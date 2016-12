Arcam irDAC-II

Britský Arcam již před pár lety vypustil kompaktní převodník irDAC, který se dobře prosadil - snad velmi dobrou výbavou, férovým zvukem nebo zapadnutím do cenové kategorie, která v té době nebyla nijak přeplněná. Nyní se vyrábí irDAC již v druhé generaci, dotažený ještě dále, byť stále stejně kompaktní.

Zařízení stojí na gumové protiskluzové základně a je na své rozměry pěkně těžké - váha kousek přes kilogram při šířce 19,4 cm, hloubce 12,4 cm a výšce 4,4 cm vypovídá něco o bytelném těle. To je v podstatě ve tvaru malého kvádru se zaoblenou horní hranou, přes kterou se zalamují stavové diody, oznamující aktivní vstup. Na čelní stěně je přijímací "oko" pro signály dálkového ovládání a sluchátkový výstup - irDAC-II tak lze s úspěchem používat i jako univerzální centrum domácí sestavy. Na horní straně najdete čtyři tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepnutí vstupu.

Vzadu se nachází (maličko neprakticky blízko u sebe) baterie konektorů - dovnitř dostanete signál přes asynchronní USB, bezdrátově přes Bluetooth, dvojicí koaxiálních nebo dvojicí optických konektorů. Analogový převedený signál pak irDAC-II umí vydat přes analogové cinche buď v linkové nebo variabilní úrovni. Na zadním panelu je ještě kolébkový vypínač a klasický kulatý otvor pro připojení 12V externího spínaného zdroje.

To zajímavé je ale uvnitř - centrem všeho je čip od ESS - ES9016K2M podporuje PCM signál s rozlišením až 24 / 384 (USB), respektive 24 / 192 (koax), respektive 24 / 96 (optika). Po USB pak můžete přehrávat také až DSD128. 3,5 mm jack zvládne dle specifikací sluchátka s impedancí 30 až 600 Ohm. Bluetooth pak podporuje "audiofilský" protokol aptX.

Díky použití špičkového čipu nabízí irDAC-II v dané třídě také excelentní parametry - odstup signálu a šumu 117 dB, celkové harmonické zkreslení pod hranicí 0,0007% nebo lineární rozsah 20 - 20 000 Hz v toleranci +/- 0,1 dB.

Převodník irDAC-II jsme zkoušeli proti převodníkům Apogge Groove, Gryphon Kalliope nebo ASUS Xonar Essence One MUSES MKII a to na sestavách Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, Norma Revo IPA-70B se zmíněným ASUS převodníkem nebo na Cambridge CXA80 / Cambridge CXC. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla, Xavian Premio, ale i AQ Passion Teen nebo PMC twenty.22 či sluchátka Sennheiser HD 26 Pro a Sennheiser IE 8.

Zvuk Arcam převodníku by se dal dobře popsat jako spořádaný, organizovaný a nijak přehnaně dramatický - basová linka v "Here come the bastards" od Primus ("Sailing the seas of cheese" | FLAC | 24 - 96) sice neměla kulervoucí grády, mohla být o ždibec údernější, důraznější, ale zato díky klidnému a jistému přednesu a věrnému objemu můžete snadno vnímat kontury jednotlivých tónů, cítíte kontrolu a bas je přesný a přirozený, neefektní, právě tak akorát. Po všech stránkách přiměřený bas může chvíli působit až jako příliš obyčejný, v dané cenové třídě není úplně obvyklé, aby zněly hluboké tóny takhle "normálně", ani příliš efektně, ani příliš měkce.

Ne nepodobně je to ve středním pásmu, kde vokál Diany Krall s lehkostí vyplouval z instrumentálního základu, s velkou přirozeností, až prostotou, či chcete-li onou správnou "hi-fi věrností". Arcam nesmazal přes svou nestrannost ono lehké, hebké kouzlo skladby, ale díky vyrovnanosti a absenci zvukových "kouzel" tu byl slyšet zejména čistý, otevřený, jasný a na svou kategorii výborně rozlišený prostor a v něm konkrétní hlas. Samozřejmě je tu cítit, že s ohledem na kategorii tu maličko chybí ty nejjemnější detaily a v absolutním pohledu umí ty nejlepší převodníky jít ještě výrazně dál v plasticitě a komplexnosti, ale dospělá nevtíravost a jaksi obyčejná, naprosto jednoduše srozumitelná přirozenost irDAC -II jde víc než dobře.

