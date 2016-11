Hegel H360

Jméno Hegel reprezentuje nejen německého idealistu Georga Wilhelma Friedricha Hegela, ale také metalovou kapelu The Hegel Band, v níž svého času působil jistý Bent Holter, pilný student Technické univerzity v Trondheimu. Bent si v roce 1988 zvolil jako téma své závěrečné práce nové návrhy tranzistorů, potlačujících podle něj nejzásadnější potíže tehdejších technologií - velké harmonické zkreslení.

Protože téma Benta zaujalo, rozhodl se zkusit své štěstí a založil si společnost na výrobu elektroniky, kterou pojmenoval podle své kapely. A tato společnost funguje dodnes pod stejným jménem - Hegel.

Jednou z vlajkových lodí firemní produkce je integrovaný zesilovač H360, který (ostatně jako většina výrobků Hegel) sází nejen na výkony, ale také na moderní výbavu. Tím se v dnešní době rozumí hlavně digitální konektivita, v chápání Hegelu ale nejen v podobě optických a koaxiálních konektorů či USB, ale dokonce i v podobě zabudovaného streamovacího modulu.

Když je na elektronice napsáno Hegel, můžete si být jisti, že vizuál je pojat v duchu klasického severského minimalismu, s úplnou absencí jakkoliv efektních optických kudrlinek a ozdůbek. Mírně vypouklý čelní panel v dokonalé symetrii hostí pouze tři prvky, centrální displej s jednoduchými, velkými a modrými znaky, vpravo od něj je klasický knoflík pro regulaci hlasitosti, vlevo ten samý, určený přepínání vstupů. Vše funguje rychle, čistě, téměř bez fyzického odporu, ale se zřetelnou precizností.

O množství odpadního tepla výmluvně informuje řádné množství průduchů na horním krytu i fakt, že zesilovač stojí na mohutných vysokých nožkách, takže se k němu dostává dostatečné množství chladného vzduchu.

Zadní pohled odhalí relativně malý, ale dostačující počet konektorů. V rozích šasi najdeme reproterminály pro levý a pravý kanál, mezi nimi krom klasické napájecí zásuvky (spínání je umístěno ze spodní strany a ne vedle zásuvky) čtyři páry analogových RCA konektorů a jeden pár symetrických XLR. XLR a dvojice cinchů patří vstupům, zbylá dvojice cinchových konektorů je výstupní - jeden z nich je regulovaný, druhý linkový. Analogovou sekci doplňuje jeden koaxiální a trojice optických digitálních vstupů, plus zde najdeme USB s podporou vysokého rozlišení a nejméně očekávaný konektor - ethernetový port, umožňující přímo do zesilovač streamovat přes protokoly DLNA a AirPlay. Je zde dokonce i digitální výstup, pokud byste digitální signál snad chtěli poslat někam dál. Příjem ovládacích příkazů zajišťuje mimo jiné i 3,5 mm jack (pokud třeba zesilovač nebude na viditelném místě).

Uvnitř zesilovače (jak se na vlajkovou loď sluší a patří) jsou přítomné všechny zásadní firemní technologie a řešení. Řešení DualAmp v podstatě označuje oddělení napěťové a proudové části do samostatných modulů, kdy signál nejprve projde napěťovým zesílením a poté proudovým modulem. Díky tomuto postupnému zesilování je dosažení nižšího celkového zkreslení a hlavně vyšší dynamiky. Technologie DualPower zase označuje v podstatě několikeré nezávislé vinutí transformátoru, z nichž se poté napájí zvlášť jednotlivé sekce (digitální, analogová, výstupní, vstupní,...). Pod jménem OrganicSound se skrývá maličko vágní "aplikace nejnovějších technologií z adekvátních oborů jako jsou například integrované obvody", což možná ani není možné označit za technologii, spíše jde o zdůraznění snahy neustat na jednom místě.

Označení SoundEngine už ovšem rozhodně značí technologii - a to dokonce patentovanou. Zjednodušeně řečeno řídí zesilovací obvody tak, aby nízkým přechodovým zkreslením připomínaly funkci zesilovačů ve třídě A, výkonem pak ale obvody ve třídě A/B. Obvody se pak také soustředí na potlačení vysokofrekvenčního zkreslení. SoundEngine obvody také mají nulovou celkovou zpětnou vazbu, místo níž mají lokální adaptivní řešení.

