"M" jako monitor, "Plus" jako střední modelová řada a "Nano" jakožto druhé nejmenší modely v katalogu plzeňské značky RIHA - touto nápovědou snadno rozklíčujete, kam v katalogu s mnoha modely této firmy patří právě tenhle kompaktní regálový kousek. A kam ještě patří? Do už tak velmi zahuštěného prostoru regálových dvoupásmovek s cenou kolem 30 000,- Kč za pár.

RIHA Nano M Plus jsou fortelně vyrobené, jejich MDF skříň z 22 mm tlustých panelů má velmi pěkný, bytelný a skvěle zpracovaný, na hranách zaoblený matný lak, který podtrhuje jejich technicky minimalistickou podobu. Právě i díky matně černé grafitové barvě na povrchu působí téměř nezničitelně, vyčnívají tak z běžných vysokých lesků a přírodních dýh. Technicistní dojem ještě umocňují i přiznané šrouby, na nichž oba měniče v přední stěně drží, podobně jako pevná krycí mřížka vysokotónového reproduktoru. Uvnitř skříně je ještě zafrézovaná příčka s otvorem, která zvyšuje pevnost pracovní komory pro oba měniče.

Zadní panel je stejně čistý a hladký jako celá skříň, v místě běžně vyhrazeném standardně vaničce s konektory je atypický Speakon konektor, bezpečné a rychlé připojení, známé ze světa profesionálního ozvučení; jeho jedinou nevýhodou je nehifistická estetika. Obdobně velké "kolo" najdete ještě u horní hrany ozvučnice, tentokrát patří velmi pevnému nátrubku bassreflexu.

Nano M Plus jsou kompaktní, ale bytelné - při hmotnosti 8,5 kg měří 17,5 x 32 x 25 cm (š x v x h). Oba měniče pochází z katalogu Seas, tedy jak kopulka o průměru 2,7 cm, tak konický středobas o průměru membrány 14,6 cm. Středobas má papírovou membránu a kaučukový závěs, kmitací cívka má průměr 2,6 cm. Tweeter pak má za sebou vlastní malou pracovní komoru a kopulka membrány je ze slitiny hořčíku a hliníku.

Díky těmto měničům hraje monitor od 60 do 20 000 Hz v toleranci +/- 3 dB, má průměrnou charakteristickou citlivost 85 dB / 2,83 V / m a též nejběžnější impedanci 8 Ohm.

Výhybka má dvě části, každá je osazena na vlastní desce kvůli dosažení co největší vzdálenosti mezi tlumivkami se vzduchovými dielektriky. Použité kondenzátory jsou svitkového typu.

Monitory RIHA Nano M Plus jsme poslouchali na běžných sestavách Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, Cambridge CXA80 / Cambridge CXC a Norma Revo IPA-70B s převodníkem ASUS Xonar Essence One MUSES MKII. Krátce pak také na Denon PMA-2500NE a Denon DCD-2500NE. Srovnávalo se jak s firemními model RIHA Mikro S Plus a RIHA Nano S Plus, tak s Harbeth Monitor 30, Xavian Perla nebo Xavian Premio a to na kabeláži ZenSati Authentica či TelluriumQ Silver a Black sérií, filtraci napájení řešil IsoTek EVO3 Solus.

Všechny produkty značky RIHA, zdá se, mají jeden společný charakteristický prvek a tím je výtečná kontrola basu, respektive snaha až o koncertně autoritativní, důrazný a energický bas. Nejinak je tomu i u kompaktního Nano M Plus, byť samozřejmě s logickými limity co se týká hloubky. Na elektrickou basu ve "Wicked Game" Chrise Isaaka ("Best of" | 2006 | Reprise | 9362-49418-2) ovšem monitory stačí a to bez pocitu, že se někam násilně tlačí. V reprodukci byla přehledně oddělená linka kopáku a basy, oboje bylo velmi pevné, přitom ale ne suché či prkenně tvrdé. Na tak malé monitory nabízí Nano M Plus výjimečně úderný impuls a pocit jistoty pěkně odspodu, byť jak už bylo řečeno, objemu je tak akorát, jak se dá od takhle velké ozvučnice očekávat.

S parádní přesností a vpravdě monitorově zaostřenou konkrétností si Nano M Plus poradily s vokálem Vince Jonese v "The Parting Glass" ("Moving through taboos" | 2004 | Universal | VJ 356N). Vokál byl jako z partesu, vysunutý kupředu, precizně vykreslený a plastický. Velmi dobrá byla také jeho čistota a celková transparentnost reprodukce, díky čemuž bylo naprosto jednoduché zpěvákovi rozumět. Pravda, nečekejte žádné kudrlinky, je to přímý, pevný a znělý zvuk bez příkras, možná v některých kombinacích i trošku tvrdší, zato ale výtečně čitelný.

