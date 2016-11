Yamaha R-S202D

Jednoduché, dostupné receivery od japonské Yamahy jsou populární - už proto, že se prodávají na poměry hi-fi oboru v podstatě zadarmo a přitom to nebývají žádná prázdná šidítka. Jedním z asi úplně nejdostupnějších komponentů pro přehrávání zvuku v rozumné kvalitě se pak nově stal model R-S202D, což je klasický stereo zesilovač s DAB / FM rádiem a dvěma páry výstupních reproterminálů.

Jednodušeji, než to nabízí R-S202D, to už asi nejde. Jednoduše střižený pravoúhlý přístroj má až překvapivě elegantní design, vycházející z nejnovějších generací přístrojů Yamaha. Čelní panel je dokonce až nečekaně estetický a hodnotně vyrobený, vezmeme-li v potaz cenu zesilovače.

Zleva doprava najdeme na čelní stěně spínací tlačítko, 6,3 mm sluchátkový výstup a dvě tlačítka pro zapojení / odpojení reproduktorových výstupů A / B. Prostřední část má úzký, ale dostatečně informativní displej, pod nímž je osm maličkých kulatých tlačítek, určených pro ovládání rádia, ještě pod nimi pak jsou svislé prvky, ovládající tónové korekce pro basy a výšky a přepínající vstupy. Ovládací prvky doplňuje klasický otočný ovladač hlasitosti.

Samotná tlačítka jsou jedinou kvalitativní slabinou, ovšem opět - odpovídají cenovce. Pokud se na ně budete jen dívat, všechno je skvělé. Pokud si sáhnete, ucítíte kompromisní materiálové řešení. Nicméně zůstaňte u pohodlného a kvalitně zpracovaného dálkového ovládání a nic neřešte.

Zadní strana je pak naprosto jednoduchá a žádné vizuální orgie nečekejte - v levém horním rohu je robustní konektor FM / DAB antény, v pravém napevno zavedený napájecí kabel. Potom už jen spousta volného prostoru a čtyři páry klasický analogových vstupů - cinchů, z nichž třetí je doplněný o linkový výstup. Jediným opravdu méně komfortním prvkem na zesilovači jsou obyčejné pérové terminály - jsou jich sice dvě sady, ale jsou velmi blízko u sebe a navíc pojmou jen poměrně tenký holý vodič. Díky trochu zapadlým dotykovým plochám není úplně snadné terminál stisknout, uvolnit a vsunout do něj kabel. Upřímně, pro robustnější mužské prsty je to důvod k upřímnému vyvztekání se.

Kromě zmíněných řešení nabízí Yamaha R-S202D také ještě vstup neviditelný - nabízí totiž podporu Bluetooth.

Uvnitř je na danou třídu poměrně pečlivé rozvržení součástek - výrobce se rozhodl zvolit krátké signálové cesty i třeba za cenu menší vzdálenosti od transformátoru.

Abychom nakousli technické parametry, přístroj při rozměrech 43,5 x 14,1 x 32,2 cm (š x v x h) váží 6,7 kg. A abychom v technice pokračovali, ujasněme si, že R-S202D nenabízí pochopitelně žádná ultra sofistikovaná či zázračná řešení, ale nabízí zato celkem solidní papírové parametry - jde hlavně o trvalý výkon 115 Wattů na kanál do 4 Ohm, který vůbec není špatný. Frekvenční odezva 10 - 100 000 Hz v toleranci -3 dB se nezdá být za danou cenu reálně uvěřitelná, podobně jako celkové harmonické zkreslení pod hranicí 0,2% či odstup signálu a šumu 100 dB.

Yamahu R-S202D jsme poslouchali spolu s našimi běžnými zdroji signálu - gramofonem VPI Scout a Pro-Ject Elemental, přehrávači OPPO BDP-105D a Cambridge CXC (přes ASUS Xonar Essence One MUSES MKII) nebo přes integrovaný tuner. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla, Xavian Premio nebo AQ Passion Teen a PMC twenty.22. Spojeno bylo kabely odpovídajícími ceně - "zvonkovými" reprokabely Hama a interconnecty Profigold, napájení filtroval LAB 12 Gordian a IsoTek EVO3 Solus.

Na tak dostupný stroj umí Yamaha poměrně slušně řešit basovou složku, vlastně minimálně stejně jako o i něco dražší konkurenti. Samozřejmě, že kontrabas ve "Spiritual" Charlieho Hadena a Pata Methenyho ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) se spíš snažil jít do hloubky, ale konturování a autorita mu trošičku chyběly - nicméně objem byl v kontextu kategorie slušný a bas byl cítit, nebylo to prázdné huhlání. Vlastně hraje v nízkých polohách Yamaha sice trochu syrově, ale vlastně i čistě a srozumitelně. Stačí udělat krok vzhůru - v hierarchii Yamahy třeba k R-N301 - a rozdíl bude velmi zřetelný zejména v oddělení jednotlivých brouknutí, ale pokud nemáte na řízení vysloveně složité bedny, bas určitě bude lepší, než byste mohli v dané ceně doufat.