Modul D/A převodníku staví na technologii asynchronního upsamplingu, která dle vyjádření výrobce produkuje menší zkreslení a menší časovou chybu, než nejrozšířenější synchronní řešení. Obvody jsou pak ještě k tomu plně symetrické, což dále snižuje zkreslení a omezuje nežádoucí artefakty. To vše pak doplňují ještě hodiny Hegelu, které zajišťují přečasování veškerého příchozího signálu.

Nyní vyberme pár faktů ze stránky s technickými parametry. Hegel H360 je velký - konkrétně jde o čtverec 43 x 43 cm s výškou 15 cm, přičemž díky bytelné konstrukci a velkému toroidnímu trafu váží přes 20 kg. Tranzistory vyprodukují výkon 250 Wattů do 8 Ohm (420 W do 4 Ohm), obvody pracují v rozsahu 5 - 180 000 Hz a odstup signálu a šumu je vždy vyšší, než 100 dB, což není zlé. Tlumící faktor dosahuje velmi solidní hodnoty 4 000. Stojí za to zmínit i fakt, že zesilovač přehraje nejen PCM signál (až 24 / 192), ale také DSD (až DSD128), byť jen po USB.

Hegel H360 jsme poslouchali zejména s převodníkem Hegel H30 a porovnávali s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS v kombinaci s OPPO BDP-105D, s Norma Revo IPA-140 v kombinaci s Norma Revo DAC-1 nebo také s Gryphon Diablo 300 v sestavě s Gryphon Kalliope. Zkoušeli jsme pochopitelně i rozdíl proti Cambridge CXA80 a Cambridge CXC, ale spíše z povinnosti, byť transport získal připojením do Hegelu (zejména do H30) na danou cenu neuvěřitelné kouzlo. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla nebo Raidho X-2 a to přes kabely ZenSati Authentica, TelluriumQ Silver a Black, ale i různé kabely KrautWire Lifetime série nebo třeba reprokabely Xavian Mondiale II.

Hegel H360 má na poměry integrovaných zesilovačů netypicky silný talent protlačit basové frekvence i skrze měniče, do kterých byste to neřekli a to jak v objemu, tak v hloubce, tak v kontrole - a to vše s puncem klidu a nestrannosti; bohatostí dosahovala basová linka v "Here come the bastards" od Primus ("Sailing the seas of cheese" | FLAC | 24 - 96) téměř až na úroveň, kterou předvádí například Diablo 300, přitom ale působí výrazně civilněji a neefektněji. Bas má velmi přesvědčivou hloubku, každý tón má impuls a autoritu, umí místnost vyplnit a přitom drží ne tvrdou a suchou, ale jasnou a suverénní kontrolu nad konturami. Spíš než razantní výbušnost pak Hegel sází na nadhled a na propracovanost.

Zpěv Diany Krall ve "Where or when" z "Quiet Nights" poukázal na jemné, fajnové rozlišení a hlavně výtečně přirozený, autentický tón, přidávající k nahrávce jen minimum sebe - výsledkem byl přirozený, lehký a přitom bohatý, plný hlas, zesilovač plně vytěžil onu něhu v nahrávce, podtrhl její jemnost a něžnost. Přes všechno jemnost a klid ale slyšíte hlas prokreslený do hloubky, dospělý a komplexní. Hegel není analytický, přesto je informativní, v jeho zvuku se snoubí jasnost a jemná uvolněnost, vše je přirozené a čisté.

V pásmu nejvyšším, konkrétně u cinkotu velkého množství cinkátek a chřestítek v úvodu "Wichita Lineman" od Barb Jungr (FLAC | 24 - 44,1), byl Hegel stejně neefektní, dospělý a uvolněný jako v pásmech ostatních. Kov byl velmi jasný, ale bez pocitu zdůraznění, velmi přirozeně byla vykreslená celá řada perkusí, postupně rozeznívaných v levopravém směru, bylo výborně slyšet jak tóny vznikají i jak pozvolna, dlouho doznívají za novými a novými cinknutími. Neohromujícímu přednesu musíte dát čas, ale snadno se na něj zvyká. H360 má právě ten správný objem, právě tu správnou, nepřehnanou ani neošizenou energii a hlavně nás nadchlo, jakým způsobem si v rámci své cenové třídy H360 poradí i s jemňoučkými nuancemi jako jsou rozdílné velikosti jednotlivých cinkátek; navíc jejich velikosti prostě poznáte, což napovídá něco o výtečném rozlišení. Že díky celkové přirozenosti a uvolněnosti můžete hrát libovolně nahlas bez ztráty hladkosti a uvolněnosti, to je jen další doklad talentu H360.

