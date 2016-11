Estelon YB

Značka Estelon patří mezi mladé, dravé a ambiciózní, ostatně stačí se podívat na jejich vlajkovou loď Extreme, hovořící samu za sebe. Kdo by to byl řekl, že takhle extravagantní a ultimativní přístup dokáže najít v ani ne půlmilionovém estonském Tallinnu... Originální přístup ale není náhodný nebo mladicky zbrklý, za firmou stojí Alfred Vassilkov s více než třemi desetiletími aktivní praxe na poli návrhu výhybek, měničů i kompletních reprosoustav. Ve svém portfoliu jich má koneckonců přes stovku a to pro širokou škálu výrobců.

Díky tomu si Vassilkov osahal velmi značkou část existujících měničů, ozvučnic, koncepcí, materiálů a filozofií, což "na stará kolena" vyústilo ve vytvoření značky Estelon, dle jeho slov součtu toho nejlepšího, co poznal. Ač výrobní program započal gargantuovským modelem Extreme, dnes čítá už šest modelů ve dvou sériích a to včetně (trochu svébytného) modelu regálového. My jsme se podívali na zoubek tomu úplnému základu firemního katalogu, pokud si takové označení zaslouží reprosoustavy za bezmála půl milionu Korun za pár.

Série Y je dle slov výrobce prolnutím ryze high-endového a ryze lifestylového přístupu - něco jako výborný zvuk v kompaktním a sexy balení. Doposud jediný zástupce této řady, sloupek YB, to zjevně splňuje. Organické, až žensky hruškovité linky evokují štíhlou dívku ve večerních šatech, kupředu na vás koukají dva měniče u "hlavy", basový reproduktor u paty je kvůli elegantním křivkám vtočený dovnitř poslechového trojúhelníku. Asymetrické proporce ozvučnice pomáhají eliminovat nežádoucí stojaté vlnění uvnitř skříně, stejně jako pomáhají rozptylovat prvotní odrazy od ozvučnice.

Přestože tělo Estelon YB působí štíhle, vyrostly reprosoustavy i díky čtveřici nožiček do výšky 128,5 cm, na šířku mají u základny 36,5 a do hloubky tamtéž 43 cm. Použitý materiál a tlusté stěny přispívají k celkové nezanedbatelné hmotnosti 40 kg. Vzhledem k lifestyle zaměření je jeden pár reproduktorových terminálů schovaný pod hranou základny, což (stejně jako u ostatních podobně elegantních výtvorů) znamená mírný kompromis v uživatelském komfortu.

Všechny tři měniče pochází na rozdíl od Accutonů z vyšší řady z portfolia firem SEAS a ScanSpeak; woofer od SEAS má mohutný závěs a průměr osm palců, jeho membrána je z hliníku. Partnerem je mu středobasový 5,25 palcový ScanSpeak Revelator s měkkou středovou kopulkou a charakteristickou "prořezávanou" membránou z papíru, kde prohlubně vyplňuje speciální lepidlo, tlumící účinně nežádoucí vibrace. Za hustou ochrannou mřížkou se skrývá klasická jednopalcová kopulka tweeteru ScanSpeak Illuminator, jejímž materiálem je beryllium. Méně tradiční je uložení, kdy zcela nahoře je středobas a tweeter je až pod ním - vizuálně je to ovšem tvoří velmi harmonický celek s labutím krkem reprosoustav.

O bližších technických řešeních se Vassilkov nezmiňuje, snad jen, že vnitřní kabeláž pochází z katalogu dosti prestižního výrobce Kubala-Sosna.

Estelon YB patří mezi průměrně citlivé se svými 86 dB / 2,83 V, stejně jako do průměru zapadají deklarovanou šestiohmovou impedancí. Výrazně nadprůměrná je pak udávaná frekvenční odezva 30 - 40 000 Hz (bez udané tolerance). Výrobce pak doporučuje minimálně 30 Wattů výkonu, s čímž si dovolujeme při vší úctě jemně, ale důsledně nesouhlasit - přidejte na konec nulu a máte optimální hodnotu.

