AQ Passion Teen

Značka Acoustic Quality z malé obce Červenka nedaleko Olomouce se z pohledu své historie nedávno pustila i do kategorie vyššího high-endu. Jde tak o velmi výrazný posun z pozice tvůrců finančně nejdostupnějšího audio vybavení - ostatně odvaha AQ sahá dokonce až k tomu, že nová série Passion bude prezentována na CES v Las Vegas, což je pro ne úplně velkou českou firmu rozhodně odvážný krok.

Nějakou dobu u nás stál model Teen, středně velký regálový model s dedikovaným stojanem - na tomto modelu se pak zdaleka nejvíc projevuje obrovský pokrok, který firma udělala v oblasti zpracování dřeva a povrchů. Korpus Passion Teen je prostě krásný; 15,5 kg hmoty se skrývá v ne úplně malých rozměrech 22,6 x 45 x 36 cm (š x v x h), atypická je do vlnky prohnutá čelní deska, která je navíc nalakovaná černě a jen tenkým svislým proužkem v jejím prostředku prosvítá dekor zbytku ozvučnice. K nám se dostala olivová verze, kde barva a struktura dýhy pod velmi hlubokým lakem působí prostě skvěle. Zaoblené rohy čelní desky (modelované mimochodem na pětiosé fréze z 5 cm tlusté MDF desky) pak také působí pěkně zpracované, stejně jako poměrně rozměrný, vpředu umístěný nátrubek bassreflexu. Zajímavé je i umístění středobasu, který nevyzařuje přímo dopředu, ale pod mírným úhlem směrem vzhůru.

Pocit vysoké kvality zpracování zůstává zachován i při pohledu zezadu, byť když dojdete do dolní části a narazíte na obyčejnou plastovou vaničku s dvěma páry poměrně malých a poměrně jednoduchých terminálů (rozumné, ale ne výjimečné kvality), můžete mít pocit, že konkurenti nabízí přeci jen dotaženější řešení.

Ozvučnice o vnitřním objemu 21 litrů jako taková je sestavená z MDF panelů vně a z blíže nespecifikovaných neodrazivých panelů uvnitř, propojených do sendvičové konstrukce.

Osazené měniče pochází z katalogu patrně nejznámějších seveřanů z Scan-Speak - o výšky se stará jednopalcový tweeter z řady Illuminator a o středobasovou část spektra pak šest a půl palce široká membrána původem ze série Revelator, rodokmen měničů je tedy slibný. Vysokotónová membrána není tvořena kopulkou, ale komolým toroidem (či chcete-li vlnkou), v jehož středu je zasazený mohutný fázový nástavec - trn - z kovu. Toto řešení prý slibuje lineární frekvenční odpověď v pásmu 1 - 30 000 Hz a díky kovu ve středu se také lépe chladí. Pro utlumení nežádoucích odrazů je okolí membrány pokryto měkkým pryžovým materiálem. V motoru reproduktoru pak je šest neodymových magnetů.

Středobasová membrána je vyrobena z papíru a jde o známé prořezávané řešení - na ploše membrány je deset poměrně hlubokých zářezů (plus dva na vrchlíku), vyplněných tlumícím materiálem. Velmi měkký gumový závěs umožňuje výkmit až 1,3 cm.

Výhybka je prvního řádu se strmostí 6,6 dB / oktáva, propojená bez plošných spojů kabeláží AudioQuest typu solid core. Výrobce udává velmi zajímavé technické parametry: citlivost 88 dB / W / m, jmenovitou impedanci 6 Ohm a frekvenční rozsah 30 - 45 000 Hz v toleranci +/- 2 dB.

AQ Passion Teen jsme poslouchali zejména s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, ale také na Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII nebo Cambridge CXA80 / Cambridge CXC. Hrály ale také na Quad Artera Play / Artera Stereo nebo Marantz PM6006 / CD6006. Srovnávalo se s Harbeth Monitor 30, Xavian Premio nebo Xavian Perla a to přes kabely ZenSati Authentica a TeluriumQ Silver a Black.

