McIntosh MCD550

V katalogu newyorské legendy McIntosh najdete (s trochou nadsázky) úplně všechno - od napájecích filtrů, kabelů všech druhů, zdrojů signálu analogových i digitálních až (samozřejmě) po zesilovače a reprosoustavy. Jako jedna z nemnoha značek nabízí dítko Franka McIntoshe stále ještě plnohodnotný přehrávač kotoučků a to dokonce i v SACD formátu. V katalogu je jak SACD/CD přehrávač, tak pouze transport, který lze pak digitálně propojit do dalších komponentů stejné značky.

Model MCD550 nese všechny vizuální znaky, které by se daly prohlásit za DNA McIntosh. Rozměrově jde o poměrně robustní přístroj (šířka 44,4 cm, výška 15,2 cm a hloubka 48,3 cm) s váhou 12,7 kg. Čelní panel má okraje vyvedené v přírodní hliníkové barvě a (tak jako téměř všechny firemní kreace) symetricky rozložené prvky. V ose přístroje se nachází jednak typické gotické logo v zeleném podsvícení, pod ním dvířka bytelné a krásně při dojezdu "mlaskající" mechaniky a ještě o kousek níž nízký displej s nejnutnějšími informacemi.

Po levé i pravé straně mechaniky jsou snadno identifikovatelné chromované regulátory s černými středy, ten vlevo je pružný (tedy vrací se do středové polohy) a slouží k přeskakování skladeb a pohybu v nich, ten vpravo k úpravě úrovně. Teoreticky tak MCD550 můžete napojit přímo na koncové stupně a mít minimalistickou sestavu.

U spodní hraně přehrávače jsou na každé straně čtyři prvky - vlevo tlačítka Mute, volba vstupu a volba vrstvy disku, k tomu pak ještě sluchátkový výstup, vpravo pak klasické Play, Stop, otevření mechaniky a zapnutí / vypnutí přístroje.

Zadní strana ukazuje bohatou výbavu - nahoře jsou to dva typy výstupů, jeden fixní a jeden variabilní. I když jeden... Jak fixní, tak regulovaný výstup jsou totiž k dispozici jak v podobě nesymetrických RCA, tak symetrických XLR konektorů. Jsou tu také digitální výstupy v podobě optiky a koaxiálního konektoru, ale též vstupy - opět jeden koaxiální a jeden optický, doplněné jsou USB konektorem pro spojení s počítačem. Krom napájecí zásuvky tu je ještě 12V spoušť, datový vstup a vstup pro čidlo dálkového ovládání - všechny tyto konektory (krom napájení, samozřejmě) mají podobu 3,5 mm jacků.

Mechanika MCD550 načítá data a ukládá je s předstihem do vyrovnávací paměti, odkud si je bere blíže nespecifikovaný osmikanálový D/A převodník v Quad Balanced zapojení, tedy využívající a průměrující čtyři kanály na pravý a další čtyři na levý kanál. DSD signál nicméně převodník zpracuje pouze z SACD disků, i přes USB je limitován na PCM s rozlišením 24 / 192.

Přehrávač pracuje ve frekvenčním rozsahu 4 - 20 000 Hz (u CD), respektive 4 - 40 000 Hz (u SACD), má odstup signálu a šumu 110 dB a celkové harmonické zkreslení menší než 0,002%.

Přehrávač MCD550 jsme poslouchali v ostravském studiu Špalíček na sestavě s předzesilovačem C52 a monobloky MC601, prokabelováno bylo značkou Cardas. Poslouchalo se přes Sonus faber Olympica III, Bowers&Wilkins 802 D3 a Bowers&Wilkins 803 D3, chvíli také přes GoldenEar Triton One - nutno říci, že úplně excelentně si z nějakého důvodu sedla sestava McIntosh / Bowers&Wilkins a to o řád lépe, než s čímkoliv dalším a právě proto se dojmy vztahují právě k této kombinaci. Sestava se také zdála být celkem citlivá na výběr kabeláže a právě s oregonskými kabely jednoduše fungovala nejlépe. Porovnávalo se s Gato Audio PRD-3S + PWR-222 + CDD-1, ale i s Rotel A14 / Rotel CD14.

Nenechte se zmást opulentní estetikou, zvuk přehrávače McIntosh je úplně jiný, než byste možná čekali - už na basové lince kontrabasu Charlieho Hadena v "Noche de Ronda" ("Nocturne" | 2001 | Universal Music | 013 611-2) bylo jasné, že to není žádná extravagantní show, ale až neuvěřitelně "normální" a klidný přednes. Je pravda, že tóny byly ohraničené a pevné až trošičku moc, až by jim snad slušela trocha měkkosti, ale na danou třídu výjimečně precizní definice s jasným vykreslením jednotlivých poloh a tónů působí nesmírně přirozeně, zvláště v kombinaci s ostatními McIntosh produkty je to naprosto suverénní představení. Parádní je také impuls a údernost, kterou přehrávač umí do basových tónů vložit, byť chvílemi je to trochu rozmáchle velký, americký bas, má v každém okamžiku pořádné koule a zátah.

