet i hluboko v pozadí, scéna samotná pak měla nádherně zpracovanou hloubku ostrosti a je to vysloveně dechberoucí zážitek, blízký tomu v dobrém kině, byť na skromnější úhlopříčce.

Stejně tak rychlé scény s bouří a veskrze bílou krajinou v "Everest" byly skvělé - je vidět, že přepočítávání do UHD funguje dobře a přehrávač dokázal opět udržet prokreslení i na sněhových plochách, žádné slité, čistě bílé lány, ale působivý sníh. Stejně tak velmi rychlé pohyby zvířat v seriálu "Planet Earth II" byly úžasně plynulé, v podstatě bez připomínek, zejména pak v kontextu cenové kategorie. Upscaling pak dokonce nevypadá špatně ani u čistě SD materiálu, jako je z českých TV kanálů nahraný seriál "Cosmos"; pravda, zřetelně cítíte, že původní obsah má své limity a několikanásobně nižší rozlišení než použitý zobrazovač, na druhou stranu tu nejsou žádné nepříjemné artefakty, žádné nepříjemné hrany pixelů a vlastně jedinou nepříjemností tak zůstává zřetelný rozmazání. Oproti mnohým konverzím SD do (U)HD je ta v UDP-203 vlastně velmi málo bolestná a je dobře použitelná.

Právě na "Planet Earth II" jsme ocenili i rozhodně lepší práci přehrávače s titulky - ne že by snad na redakčním BDP-105D byl s externími či integrovanými titulky nějaký problém, ale UDP-203 prostě nabízí čitelnější, zaostřenější text a navíc si ho můžete podstatně lépe přizpůsobit.

Pokud se na UDP-203 zaměříme jako na hudební přehrávač, pak rozhodně má své limity - asi tak stejné, jako jakýkoliv jiný stroj v kategorii kolem 20 000,- Kč. S přihlédnutím k univerzálnímu širokému zásahu nového stroje od OPPO byste to však měli brát rozhodně jako poklonu.

Když orchestr spustil Holstova "Jupitera" z cyklu "The Planets", bylo cítit, že přehrávači schází maličko důrazu a autority, nicméně bylo také cítit, že umí jít hluboko a že reprodukce je čitelná a rozumně kontrolovaná. UDP-203 má ten příjemný punc klidu a nadhledu a neztratilo onu "rodinnou" muzikálnost.

Podobně i vokál Norah Jones v "Don´t know why" z "Come away with me" byl dobře srozumitelný, ne vysloveně fantasticky transparentní, ale velice čistý a jasný, byl příjemně jemný a barevný, hladký, něžný a poklidný, OPPO se nesnaží hrát technicky, naopak je to velmi uvolněné.

Vysloveně skvěle byly za danou cenu zahrané činely v Brubeckově "Take Five" z "Time Out". Možná až trochu efektnější a znělejší, zato ale dobře strukturované, kovové a usazené, ani zjemnělé, ani útočné, prostě fajn, dokonce i s nějakým tím náznakem dozvuku.

Jak už bylo řečeno, trochu větší důraz ve spodní části pásma, konkrétně třeba na kontrabasu v "Use Me" z "Companion" od Pat Barber, by výsledku při čistě dvoukanálovém soustředěném poslechu mohlo pomoct, ale celkově dynamika vůbec není špatná a hodnoceno v konkurenci přehrávačů dvaceti - třiceti tisícové třídy si UDP-203 vede jednoduše dobře a nic zásadního mu neschází. Reprodukce nepůsobí zadýchaně ani nuceně, naopak vše si plyne už celkem s nadhledem.

To platilo i pro "Diamonds" z desky "Feelings" od Aanonymous Band, kde se ukázalo, že rozlišení sice není na pitvání nahrávek k těm nejjemnějším detailům typu zavrzání židličky pod kytaristou tam někde vpravo, ale UDP-203 dokáže dobře rozlišit linky dvou kytar a dát strunám tvar a konkrétnost, přitom se však obloukem vyhýbá nějakému pocitu mechaničnosti nebo analytičnosti, přednes je čistý, ale ne chladný, rozlišení není ohromující, ale je v dané třídě víc než dobré.

Stejně tak bez připomínek je konkrétnost a lokalizace prostorové scény, v "Question and Answer" z alba "Like Minds" Garyho Burtona už bylo znát, jak se prostor vykresluje i v předozadním směru a třeba bicí byly jasně posazené o kousek hlouběji do pozadí, než třeba Methenyho kytara. Přehrávač umí neokázale a uvolněně nabídnout nikoliv holografický, ale velice dobrý prostor s jasným vykreslením nástrojů.

Pokud ale něco UDP-203 jde vysloveně dobře, tak je to prostě hraní - možná to zní banálně, ale OPPO opravdu velmi dobře funguje v tom smyslu, že výsledný zvuk je příjemný, bohatý, klidný a přitom nikoliv uměle efektní. Dokonce i tahací harmoniku v "J´Y Suis Jamais Alle" ze soundtracku k "Amélii z Montmartru" od Yanna Tiersena bylo radost poslouchat, měla rytmus, hladkost, plynulost a vzbuzovala touhu pobrukovat si do melodie, aniž bychom měli potřebu nějak reprodukci tlumit.

OPPO UDP-203 je výborný stroj, zejména přihlédneme-li k racionálně nastavené cenovce a schopnostem, pokrývajícím běžné potřeby jakékoliv i náročnější domácnosti. Ano, kdo bude chtít vysloveně audiofilské stereo poslouchání, ten asi vyčká na vyšší UDP-205, ale kdo chce rozumný poměr cena / výkon a praktické balení mnoha funkcí v jediném těle, ten může s UDP-203 směle rozkrývat fascinující svět Ultra HD rozlišení. Přes svou férovou cenu totiž UDP-203 umí vytěžit ze současných video zdrojů jejich kvalitu v podstatě perfektně. Z pohledu zvuku pak výtečně funguje v aplikaci domácího kina, pro kritický stereo poslech pak samozřejmě má své limity, ale ty má každý přístroj za dané peníze - velkým úspěchem OPPO UDP-203 je určitě to, že je plnohodnotnou konkurencí přehrávačům za 20 - 30 000,-. Za nás jedno velké ANO - OPPO pokračuje úspěšně ve své produkci komfortních přehrávačů s vynikajícím poměrem cena / výkon.

Kč 23 990,-

KLADY

+ skvělá výbava za férovou cenu

+ podpora kodeků a formátů

+ fantastický obraz, zejména u nativního UHD

+ velmi dobře fungující přepočítávání i průměrného obrazu do 4K

+ dobrý zvuk i v porovnání s čistě audio přehrávači kategorie 20 - 30k

ZÁPORY

- je škoda, že nemá zdvojený obrazový výstup

