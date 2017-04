Xavian Jolly

Když před pár lety uvedl Xavian v čele s Robertem Barlettou svou řadu reprosoustav z masivu, možná ani netušil, že pokládá základní kámen své budoucí cesty - jak se zdá, právě masiv totiž ovládl výrobní program firmy a Xavian je tak dost pravděpodobně jedinou společností, která se věnuje výrobě takto koncipovaných reprosoustav v tak velkém měřítku.

Nejnovějším přírůstkem do katalogu je modelová řada Joy, v níž se nachází stejnojmenné regálové reprosoustavy, k nimž aktuálně přibyla jejich sloupová varianta - stejná, ale přesto jiná. Model Jolly svou příbuznost s Xavianem ani řadou Joy nezakrývá, jasná struktura dřeva, krásné povrchové zpracování a lehce "retro" detaily jako je třeba tenoučká hluboká linka po okrajích přední a zadní strany tak nějak jen podtrhují dojem, že Xavian jde svou cestou, bez podbízení se krátkodobým trendům.

Elegantní a štíhlé tělo reprosoustav stojí na nevelkém černém podstavci, všechna povrchová provedení nechávají vyniknout strukturu dřeva (krom čistě bílého povrchu, který je hladký). Základním stavebním materiálem korpusu s půdorysem 17 x 20 cm (š x h) a výškou 90 cm je dubový masiv o tloušťce 1,8 cm, díky čemuž i kompaktní reprosoustavy váží 15 kg.

Čelní stěně dominují celkem tři reproduktory, osazení je pak stejné jako u modelu Joy - spodní membrána je totiž pasivní a nahrazuje bassreflex použitý u regálové varianty. Jak pasivní basová, tak aktivní středobasová membrána mají stejný průměr 15 cm, reproduktory nesou značku AudioBarletta (firma si je vyrábí pod touto značkou sama v Itálii) a materiálem membrány je papír s povrchovou úpravou, v pólovém nástavci pod měkkým středovým vrchlíkem je zkratovací kroužek. O nejvyšší frekvence se stará měkká impregnovaná kopulka o průměru 2 cm s cívkou o průměru 2,6 cm. I tento reproduktor patří do katalogu AudioBarletta.

Pracovní komora reprosoustav je ve spodní polovině vysypaná jemným pískem, který jednak zvyšuje mechanickou stabilitu, jednak pohlcuje rezonance.

Výhybka v zapojení Fase Zero dělí práci mezi měniče na úrovni 3 500 Hz a přímo do ní vedou dva otvory v kulatém vyfrézovaném otvoru na zadní straně. Do nich můžete dát buď kabely se svými banánky, případně s banánky, které Xavian k reprosoustavám dodává.

Reprosoustavy disponují spíše průměrnou citlivostí 85 dB / 2,83 V / m a standardní impedancí 8 ohm, jejich pracovní rozsah činí 50 - 20 000 Hz s poklesem -3 dB.

Xavian Jolly jsme poslouchali v rámci tradičních firemních sestav, zejména logicky kvůli ceně s Cambridge CXA80 / Cambridge CXC, ale také s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / Naim NAP250 / OPPO BDP-105D / VPI Scout nebo Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII. Chvíli jsme pro zajímavost zapojili i sestavu Teac Esoteric - SACD K-07X, předzesilovač C-03XS a koncový stupeň S-03. Používali jsme kabeláž ZenSati Authentica a další redakční vybavení, více viz pravý sloupec ->.

Pokud Jolly nepostavíte do neproporčně veliké prostory (zkuste se udržet kolem 20 m2), odmění vás vlastně i pěkným, zřetelným, byť samozřejmě nijak zahlcujícím basem. Ale třeba i kontrabas v Hadenově a Methenyho "Spiritual" z desky "Beyond the Missouri Sky" (1997 | Verve | 537 130-2) vlastně začíná být cítit jako velký nástroj, byť samozřejmě plnost stále odpovídá proporcím sloupku. Ale sladění basu se zbytkem pásma je moc pěkné, díky pasivní membráně a celkové pevnosti ozvučnice na danou třídu vyniká basové spektrum klidem a solidní přesností, líbila se nám i taková ta příjemně vřelá, bohatá charakteristika, podtrhující příjemnost poslechu a dodávající dostatečný pocit hloubky. Konturace a čitelnost je pak dobrá, bas jde audiofilským směrem, daleko, daleko od efektu.

Podobně jako u regálové variace Joy, i Jolly má nejsilnější stránku své reprodukce skrytou ve středních frekvencích - vokály Benediktýnů z kláštera Santo Domingo de Silos, zpívajících "Puer natus est nobis" na albu "Chant" (1994 | MFSL | UDCD 725), byly "lidské" tak přesvědčivě, že budou mít co dělat i zřetelně dražší reprosoustavy, aby se té přirozené uvolněnosti bez mechaničnosti dokázaly postavit. Velmi dobře už byla rozpoznat i ona mnohohlasost skladby, byť reprodukce není analytická tak, že byste měli chtít lokalizovat jednoho každého vokalistu - naopak vládne tu poměrně proporčně velký, skutečně "sborový", velký dojem, kolem hlasů je vzduch a mají v sobě něhu a měkkost, díky které se to všechno snadno poslouchá, přitom ale detailů dostanete také víc než dost, zejména v rámci kategorie.

