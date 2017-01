Denon PMA-2500NE

Nová generace nejvyšších modelů firemního katalogu Denon sice navazuje na předchozí dvoutisícovkou tradici, přináší ale do těchto sfér nové vybavení a větší pocit aktuálnosti - třeba doposud velmi tradiční, čistě analogové pojetí u zesilovače PMA-2020AE se u nového modelu PMA-2500NE rozšířilo o digitální moduly a schopnost posloužit jako univerzálnější centrum audio-video sestavy.

Zesilovač PMA-2500NE je robustní, opravdu, opravdu velký a v dané ceně působí fantasticky bytelně - ostatně 25 kg hmotnosti při rozměrech 43,4 x 18,2 x 43,1 cm (š x v x h) z ne úplně malé části připadá právě na šasi s tlustými stěnami, pečlivým antivibračním mechanickým uzemněním a izolačními přepážkami.

Čelní, nahoře maličko prohnutý panel je pěkně robustní a přímo uprostřed vystavuje na obdiv snad nejmohutnější ovladač hlasitosti, který si můžete koupit. Obrovský, krásně zpracovaný kus hliníku má velmi příjemný chod a je radost ho používat. Po pravé straně spatříte největší rozdíl oproti předchozím generacím - je to displej se dvěma řádky, informující o provozním stavu a navoleném vstupu, je ale až překvapivě maličký, zejména na takhle velikém stroji. Vedle displeje je přepínač vstupů, vlastně zmenšená kopie ovladače hlasitosti.

Po levé straně je spínací tlačítko a dvě miniaturní tlačítka - tím prvním zapnete analogový režim, tedy kompletně vyřadíte displej a převodník, tím druhým deaktivujete korekce. Pokud byste je přesto chtěli použít, máte k dispozici opět tři malé, ale masivní regulátory - jeden pro basy, jeden pro výšky a jeden pro vyvážení kanálů. Zesilovač nabízí i výstup na 6,3 mm jack sluchátek.

Pohled na zadní stranu je imponující - jen obyčejná napájecí zásuvka vás ujistí, že nekoukáte na nějakou součást elektrárny. Díky hodně nadstandardní výšce přístroje se sem všechny konektory pohodlně vejdou, po levé straně je pak analogová část. Dvojice konektorů jsou vyskládané pod sebou, nahoře jsou robustní cinche phono vstupu se zemnícím kolíkem (nad tímto konektorem je ještě dvoupolohový přepínač MM / MC režimu) a stejně robustní vstup CD, další tři analogové vstupy jsou z pěkných, ale již standardních cinchů. Zesilovač nabízí i další dva páry cinchů - jeden je přímý vstup do koncových stupňů, třeba pro použití v domácím kině nebo pro externí předzesilovač, druhý je neregulovaný linkový výstup.

Trochu netradičně dole uprostřed je digitální část, což možná není úplně nejpraktičtější lokace, nicméně v koncepci navazující na minulou generaci bylo prostě potřeba nové obvody někam vmáčknout. Paleta konektorů je solidní - dva optické a dva koaxiální digitální vstupy doplňuje ještě USB typu B pro připojení k počítači. Konektivitu k reprosoustavám zajišťuje osm pěkně robustních a praktických terminálů, rozdělených do dvou sekcí A a B pro bi-wiring nebo řízení dvou párů reprosoustav.

Uvnitř zesilovač zabírají většinu prostoru opravdu VELKÉ chladiče s namontovanými deskami koncových stupňů, v prostoru mezi nimi jsou dva opravdu veliké transformátory na EI jádře a s technologií pro minimalizaci nežádoucího vyzařování. Citlivé obvody jsou pak vyvedeny ke stranám přístroje za ochranné přepážky.

Zesilovací část pracuje v režimu Single-Push-Pull, jak je u Denonu tradicí, v koncovém stupni jsou oproti minulé generaci rychlejší Schottky diody. MOSFET tranzistory pracují s nadstandardně vysokými proudy a umí dodat 160 Wattů na kanál do 4 Ohm.

