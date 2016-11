OPPO BDP-105D

Značka OPPO z kalifornského Menlo Parku v srdci Silicon Valley započala své veleúspěšné tažení jako producent přehrávačů s ultimativním rozsahem nastavení, tak trochu ve stylu "geekové geekům". Během svého růstu pak sice upravila kurz o krůček více směrem do sféry běžného uživatele, neslevila však z kvalitativních nároků - a dnes už má v katalogu řadu Blu-ray přehrávačů různých úrovní, stejně tak několik typů sluchátek, sluchátkový zesilovač stolní i mobilní, trendy bezdrátové / multiroom reproduktory, připravují D/A převodník a vůbec mají čím dál širší záběr - a přitom ve všem aspirují na pozici toho lepšího až nejlepšího v dané cenové třídě.

Tuto poměrně ambiciózní pozici se snaží dodržet i u své vlajkové lodi, Blu-ray přehrávač BDP-105D (jakože Darbee Edition), který je ale vlastně mnohem, mnohem víc než jen Blu-rayem. Poměrně robustní komponent (43 x 31,1 x 12,3 cm [ š x h x v ] a 7,9 cm) má pěkně zpracované šasi, hliníkový čelní panel má tvarované horizontální prolisy, mezi nimiž leží obdélníková plocha s maličkým displejem po levé straně, mechanikou uprostřed a dotykovými ovládacími tlačítky po straně pravé. Vlevo od tohoto obdélníku je logo výrobce, sloužící zároveň jako spínací tlačítko, vpravo dole pak najdete 6,3 mm sluchátkový výstup, USB vstup pro datové paměti a HDMI vstup (třeba pro připojení herní konzole či jiného "občasného" zdroje).

Přistoupíte-li k přehrávači zezadu, najdete více než dostatečnou konektivitu - protože BDP-105D může sloužit i jako D/A převodník a streamer, najdete tu také digitální vstupy. Mimo klasického optického a koaxiálního audio vstupu je tu též vstupní HDMI (takže třeba u nějakého mediální centra můžete využít služeb Darbee procesoru), stejně jako LAN konektor, otevírající síťové služby od streamu z domácího serveru po TIDAL, Spotify nebo třeba YouTube a Netflix. Za svého druhu vstup lze považovat také dvojici USB portů pro připojení externích datových pamětí, ale stoprocentně jím je asynchronní USB port pro připojení počítačů.

Neméně zajímavá je ale i sestava výstupů - potěšující je dvojice HDMI výstupů, takže není problém připojit televizi a projektor, velký důraz je tu zřetelně kladen na analogové audio výstupy; jednak je tu plnohodnotný 7.1 analogový výstup, jednak precizní stereo výstup v podobně nesymetrických RCA i symetrických XLR konektorů. Příjemně bohatou sestavu doplňuje 3,5 mm jack vstupu čidla dálkového ovládání a RS232 konektor pro sofistikované řízení pomocí systémů chytrého bydlení.

Při pohledu do útrob bytelného kovového šasi přístroje rozhodně zaujme precizní rozložení drah a komponentů po deskách plošných spojů, stejně jako bytelné zakrytování univerzální mechaniky i malého toroidního transformátoru.

Sice pozvolna končící, ale přeci jen stále ještě vlajková loď katalogu OPPO nabízí mnoho. Z pohledu obrazu je nejzásadnější schopnost načítat DVD i Blu-ray disky a velmi širokou škálu obrazových souborů ze sítě i přímo připojených pamětí a to včetně 4K materiálu. To vše pak prochází obvody čipu Darbee, který umí obraz pečlivě zaostřit, vyčistit a vůbec oprášit tak, že i starší DVD působí více než přijatelným dojmem. Navíc je možnost Darbee nastavit dle vlastního vkusu - od velmi jemného doostření a v zásadě minimálních zásahů až po poněkud vulgární přeostření (jakkoliv je to samozřejmě zcela individuální a nechť každý využije nač se mu dobře kouká).

Příjemná je rovněž schopnost přehrávače obsah překonvertovat na 4K rozlišení a to bez ohledu na rozlišení vstupní. OPPO to provádí s rozumnou citlivostí, byť samozřejmě třeba obraz českého SD vysílání to nezachrání. Podobně je to s 3D obrazem - OPPO může uměle lu Že obraz pak můžete nastavovat v možných i nemožných způsobech, že přehrávač zvládne nativní1080p / 24p, několik různých poměrů stran včetně podpory zobrazení přes anamorfní čočky s poměrem 2,35:1 a vlastně vše, co lze dnes přehrávat, to je potěšující.

