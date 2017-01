McIntosh C52

McIntosh - na trhu je jen pár značek, které mají kolem sebe tak silnou ikonickou atmosféru, jako právě americký výrobce Binghamtonu ve státě New York asi 300 km severozápadně od města New York. Dnes je značka součástí širší skupiny spolu s dalšími velmi proslulými brandy jako je Audio Research, Sonus faber, Sumiko nebo Wadia. Značka byla založena v roce 1949 v Silver Spring v Marylandu, do současných prostor se přesunula v roce 1956.

Frank McIntosh značku rozjel spolu s konstruktérem Gordonem Gowem, v roce 1951 se k nim přidal ještě Sidney Corderman, který udával značce technologický směr dalších 40 let. Někdy v 50. letech pak přišel na svět koncový zesilovač MC60, v němž už poznáte dodnes poplatné linie a prvky. Z dalších milníků značky stojí za zmínku dodání kompletní zesilovací sestavy na festival ve Woodstocku v roce 1969, v roce 1974 to byla "Zeď zvuku" na koncertním turné Grateful Dead s výkonem 28 000 Wattů.

Portfolio firmy rostlo rok od roku až do dnešní šíře, kdy je v katalogu vše od integrovaný po dělené zesilovače, A/V receivery, od gramofonů, přes CD a Blu-ray přehrávače až po streamery a od kabelů, přes elektroniku až po reprosoustavy. Už desítky let už je pak poznávacím znamením značky McIntosh výrazná vizuální stránka s mnoha kulatými ovladači a modro-zelenými "budíky".

V ostravském studiu Špalíček jsme měli možnost pohrát si s kompletní sestavou McIntosh, tedy se zdrojem signálu MCD550, monobloky MC601 a také s předzesilovačem C52 - ten je v současné nabídce řídících zesilovačů zhruba v polovině a je nejvyšším tranzistorovým modelem, ve vyšších sférách McIntosh už pak spoléhá na své oblíbené elektronky.

Vizuálně je McIntosh stejně nezaměnitelný a pro evropské oko zprvu až nelehce zkousnutelný, jako cokoliv s gotickým logem firmy. Opulentní černo-zeleno-modrá barevnost, výrazné chromované regulátory, "budíky",... Za retro designem se však skrývá moderní pojetí obvodů. Předzesilovač C52 má na čelní stěně pěkně symetricky rozložené prvky, uprostřed nahoře svítí výrazně zeleně logo, kdybyste si náhodou nebyli jisti, co že vám to doma stojí, po obou jeho stranách najdete malé, ale výrazně modře podsvícené displeje, ukazující úroveň signálu pro každý kanál.

O úroveň níž je řada chromovaných regulátorů s černými středy, konkrétně na každé straně jeden větší a mezi nimi celkem osm malých. Ten vlevo slouží k výběru vstupu a po přidržení ke vstupu do menu nastavení (kde se kupříkladu deaktivují v základu zapnuté korekce), ten vpravo reguluje hlasitost. Řada menších regulátorů pak upravuje korekci v oblasti vyznačené číslem, můžete tak delikátně poupravit charakteristiku na 25 / 50 / 100 / 200 / 400 / 1 000 / 2 500 / 10 000 Hz. Osmipásmová ekvalizace může leckdy pomoci.

Úplně vespod pak najdete v centru přístroje displej s dvěma řádky a jednoduchými, ale dostačujícími informacemi, vlevo od něj je výstup na sluchátka a dvě tlačítka, kterými můžete aktivovat nebo deaktivovat regulované výstupy (tj. třeba zapnout / vypnout druhou zónu a podobně), tři tlačítka vpravo vypínají ekvalizér, odpojují výstupy, respektive vypínají celý předzesilvač.

Zadní panel je pak neuvěřitelně vybavený a doslova bezezbytku vyplněný konektory. V horní řadě najdete celkem tři analogové výstupy, jeden označený jako hlavní, jeden jako číslo 1 a další jako číslo 2 - všechny tři jsou tu ve zdvojené podobě, tady jak jako symetrické XLR, tak jako nesymetrické RCA a všech 12 výstupů funguje paralelně.

O patro níž jsou vstupy - tři páry symetrických XLR doplňují čtyři páry nesymetrických RCA, mezi něž se mísí ještě linkový výstup v cinchové podobě a dvojice phono vstupů, jeden určený pro MM a druhý pro MC přenosky (a samozřejmě nechybí ani dvojice zemnících kolíků).

V úplně nejspodnější řadě v základně přístroje je napájecí zásuvka, "technické" konektory (šest 12V spouští i pro ovládání komplexnějších sestav, netradiční 3,5 mm jack pro RS232 rozhraní, ale i vstup pro externí čidlo dálkového ovládání nebo šestice firemních datových portů - vše v podobě malých jacků).