Kontrabas Charlieho Hadena ve "Spiritual" z jeho společného alba s Methenym "Beyond the Missouri Sky" (1997 | Verve | 537 130-2) ukázal, že v AQ vybrali dobře a že středobasový měnič se pouští do spodních oktáv věru nebojácně. Passion Teen se mezi obdobně drahými konkurenty rozhodně objemem neztratí, zvuk pak má i velmi solidní váhu a dává pocítit mohutnost kontrabasu, každé zabručení nástroje jde pěkně od podlahy, byť naladění je cítit spíše směrem k velikosti, než k suché konkrétnosti. Tóny tak jsou spíše šťavnaté, robustní a trošičku měkčí, audiofilsky delikátní. Impuls nicméně každé plnokrevné brouknutí provází už od nízkých hlasitostí a to jako sladké basové políbení.

Vokální pásmo by snad mohlo být o dýchnutí energičtější, či snad spíše dominantější, byť hlas Adriany Kučerové v "Eath the Sun, part I" ("Under my spell" | 2009 | Pavián Records | PM0042-2) byl krásně propracovaný, jak se na regálovky s odvážně vysokou cenou sluší a patří. Rozhodně se vám bude líbit i to, jak bohatý, barevný a nádherně hladký, poddajný a uvolněně samozřejmý hlas v podání Passion Teen je.

Reprosoustavy zvládly velmi solidně vystihnout i znělost činelů a zejména vibrafonu v "Ralph´s new blues" od The Modern Jazz Quartet ("Concorde" | 2008 | Prestige | 0888072306530). Vysokotónový měnič dokázal vibrafon vykreslit krásně kulatý, barevný a sytý, každý úder se z reprosoustav rozběhl s nebojácnou energií, přitom ale střídmě přirozený, jasný, se zřetelným průběhem - rychlým nástupem a pěkným, pozvolným a dobře kontrolovaným dozníváním. Snad jen činel, pokud už něco, mohl mít ještě citelnější plochu a trochu výraznější váhu, pocit hmoty - oddělení jednotlivých úderů je nicméně už excelentní.

Na ne úplně malé, ale také nijak gargantuovské reprosoustavy umí AQ Passion Teen "vzít za práci" a třeba i dynamicky neskromnou Musorgského "Velkou bránu kyjevskou" z "Crystal Cable Arabesque" (2009 | Crystal Cable | CC200901) dokázaly reprosoustavy výtečně "ustát". Mají onu velmi příjemnou a žádanou schopnost zahrát dynamicky a pod kontrolou (byť stále uvolněně) jak velmi potichu, tak až po hřmotnou nadrealistickou hlasitost - a stále stejně, tj. se schopností předat impuls, "dýchat". Je pravda, že při dynamických špičkách to není až tak rána jako šlehnutí bičem, jako spíše příval stěny energie, ale dynamika a velikost zvuk už umí podtrhnout a podržet i takhle velký orchestr a rozmáchlou skladbu; na regálové reprosoustavy si prostě není nač stěžovat a že v reálu by mohlo být v úplně nejnižších oktávách cítit více tlaku? Možná ano, od toho pak jsou třeba sloupové AQ Passion nebo permanentka do Rudolfina...

Hudební scéna skladby "Toujours" od Sabiny ("Collected_01" | 2015 | Naim Audio | naimcd215) se rozkládala trochu atypicky až za korpusy ozvučnic, byla veliká a hluboká, jakkoliv pro plný rozkvět si nechte na každé straně minimálně metr - čím více prostoru k dýchání, tím více se scéna otevře. Scéna nebyla vysloveně trasparentní, spíše bylo cítit, jak se do místnosti vkrádá jistá vřelost, ale bylo snadné rozlišit jednotlivé vrstvy, tedy vokál, úderné perkuse i elektroniku, vše mělo své místo, byť to není holograficky zaostřený přednes. Passion Teen také, zdá se, nevyžadují žádnou disciplínu a nutnost sezení ve sweet spotu, hrají poměrně do široka a obraz scény zůstává zřetelný a soudržný i relativně pod úhlem.

