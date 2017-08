Vivid Audio G1 Spirit

Jihoafricko-britská značka Vivid Audio měla od svého založení (když to trochu zjednodušíme) jediný cíl - dát prostor k rozvoji a vyniknutí jednomu z géniů oboru, Laurenci Dickiemu, jehož inovativnost zrodila, jak jistě víte, třeba dodnes uchvacující Bowers&Wilkins Nautilus. Dickie vyráběl a navrhoval reprosoustavy již od svých 10 let a činí tak od té doby již úctyhodných 47 let, 16 z toho pod značkou Vivid Audio. Jeho doposud nejlepším dílem, jak říká, by měly být reprosoustavy G1 Spirit, navazující na první firemní model GIYA G1.

Reprosoustavy Vivid Audio si nesplete - jejich naprosto organický design bez jediné rovné hrany je nezaměnitelný a originální, svým způsobem vlastně i krásný. Zakulacené tvary ale rozhodně nejsou samoúčelnou designovou exhibicí - ozvučnice má tyto tvary prostě proto, že fyzikálně fungují a nenajdete tu tak žádné nežádoucí rezonance. G1 Spirit jsou menší a podsaditější, než jejich předchůdci - na výšku mají 160 cm, co šířky 44 cm a do hloubky 82 cm, přitom váží 80 kg (šest dalších kilogramů přidává externí výhybka).

Na vzhledu se ale mnoho nezměnilo - hruškovitý základní tvar je stále nahoře zakončený "chocholem" s dírou uprostřed, stále jsou tu basové měniče po stranách a tři další měniče na přední straně v horší zužující se části. Změny jako například jiné tvary mřížek asi nemáte vlastně šanci postřehnout.

Co naopak neminete, to je zajisté tlustý kabel, vedoucí z místa, kde dříve byly reproterminály - nyní je tu jen masivní přívodní kabel, který reprosoustavy spojuje s velkou krabicí, v níž je externí výhybka. Toto řešení má jednak pomoci k menšímu ovlivňování citlivých komponentů výhybky, jednak ale i slouží jako příprava pro aktivní řešení. Na zadní straně výhybky jsou dva sety reproterminálů pro vysoké tóny a pro nízké frekvence. Výrobce dodává na pohled až směšňoučké kroucené drátky na propojení se zesilovačem, nutno ale říct, že jsme nezaznamenali v podstatě žádnou degradaci signálu.

Nicméně zpět k hlavním charakteristikám nových G1 Spirit - ozvučnice (ač vypadá podobně jako ta stará, byla navržený zcela od základu) je vyrobena ze "sendviče" s balzovým jádrem, kde je celý kompozit vyztužen skelnými vlákny. Ozvučnice je náležitě tlumená a po každé straně jsou "půlměsíčky" bassreflexů, konkrétně v podobě zahnutých velmi důsledně tlumených trubic. Vnitřek ozvučnice je ještě zpevněn řadou horizontálních příček (opět s kompozitu, tentokrát s karbonovými vlákny) s mnoha otvory - většina prostoru tak funguje jako pracovní komora pro dvojici basáků, každý ze tří zbývajících měničů má uvnitř schovanou vlastní dozadu se zužující trubici, v níž energie zadní strany membrán odeznívá, aniž by se vracela.

Největší změnou prošly basové měniče - jsou jednoduše větší a silnější v každém ohledu. Nový reproduktor C225-100 snese dvojnásobnou zátěž (600 Wattů) a hlavně má cívku o průměru 10 cm a magnetický systém dvojnásobné velikosti oproti původnímu. Jen průměr membrány z kovové slitiny vlastně zůstal stejný - 22,5 cm. Výrobce tvrdí, že díky všem změnám má membrána o 30% větší výchylku.

Podobná změna potkala i reproduktor C125-75 pro pásmo nižších středů - membrána z kovové slitiny vyztužené uhlíkem má průměr 12,5 cm a cívku o průměru 7,5 cm, což je signifikantní nárůst o 2,5 cm oproti minulé verzi.

U dvou kovových kopulek D26 (2,6 cm) a D50 (5 cm) pro výšky a vyšší středy se zase změnil tvar krycí mřížky, který prý lépe propouští vyzářenou energii. Další změnou je instalace kroužků z karbonového vlákna, díky nimž se posunul rezonanční kmitočet reproduktorů na dvojnásobek, tedy dále od jejich dělící frekvence a tím se zajistilo i nižší zkreslení.