Příjemným benefitem je baterie digitálních vstupů, díky které se ortodoxní předzesilovač stává i převodníkem. Trojice optických a dvojice koaxiálních vstupů je celkem standardní výbavou, USB port pro spojení s počítačem potěší srdce audiofilovo a konektor MCT pak otevře předzesilovač digitálnímu signálu ve spojení s přístroji McIntosh - konkrétně s SACD transportem MCT450, kde i DSD signály mohou putovat do předzesilovače v nejčistší formě.

D/A převodník podporuje PCM signály o rozlišení až 32 / 384, případně až DSD256, z další výbavy stojí za zmínku HXD sluchátkový modul, který podporuje regulaci přeslechů.

Vnitřní obvody v šasi o váze 12,5 kg a rozměrech 44,4 x 19,3 x 45,7 cm (š x v x h) nejsou plně symetrické ani řešené jako dual mono, přesto pracují od 20 do 20 000 Hz v toleranci 0,5 dB a celkově umí 10 - 200 000 Hz. Celkové harmonické zkreslení výrobce udává pod hranicí 0,003%, odstup signálu a šumu pak naopak nad 100 dB.

V nastavení software lze provádět doslova psí kusy, nejužitečnější bude patrně vyladění úrovní vstupů až o +/- 6 dB, takže i rozdílné přístroje mohou vždy hrát úplně stejně nahlas, což rozhodně není nekomfortní.

Předzesilovač C52 jsme poslouchali v ostravském studiu Špalíček na sestavě se zdrojem signálu MCD550 a koncovými stupni MC601, prokabelováno bylo značkou Cardas. Poslouchalo se přes Sonus faber Olympica III, Bowers&Wilkins 802 D3 a Bowers&Wilkins 803 D3, chvíli také přes GoldenEar Triton One - nutno říci, že úplně excelentně si z nějakého důvodu sedla sestava McIntosh / Bowers&Wilkins a to o řád lépe, než s čímkoliv dalším a právě proto se dojmy vztahují právě k této kombinaci. Sestava se také zdála být celkem citlivá na výběr kabeláže a právě s oregonskými kabely jednoduše fungovala nejlépe. Porovnávalo se s Gato Audio PRD-3S + PWR-222 + CDD-1, ale i s Rotel A14 / Rotel CD14.

Přiznejme hned na začátku, že do poslechu sestavy McIntosh jsme šli s dávkou skepse - ono intenzivně ambivalentní přijímání značky, v českých kotlinách ještě vyvážené spíše na tu negativní stranu, nás chtě nechtě nahlodalo. Jenže už prvních pár tónů kontrabasu v "Noche de Ronda" Charlieho Hadena ("Nocturne" | 2001 | Universal Music | 013 611-2) nás přesvědčilo, že stojí za to si otevřít hlavu a nemít předsudky. Ta hloubka, ty absolutně neuvěřitelná pevnost a konkrétnost, ty čisté, technicky dokonale vybroušené tóny s perfektní kontrolou, to všechno nás na chvíli naprosto zbavilo dechu a připravilo nám velké překvapení - McIntosh zjevně neznamená měkký a nekonkrétní zvuk, jak jej mnozí podezírají. Předzesilovač C52 je parádně transparentní a basy byly při jeho účasti v sestavě bleskurychlé, velmi energické, byť, pravda, chvílemi na náš vkus snad až příliš aktivní a až příliš důrazné. Výjimečně dobrá a dospělá už byla také definice, jeden každý tón měl svůj jasný charakter, svou jasnou hloubku a svůj velice konkrétně vykreslený nástup i doznění.

Z ne zrovna dokonale nahraného hlasu Renée Felming v "Hallelujah" ("Dark Hope" | 2010 | Mercury | 2739699) dokázal předzesilovač udělat malý zázrak - díky své vysoké transparentnosti a jistému nádechu přísnosti a utaženosti dokázal předzesilovač hlas vyčistit, zmizela jakási jeho tupost a naopak celá sestava jako kdyby v něm zažehla energii a jiskru. Pravda, C52 (tedy celá zmíněná sestava) má trochu "live" charakter, vokál nezní nijak romanticky nebo zasněně, nijak jemňounce a hebounce, naopak má grády a výbušnost, je pevný jako skála a dramatický, má senzační zaostření a prokreslení, díky kterému je zpěvačce famózně rozumět a přitom nemáte pocit, že by vám McIntosh jakkoliv zdůrazňoval i negativní aspekty.

Skvostná, technicky precizní čistota a průzračnost zůstávala patrná i v nejvyšším pásmu, předzesilovač je velice rychlý a jako jeden z nemnoha aktivních modelů umí působit dojmem, že "tam skoro není". Činely v "Dreaming" od Art Ensemble of Chicago ("Live in Berlin" | West Wind | WW2051) byly vlastně až klinicky dokonalé, tvrdé, zářivě jasné a tak konkrétní, že se zavřenýma očima už nebylo těžké myslet si, že jsou v místnosti. Bezpochyby šlo i o produkt excelentních tweeterů B&W, ale McIntosh předzesilovač rozhodně signálu neklade do cesty žádné nepříjemné překážky. Analytický charakter C52 vám také umožní probírat se nahrávkou do velmi jemných detailů.

