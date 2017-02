Elfton Mignon

Ač malá česká firma Elfton staví hlavně na velkém, trochu retro modelu Magion, v portfoliu je také výrazně jinak koncipovaná reprosoustava Mignon (neboli francouzsky "roztomilý" či také "malý"). Kompaktní model byl prý již od prvních nápadů vyvíjen pro umístění zejména na pracovní stůl a poslech ve velmi blízkém poli.

Elfton Mignon jsou skutečně poměrně drobné, jejich ozvučnice má tvar klasického kvádru, s rozměry 28 x 15 x 25 cm (v x š x h) pak váží necelých 5 kg, což napovídá o férové stavbě skříně z MDF desek včetně vnitřních výztuh, dělících prostor pro basový a výškový reproduktor. Reproustavy se vyrábí v zemitých barevných provedeních, která dobře fungují s úzkou a vysokou skříní, jejíž tvary ještě zklidňují zaoblené rohy a hrany, díky čemuž působí Mignon i přes svou kompaktnost celkem mohutně.

Výraznou součástí jsou opravdu hodně velké a mohutné gumové nohy, navíc přední (či zadní, to dle toho, kam který přimontujete) pár je výrazně vyšší, než ten druhý. Logicky se tak vytváří náklon ozvučnic, potřebný pro dosažení optimální reprodukce zblízka, použití gumy navíc zajišťuje velmi dobrou absorpci vibrací, které pak do stolní desky přechází jen minimálně. Pod ozvučnicí díky nožkám také vzniká dost prostoru, do něhož pak míří uzounký nátrubek bassreflexu.

Na přední straně najdete dva menší reproduktory a pod nimi velké logo, vzadu pak kulatou vaničku s jediným párem reprosvorek dobré kvality.

Použitý vysokotónový reproduktor má průměr 2,2 cm a podobu hedvábné kopulky, původem je z katalogu firmy Wavecor. Pracuje ve vlastní komoře a rozhýbává ho neodymový magnet. Středy a basy potom vyzařuje klasický konus o průměru 10 cm, pocházející od SB Acoustics, pěnový závěs s výztuhou a magnetický systém má přidaný extra neodymový magnet, aby lépe rozhýbal papírovou membránu.

Dvoupásmová výhybka 2. řádu používá kvalitní součástky, ať už jde o olejové kondenzátory Mundorf Evo, o vzduchové cívky Jantzen nebo o postříbřenou kabeláž v teflonové izolaci, vše je ručně pájené pájkou s příměsí stříbra. Pásma se rozdělují na hranici 2 300 Hz.

Elfton Mignon mají udávanou lehce nadprůměrnou citlivost 87 dB / 2,83 V / m a jmenovitou impedanci 4 Ohmy, jejich frekvenční rozsah 55 - 30 000 Hz působí odvážně.

Malé Mignon jsme poslouchali krom standardních sestav Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / Naim NAP250 / OPPO BDP-105D, Cambridge CXA80 / Cambridge CXC nebo Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII také na výrobcem dodaném setu zesilovače Linear Magnetic LM-518IA a D/A převodníku Audio-GD NOS19 v2. Používali jsme kabely ZenSati Authentica nebo TelluriumQ Silver a Black sérií spolu se signálovými kabely KrautWire Lifetime. Další komponenty, filtry či gramofon najdete v seznamu v pravém sloupci ->.

V blízkém poli, tak v rozmezí 0,5 - 1,5 m, tak jak mají být dle doporučení umístěny, umí Elfton Mignon v basovém pásmu nabídnout zřetelnou odezvu, byť poplatnou jejich velikosti a tomu, že vám nemají basem rozbít stolní desku či polici. Kontrabas Charlieho Hadena v "No lonely nights" ("American Dreams" | Universal Music | 064 096-2) byl naprosto pochopitelně spíše menší, zespodu trošičku limitovaný, ale stále pocitově plný a s citelnou váhou. Vzhledem k rozměru reproduktoru a ozvučnice je to vlastně velmi dobré, čím přesnější pak byl připojený zesilovač, tím konkrétnější byly kontury, reprosoustavy jasně dávají najevo charakter elektroniky.

Jak už to tak u menších dvoupásmovek bývá, i Mignon umí velmi pěkně zpracovat vokál, Kurta Ellinga v "Undun" ("Nightmoves" | 2007 | Concord Jazz | 0888072302631) posadily pěkně před nás, jako kdyby seděl na druhé straně stolu. Celková čistota a přehlednost vokálního pásma umožňuje velmi snadnou čitelnost, hlas je celkem lehký, ale přitom bohatý a barevný, takový až hmatatelně konkrétní. Právě tahle "fyzická" charakteristika vynikne při poslechu zblízka, téměř lineárně se vzrůstající vzdáleností pak mizí, byť čitelnost zůstává.

