RIHA Mikro S Plus

Česká značka RIHA, založená nedaleko Plzně, nese jméno svého hlavního konstuktéra, Filipa Říhy. V jejím katalogu najdete primárně reprosoustavy od malých a levných až po velké a už rozhodně ne tak levné, k dispozici je ale také elektronika se zajímavými nápady, třeba relátkově řešeným předzesilovačem pro domácí kino a podobně. S logem RIHA si tak můžete poskládat vlastně celý systém od A do Z a to jak ve dvoukanálové, tak multikanálové variantě.

Dostala se k nám trojice řekněme základních reprosoustav, mezi nimi největší byl sloupek ze střední série Plus, označený Mikro S (vyznat se v matici řad Basic / Plus / ES a "podřad" Piko / Nano / Mikro / Kilo / Mega / Giga / Tera / Zetta.... není úplně nejsnazší,byť logicky "S" značí single, "D" D´Appolito osazení a "C" třeba centr, velikosti pak samozřejmě vychází z latinských předpon atd.).

Ozvučnice z 2,8 cm tlustých MDF desek je klasicky střižená, pravoúhlá "bedna" s rozměry 100 x 21 x 30 cm (v x š x h) a váhou 25 kg, rozloženou atypicky ne na hroty či nožky, ale na masivní průmyslové silentbloky. Sloupek je to už poměrně mohutný, vizuálně působivý a to zejména díky zaoblení hran a perfektní povrchové úpravě. Ta sice nepůsobí vysloveně luxusně jako třeba drahá dřeva, ale je velmi pěkná a hlavně působí "neprůstřelně". Jednak svou jednoduchostí reprosoustavy vizuálně nepřekáží v prostoru, jednak je povrch extrémně odolný vůči otěru a poškození od dětí, manželek a dalších domácích mazlíčků. Lak se po nastříkání vypíná a zraje cca 2 - 4 týdny.

Na přední straně jsou pouze středobas a tweeter, na straně zadní pak hodně bytelný a široký výdech bassreflexu. Pokud ale budete hledat reproterminály, nedočkáte se - RIHA používá po vzoru profi techniky Neutrik Speakon, což je mimochodem řešení úžasně praktické a bytelné stejně jako zbytek reprosoustav. Velkou výhodou je jednak dokonale zafixovaný kontakt, jednak elektrická bezpečnost. Pokud byste však vysloveně trvali na svém, klasické dva terminály vám výrobce za příplatek samozřejmě udělá - na přání klidně i v bi-wire provedení.

Sloupek Mikro S Plus je osazený měkkou vysokotónovou kopulkou Seas 27TFFC o průměru 2,7 cm a středobasem Seas H1456-08 ER18RNX o průměru 17,6 cm. Tweeter je chalzený ferrofluidem, středobas využívá membránu z papíru vyztuženého rákosem a cívku z poměděného hliníku.

RIHA Mikro S Plus se řadí do standardního světa osmiohmových reprosoustav, mají neméně standardní citlivost 86 dB / 2,83V / m a psanou frekvenční odezvu od 50 do 20 000 Hz v toleranci +/- 3 dB.

Sloupky Mikro S Plus jsme měli možnost poslouchat přes standardní redakční sestavy Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, Cambridge CXA80 / Cambridge CXC a Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII, ale také přes set Denon PMA-2500NE / Denon DCD-2500NE. Srovnávalo se s Harbeth Monitor 30, Xavian Premio, Xavian Perla nebo dalšími modely RIHA. Propojeno bylo kabely ZenSati Authentica, TellurimQ Silver a Black sérií nebo KrautWire Lifetime sérií, o napájení se stará filtr IsoTek EVO3 Solus a kabel EVO3 Initium. Reprosoustavy RIHA pak používaly vlastní dodávaný reprokabel ze zjevného důvodu atypické koncovky.

Všechny produkty se značkou RIHA, s nimiž jsme se kdy mohli setkat, měly jednu společnou charakteristiku. Zkrocený, super energický bas. Soudě dle Mikro S Plus, jsou takové i dostupnější modely, byť nedají spodní oktávy zadarmo - zapomeňte na měkké, "hezké" zesilovače, budete potřebovat velmi silný kousek s velmi dobrou kontrolou. Pak je ale basová linka v Isaakově "Wicked Game" ("Best of" | 2006 | Reprise | 9362-49418-2) opravdu skvělá - do hloubky se sloupek pouští s neuvěřitelnou odvahou a odhodlaností, nástroje je tedy možná až o něco proporčně větší, ale hlavně je tu impuls jako rána pěstí. Bas je suchý a pevný jako žula, každý tón je skvěle vyfrézovaný a konturovaný, utažený a sytý - hlavně je to ale koncertně výbušné a energické; přímo to vybízí k pořádné hlasitosti. Je na druhou stranu fakt, že takový příval energie není úplně ideální pro tichoučké noční uvolněné poslouchání, jinak je to ale super...

Reprosoustavy obecně nabízí hodně bohatý zvuk, velký a opět až koncertní a to i ve středním pásmu. Vince Jones zpívající "The Parting Glass" ("Moving through taboos" | 2004 | Universal | VJ 356N) jako kdyby stál na pódiu a byl "live" - středy jsou trošku syrové, ale jen to podtrhuje ten autentický klubový pocit, žádné přikrášlování a možná trochu tvrdší, přímější přednes, takové jsou Mikro S Plus. Jsou ale velmi transparentní a dost značně přebírají charakter připojené elektroniky, kterou se dá případná přílišná přímost trochu zjemnit. Pokud ale chcete maximum, je to právě s onou trochu studiovou upřímností, právě tam jdou Mikro S Plus i poměrně dost do hloubky a vokál je jasný a velký jako nazvučeném koncertě a opět ideálně vynikne alespoň ve střední hlasitosti.