Stejně pak pokračuje i na výškách, byť bychom řekli, že zhruba od vyšších středů "až do nekonečna". Úvodní přebohaté kovové perkuse ve "Wichita Lineman" od Barb Jungr zvládl převodník více než dobře rozlišit, byť byly přeci jen ještě o kousek tenčí, než by jim do ideálu slušelo. Opravdu výrazně to ale kompenzuje pocit čistoty a přehlednosti , velice dobré oddělení jednotlivých cinknutí a celkový klid a nadhled, díky nimž snadno vnímáte drobné detaily, v dané třídě jsme zatím asi neslyšeli větší nadhled a větší absenci stresu. Hodně přísným okem by se asi dalo říct, že výšky jsou lehounce éteričtější a slušela by jim trochu objemnější zemitost, ale dlouhý dozvuk, dostatečné proporce a opět celkově "normální" vyznění jsou velmi neúnavné.

irDAC-II ve své neefektnosti funguje velmi dobře i po dynamické stránce, byť oproti většině přístrojů podobné třídy působí trochu sušeji, úsporněji a méně dravě. Přesto i sbor a orchestr v Händelově "Aleluja" z "Mesiáše" (Dunedin Consort | FLAC | 24- 88,2) nejeví žádné známky ochabování nebo nedostatečné živosti, za dvě desítky tisíc jen stěží můžete chtít snáze přicházející dynamiku. Když orchestr zabere, snad krom mírné absence fyzického tlaku nemáte pocit, že tu něco schází, hudba se nadechuje s lehkostí a s nadhledem.

Za dané peníze nabízí irDAC-II výjimečně solidní rozlišení, třeba v "Parting Glass" Cary Dillon ("Live at the Grand Opera House" | FLAC | 24 - 48) jsme neměli pocit, že by nám převodník cokoliv cpal, že by jakkoliv tlačil na pilu či zdůrazňoval a přesto z pozadí snadno vyplývaly drobné informace, jako třeba zašumění z publika a podobně. Také vokál byl výtečně a nenásilně srozumitelný, zvuk je navíc prostý takové té chladné, krystalické a trochu technické transparentnosti, přednes Arcamu je velmi organický a uvolněný.

Celkem zajímavě se irDAC-II vyznamenal i při sluchátkovém poslechu, kdy jako jeden z mála dokázal uspořádat a zorganizovat reprodukci tak, že jsme měli pocit skutečného prostoru kolem hlavy a to včetně hloubky scény. Lokalizace v "Good morning little schoolgirl" Muddyho Waterse ("Folk Singer" | FLAC | 24 - 192) byla velmi dobrá a to nejen v pravolevém směru, ale také do hloubky. Opět jsme neměli pocit technicky stroze precizního obrazu, ale spíše vzdušné, lehké a nenásilně usazené, plasticky vykreslené scény s nádechem reality.

Arcam irDAC-II nemá dramatický koncertní přednes, ale s uvolněným nadhledem přehraje i "Dead martyrs" od Manic Street Preachers ("Know Your Enemy" | MP3 | 16 - 44,1), kde, pravda, cítíte naprosto jednoznačně dynamické i formátové limity - protože zvukově je skladba mizerná, i Arcam vás nenechá na pochybách o tom, že je mizerná. Bez efektů, bez snahy opravovat, ale také bez agresivity, takže když se zaposloucháte do čistě hudební složky, pořád si to můžete užít. Navíc Arcam jaksi bez pompy a přesto výborně vytáhl linku činelů, takže byla už celkem čitelná, stejně tak ani více nahlas nebyl poslech nijak ostrý, jednoduše byl věrný.

Malý Arcam irDAC-II je příjemně verzatilní zařízení, které vám ukáže, že za ještě celkem akceptovatelné peníze můžete mít zvuk opravdu přirozený a nenačančaný. Navíc je fajn, že kompaktní zařízení je výborně vyrobené a dobře vybavené, takže do něj připojíte celou svou A/V sestavu a díky USB si otevřete dveře i k vysokému rozlišení. Velmi milým bonusem je pak to, že převodník obstojí i jako solidní sluchátkový zesilovač a to, že když budou ostatní členové rodiny chtít, využijí třeba Bluetooth a irDAC-II tak bude skutečně centrálním přístupovým bodem k dobrému zvuku v domácnosti. Na rozdíl od většiny podobných přístrojů sází na rovný zvuk prostý efektů a proto je možná méně poddajný a méně snadno uchopitelný v prvních minutách poslechu, ale čím déle s ním jste, tím více oceníte jeho dospělost a tím hlouběji a hlouběji se ve své diskotéce propracujete... irDAC-II má výjimečně příjemný poměr cena / výkon / výbava.

Kč 18 990,-

FOTOGALERIE



KLADY

+ bytelné provedení

+ konektivita

+ hladký, sytý a energický přednes

+ velmi slušná dynamika

+ organizace přednesu

ZÁPORY

- chybí možnost pohodlně odečíst hlasitost

- chvílemi by mohl hrát o kousek úderněji

PRODÁVÁ: AQ | www.aq.cz