Marantz CD6006

Spolu s novým integrovaným zesilovač nejdostupnější řady 6006 se u Marantzu objevil i puristicky pojatý CD přehrávač, jeden z obecně dostupnějších, podíváme-li se napříč trhem. Jde vlastně "jen" o evoluci modelu 6005, který byl často oceňován jako ideál toho, co lze koupit za podobné peníze. Model 6006 je uvnitř téměř identický, byť Marantz říká, že doladil některé drobnosti a změnou součástkové základny maličko přeladil zvuk.

Vizuální stránka přehrávače zapadá do rodiny Marantz a ničím nepřekvapí - mírně ustupující boční části čelního panelu od střední části oddělují prohlubně, veprostřed jdou symetricky rozložené prvky. Uprostřed nahoře mechanika CJDKT690, pod ní velký, dobře čitelný displej. Po stranách těchto zásadních prvků pak najdete šest maličkých tlačítek pro základní ovládání reprodukce a pod nimi vlevo USB port pro připojení datových pamětí a iPodu (s certifikací Made for iPod / iPhone) a vedle maličké tlačítko pro přepínání mezi zdroji - mechanikou a USB. Na druhé straně je sluchátkový jack s vlastní regulací hlasitosti.

Zadní strana je pak velmi jednoduchá, napájecí zdroj doplňují jen cinche analogového výstupu a koaxiální a optický digitální výstup. Nepočítáme-li vstup a výstup pro vedení signálu dálkového ovládání sestavou, není tu už nic - škoda, možnost využití přehrávače jako převodníku třeba alespoň přes USB z PC nebo po optice / koaxu pro televizi by mnoha běžným domácnostem určitě ulehčila život.

Samotný přístroj vypadá a působí na svou cenu velmi pěkně - za 12 000,- dostanete 6,5 kg materiálu a plnohodnotný komponent o rozměrech 44 x 34 x 10,5 cm (š x h x v).

Přehrávač omezuje své schopnosti čistě na CD formát, případně umí skousnout MP3, WMA a AAC soubory se standardním rozlišením. Žádný hi-res, DSD nebo alespoň nekomprimované formáty nečekejte, což je trošičku škoda.

Obvodové řešení není úplně symetrické, signálové cesty jsou ale organizované, krátké a na mnoha místech ideál symetrie splňují. Místo operačních zesilovačů využívá Marantz své diskrétní a rychleji pracující moduly HDAM ve verzi SA2 (jeden je určen samostatně pro sluchátkový výstup, což zaručuje jeho solidní kvalitu), energii dodává transformátor na EI jádře.

O převod digitálních dat z osvědčené mechaniky CJDKT690 se stará vícebitový delta-sigma převodník s čipem CS4398, kde buffer a filtraci zajišťují řešení HDAM. Přehrávač pracuje v rozsahu 2 - 20 000 Hz s odstupem signálu a šumu 110 dB a slušným dynamickým rozsahem 100 dB a to při nízkém celkovém harmonickém zkreslení 0,002%.

Marantz CD6006 hrál po většinu doby hlavně se svým kolegou PM6006, ale také s Naim Nait XS + Naim FlatCap Xs, s Norma Revo IPA-70B, Gryphon Diablo 300 nebo Cambridge CXA80, hrál i přes ASUS Xonar Essence One MUSES MKII nebo Gryphon Kalliope. Porovnávalo se s OPPO BDP-105D nebo Cambridge CXC. Poslouchalo se pak přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla, Xavian Premio, AQ Passion Teen nebo PMC twenty.22. Propojeno bylo ZenSati Authentica, KrautWire Lifetime sérií nebo TelluriumQ Silver a Black kabely.

Přes svou velmi atraktivní cenu vám CD6006 už dá ochutnat hloubky basu, kontrabas v Hadenově "Spiritual" ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) sice neměl ten impuls a důraz, jaký by byl ideální, ale ani to nebyl ten trochu tvrdý, trochu prázdný a "levný" bas. Přes chybějící autoritu a pocit velké váhy cítíte, že kontrabas není žádný plochý a malý nástroj. Zejména v kombu s PM6006 cítíte, že z nástroje plyne vzduch, byť ne tak hutný. Měkký, houpavý sled tónů ale v zásadě funguje dobře, jednotlivá brouknutí jsou oddělená a ještě před pěti šesti lety by člověk za takový bas rozhodně nezaplatil takhle málo. Tóny jsou také zjevně jemnější, sametovější, laděné do klidu, ale pěkně barevné a nepřeháníte-li to s hlasitostí a nemáte touhu po studiovém zvuku, jsou neúnavně vřelé a příjemné.

Vokál Vince Jonese se už snažil zjevně vymanit a vystoupit ze zvukového celku nahrávky "This is the woman" ("Moving through taboos" | 2003 | Universal | VJ 356N); přednes středního pásma už není takový ten základní anonymní, generický stejnozvuk nejlevnější elektroniky, už se objevuje férová lehkost, klid a laskavost, srozumitelnost je lepší, než byste se za 12 000,- odvážili doufat a i když by mohl mít vokál více energie, více šmrncu a větší objem, za své peníze od nikoho nedostanete víc - a bez přímého pedantního porovnávání budete více než nadšeni, jak vřele a pohodově hlas přichází, bez deky, bez ostrých hran, bez násilí, jen tak pohodově připlouvá.

