RIHA Nano S Plus

Sloupky Nano S Plus od plzeňské značky RIHA patří k tomu dostupnějšímu, co si v jejich portfoliu můžete vybrat. Štíhlé sloupky pak nesou jasné znaky firemní filozofie jako třeba blízko sebe posazené měniče, robustní konstrukci nebo poctivě provedenou výhybku na více obvodových deskách.

Ozvučnice modelů Nano S Plus k nám dorazily v provedení s dýhou, byť nejběžněji se dodávají v bytelném matném laku. Nutno říct, že přístup k dýze je atypický, není "pohřbená" pod hlubokými vrstvami laků, naopak výrobce nechává vyznít její kresbu i strukturu. A nutno říct i to, že to vůbec nevypadá špatně - na poslouchaném kusu byla příplatková dýha Bambus Karamel Vertikal s matným lakem Johnstone´s z Anglie.

Skříň z MDF profilů je poměrně nenápadná, zejména díky šířce pouhých 175 mm, byť ani hloubka 250 mm a výška 950 mm nejsou nijak neskladné. Přes tyto poměrně kompaktní rozměry váží jedna ozvučnice již celkem citelných 16,1 kg a to díky použití MDF s tloušťkou 22 mm.

Reprosoustavy stojí na jednoduchých kovových nožkách se šroubovacími hroty, na přání je lze vybavit také pro firmu typickými masivními silentbloky. Při pohledu zezadu spatříte jednak bytelný nátrubek bassreflexu s relativně velkým průměrem (ten dle specifikací výrobce můžete mít na přání i vpředu a mít tím možnost přisunout ozvučnice blíže k zadní zdi), jednak destičku s typovým označením a konektorem. Velmi netradiční je použití konektoru Neutrik speakON - krom toho, že nevypadá moc "hi-fi" je ale geniální; spoj je pevný, odolný, nemusíte se bát vypadnutí a spojení a rozpojení je naprosto nekomplikované.

Reprosoustavy jsou dvoupásmové, o výšky se stará tkaná látková kopulka o průměru 2,7 cm, o středy a basy konus s papírovou membránou s průměrem 14,6 cm. Oba pochází z katalogu SEAS - tweeter má označení 27TFFC a druhý měnič CA15RLY.

Reprosoustavy mají uváděnou charakteristickou citlivost spíše průměrných 85 dB / 2,83 V / m, jmenovitá impedance pak činí 8 Ohm. Štíhlému profilu sloupku odpovídá i udávaný frekvenční rozsah 55 - 20 000 Hz v toleranci +/- 3 dB.

RIHA Nano S Plus jsme poslouchali na všech redakčních sestavách od Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, přes ASUS Xonar Essence One MUSES MKII / Norma Revo IPA-70B až po Cambridge CXA80 / Cambridge CXC, ale i na Denon PMA-2500NE / Denon DCD-2500NE. Další komponenty viz pravý sloupec -->. Vzhledem k atypickému konektoru jsme používali výrobcem dodané reprokabely. Srovnávalo se s Harbeth Monitor 30, Xavian Premio, Xavian Perla, ale i RIHA Nano M Plus nebo RIHA Mikro S Plus.

Reprosoustavy RIHA staví na bytelném, přesném a autoritativním basu, sloupky Nano S Plus ale přeci jen trochu jiné než vše, co jsme zatím měli možnost slyšet. Linka ve "Wicked Game" Chrise Isaaka ("Best of" | 2006 | Reprise | 9362-49418-2) byla na danou třídu výtečně kontrolovaná, tak akorát objemná, jakkoliv zrovna na objemu reprosoustavy přeci jen trochu šetří a mohlo by ho být víc. Reprosoustavy působily, že se nebojí jít do hloubky a dát basovým tónům ráz a impuls, líbilo se nám i už celkem konkrétní podání kopáku, ač i tam by trochu vzduchu a objemu navíc podpořilo ten správný dojem velikosti nástroje.

Snad díky blízko sebe posazeným měničům, snad díky celkově velmi čistému a transparentnímu střednímu pásmu zněl vokál Vince Jonese v "The Parting Glass" ("Moving through taboos" | 2004 | Universal | VJ 356N) velmi soustředěně, tak jak byste mnohem spíš očekávali od kompaktních monitorů. Hlas je posazený hodně vpředu, energický, pevný a výrazný a i když není holograficky dokonalý, srozumitelnost je dobrá a už cítíte i solidní prokreslení a plasticitu. Celkově je to rozhodně dobrý, až monitorově konkrétní a hodně pevný přednes.

