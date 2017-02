Meze 99 Classics

Nabídka sluchátek v posledních letech rozkvetla do neuvěřitelných rozměrů a na trhu jsou k dispozici desítky, ne-li stovky značek s tisíci modelů. Jednou z novějších značek je pak Meze, založená italským designérem Antoniem Meze. Zásadním poznávacím znamením zatím poměrně úzkého portfolia je použití krásného dřeva jako nosného prvku konstrukce.

Prvním a zásadním modelem firmy je 99 Classics, sluchátka přes uši s poměrně velkými mušlemi a celkově atypickým, naturálně působícím provedením a italským šmrncem. Co zaujme na první pohled, to jsou na CNC strojích precizně opracované mušle z bytelného ořechového dřeva s nádherně plynulým tvarem a hladkým povrchem.

Firma se chlubí tím, že dřevo pečlivě vybírá, že vyfrézování jedné mušle trvá zhruba 8 hodin a že kompletní zpracování celé mušle včetně lakování a pískování trvá dokonce neuvěřitelných 45 dní.

Do každé mušle vede 3,5 mm zlacený otvor pro jack, další prvky se zlatým povrchem jsou v týlním mostě. Jednak je to kloub, jednak spojka, držící pohromadě konstrukci, zajišťující vysoký komfort nošení. Sluchátka spočívají na velkém pružném prvku s koženým polstrováním, odlehčeném dvojicí kovových nosníků. Spolu s váhou 260 gramů to znamená extrémní pohodlí - sluchátka jako by kolem vaší hlavy plula a na uších je vlastně ani necítíte. Je pravda, že určitý alespoň lehounký pocit přítlaku by nebyl od věci, ale rozhodně nebudete cítit žádnou únavu ani po dlouhém nošení. Pomůže tomu i celkem bohaté a poddajné polstrování náušníků z umělé kůže. Zajímavé je, že v 99 Classics nenajdete ani stopu lepidla - vše je přinýtované nebo sešroubované.

Uvnitř sluchátek je usazený klasický dynamický měnič s běžným průměrem membrány 4 cm. Zahrají v rozmezí 15 - 25 000 Hz a nabízí citlivost 103 dB / mW s impedancí 32 Ohm, tedy budou vhodná i na cesty.

Meze 99 Classics jsme poslouchali na Apogee Groove, na ASUS Xonar Essence One MUSES MKII nebo na sluchátkovým výstupu OPPO BDP-105D, zdrojem signálu byl tak buď počítač nebo OPPO. Srovnávalo se se Sennheiser HD 26 Pro, Sennheiser IE 8 nebo Koss Porta Pro CZ.

Houpavou linku violoncella v Kodályho "Sonátě pro sólové cello, op. 8" v podání Alisy Weilerstein (FLAC | 24 - 96) zvládla sluchátka s hravostí, nadhledem a spíše poklidnějším, neuspěchaným stylem. Není to ten typ sluchátek, která vám rozduní a rozvibrují celou hlavu, naopak jsou spíše jako hladké saténové pohlazen, byť objemově se zdál nástroj korektní a obecně vlastně velmi dobrý, zejména s ohledem na danou třídu - kontury tónů jsou zřetelné, byť ne tvrdé, jsou dobře oddělené, byť by jim možná slušel trochu citelnější tlak a důraz. Není žádný problém sluchátka rozehrát ani mobilním telefonem, hrají trošku svým stylem, ale snadno a uvolněně.

Kytary v De Luciově a Di Meolově "Mediterranean Sundance" z "Friday night in San Francisco" (FLAC | 24 - 176,4) měly krásnou jiskru a opět takový lehký, hravý styl, přes jistý patrný vlastní charakter je ale třeba drnknutí struny už parádně kovové a znělé, celkově přesvědčivé, byť opět o něco měkčí a takové uvolněnější, možná by mu prospěla špetka švihu a důrazu. Lehounká prezentace ale zase nechává dobře vyznít soulad linek obou kytar, aniž byste měli pocit, že splývají.

Z celkově výborně integrovaného, rovného a přehledného zvuku pak nečouhají nepřiměřeně ani výšky, cinkot kovu "Question and answer" Garyho Burtona ("Like Minds" | FLAC | 24 - 88,2) byl znělý, přesto celkově spíše poklidný, hodně lehký, možná opět maličko éteričtější. Ani při vyšší hlasitosti nicméně díky tomu nepřekročí vibrafon hranici nějaké nepříjemnosti, činel pak byl s ohledem na danou kategorii výtečně rozlišené, naprosto nenásilně.

Ač Meze 99 Classics odprezentovala Rollinsovu "St. Thomas" ("HDTracks Sampler 2014" | FLAC | 24 - 96) s dostatkem vzduchu i drajvem, nepůsobí při tom dramaticky nebo dravě - sluchátka jdou za podněty snadno a rychle, byť třeba u perkusí by mohl důraz být autoritativnější, dynamické špičky ovšem nejsou udušené, naopak všechno i tady hraje s nadhledem, jen bez takového toho závěrečného "bum!". Hudba je hravá, živá a dýchá, přesto je to trochu zasněné plynutí.

To samé vlastně platí i pro rozlišení - sluchátka neotloukají detaily o uši, neúnavně a neuspěchaně pokládají jeden detail na druhý, jeden na druhý a tak dál a tak dál, beze spěchu ale udrží pořádek i v Händelově "Aleluja" z "Mesiáše" (FLAC | 24 - 88,2). Je cítit mohutnost sboru a množství hlasů, které ho tvoří a i když se ještě nepropracujete na úroveň jednotlivých vokalistů, celek už je opravdu dobře propracovaný. Na danou třídu je to skvělý výsledek.

Vysloveně skvěle si pak sluchátka umí poradit i s podání prostoru - nástroje ve "Vision of Her" Davida Eliase ("The Window" | FLAC | 24 - 88,2) měly svou jasnou pozici a to i v předozadním směru, sluchátka jako kdyby už uměla zvuk vytáhnout i kousek mimo hlavu, přednes je vzdušný, volný a velký. Nepanuje tu pocit úplné soustředěnosti, přesto je reprodukce bezproblémově přehledná a jaksi snadná.

Ona celková spořádanost a nenáročnost se pojí s celkově příjemně emotivním a muzikálním přednesem, "Sexy, but sparkly" od Deerhoof ("Masters from their days" | AIFF | 24 - 48) měla volnější, ale velmi pravidelný rytmus, plynula a snad i díky lehounkému nádechu sametu a nepřílišnému tlačení na pilu bylo moc příjemné jen tak poslouchat - ať už potichounku nebo hodně nahlas, všechno je pořád stejně spořádané a stejně muzikálně pohodové.

Mezze 99 Classics nejsou dokonalá sluchátka, zejména s ohledem na cenu jsou ale excelentní. Možná by bylo příjemnější, kdyby na hlavě přeci jen seděla o něco pevněji (byť takhle téměř ani nevíte že je tam máte, což rozhodně není nepříjemné), možná by mohla být pevnější a důraznější také ve zvukovém projevu - jejich celková muzikálnost, vlastně výtečné rozlišení a organizace projevu, jejich parádní zpracování a celkově neotřelý a hodnotně působící design je ale jednoznačně staví mimo mainstream v jejich cenové třídě - jsou originální, jsou jiná a jsou moc příjemná a kultivovaná po všech stránkách.

KLADY

+ jsou pěkná a pohodlná

+ čistý a velice hladký přednes

+ velmi muzikální a neúnavný přednes

ZÁPORY

- jsou až příliš citlivá a snadno náchylná k přenosu šumu