Křehké a jiskrné tóny vibrafonu v "Like Minds" Garyho Burtona ("Like Minds" | 2003 | Concord | SACD-1029-6) byly velmi decentně zakulacené, heboučké a lehounké, takže i když zůstal zachován trochu cinkavější a zvonivější charakter nástroje, mohli jsme hrát nahlas a vřele "hezké" ladění přehrávače zklidnilo agresivní hrany, které činí často poslech levných přístrojů ne úplně snadným. Nečekejte nějaké sofistikované vykreslení plochy nástroje, případně dokonalé vystižení struktury tónu činelu, čekejte ale, že CD6006 za danou cenu hraje tak příjemně a v pohodě, že takové věci ani nebudete muset hledat. Činely samotné mají sice kratší dozvuk (ale mají dozvuk!), jsou ale vlastně velmi slušně oddělné a ze souvislého "tekoucího" šumu už vzniká zřetelný rytmus z úderu a doznívání tónu, linka jde nahoru a dolů, pulsuje a přehrávač vlastně vcelku nabízí docela dost.

Dynamika reprodukce má rozhodně své limity - ostatně bylo by divné, kdyby přístroj s cenou řekněme zhruba jedné luxusní večeře ve velkých světových metropolích nějaké ty limity neměl. Třeba housle ve Vivaldiho "La Stravaganza Concerto op. 4 no. 3" ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901) celkem solidně cvrlikaly a i když by dynamické špičky při záběru smyčců mohly být dramatičtější, mohly by být energičtější a plnější, zvuk nepůsobil vyprázdněným dojmem, ani neměl potíže s kontrolou (za dané peníze...). Přehrávač je laděný trochu do "hezkého" způsobu reprodukce, tedy je trochu klidnější, jemnější a možná i opatrnější, ale v dané třídě nemůžete říct křivého slova.

V podstatě přes kopírák by se dalo popsat rozlišení - když víte co hledat, je jasné, že ve "What a wonderful world" od Katie Melua a Evy Cassidy ("Collection" | 2008 | Dramatico | DRAMCD0040) se toho skrývá o dost víc, na druhou stranu když po tom explicitně nepátráte, tak vám to nechybí a v tom je největší kouzlo řady 6006 - když CD přehrávač spojíte se zesilovačem, za rozumné peníze máte excelentní pohodu a možnost neřešit. Třeba vokály obou protagonistek sice nemají takovou tu nádherně komplexní hloubku, ale jsou už dost čisté, dost konkrétní a dost oddělené, aby to - jak už bylo napsáno výše - vybočilo z běžného, generického stejnozvuku do kvalit high-fidelity. Uvolněte se a nechte hudbu hrát a Marantz vás tu a tam až překvapí, kolik toho za danou cenu umí ukázat...

V Mahlerově "6. symfonii" v podání České filharmonie a Václava Neumanna (2006 | Octavia Records | OVCL-00259) byl prostor rozložený jen v pravolevém směru, hlouba dohledatelná a slyšitelná nebyla, nicméně opět to nebránilo pocitu slušné přehlednosti a čitelnosti, ačkoliv prostor holograficky vystupující z reprosoustav přehrávač sám o sobě nenabídne. Není to alea ani jednolitá zvuková koule, zejména asi kvůli tomu, že přednes nikam nespěchá a má čas se otevřít a uspořádat. Opět nelze říct za dané peníze vůbec nic a jsou momenty, které vás nechají za 12 000,- v tichém, spokojeném překvapení.

Marantz CD6006, zejména je-li připojen k PM6006, hraje hebce, lehce, měkce a muzikálně, takže třeba i expresivně nahraná "Africa" od Toto ("Blu-spec CD - Feel the difference" | 2009 | SONY Music Japan | SICP 20048-9) byla snadno poslouchatelná. Zejména klid stojí za to vypíchnout, zejména ten a celkovou tolerantnost, takže se s Marantzem (ideálně pak Marantzy) snadno žije s ohledem na kvalitu nahrávek, žánr nebo hlasitost. Hudba si plyne po svém, v pohodě a pořád stejně nekonfliktně a pozitivně...

Marantz CD6006 je ojedinělý CD přehrávač - zejména pak kvůli své ceně. Nenabízí explozivní dynamiku, uširvoucí rozlišení, barvy k nerozeznání od reálných nástrojů nebo holografický prostor - nevyniká totiž v žádné z jednotlivostí. Vyniká ale v celkovém souladu, kdy za 12 000,- nabízí netechnický, organický zvuk, který plyne, který je neútočný a přitom není falešně přikrášlovaný, nabízí solidní zpracování a opět a zejména cenu - za své peníze jen sotva dostanete férověji, pohodověji hrající přehrávač, takže chcete-li točit stříbrná kolečka, chcete-li poslouchat hudbu a ne řešit nesmyslné drobnosti kolem reprodukce, chcete-li si jednoduše pustit co libo a poslouchat to jak libo, CD6006 je super - nenechte se během prvních okamžiku odradit neefektností a dejte mu dvě, tři skladby. Zjistíte, že se dá poslouchat stejně snadno i dalších dvacet, třicet tracků a to je v dané cenové kategorii výjimečně dobrý výsledek.

Kč 11 990,-

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/cd-prehravace-a-transporty/1045-marantz-cd6006#sigProIdc28e780bb4 View the embedded image gallery online at:

FOTOGALERIE - VNITŘNOSTI



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/cd-prehravace-a-transporty/1045-marantz-cd6006#sigProIdd71c7b97f3 View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ za dané peníze těžko dostanete cokoliv víc

+ fajn zpracování

+ zvuk už začíná být příjemný

+ příjemný charakter

ZÁPORY

- v reálu nic, teoreticky snad jen škoda, že neumí fungovat jako DAC

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: BaSys CS | www.marantz-hifi.cz