Digitální část podporuje jak PCM (až 24 bit / 384 kHz), tak DSD (až DSD 11,2 MHz) signály, optika a koax pochopitelně umí jen PCM a to do vzorkovací frekvence 192 kHz. Zesilovač pracuje v rozsahu 5 - 100 000 Hz (-3 dB) s odstupem signálu a šumu lepším, než je 110 dB.

Denon PMA-2500NE jsme poslouchali zejména v nejlogičtějším setu s DCD-2500NE, ale také na všech běžných sestavách - s OPPO BDP-105D a Harbeth Monitor 30, s ASUS Xonar Essence One MUSES MKII a Xavian Premio nebo s Cambridge CXC a Xavian Perla. Použity byly kabely od ZenSati (Authentica), TelluirumQ (Silver a Black) nebo KrautWire (Lifetime). Poměřovalo se s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS, Norma Revo IPA-70B či Cambridge CXA80, chvíli se také poslouchalo s reprosoustavami RIHA - Nano S Plus, Mikro S Plus a Nano M Plus. Další použité komponenty viz aktuální sestava v pravém sloupci.

Broukavé basové linky v Methenyho a Hadenově "Spiritual" z desky "Beyond the Missouri Sky" (1997 | Verve | 537 130-2) se zesilovač zhostil s klidem, kontrabas vykreslil s měkkou poddajností, bez snahy tvrdě kontury tónů spoutat, spíše vše nechal rozevlát a nadnášet se, každé brouknutí ale sebralo dost síly, aby skrze reprosoutavy propasírovalo spolu s basovým tónem také znatelný impuls. Pravda, celé basové spektrum má zřetelný "náklon" směrem k vřelosti, teplo je cítit z celé reprodukce v každém okamžiku a byť nezakrývá informace, nemusí být každému úplně vlastní. Hebký a hladký bas má celkem zřetelnou strukturu a adekvátní objem, kdy bas nechybí, ani nepřetéká.

Vokály Benediktýnů z kláštera Santo Domingo de Silos v "Puer natus est nobis" ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725) byly velmi barevné, bohaté a proporčně velké, s lehounce sametovým a opět trošku vřelejším nádechem. Zpěv byl na danou třídu krásně čitelný a už velmi dobře, přirozeně srozumitelný, vokály už nebyly jenom celistvou hmotou sboru, ale už téměř precizně oddělenými jednotlivci. Vstřícné vokály se nesou do prostoru lehce a hebce, snadno.

Nejvyšší tóny vibrafonu a činelů v "Concorde" ze stejnojmenné nahrávky The Modern Jazz Quartet možná mohly na rozdíl od přehrávače DCD-2500NE mít ještě o kousíček větší znělost, přesto ale objemově byly vydatné, proporčně nástroje také působily velké, rozhodně žádné upejpavé linky kdesi v pozadí. Tóny jsou přitom i na vyšší hlasitost jemňoučké, žádné ostré hrany, žádná útočnost, jen hebkost a nekonfliktnost. Zesilovač ale vůbec nemá špatné rozlišení, byť naprosto netlačí na pilu - už slyšíte i strukturu činelu, vnímáte jeho plochu a kovovost.

Dynamikou PMA-2500NE nešetří a v Saint-Saënsově "Danse Macabre" ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901) se ukázalo, že má dostatek síly, umí hrát uvolněně a přitom nástrojům poskytnout realistickou velikost i důraz, stejně jako umí ustát solidně dynamickou špičku a "prodýchat" hudbu už od relativně nízkých hlasitostí - vesměs hraje velmi "normálně", jen klidněji, pomaleji a méně okázale, než je v dnešním trochu efektním a trochu uspěchaném světě zvykem. Neočekávejte tvrdý, explozivní zvuk, ale nebojte se, že byste byli zklamaní nějakou plochostí nebo nedostatkem energie.

