Teac Esoteric S-03

Jméno Esoteric se objevilo na scéně v roce 1987, kdy jej uvedl Teac, aby jasně odlišil své nové produkty s exkluzivní kvalitou výroby i zvuku. A ačkoliv skutečně nesmazatelný zářez do historie Esoteric udělal zejména svými mechanikami a přehrávači se vskutku referenční kvalitou, jsou v jejich portfoliu pochopitelně i jiné komponenty, byť soustředěné výhradně na špičkovou dvoukanálovou reprodukci.

Pomineme-li přehrávače, transporty, převodníky a externí hodiny, jsou to samozřejmě předzesilovače a koncové stupně. Úplně navrchu vždy stojí modely s názvem Grandioso s reálnému člověku poněkud nedostupnými cenovkami, modely na druhém konci spektra jsou vlastně v dnešním high-endovém světě "v pohodě" - třeba jako základní koncový stupeň S-03. I když možná i to slovo "základní" si zaslouží uvozovky...

Esoteric S-03 je velký koncový stupeň, žádné ořezávátko - bezmála padesát kilogramů váhy zabírá plochu 44,5 x 47,6 cm a roste i díky mohutným a vysokým nožkám do výšky 22,1 cm. Zesilovač je to navržený minimalisticky, ale přitom elegantně. Hliníkové tělo je složené z masivních panelů a na vrchním krytu bohatě obdařené mřížkami pro odvětrávání (ano, zesilovač umí být VELMI horký, když ho trochu potrápíte). Velikost celkem umně maskují zakulacené rohy a vlastně úplná absence ostrých hran - linie jsou zvlněné a jemné, nenásilné.

Čelní panel s oněmi vykrojeními pak už zdobí jen velký nápis Esoteric a do oválné prohlubně skryté spínací tlačítko jasně modrým svítícím orámováním. Zpracování všech částí, jedné každé části, hrany a povrchu je sice jednoduché, ale velmi hodnotné a řemeslně bezchybné - cítíte, že tenhle stroj má potenciál vydržet dekády.

Zadní strana je pojatá extrémně jednoduše a čistě, navíc perfektně symetricky, až to oku lahodí. V prostředním sloupci prvků je dole napájecí zásuvka, nad ní zemnící kolík a ještě nad ním dvojice dvoupolohových šoupátek - to vrchní říká zesilovači, zda se má z úsporných důvodů automaticky po čase vypnout, to spodní vybírá buď XLR nebo RCA vstup. Vstupy a výstupy jsou pak rozložené pěkně zrcadlově po stranách panelu - z výše řečeného je jasné, že do zesilovače lze přivést signál symetricky pomocí XLR nebo nesymetricky pomocí RCA. Zesílený pak vychází ven jediným párem kvalitních a robustních terminálů na každém kanálu - vlastně jednoduchost sama.

Přestože je Esoteric součástí velkého a komerčně zaměřeného koncernu, udržuje poctivý high-end přístup - každý kus S-03 je vyráběn ručně v tokijské továrně Esoteric. Jde o klasicky, poctivě pojatý stroj s cílem nabídnout rezervu - za tím účelem je tu naddimenzovaná napájecí sekce. Jsou tu 2x2 (neboli dva na kanál - jeden pro napěťovou a jeden pro proudovou část) napájecí zdroje v dual mono konfiguraci, navazující na zakázkový transformátor s EI jádrem o výkonu 940VA. Ten má vlastní vinutí pro pravý a levý kanál a navíc je umístěný na 5 mm tlustém kusu hliníku pro minimalizaci vibrací. Za ním jsou na každém kanálu tři filtrační kondenzátory, každý s kapacitou 4 700 uF.

Všechny další součásti jsou rozděleny do pěti komor, odstíněných poctivými 2 mm tlustými ocelovými stěnami a zespodu posazené na 5 mm ocelové desce. Výstupní část je optimalizovaná pro co nejnižší impedanci a to tím, že je zde použito celkem devět sběrnic na každém kanálu - průvodním benefitem je velmi solidní tlumící faktor 1 000. Vstupní část je plně diskrétní a od vstupu až po výstup zůstávají obvody plně symetrické.

Zesílení mají na starosti bipolární LAPT tranzistory - jsou opravdu velké, zhruba dvojnásob oproti běžně používaným modelům. Každý je schopen dodat trvalých 17 A a krátkodobých 34 A. Tranzistory jsou zde v třístupňovém Darlingtonově zapojení a pracují v push-pull režimu v pěti paralelních sekcích. V obvodech je jen minimální zpětná vazba.

