Severoamerickou značku Sumiko asi netřeba představovat, však je na trhu k nalezení už po více než tři dekády. Svou hlavní slávu si vydobyla jako výrobce velmi zajímavých přenosek, byť jako člen McIntosh Group se pod touto značkou a hlavně pod taktovkou Sonus faber začaly objevovat také subwoofery - v současné chvíli jsou k dispozici celkem čtyři a všechny patří spíše do rozumných cenových kategorií.

Model S.9 je druhým nejvyšším a prvním, který je vybaven dvěma reproduktory. Tvarem je Sumiko S.9 v podstatě klasická "kostka", robustní ozvučnice z MDF má pěkné povrchové zpracování, zaoblené hrany, je až překvapivě rigidní a díky mohutným nohám přenáší do podlahy jen rozumné množství vibrací. S rozměry 35,5 x 40,5 x 41,1 cm (š x v x h) jde pak o velmi skladný subwoofer, s váhou 21 kg ještě navíc dobře manipulovatelný.

Jak je v pod vedením Sonus faber zvykem, subwoofer prostě vypadá hezky a to ať s nasazenou velkou krycí mřížkou, tak bez ní. Jednoduchost tvarů osvěžuje hliníková destička uprostřed horní stěny - při zapnutí se v ní navíc decentně rozsvítí logo výrobce.

Přední stěna hostí membránu o průměru 26 cm na opravdu hodně mohutném měkounkém závěsu, kónus slouží jako pasivní radiátor (jinak je ozvučnice uzavřená). Identický průměr má i aktivní reproduktor umístěný vespod, jeho závěs je ale ještě podstatně mohutnější, střed navíc kryje obrovská kopulka.

Velkou část zadní stěny tvoří kovový plát, sloužící jako chladič vestavěného zesilovače - ten totiž pracuje poměrně netypicky ve třídě A/B a dává 350 Wattů trvalého výkonu a dvojnásobek ve špičkách. Nejlepší (a to nepřeslechnutelně) je dovést do subwooferu vysokoúrovňový signál pomocí konektoru Speakon přímo ze svorek zesilovače. Kabel sice výrobce dodává, je i velice dlouhý, ale zakončení je dosti problematické - u běžných reproterminálů stačí (musíte ho dotáhnout k levé i pravé svorce), ale třeba tam, kde jsou terminály až na krajích zesilovače, tam jednoduše nestačí a máte smůlu.

Alternativně lze signál přivést i do monofonního linkového vstupu nebo do vstupu LFE pro domácí kino, oba tu mají svůj cinch. Pomocí trojice potenciometrů pak upravujete hlasitost LFE, hlasitost linkového a vysokoúrovňového vstupu a také přechodovou frekvenci a to v celkem širokém pásmu 30 - 120 Hz. Dvěma dvoupolohovými páčkami pak můžete nastavit trvalé zapnutí či sepnutí spolu se signálem a druhou normální či obrácenou fázi. Subwoofer tedy není nijak komplikovaný...

Výrobce udává, že subwoofer umí jít s poklesem -3 dB až na 25 Hz, takže by měl umět doplnit v podstatě libovolný systém.

V praxi jsme zjistili, že basu je až až, ale pokud byste S.9 zvažovali do opravdu velkých prostor daleko za 50 m2 a máte ve zvyku hrát hodně nahlas, narazíte jasně na limity - hlasitost kdekoliv za polovinou stupnice už přináší nelibé zvuky a téměř fyzicky po podlaze tancující subwoofer. S.9 je prostě cílen spíše audiofilským, kultivovaným směrem. Nutno říci, že přechodová frekvence byla v závislosti na reprosoustavách v rozmezí 60 - 80 Hz, právě tam někde působil subwoofer navazoval ideálně ve všech systémech.

Subwoofer hrál ve třech sestavách - s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / Naim NAP250 / OPPO BDP-105D a s Harbeth Monitor 30, s Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII / Pioneer BDP-LX71 a s Xavian Premio a také s Cambridge Audio CXA80 / Cambridge CXC a s Xavian Perla. Vždy jsem subwoofer napojovali vysokoúrovňovým speakOn, protože LFE ani linkový vstup nenabízí ani zdaleka takovou konkrétnost a definici tónů. Pro signálové propojení sestav sloužily kabely ZenSati Authentica a TelluriumQ Silver a Black.