Kovové perkuse v "Elucidation" od Garyho Burtona ("Like Minds" | 2003 | Concord | SACD-1029-6) byly velice znělé, objemné a hodně jasné, rozlišení bylo solidní a odpovídající třídě, takže cinknutí už mělo svou strukturu a odstíny, nebyl tu už jen jeden bod; Mikro S Plus jsou velmi analytické a přesvědčivě přehledné. Kov měl dobře trefený charakter a velmi solidní dozvuk a autoritu.

Excelentní je pak dynamika, dokonce i Mahlerova "6. symfonie" v podání České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna (1995 | Octavia Records | OVCL-00259) působila velkolepě a mnohem živěji, než by se mohlo z relativně velkého, ale ne neskladného sloupku zdát. Zvuk byl výbušný a energický, s pořádně pevně utaženými otěžemi a razancí pneumatického kladiva. Ta spousta síly dobře podtrhuje velikost orchestru, byť ta urputná tendence po dravé dynamice je možná až o krůček intenzivnější, než by být musela, třeba u sólových zpěváků nebo instrumentalistů by zvuku slušelo trochu větší uvolnění.

Ve "What a wonderful world" Katie Melua a Evy Cassidy ("Collection" | 2008 | Dramatico | DRAMCD0040) se RIHA Mikro S Plus ukázaly jako nekompromisní auditoři - nahrávka s mírně zdůrazněnými sykavkami a lehce ostřejšími hranami byla právě tak prezentovaná, až trochu syrově, ale velmi energicky a velmi přehledně; autoritou sloupky nešetří a jsou precizně informativní, od basu, který vám rozklepe nohavice, přes pěkně prokreslené, byť trochu technicky jadrné hlasy až po doznění výšek. Informací je spousta a sloupky nad nimi vládnou velmi pevnou rukou. Pokud máte rádi snad až trochu efektní prezentaci drobných informací, jsou Mikro S Plus ve své třídě velmi solidní.

Prostor v interpretaci Brahmsovy skladby "Scherzo v c-moll" v podání Anne-Sophie Mutter ("The Berlin Recial" | 1996 | Deutsche Grammophon | 445 826-2) se držel mezi ozvučnicemi, hloubka tu byla spíše jen naznačená, ale zato jako kdyby se hudební dění otevíralo i o krůček před osu reprosoustav. Přehlednost v pravolevém směru je nicméně naprosto bezproblémová, ale je úplně cítit, že Mikro S Plus úplně ideálně rozkvetou ve větším prostoru, dále od zdí a optimálně i při alespoň trošku vyšší hlasitosti.

Co vás ale nad RIHA Mikro S Plus určitě bude bavit (je-li to váš šálek kávy...), to je možnost hrát naprosto libovolně nahlas s výjimkou velmi tichých úrovní - tam je reprodukce sice ok, ale chybí jí přeci jen trochu plnosti. S těmito sloupky si ale můžete domů přenést koncertní halu, tak jako třeba s "Africa" od Toto ("Feel the difference - Blu-spec CD" | 2009 | SONY Music Japan | SICP 20048-9); mohutný a robustní bas zajistí pocit energie, šťavnaté středy a celková hutnost zase pěkně vtáhnout, v každé vteřině tu cítíte tu kontrolu, ten důraz, ale i velmi dobré tempo a celkově obrovskou naléhavost, byť přeci jen maličko syrovou.

RIHA Mikro S Plus jsou reprosoustavy, k nimž dobře pasuje slovo "efektivní", nebo možná "účelné". Na nic zvláštního si nehrají a přitom fungují promyšleně od hlavy k patě. Jsou to sice jednoduché skříně z MDF, ale mají super odolné a pěkně vypadající povrchové provedení. Jsou to sice jen klasické dvoupásmovky, ale pouští se hodně odvážně i do hlubokých frekvencí a umí být bravurně dynamické, energické a velmi přímé. Je tu znát zkušenost s ozvučováním živých koncertů a právě takový charakter vám sloupky přinesou i do vaší poslechové místnosti. Zvuk velký, živý, hlasitý, úderný, dramatický a výbušný, vlastně až nadživotní.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 50 metrů čtverečních. Prostor je standardně zatlumen, ovšem bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 – 200 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – konkrétně mírným zdvihem na basech. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech v různou denní dobu (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na NAD C370 a Pioneer BDP-LX71 s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Na naměřených hodnotách frekvenční odezvy je vidět nástup pod hranicí 40 Hz, takže slibovaných 50 Hz působí až zbytečně konzervativně. Křivka není rovná jako když střelí, přesto se vejde do běžné tolerance +/- 3 dB a snad až na lehké zdůraznění ve vokálním pásmu tu není nic, co by mohlo v dané cenové třídě být problém.

Impedance je bezproblémová a "bezpečná", fáze do 1 kHz (tam bohužel začíná chyba měřícího systému) je také velmi klidná a pro zesilovač, zdá se, nebudou Mikro S Plus vážnější problém.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ +/- ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 48 990,-

FOTOGALERIE



KLADY

+ hluboký a artikulovaný bas

+ bytelné provedení

+ analytické, přesné a koncertně živé

+ parádní dynamika a důraz

+ transparentnost

ZÁPORY

- koncertní zvuk se ne úplně hodí pro komornější a decentnější žánry

PRODÁVÁ: Audio - Visual Technology | www.audio-visual.cz