A opět - obdobnou "vstřícnou" a emotivní hudebnost ctící charakteristiku přednesu mají i tóny nejvyšší. Linky nejvyšších tónů v "Concorde" ze stejnojmenné desky (2008 | Prestige | 0888027306530) byly výrazné, znělé a jasné, ale zároveň příjemně, nekonfliktně zakulacené, hladké a opět velmi klidné. Sloupky sice nejsou studiovými monitorovacími nástroji co se týká vykreslení průběhu tónů do nejjemnějšího doznění, ale odvádí na svou třídu velmi dobrou práci v oddělení jednotlivých úderů do činelů. Vibrafon pak byl i proporčně už blízký reálnému nástroji a každý jeho tón v nahrávce zasvítil.

Dynamika je pak samozřejmě poplatná proporcím a tím myslíme jak kabinetu, tak měničů - i dravá a živelná Saint-Saënsova "Danse Macabre" ze sampleru "Crystal Cable Arabesque" (2009 | Crystal Cable | CC200901) v sobě ovšem nesla jasný plamen života a dynamické odvážnosti, byť s audiofilským celkovým poklidem. Jolly nejsou sloupky na efekt, ohromení a "ránu", umí však už hrát takovým tím podmanivě dýchajícím způsobem, který to vynahradí. Navíc i striktně vzato, dynamika je na štíhlý a nevysoký sloupek této třídy prostě solidní a Jolly nemají problém se rozehrát.

Jak už bylo naznačeno, Xavian Jolly nemají ambice stát se studiovými odposlechy, spíše se svým pojetím přibližují skutečnému koncertu, kde až tak nejde o zachycení té nejjemnější nuance pohybu notového zápisu vokalisty ve druhé řadě támhle vpravo, ale o celek a jeho přehlednost. To s ohledem na svou cenu zvládají Jolly v Rutterově "Nativity Carol" ("Reference Recordings First Sampling" | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD) na jedničku. Necítíte, že by se snažily vytáhnout jednotlivost, ale naopak s úspěchem prezentují komplexnost celku i kontext jednotlivých tónů, vše je homoenní, hladké a přitom jasně vnímáte rozdíly mezi ženskou a mužskou částí sboru, vnímáte i to, že vokalistů je mnoho, příjemné je, jak zvuk přichází nenásilně.

Podání prostoru hudební scény v "Besame Mucho" z nahrávky "Late Night Pt II" od dua Puschnig / Sharrock bylo opět velmi příjemné - scéna není obrovská, ale je soudržná a přehledná, v menších prostorách a z adekvátní vzdálenosti se rozprostře v pravolevém a už i předozadním směru s dobrou lokalizací nástrojů a vlastně už je málo znát, že hudba pochází z reprosoustav.

Všechen ten klid a příjemná laskavost zvuku se spojují ve velice příjemnou, návykově snadno poslouchatelnou charakteristiku, kterou nelze popsat jinak než jako vrcholně muzikální. I rockovou "Rattle that lock" ze stejnojmenného alba Davida Gilmoura (2015 | Columbia | 88875123262) zahrály Jolly s nadšením a příjemným uvolněním, dobrým rytmem a pocitem nebývalé plynulosti, zvuk tekl a zurčel kupředu.

Pokud očekáváte tvrdší žánry a "nářezovou" charakteristiku, tak to Jolly jako jednu z mála věcí neumí, jejich doménou je laskavost a uvolněnost, srozumitelnost od nízkých hlasitostí a schopnost hrát klidně, vstřícně, muzikálně a krásně po dlouhou dobu, navíc k tomu nepotřebují ultimativní partnery, ale stačí celkem obyčejná elektronika. Nemají přehnaně moc basu, ale v malých a středních prostorách ho bude akorát a vlastně fungují na jedničku. Díky pasivní membráně je bas ještě soustředěnější než u bassreflexových Joy, hudba je snadno čitelná, organická, plynulá a barevná, baví, hladí a má ten charakter, díky kterému vyndáte jednu nahrávku a s příjemným broukáním o tři hodiny později zjistíte, že jste si tak nějak samozřejmě užili dvě, tři, čtyři nebo pět dalších. Xavian Jolly jsou přesně to, co jejich jméno slibuje - veselé, bujaré a příjemné, ryze audiofilské reprosoustavy v krásném balení.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ × ]

Kč 29 990,-

KLADY

+ krásné provedení

+ v menších prostorách citelný bas

+ pěkně homogenní, barevný zvuk

+ měkký, příjemně muzikální zvuk

+ zejména otevřené středy jsou krásné

ZÁPORY

- při poslechu ve větších prostorách / z dálky je basu tak akorát

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Xavian | www.xavian.cz | http://eshop.xavian.cz