Co je pak charakteristické pro Estelon, to je použití velmi neobvyklého materiálu na konstrukci ozvučnice. Zapomeňte na dřevo nebo kovy - zde je základním stavebním kamenem (doslova) mramor. Konkrétně najemno drcený mramor, který v požadovaném tvaru udržuje akrylátové pojivo. Jde o materiál, jehož vývojem strávili v Estelonu dlouhých 5 let a ač sám o sobě v proměnlivé tloušťce řádově několika centimetrů zajišťuje hodně vysokou tuhost, vnitřek skříně je ještě dále vyztužen několika příčkami. Kašovitá hmota se nejprve vylévá do připravených forem, kde zatuhne, zraje a v určitém stupni vytvrdnutí se uvnitř ručně pokrývá tlumícími materiály. Vnější podobu pak dolaďuje mnohavrstvý lak - v případě modelu YB buď černý nebo bílý ve vysokém lesku, nebo náš jasně nejoblíbenější matný černý.

Estelon YB jsme měli možnost poslouchat ve dvou zcela odlišných místnostech (velikostně i akusticky), na dvou zcela odlišných sestavách (řekněme ekonomicky rozumné a "plnokrevné") a s dvěma téměř úplně rozdílnými pocity, kdy YB dokázaly působit jako "krásný" malý monitor i jako plnorozsahové a výrazně dospěleji působící reprosoustavy.

V poměrně malé a na basech trochu nezkrocené místnosti v Navrátil Audio jsme měli možnost poslouchat bílé Estelon YB na integrovaném Luxman L-590AX Mark II, který byl krmen přes kabely CrystalCable z univerzálního zdroje Norma Revo DS-1. V nově velmi výrazně k akustické preciznosti vyladěné poslechové místnosti firmy Tykon jsme měli možnost tyto (jen matně černé) reprosoustavy poslouchat přes ultimativní zdroj signálu EMM Labs TX2 / DA2, pasivní předzesilovač Bespoke Audio a koncový stupeň Audia Flight Strumento No 4. Prokabelování zajistila firma Acrolink.

Snad jen na úvod - ať je Luxman mezi integrovanými zesilovači skvělým a za dané peníze vysloveně excelentním kouskem, stále je jeho "áčkový" zvuk něčím, co byste k Estelon YB neměli připojovat. Respektive jasně zjistíte, že YB jsou enormně náročné a vyžadují, aby je zesilovač v kritických chvílích na basech pořádně podržel. A právě to Luxman nezvládl, zato ale dokázal velmi "do hezka" prohřát středy a výšky - vše řečené poměrně jasné říká, že Estelon YB hrají právě tak, jak je nakrmíte a přejímají charakter elektroniky, což může být jak skvělé, tak....inu, méně skvělé.

Když rozehrál svůj kontrabas Charlie Haden ve "Stairway to the stars" ("When the heart dances" | 2008 | Naim Audio | naimcd112), Luxman ho nafoukl do nadživotních (avšak působivých) rozměrů, ale bylo to měkké, ne zcela konkrétní a zřetelně vřelé. Byl to příjemný, šťavnatý, bohatý, barevný, ale na danou cenu spíše průměrně pevný a přesný bas. Ne špatný, ne excelentní. Právě v nízkých frekvencích se ale projevila naplno nutnost volby pevného, jistého a autoritativního zesilovače - určitě to nutně nemusí být monstrum typu Strumento No 4, ale zapomeňte na integrovaná řešení. Estelon YB jsou náročnými milenkami... S Audia Flight nicméně ve stejných ozvučnicích jako kdyby stály v místnosti zcela, ale zcela jiné reprosoustavy s diametrálně dospělejším projevem. Kontrabas najednou jako by sám byl vysochaný z mramoru, ta pevnost, přesnost, konkrétnost a údernost byla prostě excelentní. Bas pevný, nezabarvený, samozřejmě čitelný, strukturovaný...jedním slovem pro danou třídu "pefektní". Moc se nám líbilo, jak štíhlé skříně umí zabroukat, jak umí jít do hloubky právě tak, jak to tón na nahrávce vyžaduje a jak ani trochu nerezonují, ať už hrajete nahlas jak jen chcete. Ta hutnost a bohatost, ta suverénní kontrola, ten výborně vystižený průběh hlubokých tónů, to vše dohromady vytváří nesmírně přesvědčivý dojem skutečného, robustního nástroje, rozhýbávajícího spousty vzduchu.