Poměrně komplexní "Eat the sun, part I" od Oskara Rózsy ("Under My Spell" | 2009 | Pavián Records | PM0042-2) neměl jednoduchý zesilovač šanci plně rozvinout, ale díky svému jednoduchému zvuku působí vlastně i slušně transparentně, nehraje si na jemnost a sofistikovanost, takže třeba i hlas zpěvačky je maličko syrový a samozřejmě není plastický, je mu však poměrně slušně rozumět. Nebýt lehoulinkého nádechu syntetičnosti, vlastně by to bylo za dané peníze až úžasné. Přes to všechno nepůsobí R-S202D nepříjemně, je to věcný, přímý, trochu tenčí, ale čistý zvuk.

Na výškách je nejvíce cítit kategorie zesilovače - cinkot vibrafonu v "Ralph´s New Blues" od The Modern Jazz Quartet ("Concorde" | 2008 | Prestige | 0888072306530) byl měkký, zakulacený a hebčí, sametovější, je cítit zásah směrem "do hezka", ale zase je tu výrazný objem, takže ani vibrafon, ani linka činelu se neztrácí mezi ostatními nástroji. Jsou to samozřejmě jen znějící body s poměrně krátkým dozvukem, ale zase nekonfliktní a zcela adekvátní pořizovací ceně.

Velké dynamické výbuchy od malého stroje jen těžko očekávat, nicméně když se pustil do díla orchestr v Mussorgského "Velké bráně kyjevské" ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901), bylo sympatické, že obvody se kontroly nevzdávají bez boje. Samozřejmě nemůže být řeč o velkém zvuku při velké hlasitosti, ale při běžné úrovni vlastně zvuk změkl a zploštěl jen při velkých špičkách a ve zbytku času zněl obstojně. Nedočkáte se "silného" přednesu, který by vás udeřil, respektive nedočkáte se citelného impulsu, ale opět čistý, férově "jednoduchý" přednes zůstává vcelku srozumitelný a nedostavuje se pocit nedostatečnosti, zahuhlanosti nebo nejistoty. Je to takový spořádaně "obyčejný" zvuk, který dělá dané cenovce čest - opět za pár tisícikorun příplatku získáte jinou autoritu a jistotu, ale to se dá říct vlastně vždycky...

Limity v rozlišení odhalila "Puer natus est nobis" od Benediktýnů z kláštera Santo Domingo de Silos ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725) - přednes vokální skladby byl spíše celiství, sbor tvořil jednu neproniknutelnou skupinu a museli jsme trochu našponovat uši, abychom jednotlivá slova zpěvu správně rozlišili. Nemáte ale už ani pocit zašmodrchané koule, spíše jde o to, že zesilovač neodděluje hlavní vokální linku a přicházející echo kamenného prostoru. Celkově opět nepanoval pocit, že by za šest tisícovek R-S202D měl předvádět cokoliv dalšího, navíc se schopnostmi reprosoustav v adekvátní cenové třídě (tedy opět za pár tisícikorun) půjde o rovnocenný tandem.

Prostor v "Toujours" od Sabiny ("Collected_01" | 2015 | Naim Audio | naimcd215) měl jasné těžiště uprostřed, stejně jako tu v podstatě absentovala zřetelná informace o hloubce, ale nejde říct, že by už nebylo možné odlišit jeden nástroj od druhého, nebyl to chaotický chumel. Yamaha není autoritativní a nepředestře vám vše na stříbrném podnose, ale opět - za šest tisíc už se dá porovnávat i s osmi- až desetitisícovými stroji (byť možná ne vítězně, ale přece...).

Celkově funguje ale tenhle malý jednoduchý zesilovač obstojně - pokud ho necháte jen tak hrát a bude k sobě mít jednoduché, čistě hrající a snadno řiditelné reprosoustavy, odmění se za enormně atraktivní cenu rozumností ze všech úhlů pohledu (snad až na mizerné reproterminály). K ozvučení neprimárních místností typu kuchyně, ložnice, pracovny, garáže, (další dosaďte dle libosti) nebo jako úplně první "už-vlastně-hi-fi" zesilovač se R-S202D osvědčí. Na nic si nehraje, jednoduchý, vcelku čistý a nekonfliktní zvuk neunaví a neotráví, byť exploze adrenalinu také nejsou jeho silnou stránkou. Na rozdíl od mnoha jiných snaživých levných zařízení, z jejichž zvuku ale cítíte až přehnanou snahu a trochu umělosti, umí Yamaha hrát tak jednoduše a přímo, že jí není co vyčítat. Když najdete reprosoustavy za podobnou cenovku, můžete mít i s kabely sestavu v kategorii 10 - 15 tisíc, která za takové peníze rozhodně potěší - a pak, že všichni pořád jen extrémně zdražují...

Kč 5 990,-

KLADY

+ jen těžko překonatelná finanční výhodnost

+ funguje obstojně i mezi konkurenty do 10 000,-

+ rozumný výkon

+ rozumně jednoduchý a srozumitelný zvuk bez příkras

ZÁPORY

- provedení má své rezervy...

- ...podobně jako výbava z pohledy moderních trendů

PRODÁVÁ: Yamaha | www.yamaha-hifi.cz | FCB