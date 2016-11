Xavian Mondiale II

Jméno Xavian mají všichni patrně spojeno zásadně s výrobou reprosoustav - takových, makových, malých, velkých, levných, drahých, přesto stále reprosoustav. Ti, kteří se zajímají více do hloubky, možná dokážou Xavian přiřadit také k měničům AudioBarletta, byť obor je to pořád tentýž. V katalogu firmy najdete ale i několik jiných produktů - mezi drobnostmi typu banánkového konektoru nebo stojanů jsou to i reproduktorové kabely Mondiale, dnes v generaci.

Samotný kabel asi není nijak zásadně odlišný od běžných koncepcí - z pěkně zpracované dřevěné skříňky s vypáleným "cejchem" s označením vytáhnete pružný kabel v pěkném opletu, na obou koncích procházející velkým dřevěným boxem, z něhož teprve vychází jedna poměrně dlouhá červená a jedna černá koncovka; terminace je provedená firemními zlacenými banánky s dřevěnými těly.

Zpracování kabelu jako takového je excelentní, je to decentní, přitom ale velmi pěkně, přírodně a esteticky působící celek, s kterým se navíc i dobře pracuje díky rozumnému dvoucentrimetrovému průměru.

Koaxiální provedení kabelu utváří dva vodiče z postříbřené mědi a v Xavianu říkají, že má kabel výjimečně nízké hodnoty kapacity a indukčnosti. Vodiče jsou uzavřeny v elektricky a chemicky stabilním pouzdru z teflonu a silikonu.

Kabel Xavian Mondiale II je zamýšlen především jako optimální partner reprosoustav Xavian, i proto jsem jej poslouchali na redakčních sestavách Naim Nait XS + Naim FlatCap XS s OPPO BDP-105D, případně Cambridge CXA80 s Cambridge CXC a Norma Revo IPA-70B a ASUS Xonar Essence One MUSES MKII, chvíli též přes Norma Revo IPA-140 s Norma Revo DAC-1 či Hegel H360 a Hegel H30. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xvian Perla nebo Raidho X-2. Porovnávali jsme s kabely ZenSati Authentica, TelluriumQ Silver a ProAc Response Black Signature (z nichž, abychom to zkrátili, zafungoval nejuniverzálněji a nejharmoničtěji napříč sestavami).

Linka elektrické baskytary v "Here come hte bastards" od Primus ("Sailing the seas of cheese" | FLAC | 24 - 96) se po přesedlání na koaxiální kabel Xavian trochu otevřela, jako kdyby oproti ostatním kabelům přibylo jak objemu, tak zároveň plnosti a sytosti hlubokých tónů, nejzásadnější změnou však byl bez diskuse výrazně pevněji a přesněji konturovaný tón s výraznějším impulsem - jinými slovy basa získala tělo a razanci.

Ono vyzdvižení bohatosti se pak dalo vypozorovat také na středním pásmu - konkrétně se zdůraznila tonální a barevná bohatost "Where or when" Diany Krall ("Quiet Nights" | FLAC | 24 - 96), hlas vyplul na povrch a byl ještě čitelnější, vše jako by bylo o něco jasnější, ale hlavně uvolněnější. Kabel nicméně neohladil sykavky ani jinak nezakrýval nectnosti, jednoduše vnesl do středního pásma nádech oné harmonie a hebké čistoty, kterou oplývají i firemní reprosoustavy.

Cinkot mnohých kovových prvků v úvodu "Wichita Lineman" od Barb Jungr (FLAC | 24 - 44,1) zůstal tenký, ale ostrá píchnutí jednotlivých tónů zase získala na bohatosti, na kulatosti a jemnosti, zároveň ale také na čitelnosti. Xavian Mondiale II jako kdyby posloužil jako zklidňující, ale přitom ne maskující prvek.

Tento kabel obecně budil ve všech použitých sestavách oproti srovnávacím modelům dojem, že nejméně "překáží" reprodukci, že nejméně vkládá sám sebe mezi elektroniku a reprosoustavy. Tak i "Aleluja" z Händelova "Mesiáše" v podání Dunedin Consort (FLAC | 24 - 88,2) zahrála energicky, živě a bohatě - spousta barev, spousta vrstev, spousta energie, jak jen to sestavy byly schopné zahrát. Změna nebyla nikdy šokující, ale vždy se zdálo, že do reprodukce přibyl život a jasnost, přitom ale nešlo o agresivní energii, ale naopak o poklidnou, uvolněnou.

V "Parting Glass" Cary Dillon ("Live at the Grand Opera House" | FLAC | 24 - 48) kabel přinesl pocit bližšího pohledu na scénu, lepší srozumitelnosti, jako by třeba zpěvačka byla blíže mikrofonu nebo lépe artikulovala - lepší rozlišení ale nebylo za cenu zdůrazňování, naopak vše se zklidnilo a uvolnilo. Mondiale II má zvláštní charakter, kterým vyrovnává reprodukci, vše je "blíž", ale přesto má stále svůj charakter, který kabel víceméně nemění.

Podobně neměnný, ale přesto změněný byl i prostor v "Good Morning Little Schoolgirl" od Muddyho Waterse ("Folk Singer" | FLAC | 24 - 192) - vše jako by se usadilo, zkonkrétnělo a bylo přirozenější, jistější, uvolněnější. Nejde o drastickou změnu, ale kombinace pevnějších kontur, samozřejmější lokalizace a snadnější čitelnosti tvoří posun nemalý a budí pocit doladění, zaklapnutí prvků na správné místo.

Mondiale II také není kabel, který by byl přehnaně nebo efektně odhalující - třeba v MP3 s "Dead Martyrs" od Manic Street Preachers z "Know Your Enemy", což je výborná hudba v mizerném zvukovém kabátě a zde ještě s limity nic moc formátu, bylo naprosto jasně slyšet všechny nectnosti, nicméně kabel Xavian dokázal minimalizovat onen pocit otravné hrubosti a agresivity, kvůli nimž většinou máte pocit, že musíte poslech buď úplně přerušit, nebo aspoň snížit hlasitost. Tato nutkavá potřeba byla s Mondiale II citelně menší, aniž by se zapojil "maskující efekt".

Kabel Xavian Mondiale II se vlastně zvukově špatně popisuje - je tak klidný, tak nevtíravý, vlastně "jen" vnese do reprodukce klid, harmonii a nestojí v cestě, byť máte jasný pocit, že nejde o žádné "šidítko", ale smysluplný, férově pojatý produkt. Nám se osvědčil ve všech sestavách, navíc je výborně zpracovaný a snadno ho skryjete či vystavíte, jak jen se vám bude chtít. Díky ceně ze střední třídy už nedává smysl jej připojovat úplně do každé sestavy, ale hledáte-li univerzální, dospělé řešení, které je radost poslouchat a které dělá co má (tedy co nejméně ubírá při přenosu) a ještě nepatří do esoterických ultra drahých sfér, zkuste ve své sestavě i Xavian Mondiale II a dejte mu čas, aby si vás svým klidem a nadhledem získal.

Kč 19 990,- - 2x 2m

Kč 24 990,- - 2x 3m

Kč 29 990,- - 2x 4m

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/kabely-reproduktorove/1098-xavian-mondiale-ii#sigProId7a5fbdd915 View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ neoslnivý, "rovný" zvuk

+ zvuk otevře a zpevní

+ vypadá pěkně a je pěkně zpracovaný

+ skvěle harmonizuje s reprosoustavami Xavian, zejména s těmi nejnovějšími

ZÁPORY

- vlastně nic, odpovídají-li cenou vaší sestavě

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Xavian | www.xavian.cz