Střední pásmo je pak ale velmi suverénní i ve spojení s "pouhým" integráčem - vokál Diany Krall ve "Walk on by" ("Quiet Nights" | 2009 | Verve | 0602517981256) byl prostě krásný. Reprosoustavy jsou skvostně čisté a uvolněně samozřejmé, hlas je prostě hlas, dospělý, komplexní, vykreslený s monitorovou čistotou a přitom v něm cítíte hladkost a vstřícnost Luxmanu, reprosoustavy jsou zcela transparentní. Přesuneme-li se o pár hodin a pár kilometrů dále, reprosoustavy na robustní sestavě mizí s naprostou suverénností ze scény a zůstává jen zvuk, přesný, rovný, nenásilný a nevtíravý, tak přesvědčivý, jak přesvědčivě je nahraný, nic víc, nic méně. Skvostná otevřenost, středy jasné a přehledné jako letní den za poledne a živost, kterou jen podtrhuje i vystižení droboučkých rozdílů, vznikajících tím, jak se zpěvačka mírně přibližuje a vzdaluje od mikrofonu. Estelon YB jsou etalonem své třídy v přirozenosti přednesu (když jim dát prostor k vyniknutí...).

Beryliový tweeter je pak úžasně znělý a energický, ale ne nepoměrně ke zbytku pásem, jak dobře ukázala reprodukce činelu a vibrafonu v "La Ronde Suite" z "Django" od The Modern Jazz Quartet (2006 | Prestige | 0025218811026). I Luxman zvládl ukočírovat reproduktor s klidem a jistotou, kombinace teplejšího přednesu zesilovače a exaktnosti beryllia se jevila velmi příjemně. Vibrafon byl křehký, vzdušný, lehký a bohatý, reakce měniče byly excelentně rychlé a jisté, stejně jako byl skvěle vystižený kovový charakter obou nástrojů, snad jen jim v této kombinaci maličko scházel potřebný "úplný" objem. Ten se ale dostavil s druhou sestavou. Expresivní, luxusně znělý, dlouhý, jasný a pevný činel zněl se skvostnou rychlostí a přesností, bylo možné slyšet i lehounké doševelení s až monitorovou konkrétností, vysloveně skvostná pak byla absence agresivity při libovolné hlasitosti, takže ani výrazný, šťavnatý a hutný vibrafon s výsostně kovovým charakterem nebyl problematický, ale naopak zcela klidný a uvolněný.

