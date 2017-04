Audionet WATT

Nová modelová řada přístrojů německé značky Audionet je stejná a přesto jiná, než všechny generace předchozí. Audionet jí celkem neskromně označuje za "kvantový skok" a přístroje v ní nazývá Ultra Machines. Sebevědomé vystupování pak podporují jména přístrojů, vypůjčená od nejslavnějších vědců naší historie.

"Ultra přístrojů" ve výrobním programu není mnoho, vlastně jde o ucelený set CD přehrávače, jeho volitelného napájecího zdroje a integrovaného zesilovače. Právě ten poslední se jmenuje WATT jak výrobce tvrdí, je to "dotažený Audionet". Jasnou příslušnost ke kmeni Audionet poznáte na první pohled, suše technicky tvarované křivky snad ani nemohou být jednodušší a přitom nesou nepřehlédnutelný rukopis.

Na rozdíl od předchozích modelů je WATT (respektive všechny tři "ultra komponenty") vyveden ve zlato-meděném povrchovém provedení, kompletní konstrukce těla z tlustých panelů broušeného hliníku je ale zachována. Změnou je také to, že design působí podstatně čistší, nikde žádný viditelný šroub, vše je schováno.

Čelnímu panelu dominuje mohutný ovladače hlasitosti a základní ovládací tlačítka, dvouřádkový displej kombinací snadno čitelných znaků a symbolů dokáže sdělit vše podstatné a stačí i na zabroušení do hlubin všech možných a nemožných nastavení, kterými zesilovač disponuje, byť ne snad, že by nefungoval na 100% přímo z krabice - to jen pokud máte neobvyklá přání či atypické komponenty s atypickými elektrickými parametry nebo chcete prohnat zesilovačem signál domácího kina, můžete si tu vypomoci.

Pohled zezadu odhalí opět dokonale slícované díly a dokonalý pořádek v symetrickém pravolevém rozložení. Ve středu je napájecí zásuvka a nad ní (pravda poněkud nešikovně) 6,3 mm jack pro sluchátka. Zesilovač disponuje vlastně jen čtveřicí vstupů, tři mají podobu cinchů a jeden vstup je XLR, výrobce sám však doporučuje použití cinchů. Cinchovou podobu má i pre-out výstup.

Pak už jsou tu jen dva zemnící kolíky, ten vlevo patří phono vstupu, ten vpravo přizemní vše a Audionet dodává i adekvátní kabel. Reproterminály Furutech jsou jednoduché, ale bytelné. Chytré řízení přístroje zvládnete díky konektoru RS232 a dvojici optických konektorů Audionet link, které umí předávat signály do dalších firemních komponentů.

Zesilovač nejen bytelně vypadá, ale je tak i skutečně postavený - jeho 22,5 kg se vtěsnalo do poměrně kompaktních rozměrů 43 x 13 x 45 cm (š x v x h). Pohled pod pokličku vám odhalí poctivou dual mono konstrukci, samostatně pro každý kanál jsou nejen vstupy, ale i elektronická hlasitost, napájecí zdroje a samozřejmě výkonové stupně. Kolem masivních chladičů nuceně tlačí vzduch k chlazení dvojice větráčků, dokud jsme ale neviděli fotku, ani nás nenapadlo, že uvnitř jsou.

Pro vstupní část je tu samostatný 50VA toroidní transformátor, energii do výkonové části dodává druhý toroid 700VA. Celkově je pak k dispozici 200 000 uF filtrační kapacity. Vlastní napájecí zdroj má pak i mikroprocesor, který jako už tradičně u Audionetu kontroluje všechny funkce.

Zesilovač dává výstupní výkon 167 Wattů na kanál do 8 ohm a je stabilní až do 2 ohm, kde umí do jednoho kanálu pustit 443 Wattů. Frekvenční odezvu najdete v pásmu 0,3 - 650 000 Hz (-3 dB). Tlumící faktor 1 000 patří k těm rozhodně vyšším. Výrobce udává separaci kanálů přes 103 dB, odstup signálu a šumu přes 106 dB.

Audionet WATT jsme doplnili ještě CD přehrávačem PLANCK / AMPERE ze stejné série a v poslechové místnosti Perfect Sound Group s akustikou od Sonitus Acoustic jsme měli možnost vyzkoušet set spolu s kabely Nordost, filtry IsoTek a reprosoustavami Fischer & Fischer SN 570. Dále jsme měli možnost dát WATT i CD přehrávačem do redakčních sestav, tedy k Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / Naim NAP250, ale i k Norma Revo IPA-70B, kabely jsme používali ZenSati Authentica a z reprosoustav vyzkoušeli Harbeth Monitor 30, Xavian Premio i Xavian Perla. Hrálo se s OPPO BDP-105D, případně Creek Evolution 50CD a VPI Scout.

Dobré je také hned zkraje říct, že Audionet rozhodně lépe funguje při použití dobrých cinchových kabelů, než při použití symetriky. A také si úplně snadno nesedne s jakýmikoliv kabely - třeba s Nordost byl zvuk o poznání méně zábavnější než se ZenSati, byť jinak je čistě u kabelů poměr sil obrácený. Důležité je také příliš se neponořit do všech možných a nemožných nastavení, které zesilovač poskytuje - mohou zřetelně ovlivnit zvuk a přílišné posouvání ze standardních hodnot povede pravděpodobně spíše ke zkáze dobré reprodukce a nutnosti resetu stroje do továrního nastavení. Prakticky ověřeno...