Podání středních frekvencí by se snad dalo nejlépe popsat jako civilizovaně analytické - tedy ne přehnaně tvrdé a nekompromisní, ale zjevně cílené na rozkrytí a nejlepší možné prokreslení nahrávky. Tak i vokál Renée Fleming v "Halellujah" z desky "Dark Hope" (2010 | Mercury | 2739699) přehrávač vytáhl do popředí a ač bylo jasně slyšet určité limity v kvalitě nahrávky, vytáhl McIntosh obrovský trumf ve schopnosti i průměrnou nahrávku rozpracovat a otevřít, najít v ní to dobré. Hlas tak sice byl trošku syrový, ale jasný, přesný a super čistý, pevný a nehybný, téměř koncertně živý. Slyšet byly i drobounké nádechy a vůbec se MCD550 nebojí jít přímo na dřeň bez nějakých kudrlinek.

Velmi nás oslovil i dlouhatánský dozvuk činelů a vůbec jejich delikátní, na danou třídu výjimečně kovový, detailní a znělý zvuk v "Dreaming" od Art Ensemble of Chicago ("Live in Berlin" | West Wind | WW2051). Schopnost přehrávače dát tvar a konkrétnost i velice jemným nuancím je na danou cenu výtečná, byť je to maličko za cenu hodně pevného, u některých nahrávek až tvrdšího, krystalického přednesu.

Pevnost, pevnost a pevnost jsou základními stavebními kameny zvuku všech tří zároveň poslouchaných komponentů McIntosh. Také ale autorita a dynamika - i MCD550 nabízí doslova explozivní dynamiku, která snad až zdůrazňuje a zveličuje realistickou dynamiku nástrojů v Lisztově "Mefistofelovi" z "Faustovské symfonie" (1995 | Denon | CO-78826). Na rozdíl od předzesilovače i koncových stupňů se ale zdá, že MCD550 ještě přidává i na proporcích a nabízí opravdu nejen skálopevný, ale i obrovský, každý krychlový centimetr místnosti zaplňující zvuk. Nástroje umí šeptat a okamžitě přejít s až neurvalou dravostí do fortissima a to v klidu, bez námahy a bez ztráty pevnosti a kontroly.

McIntosh MCD550 je pravý analytik, dokázal i Buckinghamovu "Not too late" ("Live at the Bass Performance Hall" | 2008 | Reprise | 9362-49903-1) doslova nabušit detaily. Se zavřenýma očima je to prostě a jednoduše pocit "jsem tam", tam na koncertě, kde kolem zní šum publika, občas z něj jako blesk vyletí zapísknutí, pak najednou slyšíte, jak mikrofon začíná chytat Buckinghamovy kroky po jevišti a o chvíli později se rozdrnkají struny se nezaměnitelným zadrnčením trsátka v pozadí. MCD550 je dokonce tak informativní, že cítíte, jak se Buckingham pohybuje a jak se jeho ústa periodicky oddalují a zase přibližují k mikrofonu. Informace jsou parádně přehledné, přednes je kompaktní, poskládaný z jednotlivých vrstev do perfekcionistické preciznosti a komplexnosti.

Líbilo se nám, jak po se zapojení MCD550 od sestavy vždy zlepšilo podání prostoru v "The Foggy Dew" od The Chieftains ("The Wide World Over" | 2002 | rcaVictor | 09026639172). Bylo jasně cítit, jak MCD550 umí vnést do reprodukce klid a přehlednost, jak je to jasné, transparentní a hlavně trojdimenzionální a jak to zejména v ekosystému McIntosh naprosto vystoupí z reprosoustav a nabídne to scénu živou, proporčně až nadživotní, chlubící se vynikající lokalizací a přesností kontur, zajišťující velice snadnou orientaci v nahrávce.

No a když přijde na Placebo a jejich "Song to say goodbye" ("Meds" | 2006 | 0602537175369), pranic nezáleží na tom, že nahrávka má své kvalitativní limity. McIntosh MCD550 (nutno dodat, že v celku s před- a koncovým zesilovačem svého vlastního druhu) dokázal přetlouct jakoukoliv nekvalitu intenzivní dravostí, byl to nářez, hudba měla drajv a drama, údernost a hrnula se kupředu jako rozjetý vlak. McIntosh pak dokázal ještě jednu věc - odvést pozornost od zvuku jako takového a nechat nás se pohltit obsahem hudby tak, jak se vám to stane na dobrém koncertě.

Přehrávač McIntosh MCD550 je příjemně racionální stroj, který nabízí sice trochu pro evropské oko svérázné podání exteriéru, ale svými funkcemi, možnostmi a hlavně svým přímým, čistým, transparentním, rychlým a energickým zvukem s výtečným rozlišením a naléhavou živostí a tempem vás přesune přímo do centra dění, vezme vaši hudbu a neservíruje vám jí výbušným, strhujícím způsobem. Nehraje si na žádnou decentnost, ale syrově, přímo a bez kudrlinek, s až nestydatou vášní vás bude bavit, bavit a bavit a bude svou show řídit rukou neochvějnou, dokud budete mít sílu poslouchat.

Kč 189 990,-

KLADY

+ zpracování

+ rychlost reakcí

+ pevný, velmi detailní zvuk

+ konektivita, zvláště možnost použít přímo s koncovým stupněm

+ férový sluchátkový zesilovač (minimálně se Sennheiser HD 26 Pro)

ZÁPORY

- pokud vás neodradí estetika a ustojíte cenu, je to rozumný allrounder bez připomínek

PRODÁVÁ: E.P. Audio | www.epaudio.cz

PRODÁVÁ: Studio Špalíček | www.studiospalicek.cz