Sbor a orchestr Dunedin Consort v Händelově "Aleluja" ("Mesiáš" | FLAC | 24 - 88,2) dokázal Hegel H360 oživit, zesilovač je neutahatelný a je úplně jedno jak nahlas hrajete a jaké máte připojené reprosoustavy. Hegel jimi jednoduše hudbu protlačí a je to působivé zejména potichu, kdy má zvuk strukturu, kontrolu i dech a drajv. Nástroje zaberou právě tam, kde zabrat a mají a v reprodukci je cítit kontrola, síla a důraz, nebo možná spíše minimum překážet, které by zvuk krotily. Není to zvuk velký a mohutný, je přirozený, přehledný a živý, plynoucí a kypící životem ve špičkách, stejně jako šeptající v nejklidnějších pasážích. Hegel se nezapotí v žádné z poloh a uhraje svou vlastně v jakémkoliv systému.

Hegel je pak vysloveně vynikající v podání hudební scény - prostor v "Good morning little schoolgirl" od Muddyho Waterse ("Folk Singer" | FLAC | 24 - 192) byl pevný, skvěle přehledný, s konkrétní lokalizací a velkou šířkou i hloubkou - zesilovač hudbu umí vytlačit ven z ozvučnic a vše luxusně propojit do naprosto jednoduchého a přirozeného celku. Velmi dobře se také lze soustředit na libovolnou nástrojovou linku či nástroj samotný, má hloubku, ohraničené tělo a je to tak dobré, že to vlastně je až nenápadné.

Když na to ale přijde a otočíte volume doprava, není Hegel žádný zjemnělý a opatrný stroj - v každém okamžiku mu zůstává jeho neutrálnost, jeho neefektnost, ale když své kytary rozezněli pánové z Manic Street Preachers v "Dead Martyrs" ("Know Your Enemy" | MP3 | 16 - 44,1), i tahle trochu hrubá a syrová nahrávka zněla podmanivě; díky nestrannosti bylo jasně cítit, že nahrávka je plochá, částečně tupá a částečně ostrá, ale ten drajv, ta údernost, ten spád a ta energie, to všechno se vlastně dobře poslouchalo. Hegel má talent díky své vyváženosti a nadhledu zkultivovat i horší nahrávky.

Hegel H360 je integrovaný zesilovač pro ty, kteří si cení určité míry nenápadnosti, decentnosti a klidnosti. H360 totiž hraje výtečně věrně a přirozeně, ctí barvu tónu, ctí objem, ctí dynamiku i strukturu nahrávky - v zásadě nic nepřidává, nic neodebírá a stává se tak natolik přirozeným elementem, že rychle mizí ze "zorného pole" vašich uší a nechává vyznít jen nahrávku samotnou. Zejména kontrolou basu ale patří k excelentním zesilovačům dané kategorie, zvuk dokáže protlačit s až překvapivou dospělostí i menšími reprosoustavami, kde byste ho tak úplně nečekali. Funkční výbavou je pak až na hraně lifestylu, protože díky výbavě jej zvládnou obsloužit i neaudiofilové v domácnosti. Vše ostatní lze popsat naprosto jednoduše - funguje to. Nadhled a přirozenost možná v přímém srovnání s konkurencí nejsou tak působivé, po šesti, osmi nebo deseti hodinách poslechu se ale karty obrací a Hegel hraje stále stejně hlasitě, stále stejně nestresujícím, příjemným a klidným způsobem napříč hlasitostmi i žánry. Hegel H360 je za dané peníze prostě výjimečně dobře vyvážený a všestranný stroj se skvělou výbavou i skvělým celkovým zvukovým výkonem.

Kč 149 990,-

KLADY

+ výtečný, kultivovaný, ale skvěle propracovaný bas

+ klidný, uvolněný přednes

+ nestranná tonalita

+ hladkost, čistota a vnitřní živost

+ solidní dynamika

+ výbava

ZÁPORY

- s přihlédnutím k výbavě a ceně vlastně nic, pokud vám sedne jeho "normálnost"

DISTRIBUCE: 4CE Distibution | www.hifi4ce.eu

PRODÁVÁ: AVIT SMART | www.avitsmart.cz + HIFI STYL | www.hifistyl.cz + IMAGE AUDIO | www.imageaudio.sk