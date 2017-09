Yamaha R-N803D

Dvoukanálové receivery jsou - vcelku logickým - spojením puristického stereo přístupu k poslech s touhou užít si snadný přístup ke všem druhům zdrojů zvuku, co jich v moderním světě je, počínaje digitálními vstupy pro televizi či přehrávání z počítače, přes konektivitu pro gramofon a klasické analogové komponenty až třeba po streamování. Králem tohoto typu přístrojů je co do nabídky dozajisté japonská Yamaha.

Ta s novým modelem R-N803D vstoupila do doposud nejvyšší třídy, byť i tak zůstává přístroj v akceptovatelných cenových hladinách. Na první pohled se nový top model této kategorie z katalogu Yamaha nijak zvlášť svou estetikou ani provedením neliší od svých ještě dostupnějších kolegů.

Klasicky působící komponent je uzavřen v celkem jednoduše pojatém šasi s bytelným čelním panelem, jemuž dominuje středně velký displej s nejnutnějšími informacemi a dobrou čitelností - při ovládání přes aplikaci MusicCast se ale patrně budete cítit informovanější. Pod displejem je řada maličkých tlačítek pro přímý přístup k funkcím typu ztlumení jasu displeje nebo ladění tuneru - opět jsou tu ale spíše aby se neřeklo.

Zajímavější jsou čtyři svislé voliče, nastavující tónové korekce pro výšky, basy, pravolevé vyvážení kanálů a loudness - jsou-li v základní pozici, korekční obvody se nepoužívají. Dva menší kulaté voliče slouží pro volbu vstupu a pro pohyb v menu, kde stiskem potvrzujete volbu - nutno říct, že logikou i komfortem tento způsob ovládání nefunguje špatně (byť opět - přehledná a rychlá aplikace na displeji tabletu a telefonu je lepší). Obdobné, ale větší tlačítko pak reguluje hlasitost.

Z dalšího je tu krom spínacího tlačítka ještě volba Pure Direct režimu, dvě titěrná tlačítka, která vybírají aktivní pár reproterminálů a pak pohodlně přístupný USB vstup pro datové paměti, iPhone, iPod atd. Sluchátkový jack má průměr 6,3 mm a pod ním je 3,5 mm vstup pro měřící mikrofon.

Jednoduše střižený zadní panel odkrývá v zásadě pro stereo receivery klasickou kombinaci konektorů - je tu celkem pět analogových vstupů v podobě cinchů; dva mají dokonce linkové výstupy, jeden je pak určený pro gramofonové přenosky. Digitální svět zastupuje dvojice optických a dvojice koaxiálních konektorů a pro streamování anténka Wi-Fi / Bluetooth vedle ethernetového konektoru. Žel trochu schází asynchronní USB, které by mohlo otevřít ještě další zajímavé dimenze přehrávání. Dnes už spíše minoritní záležitostí je přítomný DAB / FM konektor. Příjemný je naopak dedikovaný subwooferový výstup se sečteným signálem.

Vnitřní uspořádání se snaží rozumně oddělit jednotlivé sekce v logických blocích - poměrně dost prostoru tak má napájení i dosti velký transformátor s EI jádrem. Symetricky rozložené součástky v obvodech koncových stupňů dle topologie ToP-ART pak stíní mohutné hliníkové chladiče, digitální část je na samostatné desce. K zesílení se používají čtyři páry bipolárních tranzistorů v push-pull zapojení.

Díky výtečně propracované aplikaci MusicCast můžete snadno streamovat jak z lokální sítě, tak přes TIDAL, Spotify,...

Pokud bychom oproti ostatním konkurentům měli vypíchnout jednu výhodu R-N803D, pak je to systém YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimiser). Prakticky jde o velmi komfortní kalibraci, která po zasunutí konektoru mikrofonu krátce proměří oba kanály a subwoofer (stačí umístit mikrofon do vhodné výšky na poslechovém místě) a optimalizuje pak hlasitost i další parametry, aby bylo dosaženo dokonalého vyvážení kanálů při poslechu.