Pevné, sebejisté, autoritativní, pro někoho bezpochyby až příliš přímé a precizní, takové je všeobecné chování předzesilovač C52, které použití v kompletním McIntosh ekosystému jen podtrhne. Ostatně vytrhovat jednotlivé přístroje z kontextu celé McIntosh sestavy je trošku nesmyslné, už kvůli designu a tomu, že spolu prostě fungují si patrně nikdo nepořídí jen předzesilovač nebo jen zdroj signálu (byť možná ještě jen koncové stupně ano...). Ale zpět k věci - dynamikou si McIntosh C52 ve své kategorii rozhodně ostudu neudělá. Ta důraznost, údernost a výbušnost, kterou předvedl v "Mefistofelovi" z Lisztovy "Faustovské symfonie" (1995 | Denon | CO-78826) sváděla svou až nadživotní dramatičností k poslechu na vysoké hlasitosti, byť dojem dýchající reprodukce je tu už od velice tichých úrovní; byl to opět až koncertně živý, koncentrovaný a železnou rukou kontrolovaný přednes. Orchestr nádherně gradoval, hudba měla váhu a výbušnost, je cítit, jak předzesilovač nejen, že nepřekáží, ale jako kdyby ještě drajv hudby trochu doplňoval...

Rozlišení živého záznamu "Not too late" Lindsey Buckinghama ("Live at the Bass Performance Hall" | 2008 | Reprise | 9362-49903-1) byl opravdu živý, při nastavení správné hlasitosti už máte právě ten pocit, jako kdybyste stáli na koncertě. Je tu spousta ambientních ruchů, je tu atmosféra a super čistý, bezprostřední a famózně konkrétní pocit přítomnosti, každý detail je zaostřený, ať už je to zapískání támhle kdesi daleko vlevo vzadu, nebo plastové zadrnkání Buckinghamova trsátka na strunách, nebo jestli je to tichoučké zašumění nádechu v momentě bez zpěvu, které jen podtrhuje autenticky živou atmosféru.

S předzesilovačem C52 v řetězci ne snad, že by se ještě rozšířila nebo prohloubila už tak excelentně plastická hudební scéna v "The Foggy Dew" od The Chieftains ("The Wide World Over" | 2002 | rcaVictor | 09026639172), ale jako kdyby se všechno pevně usadilo, zakotvilo a jako kdyby se každý nástroj, každý tón zaostřil, získal naprosto jasné a ultra pevné okraje a tím všechno získalo ten finálně trojdimezionální, holografický charakter, který balancuje na tenounké hraně mezi technicky dokonalým a naprosto přirozeně autentickým a netechnickým. Tak či tak, scéna byla perfektně načrtnutá, s jasnou lokalizací a separací jak v pravolevém, tak předozadním směru, kdy kolem každého nástroje jasně cítíte tu spoustu vzduchu a prostoru.

Co jsme na McIntosh C52 ocenili nejvíc, to byla jeho autorita a schopnost popohnat hudbu dopředu, jeho až tvrdá kontrola a důraznost. Rocková "Song to say goodbye" od Placebo je vzorem rozumné, ale určitě ne audiofilské zvukové kvality, ale C52 (respektive opět celá sestava) má zvláštní kouzlo, které i přes zvukově hodně utažený a velmi precizní projev dokáže upnout vaši pozornost právě na drajv, intenzitu a obsah hudby a to libovolného žánru. Parádní čistota a přehlednost tak byly jen prostředkem, nejzásadnější bylo tempo a naléhavost, s jakou skladba hrála a ani ostřejší sykavky vám tu koncertně intenzivní zážitek nezkazí.

Předzesilovač McIntosh C52 je pro nás velmi milým překvapením. Pokud vás neodrazuje jeho, respektive firemní estetika, je to pragmaticky a vlastně i logicky vystavěný přístroj, který svůj optický manýrismus nepřenáší do zvukové složky - tam je naopak excelentně rovný, rychlý, super transparentní a byť svou přímostí a analytičností maličko hraničí s technicistním podání, které není úplně pro každého, zvládá z každého pohledu odvést precizní práci, hraje v dané cenové třídě s excelentní živostí, dynamikou i rozlišením, umožňuje připojení široké a naprosto dostatečné škály zdrojů signálu, umožňuje případnou mnohapásmovou korekci a i když McIntosh C52 ani omylem není poklidným audiofilským nástrojem, je tak živý, tak nakažlivě naléhavý a výbušný a tak čistý, že vlastně mizí z celkového zážitku a nechává za sebou "live" znějící hudbu.

Kč 199 990,-

KLADY

+ možnosti nastavení a přizpůsobení

+ velmi solidní transparentnost

+ velmi slušná výbava

+ pevným, konkrétní a autoritativní přednes

ZÁPORY

- pokud vás neodradí design a cena, je to skvělý moderní předzesilovač

PRODÁVÁ: E.P. Audio | www.epaudio.cz

PRODÁVÁ: Studio Špalíček | www.studiospalicek.cz