Vibrafon v "In a sentimenal mood" Sonyho Rollinse ("With Modern Jazz Quartet" | 1988 | Prestige | 00025218111126) byl velice znělý, objemem výrazný, byť ještě ne dominantní, podobně jako linka činelů. Reprosoustavy jí daly dost prostoru, dost objemu, znělost ani důraz na detaily nejsou nijak násilné, všechno je nepřehnané, spořádané. Jejich hladký klid a nekonfliktní, příjemný charakter si v rámci dané třídy zaslouží rozhodně chválu a zdvižený palec, nestane se vám, že by reprodukce byla jakkoliv útočná a to ani u ostřejších nahrávek.

Velký orchestr ve Dvořákově "Novosvětské" v podání České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna (1994 | Denon | CO-78828) tak nějak pochopitelně neměl tu realistickou velikost a ten úplný důraz, což má pochopitelně co dělat s rozměry Elfton Mignon. Hudební reprodukci ale už Mignon umí celkem "prodýchat", dynamika není plochá a funguje dobře už při nižších hlasitostech, což dobře koresponduje s optimálním umístěním poblíž uší. Celkově byly proporce o něco menší a zvuk ne dramaticky výbušný, avšak dynamické špičky byly v rámci kategorie zvládnuté dobře, bez pocitu nedostatečnosti, ba naopak.

Blízký poslech a celková velmi slušná čistota Mignon nabízí také slušný vhled do nahrávek, v "Bang Bang Bang" Tracy Chapman ("Collection" | 2001 | Elektra | 7559-62700-2) bylo rozlišení výtečné zejména ve vokální oblasti a velmi dobré na výškách, aniž by ale působily analytickým dojmem, nejsou to suché monitory, ba naopak spíše poklidně informativní, přirozeně působící zprostředkovatelé hudby.

Prostor je pak výborný, byť musíte najít optimální místo, vzhledem k až "sluchátkovému" usazení ale umí vytvořit přesvědčivě pevný a konkrétní prostor, třeba v "Don´t Say a Word" z eponymního alba Phatnom Limb (2009 | Naim Audio | naimcd120) byly nástroje rozprostřené v přesvědčivě přehledném pravolevém směru a už i vjem určité hloubky tu byl. Opět čím blíže a pečlivěji Mignon usadíte, tím lépe zaostřený a pevný prostor bude, čím dále, tím méně konkrétní.

Pokud jde o schopnost předat hudební zážitek, pak jsou Elfton Mignon dobré - i trochu říznou a náročnou Caveovu "Dig, Lazarus, Dig!!!" ze stejnojmenné desky (2008 | Mute | CDSTUMM277) nám zahrály s plynulostí, beze spěchu a s celkovou decentností. Chvílemi tu snad mohl být dramatičtější důraz, ale zase se nemusíte bát ostrých hran a hrubosti, alespoň pokud se udržíte v civilizovaných hlasitostech.

Malé Elfton Mignon jsou jedněmi z mála řešení, vyladěných doopravdy pro blízký poslech (a velmi malé místnosti). Pokud chcete čistý, přirozený zvuk s dobrou čitelností, velmi pěkným prostorem a s kultivovaným projevem, který vám doslova na stůl postaví kapelu, pak jsou Mignon velmi zajímavým řešením - navíc umí dobře reflektovat charakter připojené elektroniky, takže si svým způsobem můžete vybrat, kterým směrem jejich jinak v zásadě neutrální přednes posunete. A že nemají třeba důraz v hlubokých basech nebo dramatickou dynamiku? Buď přijde ke slovu subwoofer, nebo se budete soustředit zejména na opravdu pěkné středy...

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo z doporučené poslechové vzdálenosti 0,5 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru, reprosoustavy byly položené na stole tak, jak je doporučováno výrobcem. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro. Všechna měření probíhala s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Frekvenční odezva je solidně rovná, lehoučký "hup" mezi 100 a 200 Hz pocitově trochu nafukuje reprodukci a oživuje ji, při poslechu není žádným problémem. Pásmo od nástupu lehce pod 60 Hz po cca 80 Hz je o maličko méně energické, ale s ohledem na blízký poslech a velikost ozvučnice je to ok.

Elektrická fáze se drží v kultivovaném a bezpečném rozsahu +/- 45 stupňů, spolu s poklesem impedance na úroveň jen lehce pod 5 Ohm a s absencí náročných a zákeřných přechodů nebudou Mignon žádnou dramatickou zátěží pro jakýkoliv zesilovač.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ × ] | VELKÁ (> 40m2) [ × ]

Kč 19 990,-

FOTOGALERIE



KLADY

+ pěkné zpracování

+ zblízka velmi dobré rozlišení a prostor

+ dobře načrtnuté barvy nástrojů

+ dynamika

ZÁPORY

- z větší dálky jsou v dané ceně lepší

PRODÁVÁ: Elfton | www.elfton.cz