Parametry pak můžete ještě ručně upravovat. Zapnete-li YPAO regulaci hlasitosti, provádí se ještě další ekvalizace na základě naměřených parametrů (v 64 bit / 192 kHz), YPAO obsahuje také řešení pro optimalizaci prvních odrazů - výsledkem všeho by měl být výrazně menší vliv akustiky prostoru na kvalitu poslechu a také větší volno s ne úplně vhodným umístěním reprosoustav v prostoru. V aplikaci pak máte možnost systém za chodu vypínat a zapínat, rozdíl v dobré místnosti není velký, obstojně ale YPAO dokázal doladit zvuk i v 13 m2 velké koupelně, kde jsme ho pro zajímavost zkoušeli. Tohle je pro "lifestylového" i mírnou audiofilií postiženého uživatele velmi příjemná funkce, která vám koneckonců může ukázat, "jak to má hrát".

D/A převodník v receiveru využívá čip SABRE 9006AS s rozlišením 24 bit / 192 kHz. I díky tomu je zde podpora PCM signálů i DSD, takže v podstatě cokoliv ze své sbírky byste měli být schopni přehrát lokálně i po síti. Vše - pochopitelně - bezchybně bez mezer.

Jedenáctikilogramový přístroj zabere prostor 43,5 x 39,2 x 15,1 cm (š x h x v) a nabízí maximální výkon 145 Wattů na kanál do 8 Ohm (1 kHz, 10% THD), reálně tedy něco kolem 100 Wattů. Výrobce zrovna informacemi nehýří, ale třeba udávaný odstup signálu a šumu 100 dB na analogových vstupech patří k dobrému standardu dané kategorie.

Receiver jsme poslouchali jednak u Xavianu s prototypem očekávaného nástupce modelu Delizia, ale také s novým Bon Bonus a veskreze s téměř všemi adekvátními modely firmy - Perla, Ambra, Premio... Samozřejmě přes kabely Xavian Mondiale a srovnávali jsme s širokou škálou modelů Yamaha, které má Xavian ve své poslechové místnosti. V redakčních prostorách jsme pak poslouchali přes Xavian Premio, Xavian Perla, Harbeth Monitor 30 a Fischer&Fischer SN-70. Zbytek komponentů a kabelů najdete vypsaný v pravém sloupci -->.

Linka nejhlubších tónů Hadenova kontrabasu ve "Spiritual" ("Beyond the Missouri sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) měla přeci jenom trochu méně síly, ale zato byly tóny velmi dobře utažené, konkrétní, dobře definované a konturované. Přednes byl realistický, trochu věcný, ale už dobře ukazující barvu tónu, byť snad maličko sušší. Díky kalibraci je zvuk rychlý, dokáže předat už celkem férový impuls brouknutí a vyhýbá se přes svou rozumnou autoritativnost prkennosti. Na danou cenovou hladinu je to prostě skvěle kontrolovaný bas.

Hlas Madeleine Peyroux v "Dance me to the end of love" ("Careless Love" | 2004 | Rounder | 0602498235836) byl opět trochu sušší, jaksi maličko věcný, avšak velmi slušně prokreslený a příjemně čistý, dobře srozumitelný. Ona nepřikrášlenost sice tak trochu zdůrazňuje kvalitu nahrávky, avšak dává v dané třídě neobvykle věrné podání hlasů s velmi slušnou soustředěností a přes vší přímo je zvuk prostý hrubosti či ostrosti, není to uměle zdůrazněná detailnost.