Nejvyšší kmitočty pak umí Nano S Plus prodat - velmi zněle a velmi energicky, můžete si být jisti, že činel ani vibrafon v Burtonově "Elucidation" z "Like Minds" (2003 | Concord | SACD-1029-6) nezapadnou nikde v pozadí. Vibrafon by, pravda, mohl opět být o kousek objemnější a plnější, jeho znělost ale působí dobře, není přehnaně dominantní a agresivní, přesto je velmi zřetelný. Činel je pak výtečný, souvislost ševelu činelové linky se už rozdrobuje na jednotlivé údery a i když jde stále spíše o jeden znějící bod, je pěkně kovový - výšky obecně působí přímým, razantním, ale ne agresivním či vulgárním dojmem.

Na takhle velké reprosoustavy jsou pak Nano S Plus výtečné pokud jde o dynamiku - probouzí se snadno a vkládají do reprodukce požehnané množství energie a důrazu. I Mahlerova "6. symfonie" v podání České filharmonie pod vedením Václava Neumanna (1995 | Octavia Records | OVCL-00259) vyzněla už důstojně, zvuk byl větší a vzdušnější, než byste asi čekali, měl drajv a snad až trochu efektní výbušnost. Při vyšší hlasitosti je cítit, že ozvučnice a měniče mají své limity a orchestr se ve špičkách už maličko "nevejde", na druhou stranu s daným objemem a v dané cenovce jsou parádně úderné.

Reprodukce RIHA Nano S Plus je dobře čitelná a čistá, od strukturovaného basu až po dobře rozlišené výšky nepůsobí nic "zahuhlaně" ani nekonkrétně, byť úplně lehounký noční šepot pro ně není přirozeným teritoriem - naopak koncertní hlasitosti vydrží s naprostým klidem. "What a wonderful world" Katie Melua ("Collection" | 2008 | Dramatico | DRAMCD0040) byla výtečně rozvrstvená, opět je tu až monitorově samozřejmé prezentování odlišností mezi témbry obou hlavních vokalistek, je tu jasné rozdělení jednotlivých nástrojových linek a i když nejde o poslední slovo v plasticitě a holografičnosti, je to rozhodně velmi dobré a informativní.

To samé platilo pro hudební scénu v Brahmsově "Scherzo c-moll" z berlínského recitálu Anne-Sophie Mutter (1996 | Deutsche Grammophon | 445 826-2) s opět až monitorově pevným podáním pravolevého prostoru, byť s maličko absentující hloubkou. Nicméně lokalizace je s ohledem na třídu výtečná a hlavně máte pocit konkrétnosti a pevnosti.

Pokud se rozhodnete pro koncert, pak i rozjásaná "Africa" od Toto ("Feel the difference - Blu-spec CD" | 2009 | SONY Music Japan | SICP 20048-9) byla zahraná s parádním rytmem, reprosoustavy nás dokázaly "kopnout" ve správný okamžik a neupejpavou intenzitou a i když zvuk by snad prostě mohl být o kousek plnější (jako je u ostatních modelů značky, s nimiž jsme se doposud setkali), tak celková znělost a autorita podtrhují živost zvuku, má to šmrnc a když připojíte správný, dostatečně neutrální zesilovač, bude to až koncertní jízda.

Sloupky RIHA Nano S Plus jsou decentní svou velikostí, pěkné svým zpracováním a klasické svým pojetím - a řádně živé, energické, důrazné a konkrétní a přesné svým zvukem. Pokud tak hledáte reprosoustavy kompaktní rozměry, ale bohaté zvukem a energií, pak si RIHA se svými produkty místo na slunci minimálně v českých luzích a hájích zaslouží.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření jsme bohužel nemohli provést kvůli poruše měřícího systému - bude doplněno na přelomu února a března 2017.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ +/- ]

Kč 38 990,- - matná barva dle vzorníku

Kč 40 990,- - dýha Bambus Karamel Vertikal

FOTOGALERIE



KLADY

+ pěkné zpracování

+ kompaktní přednes

+ dynamika

+ celková čistota a pevnost

ZÁPORY

- delikátní tichoučký poslech jim není úplně vlastní

PRODÁVÁ: Audio - Visual Technology | www.audio-visual.cz