Esoteric S-03 nabízí velmi solidní výkon 145 Wattů na kanál do 8 ohm, respektive 290 Wattů do 4 ohm, zůstává stabilní i do zátěže 2 ohm. Zesilovač pracuje ve frekvenčním rozsahu 5 - 100 000 Hz (0, -3 dB). Odstup signálu a šumu 115 dB je výtečný, stejně jako celkové harmonické zkreslení 0,003% při plném výkonu. Zisk 29 dB zajišťuje schopnost hrát dostatečně nahlas. O tom, že i když pracuje ve třídě A/B, je relativně otevřený i do třídy A napovídá i spotřeba zesilovače 160 Wattů "na prázdno" a 440 Wattů při zátěži.

Teac Esoteric S-03 jsme poslouchali zejména v kompletní "esoterické" sadě - tedy s SACD přehrávačem K-07x a předzesilovačem C-03Xs. Zkoušeli jsme ale samozřejmě zapojit i další komponenty ze všech redakčních sestav (viz pravý sloupec -->), minimálně třeba Naim Nait XS se zdrojem Naim FlatCap XS jako řídící zesilovač, případně OPPO BDP-105D či VPI Scout jako zdroje signálu. Poslouchalo se krom Harbeth Monitor 30, Fischer & Fischer SN-70 nebo Xavian Perla a Xavian Premio také na Raidho X-1 a to povětšinou přes kabely ZenSati Authentica, které si s Esotericem jedinečně sedly.

Basa Charlieho Hadena ve "Stairway to the stars" ("When the heart dances" | 2008 | Naim Audio | naimcd112) měla už výtečnou kontrolu, zesilovač měl dost síly a autority k udržení klidu a pevných kontur. Trošičku vřelejší, měkčí charakter reprodukce jen podtrhuje teplé, dřevité tóny nástroje a má již solidní impuls, kterým akcentuje každý brouknutí. Zesilovač se hlubokých tónů nebojí, jsou měkké, poddajné a pružné, přesto čisté a dobře artikulované, vše je velice poklidné a plynulé, žádná uspěchaná napruženost, ale zkušený klid. Líbila se nám i barevná bohatost, s níž "esoterická" sestava kontrabas vykreslila. Je to nesmírně příjemný bas a přitom dost energický, aby vylezl i z reprosoustav, kde normálně tak hluboký a jasný nebývá.

Stejná kombinace poklidné hladkosti a bohatosti s více než dostatečnou zásobou energie a nadhledu provázela též vokál Diany Krall ve "Walk on by" ("Quiet Nights" | 2009 | Verve | 0602517981256). Výjimečně příjemná plynulost, s níž zesilovač hlas posílá srze v podstatě libovolné reprosoustavy do prostoru, onen klid a barevnost, to vše krásně souznělo s charakterem nahrávky, bylo cítit, že je tu jistota a kontrola, přitom ale první místo zaujímá pocit živosti a plnosti, jakési "luxusnosti" hlasu. Přednes je to takový uvážlivě realistický, neuspěchaný a přesto velmi dospělý, nesmírně příjemný a třeba na až příliš peprných sykavkách dává jasně najevo, že nic neschovává, jen akcentuje muzikálnost nahrávky a baví svou muzikálností, než aby byl technicky strohý.

Ani velmi pěkně a přímo nahraný cinkot činelů a vibrafonu v "La Ronde Suite" od The Modern Jazz Quartet ("Django" | 2006 | Prestige | 0025218811026) nevyvedl S-03 z konceptu. Neutuchající jistota s pocitem síly a kontroly v pozadí, který ale nepřekrývá delikátní jemnost a sladkost výšek. Celková čistota a klid dobře zapadají do celku, ani jeden z nástrojů se neztrácí v pozadí ani neční kupředu, vyváženost celého spektra je vynikající. Ani občas až příliš řízně nahraný tón vibrafonu vás díky charakteru S-03 (respektive celého setu Esoteric) nekousne do uší.