Ještě větší potěšení pak lze najít ve výčtu všech schopností přehrávače, týkajících se audio složky - jednak je tu podpora CD / SACD disků, je tu schopnost přehrávat lokálně i po síti PCM i DSD soubory až do rozlišení 24 / 192, respektive DSD 5,6 MHz. Převod z digitální do analogové formy má na starosti 32 bitový čip ESS Sabre 32 Reference ES9018; přesněji řečeno jsou tu dva čipy - jeden čistě pro stereo a jeden čistě pro multikanálový výstup. U filmů pak přehrávač podporuje Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio stopy. Přímo z dvěma kanálům dedikovaného čipu jde signál také do modulu sluchátkového zesilovače, který není jen tak do počtu, ale je to vážně míněný, plnohodnotný kus výbavy.

Díky použitému čipu umí OPPO také na výstupních analogových konektorech regulovat úroveň signálu, takže BDP-105D můžete používat třeba i přímo jen s aktivními reprosoustavami nebo koncovým zesilovačem.

Za zmínku rozhodně stojí i možnost ovládat všechny funkce z pohodlí OPPO Media Control aplikace - a tím "všechny funkce" je myšleno nejen přehrávání, ale i všechna nastavení, takže je snadné za chodu experimentovat s tím, co vám zejména na zvukové složce vyhovuje nejvíc.

OPPO BDP-105D je díky své všestrannosti a fantasticky atraktivnímu poměru cena / výkon už nějakou dobu základním zdrojem redakční sestavy, takže jsme ho mohli poslouchat už opravdu s lecčím - zejména ale s redakčními sestavami Naim Nait XS / Naim FlatCap XS, Cambridge CXA80 / Cambridge CXC, COOD-E TV, SIM2 Crystal Cube projektorem nebo Norma Revo IPA-70B. Poslouchali jsme ho nesčetněkrát na Harbeth Monitor 30, Xavian Premio či Xavian Perla. Poslouchali jsme ho přes širokou škálu kabelů od ZenSati Authentica, KrautWire z Lifetime série, ale třeba i přes digitální kabely (optika / koax / HDMI) z nejvyšších pater Monster Cable. Obraz se hodnotil přes FullHD i UHD televize i zmíněný projektor a nutno říci, že OPPO je v permanenci na denní bázi řádově od čtyř po klidně i osmnáct hodin - a za celou dobu co je v redakci se všeho všudy vykázalo problém 2x, vždy stačilo ho přes ovladač vypnout a zapnout (ostatně je to svého druhu počítač a ty si to tak nějak žádají...).

Na basových linkách, kupříkladu na kontrabasu Charlieho Hadena v "No lonely nights" ("American Dreams" | 2002 | Universal Music | 064 096-2), bylo cítit, že OPPO není úplně dokonale vyrovnané a že basům se dostává trochu dodatečné energie, protože to je přesně to, co si žádáte u filmů pro celkovou efektnost a je to přesně to, co dělá přednes tak krásně sytým, velkým a bohatým, když přijde na spodní tóny. Zdůraznění pak není nic, co by vás rušilo, nic není přehnané - jen jaksi neupejpavé. Bas má slušnou kontrolu a i když to není žádný tvrdý, suchý, analytický přednes, je tu impuls a je tu jasné oddělení jednotlivých brnknutí, je tu hlavně i objem, plnost a dospělost. Pokud chcete opravdu signifikantní krok v pevnosti a autoritě směrem vzhůru, u audio-video přehrávačů musíte už sáhnout někam k Blu-ray přehrávači Primare, který už je ovšem z poněkud jiné třídy - jinými slovy, BDP-105D funguje excelentně a vlastně zahraje výborně i v konkurenci puristických CD přehrávačů.

Vokál Kurta Ellinga v "Undun" ("Nightmoves" | 2007 | Concord Jazz | 0888072302631) byl velice klidný, nevyumělkovaný a přitom snadno čitelný, čistý a detailní. Hlas se držel velmi blízko realistické přirozenosti, byl prostý mechaničnosti, naopak byl hladký, barevný a - nenalézáme prostě jiné vhodnější slovo - velmi normální. Ano, z pohledu rozlišení chybí oproti ultra high-endových přehrávačům taková ta úplně nejspodnější vrstva detailů, dotahující komplexnost k dokonalosti, ale muzikální vyznění a celkové prokreslení vám v dané cenové kategorii vůbec nedají důvod ke stížnostem. Hlas působí prostě jako hlas, vřelý, lidský a jemný, plastický a živý, plný energie.

Totéž pak platí pro uspořádané, neagresivní a s nadhledem podané výšky - vibrafon v "In a sentimental mood" Sonyho Rollinse a The Modern Jazz Quartet (1998 | Prestige | 00025218111126) byl znělý, bohatý, stejně jako činely neefektní a celé pásmo je přehledné, čitelné. Možná chybí opět ta nejjemnější rafinovanost a komplexnost v nejposlednějších okamžicích doznívání, ale nevtíravě výborné prokreslení s dobrým oddělením tónů a jakousi celkovou jednoduchostí, kdy není problém se ve zvuku vyznat, dělají cenovce hlavně z pohledu univerzálnosti přístroje jenom čest.