Podobně i výšky jsou čisté a jasné, spíše ale opět přímé a velmi konkrétní, ne jemné a hebké, ve většině situací ale ani ne tvrdé a příliš razantní. Moc pěkně tak vyzněly činely v "Elucidation" z desky "Like Minds" Garyho Burtona (2003 | Concord | SACD-1029-6). Konkrétně a jasně oddělené údery, ohraničené tóny spolu s jasností a znělostí činí reprodukci přehlednou a jaksi "normální" a jednoduše čitelnou, stejně jako je už pěkný kovový charakter činelu. Snad jediné, čeho by mohlo být o dýchnutí víc, je objem, respektive pocit těla činelu.

Dynamika je pak na poměry malých monitorů velmi slušná, zejména díky celkově energické a výbušné povaze reprodukce. Tak i Mahlerova "6. symfonie" (Česká filharmonie | 1995 | Octavia Records | OVCL-00259) působila živě a řízně, byť samozřejmě oproštěná od nejnižších tónů orchestru a přeci jen v trochu menším měřítku. Obecně ale hrají Nano M Plus šťavnatě, svižně a úderně, jejich sebejistota a kontrola je vzhledem ke koncepci a ceně prostě super. Pravda, při hlasité reprodukci dynamické špičky orchestrální skladby už ne úplně vydýchají, ale to není nelogické.

Svou monitorovou charakteristiku podtrhly Nano M Plus ve "What a wonderful world" Katie Melua a Evy Cassidy ("Collection" | 2008 | Dramatico | DRAMCD0040). Čisté, snadno čitelné vokály, velmi dobře zorganizovaný, pevný celek a rozlišení již solidní, velmi slušné oddělení jednotlivých instrumentálních linek a celkový nadhled umožňují velmi dobrou orientaci v nahrávce. Možná Nano M Plus nehrají vysloveně "hezky", ale zato umí nabídnout přesné a konkrétní informace o nahrávce.

Podání prostorové scény bylo také fajn, byť se nám nepodařilo úplně odstranit pocit přítomnosti boxů v reprodukci. Brahmsova "Scherzo c-moll" v podání Anne-Sophie Mutter ("The Berlin Recital" | 1996 | Deutsche Grammophon | 445 826-2) byla poskládána velice přehledně v pravolevém směru, všechny nástroje stály volně a přitom s až studiově jistým, konkrétním usazením. Hloubka pak byla spíše menší a pro optimální prostorovost to bude chtít vyladit pozici v prostoru, stejně jako natočení.

Parádně si pak RIHA Nano M Plus poradily s "Africa" od Toto ("Feel the difference - Blu-spec CD" | 2009 | SONY Music Japan | SICP 20048-9), zejména energie a rytmus spolu s pevným basovým základem a impulsem vás pak dokážou strhnout a sedíte jak na jehlách, nedočkaví na každý další a další tón. Hudba šlape a pro rock, metal, ale i pop je to prostě naprosto parádní.

Kompaktní RIHA Nano M Plus sdílí základní přístup s ostatními reprosoustavami firmy - bytelná a pevná, účelná ozvučnice dost dobře koresponduje s neméně bytelný, pevným a účelně přímým zvukem. Pokud tak hledáte monitorový zvuk s pevným basovým základem, zvuk překypující energií a úderností a zvuk, který velmi dobře funguje v menších prostorách, klidně při vyšší hlasitosti a který výborně podtrhne zejména elektrifikovanou hudbu (neb u akustické trochu díky přímosti schází barevnost), pak dejte Nano M Plus chvíli svého času. Stojí za prozkoumání.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 50 metrů čtverečních. Prostor je standardně zatlumen, ovšem bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 – 200 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – konkrétně mírným zdvihem na basech. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech v různou denní dobu (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na NAD C370 a Pioneer BDP-LX71 s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Je fakt, že ve velké místnosti byl přísun basu pod hranicí 200 Hz citelně slabší, než nad touto úrovní, nicméně nástup je možné vysledovat někde kolem 50 Hz, což vůbec není špatné. Nejvýrazněji podle grafu budou Nano M Plus prezentovat řečové pásmo a v toleranci +/- 2,5 dB se reprodukce "vejde" v rozsahu 200 - 18 000 Hz, což není špatné.

Z impedanční křivky lze vyčíst naladění bassreflexu někde kolem 50 Hz, křivka se propadá jen těsně pod 5 Ohm, což spolu s elektrickou fází (kvůli chybě měřícího systému věrohodné do 1 kHz) znamená, že Nano M Plus budou pro zesilovač standardními, nijak přehnaně náročnými partnery.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ +/- ] | VELKÁ (> 40m2) [ × ]

Kč 31 990,-

KLADY

+ velmi pevný, konkrétní, autoritativní bas

+ pěkné, bytelné provedení

+ pěkně soustředěná, monitorově čistá reprodukce

ZÁPORY

- vlastně nic zásadního za dané peníze