Podobně jako u basů je i u dynamického potenciálu velmi důležité, s čím Estelon YB spojíte - pro komorní, lehoučký přednes bez vysokých hlasitostí stačí bohatě Luxman, ale třeba pro orchestrální "5. symfonii" Gustava Mahlera (Česká filharmonie a Václav Neumann | 1994 | Octavia Records | OVCL-00258) si určitě budete chtít Estelon pěkně probudit. Dynamika je dobrá i s Luxmanem, ale že ve štíhlých skříních leží dynamická výbušnost a energie, kterou byste čekali spíš od mohutných sloupů s velkými reproduktory, to ukáže až náležitě dimenzovaná sestava. S Luxmanem byla reprodukce jakoby zmenšená, trochu jako kdybyste stáli daleko od pódia a zvuk k vám doléhal živě, čistě, ale přeci jen s malým tlakem. I tady bylo cítit, že YB jdou za signálem ochotně a lehce, ale 86 dB citlivosti si prostě žádá své. A tím nemyslíme doporučovaných 30 Wattů výkonu zesilovače, ty tu moc nepomohou. Naopak za pomoci velkého koncového stupně Estelon YB doslova explodovaly - v hudbě najednou zaznívá drama, orchestr zabírá v erupcích hudby s nebývalou snadností a to dýchání, ten tlak, ta údernost a konkrétnost, ta precizní organizace, to vše svědčí o výtečně promyšlené koncepci a neošizeném provedení. Dokonce i proporčně už orchestr začíná působit relativně podobně jako z opravdu velkých reprosoustav, což na "lifestyle skulpturu" vůbec, ale vůbec není špatné. Nejvíce fascinující je ale skálopevná kontrola...

Ani mnohovrstevnatý Oldfieldův opus "Amarok" (1990 | Virgin | 0777 7 86941 2 0) reprosoustavy nezaskočil. I s Luxmanem působil jejich přednes velice čistě, ale přeci jen trošičku mechanicky a utaženě. Ani divoké hudební dění se nicméně nezmění v chaos, je tu jasné rozvrstvení, jednoduchá čitelnost a vysloveně excelentně načrtnuté struny akustické kytary a jejich doznívání. Co do rozlišení jsou Estelon YB opět až monitorově soustředěné a exaktní, abyste se ale zbavili jejich techničnosti, budete prostě opět muset dobře zvolit elektroniku - v druhém systému se totiž doslova rozzářily. Na stejné skladbě byla organizace a čitelnost ještě o notný kus snazší a jistější, zejména díky celkové naprosté pevnosti. Objevily se pak velice jemné detaily, signálové pozadí bylo černočerné a YB dokázaly skvostně prokreslit jednu každou vrstvu, bylo velice snadné vydělit z celku jeden každý tón, stejně jako vnímat ho zasazený do kontextu - jako ve skutečnosti.

Podání prostorové scény v Ishamově "Trapeze" ("Blue Sun" | SONY Music | 074646722725) bylo excelentní, nejen tak jak v půlmilionové třídě už prostě být musí, ale obecně. V menším prostoru bylo znát, že scéna je ohraničena zprava i zleva plus mínus osami ozvučnic, dění se ale odehrávalo zcela mimo ně, jako by to byly skutečně jen skulptury v prostoru a hudba na nich byla nezávislá. Teprve ale když přibylo další metr, metr a půl po obou stranách, ukázalo se, že scéna přetéká až za hranice reprosoustav a hlavně se ještě precizněji poskládá a zvětší se proporce nástrojů, jsou přirozenější. Estelon YB prostě patří do těch 30 - 50 metrů čtverečních, kam je výrobce pasuje a v menších prostorách se trošku dusí. Když je necháte rozletět, objevíte působivou a při adekvátní hlasitosti až dechberoucně věrnou hudební scénu. Možná jsme měli pocit, že zvuk je oproti jiným reprosoustavám o kousíček více "na pódiu", nicméně šířka a hloubka spolu s ultra precizní lokalizací vykreslí jednoduše hologram.

A když na sebe pustíte rockovou "Amused to death" Rogera Waterse ("Amused to death" | 1992 | Columbia | 468761 2)? Bude-li to s Luxmanem a v malém prostoru, pak to bude spíše ne až tak hlasitý, barevný, bohatý, ale ne koncertní přednes. Krásné hlasy a celkovou přehlednost prostě nedoprovázel takový ten správný rockový drajv a údernost. Zato v trošku větším prostoru, s poněkud větší sestavou a možností bez obav zahrát nahlas jsme se přenesli do holešovické arény nějakých 15 let zpátky. Kam? No přeci na koncert Rogera Waterse... Ta síla, ta čistota, ta perfekcionistická organizace, ta razance, ten šmrnc, drajv a ta absence pocitu ozvučnic v prostoru, to prostě mrazí a nadchne, zejména díky možnosti ignorovat na takového super sestavě technické limity a užívat si maximálně jen a pouze hudbu v maximálně přirozeném balení.

