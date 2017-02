PRYMA 01

Se sluchátky se na trhu v posledních letech doslova roztrhl pytel a kdo je nemá v portfoliu jako by nebyl - i proto se často objevují modely značek, které do té doby k náhlavnímu poslechu ani vzdáleně nepřičichly. Tomu ale často odpovídají i prodejní výsledky takových pokusů. Čest výjimkám - za všechny lze jmenovat třeba úspěšná sluchátka od Bowers&Wilkins, ale relativně nově třeba i značku PRYMA, za níž stojí italský Sonus faber.

Sluchátka PRYMA (zjednodušme si jejich označení takto - firma má totiž zatím jediný model s oficiálním jménem 01) se chlubí tím, že za jejich vzhledem i zvukem stojí lidé, kteří navrhují všechny aktuální modely Sonus faber. Stejně tak se tato značka chlubí tím, že sluchátka jsou ručně vyráběna v zázemí italského domova Sonus faber.

Při pohledu na atypický mnohaúhelník tvořící mušli sluchátek je jasné, že sluchátka nabízí vysokou estetickou hodnotu. Hliníkový základ mušle je pokrytý luxusně působícím povrchem dostupným v mnoha variacích, byť modernost a luxusní feeling jsou všudypřítomné. Na každé křivce je cítit tah pera talentovaného a zkušeného designera.

Luxusně působí třeba uchycení hlavového mostu, který se připíná trochu jako pásek - mušle jsou totiž zcela samostatné, pojí je až protažení mostu skrze sponu a zajištění otočným čepem podle toho, jak je potřebujete velikostně přizpůsobit. Je to efektní a překvapivě pohodlné, protože pružný spoj snadno přimkne sluchátka k hlavě, ale netlačí.

Zespodu každé mušle je patrný 2,5 mm signálový jack, nahlédnete-li dovnitř mušle, spatříte bytelnou a velkou "hráz" náušníku, vyrobenou z příjemné kůže s měkkou, ale dostatečně pevnou výplní. Tato část se pak dá od samotné mušle s měničem oddělit, to pro případ nutné výměny. Nahoře na mušli pak najdete drobounké otvory, jde o rezonátory zpřesňující prý reprodukci basového pásma.

PRYMA nabízí krásně zpracované detaily, ať už jde o název značky, o logo vtlačené do koženého hlavového mostu nebo o perfektní prošití kůže, za které by se nemusela stydět ani italská supersportovní auta. Sluchátka jsou to jednoduše nádherná a vizuálně s nimi nemůže mnoho jiných soupeřit.

Zvuk vyzařují měniče s mylarovou membránou a magnetickým systémem založeným na neodymových magnetech a cívce z velmi čisté mědi. Sluchátka mají "mobilní" impedanci 32 ohm, pracují v rozsahu 10 - 25 000 Hz a mají udávanou citlivost 118 dB / 1 kHz / 1 mW.

Sluchátka jsme poslouchali zejména s Apogee Groove, s ASUS Xonar Essence One MUSES MKII a na výstupu OPPO BDP-105D. Srovnávali jsme se Sennheiser HD 26 Pro, Sennheiser IE 8 nebo Koss Porta Pro CZ.

Violoncello Alisy Weilerstein v Kodályho "Sonátě pro sólové cello, op. 8" ("Solo" | FLAC | 24 - 96) bylo spíše jemné, vřelejší a poklidně bohaté, barevné. Možná by nástroj mohl být o kousek hutnější, o kousek hlubší a autoritativnější, měkké a jemné basy ale neunaví ani při celodenním poslechu a jsou vysloveně hezké, nadýchané a příjemné. I s tímto příjemným nádechem ale sluchátka mají již jasně oddělené tóny a načrtnuté kontury a i když by možná chvílemi cello zasloužilo špetku autority navíc, ta krásná barva, ten intenzivně "dřevitý" tón a pocit pružnosti to určitě vynahradí.

Příjemná jemnost, za níž se ale skrývá dobré rozlišení a férová čistota pokračuje i napříč středním pásmem. Kovové struny na kytarách Paca de Lucii a Ala Di Meoly v "Mediterranean Sundance" ("Friday Night in San Francisco" | FLAC | 24 - 176,4) byly až expresivně konkrétní, za nimi pak bylo cítit vřelost rezonujícího dřeva. Celé pásmo pak bylo vstřícné, hebké a mělo šťávu a šmrnc, možná to opět nebylo studiově vyrovnané, ale reprodukce je čitelná a otevřená právě tak, jak by měla u sluchátek za už ne úplně málo peněz být. V reprodukci panuje pocit klidu, když se ale zaposloucháte, jsou PRYMA i slušně informativní.