Vysoké tóny v "Ralph´s New Blues" od The Modern Jazz Quartet ("Concorde" | 2008 | Prestige | 0888072306530) byly křehké a velmi energické, přitom bez nakřápnutí nebo vulgární ostrosti, objemově adekvátní, s lehkým dotykem zvonivosti. Právě v tomto pásmu kalibrace velice pomůže zpřesnit a zostřit reprodukci. I díky tomu byly výšky poměrně opravdu velmi dobré, jemné a čisté.

V McLaughlinově "Thieves and Poets, part 2" ("Thieves and Poets" | 2003 | Glenray | 0602498010754) nescházela dynamika a ačkoliv zvuk je lehce tenčí a méně dramatický, je rychlý, je důrazný a je spořádaný. Celkové vyznění je klidnější, je cítit kontrola a i snaha o maximální organizaci, v tom prostě vnímáte všeobjímající ruku DSP.

Co se týká rozlišení, patří R-N803D k tomu rozhodně lepšímu, co si můžete ve třicetitisícovém světě koupit. A opět je to i díky kalibraci a čistému, přesnému zvuku. V "Min Módir" od Eivor ("The Dali CD Volume 4" | 2015 | Dali | 474 564 6) sice nevytlačuje žádné jemnosti do popředí, ale civilizovaná celistvost prezentovaná bez efektů nakonec při zaposlouchání odhalí lecjaké nuance. A ačkoliv to nejjemnější si nechá pro sebe, organizovaný přednes má už dost informací, abyste si hudbu užili bez pátrání po detailech.

Velmi solidně pak dokázal R-N803D zrekonstruovat prostorové informace v pěkně nahrané Stingově "Roxanne" ("Symphonicities" | 2010 | Deutsche Grammophon | 274 2537). Scéna má pěknou šířku, vokál zasazený vprostřed a kousek před nástroje a nemáte pocit, že by vše bylo na jedné hromadě. Lokalizace je dobrá, vše je prostě přehledné a spořádané, byť snad ještě ne holografické.

V Lisztově "Mefistofelovi" v podání RSO Berlin pod taktovkou Eliahu Inbala ("Faustovská symfonie" | 1995 | Denon | CO-78826) nebyl zvuk v pravém slova smyslu vášnivý a výbušný, ale vší kontrola a čistota nevedla ani k dojmu techničnosti. Hudba je prostě přirozená, čistá a přímá, nenavoněná, nepřibarvená, ale realistická a neošizená. Tak i tak je velmi příjemné ji poslouchat a ani po hodinách neztrácí svou decentní kultivovanost.

Stereo receiver Yamaha R-N803D možná vypadá na papíře stejně jako každý druhý podobně koncipovaný stroj v dostupné kategorii, ale zvukově se mu podařilo vymanit se z leckdy jaksi trochu jednoduššího zvuku - zejména díky tomu, že má dobrou kontrolu a po kalibraci přesný, realistický a příjemně čistý přednes. Nehraje na efekty, ale na přehlednost a samozřejmost. V dané cenové hladině pak nabízí výbornou výbavu (snad jen může být trochu škoda, že tu není USB typu B), velmi komfortní ovladatelnost pomocí standardu MusicCast a i když je zvuk vlastně trochu sušší, jeho realističnost je s ohledem na pořizovací cenu výtečná. Tohle je jeden z nejlepších dvoukanálových receiverů, které si můžete za zaplatitelné peníze postavit domů.

Kč 21 490,-

FOTOGALERIE



KLADY

+ parádně fungující kalibrace (a následné aplikované korekce) YPAO

+ aplikace MusicCast a snadné ovládání

+ dobrá kontrola a čistota

+ kandidát na nejlepší stereo receiver do 30 000,- Kč

+ výbava

ZÁPORY

- zvuk je trošku sušší

- absence USB typu B

DISTRIBUTOR: K+B Progres | www.yamaha-hifi.cz

EXKLUZIVNÍ PRODEJCE: Xavian | www.xavian.cz

EXKLUZIVNÍ PRODEJCE: Luxusní Elektronika | www.l-e.cz