Kontrabasová linka v "No lonely nights" Charlieho Hadena a Michaela Breckera ("American Dreams" | 2002 | Universal Music | 064 096-2) byla na integrovaný zesilovač neuvěřitelná - tak pevnou, tak výborně konturovanou a tak famózně poddajnou a pružnou a přitom tak hmotnou a autoritativní jsme tuhle basovou linku od tak malého zesilovače v takovéto cenové hladině určitě ještě neslyšeli. Přitom tu není ani stopa tvrdosti nebo suchého technicismu, tohle je živé a bohaté, Audionet trochu svému stroji povolil uzdu, aniž by ten však ztratil schopnost precizní definice. Bas má citelný impuls a je jednoduše suverénní.

Výtečnou transparentností, opět ale bez známek techničnosti, se pak WATT může pochlubit ve středních kmitočtech. Vokál Kurta Ellinga v "Undun" ("Nightmoves" | 2007 | Concord Jazz | 0888072302631) byl excelentně čistý a výjimečně konkrétní, jistý a zaostřený, přitom ale dostatečně měkký, aby nepůsobil roboticky, bylo v něm cítit dostatek vstřícnosti. Audionet u strojů v této sérii citelně uvolnil jejich technickou preciznost a je to rozhodně ku prospěchu příjemnému poslechu. Cítíte větší klid a uvolněnost, přitom však bez ztráty jistoty a soustředěnosti. Nelze to nazvat jinak než velmi dospělým.

Parádně znělé pak byly nejvyšší tóny v "In a sentimental mood" od Sonnyho Rollinse a The Modern Jazz Quartet (1988 | Prestige | 00025218111126). Košaté, jasné činely měly pěknou velikost a hlavně už i přesvědčivý pocit, že je to fyzická plocha, která vibruje a vytváří tón, který se tak neber odkudsi z prázdna. Neméně znělý pak byl též vibrafon, čisťounký, přímý a velmi jasný, ne však skřípající či hrubý. Vše je již velmi příjemně "normální".

Plnost a velkou solidnost převedl WATT ve Dvořákově "Novosvětské" v podání České filharmonie (1994 | Denon | CO-78828) - dynamika velkého tělesa byla už hodně přesvědčivá a musely by nastat znepokojivě nepravděpodobné okolnosti, aby nestačila. Z Audionetu energie a síla přímo tryskají, i velký orchestr řídí s nadhledem a klidem, kde je potřeba úder, tam svižně a přesně "bouchne", působí pevně a jistě a na integrovaný zesilovač je dynamika prostě parádní.

Pokud jste zvyklí na starší modely Audionet, patrně budete muset minutku "přepínat uši", protože na první okamžik by se možná mohlo zdát, že WATT tolik nehýří detaily, ale v "Bang Bang Bang" Tracy Chapman ("Collection" | 2001 | Elektra | 7559-62700-2) bylo jasné, že informací je požehnaně a že rozbor nahrávky je samozřejmý. Jen ono celkové lehké zjemnění a změkčení celého zvuku prostě servíruje všechny detaily uvolněněji, což ale působí přesvědčivěji a realističtěji - třeba ale rozpracování linky činelů do jednotlivých úderů, které nastupují a pak pozvolna utichají, aniž by se spletly do jakéhokoliv chumlu, to potvrzuje výtečnou úroveň zesilovače.

Měli jsme po zařazení WATT do jakékoliv sestavy vždy pocit, že hudba najednou rozkvete až mimo reprosoustav, je jistější, vzdušnější a třeba u "Don´t say a word" z eponymní desky Phantom Limb (2009 | Naim Audio | naimcd120) se najednou objevily zvuky i zprava zleva ZA osami reprosoustav, což rozhodně nebývá časté. Prostor scény pak byl pevný a přitom nenásilně předestřený, prostě tam tak byl s jasnou šířkou i hloubkou a možností říct, kde přesně se v něm nachází jeden který nástroj.

Starší modely Audionet by vám u Caveovy "Dig, Lazarus, Dig!!!" ("Dig, Lazarus, Dig!!!" | 2008 | Mute | CDSTUMM277) daly patrně naprosto jasně vědět, kde v nahrávce je co ostrého a až vulgárně nahraného. WATT je výrazně vstřícnější a i když u křičících syntetických linek stále cítíte, že to nejsou zrovna hladké a klidné zvuky, neskřípou a nebodají do uší bez ohledu na hlasitost a jakkoliv je reprodukce precizní z čistě technického pohledu, dojem přebíjí jasně celková muzikálnost a schopnost vnést do zvuku i podstatu hudby jako takové.

Audionet WATT je výjimečný v ranku integrovaných zesilovačů - poctivě vyrobený, dobře navržený a přes famózní dynamiku, rozlišení nebo kontrolu (a to hlavně u basu, který byste od integrovaného řešení asi ani nečekali) je to nakonec jeho hudebnost, která je nejpůsobivější. Díky kombinaci všech zmíněných charakteristik prostě Audionet rekonstruuje hudbu s důrazem na čistou radost z poslechu. Pokud tak hledáte opravdu špičkový integrovaný zesilovač, je WATT rozhodně něčím, co byste neměli ze svých úvah vynechat.

Kč 337 000,-

KLADY

+ výjimečně příjemné spojení autority a muzikálnosti

+ uvolněnější než minulé řady

+ kontrola, dynamika a detail

+ výrobní zpracování

ZÁPORY

- nesedí si s úplně každými kabely

PRODÁVÁ: RP Audio | www.rpaudio.cz