Stejně tak netlačí zesilovač na pilu ani co se týká detailů; Rutterovu "Nativity Carol" ("Reference Recordings First Sampling" | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD) prokreslil naprosto bez problémů a v rámci své kategorie jednoduše dobře, díky celkové uvolněnosti vás ani netlačí hledat mikrodetaily a provádět nějakou analýzu nahrávky. Ano, určitě jsou zesilovače, které umí vytáhnout větší detaily, umí vokálům dodat více vzduchu, lepší zaostření a podobně, ale ty zase nestojí 70 000,-. Denon si prostě vede dobře, odděluje jednotlivé instrumentální i vokální linky a udržuje v reprodukci férový přehled.

Prostor nahrávky "Besame Mucho" Lindy Sharrock a Waltera Puschniga z desky "Late Night Show Part II" byl krásně vzdušný, už dost široký a s jasným protažením do hloubky, aby se dal považovat z plastický a trojdimenzionální. Lokalizace nástrojů je pevná, jsou nehybné, byť ne holograficky zaostřené, i tady vládne klid a uvolněnost. Denon už dokázal tuto nahrávku zcela vymanit z reprosoustav a poskytnout jí prostor na dýchání, vzduch.

Na PMA-2500NE je velmi přitažlivý onen klid a také schopnost hrát plynule, uvolněně a jednoduše s dospělým nadhledem. Pravda, neutrhne vám bombastičností hlavu ani nevysype tabulky v oknech, ale když rozehraje svou (neméně dospělou a uvolněnou) "Rattle that lock" David Gilmour ("Rattle that lock" | 2015 | Columbia | 88875123262), ta plynulost, ta spojitost a ta celková pohodová muzikálnost je radost poslouchat. Je to tak optimistický, tak vřelý zvuk, tak netechnický, že prostě vydržíte na jeho vlnách plout libovolně dlouho a je celkem jedno, jestli je brzy ráno a je to první skladba vašeho dne, nebo po šestnácti hodinách téměř kontinuálního poslouchání v půl jedné ráno přichází fáze "Tak už jenom tuhle...". Prostě hraje a hraje a hraje...

Denon PMA-2500NE není zázračný zesilovač - naopak, je to zhmotnění jakéhosi tradičního, příjemného, na nic si nehrajícího high endu bez kosmických technologií a cenovek. Denon udělal lehký ústupek a čistě analogový stroj okořenil moderními vstupy (protože je přeci jen skoro čtvrtka 21. století, kdy jsme podle generace lidí, v jejichž době vznikl Denon, dávno měli bydlet na Marsu), také trochu "prohřál" zvukový charakter, ale stále jde o racionální, "normální" přístroj, který exceluje hlavně svou neúnavností a plynulostí a byť můžete říct, že by mohl být neutrálnější, že by mohl být výbušnější nebo by mohl víc rafinovat ty nejmenší detaily, Denon to se svým klidem přehlíží - proč by měl? Hraje si muzikálně po svém, v klidu, neuspěchaně a když dokážete potlačit hektičnost doby a poddat se jeho tempu, může vám pomoci proniknout do hudby samotné a dokáže zažehnout jiskru radosti prostě z toho, že posloucháte a nic neřešíte. Za dané peníze je to víc než férová nabídka.

Kč 68 990,-

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/1193-denon-pma-2500ne#sigProId9fb1a51eb2 View the embedded image gallery online at:

FOTOGALERIE - VNITŘNOSTI



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-integrovane/1193-denon-pma-2500ne#sigProId121f456d2f View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ bytelná stavba

+ férová konstrukce

+ velmi příjemná výbava

+ nepřehnaná cena

ZÁPORY

- citelně teplejší zabarvení reprodukce

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Eurostar Ostrava | www.eurostar-ostrava.cz