Moc pěkné, vlastně až výtečně prokreslené byly nejvyšší tóny činelů a vibrafonu v "Question and answer" Garyho Burtona ("Like Minds" | FLAC | 24 - 88,2). Kov činelů nebyl nijak lacině cinkající, byť lehce znělejší byl, každý úder byl ale velmi slušně konkrétní, čistý a slyšitelně pod kontrolou, možná opět mohl být o něco bohatší, ale lehkost a nenásilnost, s jakou sluchátka servírují tóny bez ohledu na hlasitost, se prostě a jednoduše dobře poslouchá. Navíc čím déle posloucháte, tím víc si uvědomujete, že PRYMA hrají solidně a přitom neokázale - dokážou ale už i dobře rozlišit linku elektrické kytary a vibrafonu, které na mnoha systémech splývají.

Dynamika nástrojů v "St. Thomas" Sonyho Rollinse ("HDTracks 2014 Sampler" | FLAC | 24 - 96) byla odprezentovaná s klidem, rozvahou, ale přitom i s dostatečnou energií. Sluchátka vás neohromí a nebudou šokovat, i v tomto ohledu pokračuje celková poklidnost a "hezkost". Přitom ale v dynamickou špičku cítíte jako puls, hudba pocitově dýchá a vlastně je to pozitivně příjemné, jakkoliv třeba studiová HD 26 Pro umí být výrazně důraznější, tak také výrazně rychleji unaví uši - PRYMA můžete poslouchat osm deset hodin, dát si krátkou procházku a ještě pár hodin poslouchat.

Opět bez toho, že byste měli pocit, že sluchátka cokoliv sebeméně zdůrazňují, je v "Aleluja" z Händelova "Mesiáše" v podání Dunedin Consort (FLAC | 24 - 88,2) cítit velmi slušné rozlišení, zejména u vokálů je cítit, že sbor je už rozložený na jednotlivé vokály. Objem je nepřehnaný, ale vše je krásně barevné, lehké a hebké, velice nenásilné, slyšíte ale vlastně i přes vlastní charakter spoustu informací a hlavně s příjemně dospělým nadhledem.

Podání prostoru hudební scény v Eliasově "Vision of Her" ("The Window" | DSD64) bylo typicky sluchátkové, tedy scéna usazená "uvnitř", bez větší hloubky, ale zato přehledná a opět svým charakteristicky uvolněným způsobem konkrétní. Nástroje mají mezi sebou prostor, není problém se v hudbě vyznat, jen je to celkově sladké a "do krásna".

To je nicméně to nejsilnější, co umí PRYMA nabídnout - cokoliv, kdykoliv, jakkoliv a i na nenáročném a jednoduchém systému hrají po svém a nehrají vůbec špatně. Ano, nejsou to zrovna levná sluchátka, ale jsou perfektně vyrobená, mají italský šmrnc a působí luxusně, mají hebký, hladký, barevný, klidný a přitom příjemně dospělý zvuk. Můžete je mít na hlavě pět minut a už vás baví a přenesou do vlastního velmi muzikálního světa, můžete je mít ale na hlavě i od kuropění do večerního klekání a ani vám to nepřijde. Sluchátka PRYMA jsou specifická, hrají lehce po svém, ale hrají nesmírně příjemně, vlastně stejně luxusně a trochu načančaně jako vypadají. Kdo však nehledá technickou analytičnost, ale zábavu s libovolnou hudbou ze své sbírky, nechť okusí i barevné kouzlo sluchátek od Sonus faber.

Kč 16 490,- - Notte / Coffee Dream / Pure Black / Heavy Gold / Rose Gold + Dark Grey

Kč 17 990,- - Notte Carbon / Carbon Marsala

KLADY

+ vypadají skvěle

+ hrají příjemně, nenásilně a přitom v nich rozhodně něco je

+ neúnavné a pohodlné po dlouhou dobu

+ možnost výměny jednotlivých prvků, když vás design přestane bavit

+ snadno se rozehrávají

ZÁPORY

- cena už je trochu vyšší

PRODÁVÁ: E.P. Audio | www.epaudio.cz