Přes nijak papírově oslnivě vysoký výkon nabízí S-03 sice zvuk klidný, ale přesto dostatečně energický a hlavně s již dostatečnou dynamickou rezervou, aby ani orchestr České filharmonie řízený Václavem Neumannem při hraní Mahlerovy "5. symfonie" (1994 | Octavia Records | OVCL-00258) neměl problémy s limity. Pokud nehrajete opravdu hodně nahlas, S-03 je schopen udržet velmi pěkně dýchající zvuk s výtečnou dynamikou, plností a pevností, respektive celkově s velmi zřetelným, dospělým nadhledem. Je tu to správné drama, naléhavost a mohutnost velkého orchestru, aniž by na vás ale zvuk tlačil. Zejména makrodynamika je už ovšem výtečná, jak ostatně napovídá cenovka.

Přestože Teac Esoteric S-03 ani ostatní komponenty v testu nepůsobily jako studiově analytické nástroje, spíše naopak hrály hladce, bohatě, barevně a uvolněně, měl zesilovač schopnost velice dobře zvuk prokreslit - v Oldfieldově "Amarok" (1990 | Virgin | 0777 7 86941 2 0) byla přes jistou hladkost slyšet již každá vrstva a ani hodně hudebně "zašmodrchané" momenty nesklouznou do nečitelnosti. Pravda, není tu žádná snaha akcentovat detaily a jednotlivosti, S-03 hraje jaksi "postaru", jaksi "tradičně", důležitý je tu komplexní celek a soulad všech detailů v tomto celku. Harmonii však zesilovač udržet umí a technická preciznost je tu spíše prostředkem k tomu - jistě, detailů je právě tolik, kolik byste asi tak od zesilovače za více než tři stovky tisíc čekali, ale nikdy, nikdy vám je nebude Esoteric zdůrazňovat.

Podání prostoru je pak výjimečně dobré - v kterékoliv sestavě jsme S-03 zapojili, bez ohledu na ostatní komponenty, vždy se to projevilo jednoduchým způsobem. Scéna v "Trapeze" Marka Ishama ("Blue Sun" | SONY Music | 074646722725) jednoduše rozkvetla - v pravolevém i předozadním směru. Jako kdyby vnesl Esoteric do hudby více vzduchu a jistoty, již opravdu velmi dobře oddělené jednotlivé instrumenty, dost prostoru kolem nich i klidnou, jasnou lokalizaci. Není to studiový / monitorovací typ zvuku, ale uvolněný, přirozený, tak trochu "klubový" zvuk.

Pokud jste odkojeni moderními konstrukcemi high-end zesilovačů, patrně budete překvapeni, že "Amused to death" ze stejnojmenné desky Rogera Waterse (1992 | Columbia | 468761 2) jako kdyby zprvu až lehce postrádala drajv, ale ono je to prostě jen tak, že S-03 hraje velmi klidně, uvolněně, muzikálně a nenásilně, nikam nespěchá, nikam se netlačí, když má být výbušný, důraz dá, když má být tichý a klidný, je tichý a klidný, vždy pak nevtíravý, neúnavný a přehledně kontrolující celé dění. Musíte si prostě na zvuk počkat a vposlouchat se do něj - tak jak se zvuk zesilovače mění s jeho zahříváním, tím víc "zahřát" se musíte i vy.

Teac Esoteric S-03 je zástupce "starého dobrého high-endu", dalo by se napsat. Dosahuje svých výsledků bez vesmírných technologií, hyperdokonalých architektur obvodů nebo součástek, které nikdy jinde nenajdete. Kdepak - Esoteric S-03 je svůj, je to "jen" poctivě a dospěle, solidně navržený zesilovač se vším, co k perfektně záživné reprodukci hudby potřebujete. Nenabízí instantní muzikální a strhující zážitek, nabízí ale dlouhodobou muzikálnost, klid a nadhled, s nímž není problém pustit si hudbu jakou chcete a jak chcete. Dalo by se možná i říct, že Esoteric S-03 je high-end pro "starší a pokročilé" a nejvíc ho oceníte, když jemu i sobě dáte čas a pomalu, pomaličku se vnoříte do jeho kouzla a do kouzla libovolné hudby. Nebude vás šokovat žádným svým aspektem, ale i po několika týdnech v podstatě denního mnohahodinového poslouchání všech žánrů vás nezklame a vy budete mít stále ten spokojený, poklidný úsměv, až půjdete pro další album....

cca Kč 340 000,- (13 000 EUR)

KLADY

+ výtečná kontrola

+ poklidný, kultivovaný a "japonsky high-endový" projev

+ pěkná dynamika

+ pěkně barevný zvuk

ZÁPORY

- je tu cítit lehounce "zasněný" / "hladký" vlastní charakter komponentů

PRODÁVÁ: IBD Czech | www.ibd-czech.cz