Estelon YB jsou možná hlavně elegantní, možná je jejich tvůrce řadí do lifestyle světa a možná jsou to "jen" základní reprosoustavy z nabídky, ale jejich elegantní zevnějšek, jejich zjevně promyšlená koncepce a pečlivá konstrukční práce, jejich krásný matný lak (nic proti obdobně krásnému lesku, ale v černé vše prostě zapadne do sebe), excelentní provedení a jejich sladěný, čistý, super transparentní, koherentní, spojitý a autoritativní zvuk, to vše přináší do vašeho interiéru jednak krásné vizuální objekty, jednak ale hlavně hudební zážitek, který je velice přirozený a staví Estelon YB na přední příčky v jejich cenové třídě. Pokud jim dáte dost fyzického prostoru k vyniknutí a pokud k nim zvolíte elektroniku, která je zejména v nízkých kmitočtech adekvátně podrží (tedy asi ne levnější integrované stroje, ale pořádné a hlavně stabilní "elektrárny"), dostane se vám zážitku, který se dá bez vší složitosti vlastně vtěsnat do těch audiofily jen zřídkakdy pronášených tří slov - "to" ... "už" ... "stačí"... A to je hodně velká poklona.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy cca 20 a cca 40 metrů čtverečních. Prostor je standardně (menší) až velmi dobře (větší) zatlumen, druhý s velmi rozsáhlými akustickými úpravami, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše u menšího prostoru, v pásmu cca 50 Hz a výše ve větším prostoru, v pásmu 10 – 200 Hz, respektive 10 - 50 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – konkrétně výrazným zdvihem na basech u prostoru prvního, jen velmi lehkým zdvihem u prostoru druhého. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na zmíněných použitých sestavách s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

V referenčním prostoru a na referenční sestavě studia Tykon bylo znát jen lehoulince aktivnější výšky a středy, basy svým maličkým ústupem o cca 2 dB pod hranicí 100 Hz celkem odpovídají velikosti reprosoustav, ale vše je nadmíru spořádané a naprosto v pořádku. Reálný nástup reprodukce mezi 30 - 40 Hz je naprosto dostačující, stejně jako celková vyrovnanost pásma prostě odpovídá pořizovací hodnotě reprosoustav.

V malé místnosti studio Navrátil Audio pak jasně pod hranicí 300 Hz čteme reakci mohutné basové energie a malého prostoru, pásmo od 300 Hz až "ke hvězdám" je ale vzorně rovné, čisté a klidné.

Impedanční křivka jasně napovídá, že Estelon YB budete muset "podržet", zesilovač musí být velice stabilní, silný a jistý, jinak nebude schopen zvládnout pokles u basů až ke 2 Ohmům (či možná ještě o kousek níž). Alespoň elektrická fáze pak nevybočuje z korektnosti a je prostá rychlých přechodů, které by z modelu YB činily ještě náročnějšího partnera. Estelon YB však rozhodně nejsou reprosoustavy pro nedokonalé integráče...

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ × ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 464 750,- - lesklá bílá / lesklá černá

Kč 437 250,- - matná černá

FOTOGALERIE



KLADY

+ krásný design i povrchové zpracování

+ velký, energický zvuk ze "skladných" rozměrů

+ dynamika

+ absolutní transparentnost

+ rozlišení

ZÁPORY

- budete potřebovat nekompromisní a hlavně stabilní systém od zdroje po zesilovač

PRODÁVÁ: Tykon | www.tykon.cz