Sumiko S.9 má doplňovat dle slov výrobce hravě i velké sloupové reprosoustavy a je to znát - objem a síla, kterou umí přidat i kompaktním regálovkám je až nepochopitelná s ohledem na cenovou relaci subwooferu. Ve "Spiritual" Charlieho Hadena ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) byl najednou kontrabas mnohem větší, proporčně i objemově, nástroj získal na poddajnosti, vřelosti, získal na působivosti a hudba jako celek se nafoukla a byla najednou mnohem, mnohem emotivnější. Je také fakt, že lehce změkly kontury, S.9 zjevně sází o něco více na objem a působivost, než na suchou preciznost. Ale ten pocit síly a dýchajícího spodku, který subwoofer do reprodukce umí přidat, ten je za dané peníze parádní.

Sumiko S.9 dokázal ovlivnit i tak jednoduchou nahrávku, jako je čistě vokální "Puer natus est nobis" od Benediktýnů z kláštera Santo Domingo de Silos ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725). Mužské hlasy se při použití subwooferu jaksi nadýchly, byly plnější, sytější, díky tomu i plastičtější, hudbu jakoby přítomnost subwooferu decentně, ale příjemně podtrhla.

V "Concorde" ze stejnojmenné desky The Modern Jazz Quartet (2008 | Prestige | 0888072306530) bylo cítit plynulejší tempo, razantnější a objemnější bas dodal pocit větší plynulosti a i když basové a střední pásmo jsou slyšitelně plnější, nejvyšší tóny nástrojů jako jsou činely nebo vibrafon zůstávají čisté a tímto sytějším projevem netknuté.

Subwoofer pak dokázal pomoci i v dynamice, byť právě tam by ještě přesnější kontrola a konkrétnější kontury mohly posunout pocit konkrétnosti a živosti ještě o kousek dále. Ale i orchestrální Saint-Saënsova "Danse Macabre" z "Crystal Cable Arabesque" (2009 | Crystal Cable | CC200901) byla najednou živější, dramatičtější, bylo cítit tu obrovskou spoustu energie, kterou subwoofer i přes své nevelké rozměry dokáže napumpovat do prostoru. Neočekávejte suchou, semknutou údernost, spíše rozmáchlý, šťavnatý, plný bas.

Zajímavé bylo rozhodně i to, jak přítomnost či naopak nepřítomnost subwooferu v prostoru dokázala ovlivnit i podání prostoru v "Besame Mucho" z "Late Night Show Part II" od Wolfganga Puschniga a Lindy Sharrock. Hudba působila zemitěji a to nejen ve smyslu hutnějšího basu, ale také v tom, že vše bylo konkrétnější a lépe lokalizované, ať už dojem pramenil z čeho chtěl.

Co je ale bez diskuse největším přínosem Sumiko S.9, to je zdůraznění rytmu a naléhavosti, zdůraznění bohatosti a prostě pocit, že to šlape pěkně od podlahy. Ano, v Gilmourově "Rattle that lock" ze stejnojmenné desky (2015 | Columbia | 88875123262) mohla možná být basová linka o něco utaženější a s o něco přesnějšími konturami, nicméně nakažlivá basová radost, kterou umí Sumiko S.9 do reprodukce přidat, to je prostě paráda a vy najednou zjišťujete, že kultivovaný subwoofer umí zlepšit poslechový zážitek nemalou měrou.

Subwoofer Sumiko S.9 nás překvapil. Ne tím, že byl hezký, to se od produktů, na nichž se podílí Sonus faber tak nějak bere samo sebou. Překvapil nás tím, že s ohledem na cenu, kde ostatní většinou nabízí spíš stále ještě maličko uniformní bas, tam umí S.9 zahrát už se slušnou definicí a hlavně hluboko, s rozmáchlou, nakažlivou energií a výbušně, důrazně a hlavně barevně, umí svým charakterem podtrhnout rytmus, šťavnatost i muzikálnost přednesu a umí příjemně "normálně" doplnit v podstatě libovolné reprosoustavy. Sumiko S.9 je jednoduše hezký, zábavný a za dané peníze se jedná o víc než férovou nabídku - S.9 rozhodně není jen efektní "bum-bác box", naopak je to smysluplný basový partner pro každou místnost i žánr.

KLADY

+ velmi kultivovaný, kulatý bas

+ lehce vřelý, příjemný charakter

+ hodně solidní důraz a autorita

+ zvládá jít na svou velikost hodně hluboko

+ příjemně nenápadné a snadné zapadnutí do libovolného systému i prostoru

ZÁPORY

- LFE a linkový vstup mají citelně horší definici tónů

- využitelná je v praxi jen zhruba polovina hlasitosti, pak už je cítí limity