Watersova "Bravery of being out of range" z "Amused to death" (1992 | Columbia | 468761 2) pak měla solidní grády, měla tempo, sytost a dostatečnou pevnost od úrovně elektrické basy, aby měla drajv a pružnost. Trochu měkčí reprodukce s nadhledem vám pak snadno umožní otočit volume až na koncertní hlasitost beze strachu o ušní bubínky. Možná chvílemi schází pocit trochu autoritativnější zaťaté pěsti, která by podtrhla žádoucí rockové drama, ale zase můžete poslouchat dlouho a v klidu.

AQ Passion Teen jsou z pohledu dosavadní tvorby výrobce z Červenky velmi odvážným krokem. Jednak se snaží přiblížit designem světu moderních nároků bez technické strohosti (zpracováním se to daří, jak je tomu s křivkami, to nechť si rozhodnou vaše oči...), jednak je to výlet do cenově velmi odvážných sfér, kde rozhodně neuspěje jen tak někdo. Passion Teen by vlastně nebylo co reálně vytknout, umí zahrát a pokud je vám blízký trochu šťavnatější, bohatší a přitom ne úplně ze řetězu utržený zvuk, pak jsou super. Je fakt, že vyžadují pevný zesilovač a že jim to přes regálovou koncepci sluší spíše ve větších prostorách, ale jinak jsou super. Je pravda, že jen o pár tisíc víc stojí dynamicky ještě o kousek agilnější a na detaily o krůček bohatší Bowers&Wilkins 805 D3, je pravda, že třeba Sonus faber Olympica I nebo Xavian Orfeo jsou levnější a vůbec je v této třídě povedených regálovek poměrně dost. Passion Teen to tak rozhodně nebudou mít lehké. Stát o 10, 20 tisíc méně a prosadit se cenou jak to AQ umí, možná by to bylo ještě příjemnější, ale přejme jim úspěch - poslouchají se totiž snadno, příjemně a pohodově a umí vás doprovodit do světa onoho krásně "normálního" dospělého zvuku.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 50 metrů čtverečních. Prostor je standardně zatlumen, ovšem bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 – 200 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – konkrétně mírným zdvihem na basech. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech v různou denní dobu (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na NAD C370 a Pioneer BDP-LX71 s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Naměřená frekvenční odpověď je velmi rovná a nebýt mírného propadu v oblasti 350 - 800 Hz, byla by i v dané cenové třídě vysloveně perfektní. Reálný nástup reprodukce na hranici cca 40 Hz je s ohledem na rozměry měničů a reprosoustav velmi slušný.

Impedanční křivka pak stejně jako elektrická fáze napovídají něco o tom, že Passion Teen nebudou úplně těmi nejjednoduššími partnery pro elektroniku. Je jedno, zda jde o poměrně příkrý peak na 70 Hz, nebo propad až lehounce pod 3 Ohmy nad hranicí 2 000 Hz (ale alespoň do této hranice jsou reprosoustavy reálně 6 Ohmové). Stejně tak fáze není úplně jednoduchá, přesto nevykazuje žádné šílenosti. Zvolit stabilní a energický zesilovač bude každopádně jedním z předpokladů dobré reprodukce.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ +/- ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ +/- ]

Kč 148 500,-

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-regalove/1200-aq-passion-teen#sigProId92771ed3f8 View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ velmi pěkné zpracování

+ snaha o originální design

+ hladký, hutný, klidný zvuk

+ šťavnaté, bohaté tóny s objemem

ZÁPORY

- cena je na české poměry až příliš odvážná

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: AQ | www.aq.cz

PRODÁVÁ:

HIFI STYL | www.hifistyl.cz

House of Music | www.hi-fisystemy.cz

Melodie | www.melodiecb.cz

Audiofriend | www.audiofriend.cz

Satan | www.satan.cz

Elektronet | www.elektronet.cz

Jasyko | www.jasyko.cz

Avemax | www.yamaha-shop.cz

AB Music | www.abmusic.cz