Podobně tak i dynamika je velmi dobrá - lhostejno zda u filmových efektů, nebo u hudby; i velký orchestr ve Dvořákově "Novosvětské" v podání Václava Neumanna řídícího Českou filharmonii (1994 | Denon | CO-78828) už je dobře řízený. Zvuk nepůsobí utaženým a přísně kontrolovaným dojmem, spíše se výbušně a energicky rozbíhá a vybuchuje, hudba je plná, živá a dynamické špičky jsou podané s jistotou a důrazem, takže OPPO vám dá pocítit rozměry a váhu zvuku orchestru, vystihne jeho jiskru a naléhavost a to vše s příjemným nadhledem.

"Bang Bang Bang" Tracy Chapman ("Collection" | 2001 | Elektra | 7559-62700-2) poukázala na schopnost OPPO hrát velmi čistě a přehledně - netlačí, neakcentuje žádné drobnosti a nepůsobí analyticky, ale když se zaposloucháte, je tu spousta informací, posazených do kontextu s nadhledem a jistotou. Velmi drahé high-endové přehrávače umí poskytnout ještě o kousek hlubší vzhled do nahrávky, ještě trochu snáze zprostředkovat informace z pozadí nebo ještě o kousíček lépe vystihnout textury, ale BDP-105D funguje výtečně. V reprodukci je pořádek, snadno se čte a je tu klid, každá linka je zřetelně separovaná od ostatních a vše probíhá bez pocitu nucenosti.

S tím pak také tak trochu souvisí podání prostoru, přehlednost pravolevého rozložení instrumentů v "Don´t say a word" od Phantom Limb ("Phantom Limb" | 2009 | Naim Audio | naimcd120) byla skvělá. Snadno se lokalizují nástroje, scéna má velké rozměry a drží pevně na místě, vnímáte také už i její hloubku, byť k úplně perfektní lokalizaci v předozadním směru ještě kousek schází. OPPO se nesnaží zprostředkovat dokonalý hologram, ale naopak umí nabídnout velmi nenásilnou, netechnicky přirozenou scénu bez efektů.

OPPO se pak díky svému trochu vespod hutnějšímu, celkově hladkému a klidnému zvuku s velmi dobrým rozlišením dobře poslouchá. Caveova "Dig, Lazarus, dig!!!" ("Dig, Lazarus, Dig!!!" | 2008 | Mute | CDSTUMM277) prostě plynula, rytmus není drtivý, ale jeden tón navazuje na druhý, naprosto nenásilně, pohodově a uvolněně. Hudba byla přehledná, klidná a máte pocit, že můžete poslouchat bez únavy mnoho a mnoho hodin, reprodukce funguje a s příjemnou muzikálností vás nese od skladby ke skladbě bez únavnosti a s více než dostatečnou živostí.

OPPO BDP-105D je excelentní zejména jednou věcí a to je poměr cena / výkon. Je to přístroj excelentně vybavený a díky schopnosti streamovat, využívat internetových audio-video služeb, přehrávat kotoučky všeho druhu a zpracovat fantasticky čistě obraz i zvuk prostě nezklame. Navíc je na rozdíl od některých čistě hi-fi komponentů i velmi dobře promyšlený s ohledem na běžného uživatele a jeho komfort. Zvukově se pak obstojně pere v rámci své cenové kategorie i s dedikovanými zařízeními, což je více než potěšující a pokud budete chtít zřetelný krok kupředu, bude to za příplatek více než jen několika tisícovek a to už o něčem svědčí. Z pohledu stále se rozšiřujícího UHD může mít BDP-105D jedinou limitaci a to je neschopnost přehrát 4K na fyzickém disku. Nicméně v dohledné době přijde na trh nástupce tohoto výjimečně talentovaného všeuměla a pokud bude pojatý stejně poctivě a férově jako BDP-105D, bude to opět horký kandidát na opravdu dotažené, perfektní a "již naprosto dostatečné" domácí centrum pro každou příležitost.

Kč 46 490,-

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/sacd-prehravace-a-transporty/1128-oppo-bdp-105d#sigProId9822830a1b View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ skutečně univerzální výbava

+ výborný poměr cena / výkon

+ velmi dobrá aplikace

+ čistý a uvolněný přednes

+ spolehlivost

+ výborné zpracování obrazu včetně Darbee

ZÁPORY

- místy je cítit lehké zdůraznění basu

- vlastně pořádně nic, pokud hledáte snadno použitelné univerzální řešení na úrovni

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: WDQ | www.oppodigital.cz | www.avhifi.cz