Výrobce uvádí také výjimečně technické parametry, jak byste asi ostatně za dané peníze čekali - frekvenční rozsah 29 - 33 000 Hz platí pro uzounké toleranční pásmo -2 dB, s ještě použitelným poklesem -6 dB uslyšíte i 25 Hz. Citlivost 92 dB / 2,83 V / m patří již vysokým a nominální impedance 6 ohm přiznává pokles na úroveň 3 ohm kolem 20 kHz a prý zde není žádný fázový posun.

Výhybka dělí měničům práci na úrovních 220 Hz, 880 Hz a 3 500 Hz, G1 Spirit jsou tedy čtyřpásmové jako jejich předchůdci.

Vivid Audio G1 Spirit jsme poslouchali v ostravské poslechové místnosti dovozce a to ve velmi vybrané společnosti - zdrojem signálu byl CD přehrávač Audionet Planck s externím zdrojem Ampere, předzesilovačem byl špičkový soulution 725 a zesilovaly monumentální koncové stupně soulution 701. Propojeno bylo kabely Gryphon a Audionet, jak už bylo řečeno, k monoblokům z externí výhybky vedly dodávané kabely Vivid Audio (a zdálo se, že skutečně bez ztráty kvality...).

Od výjimečně drahé sestavy od výjimečně hodnocených výrobců byste asi čekali automaticky výjimečný zážitek - ostatně všechny Vivid Audio i soulution nám ho doposud poskytly. Nové G1 Spirit jsou ale ještě o krok suverénnější, jakkoliv to je složité vstřebat. Ne o krůček či nuance, ale skutečně o krok, jasně slyšitelný krok. Čitelnost, konkrétnost a naprostá přirozenost basové linky kontrabasu Davea Hollanda v "Indigo Dreamscapes" ze společného živáku s DeJohnettem, Methenym a Hancockem ("Parallel Realities Live..." | 1993 | Zaiks | JD 1251/52) byla dechberoucí, nic jiného se o ní nedá říct. Ochota reprosoustav reagovat na signál je stěží uvěřitelná, pevnost, konkrétnost a naprosto dokonalá čitelnost je jasná v libovolné hlasitosti od té úplně minimální, kterou lze na předzesilovači nastavit až po tu, která uvolňuje dveře a okna z pantů. Impuls je nepřehnaný, ale naprosto zřetelný, brouknutí kontrabasu je tak přesvědčivé, jak jen to nahrávka dovoluje - jen těžko byste měli realističtější pocit, kdyby v místnosti nástroj opravdu stál. Ale ta výtečně, naprosto realisticky vystižená váha nástroje, jeho barva i dokonalé vystižení všech poloh a odstínů. Čistota a hlavně lehkost jsou tak perfektní, že mizí hranice mezi hudbou a "pouhou" reprodukcí.

I nový středotónový měnič pracuje výjimečně dobře a je ještě transparentnější, respektive je slyšet ještě mnohem méně, než v předchozí generaci - sytý hlas Barry Whitea v "You´re the first, the last, my everything" ("The Ultimate Collection" | 2000 | 560 471 2) měl tu kýženou hrudní rezonanci, tu váhu a naprosto nemechanický, uvolněný, vzdušný charakter, linul se bez překážek, bez odporu plynul do místnosti a kolem nás, úchvatně podmanivý svou barvou, tak precizně kontrolovaný, až působil zcela nereprodukovaně a nenásilně, nesvázaně. Jistě, slyšíte v některých okamžicích zcela zjevné limity naprosto mainstreamové nahrávky, i k nim je však jinak všerozkrývající zvuk Vividů až překvapivě tolerantní a právě to jsou jediné okamžiky, kdy víte, že to není doopravdy. Je zajímavé, že vokál působí v mnohem větší harmonii s celkem, než je tomu i u ostatních Vividů či v podstatě jakýchkoliv dalších reprosoustav krom těch absolutně nejlepších z nejlepších. Jak výjimečné G1 Spirit jsou si uvědomíte třeba i díky tomu, jak snadno a naprosto nenáročně srozumitelné jsou i hlasy vokalistek v pozadí - ty hlasy, které na normální hi-fi sestavě ani nejsou slyšet, natož srozumitelně.

Nejvyšším tónům nelze opět říct půl křivého slova - jednak jsou také pocitově přirozeněji integrované do celku, takže nemáte šanci poznat, kde a co který měnič hraje, ale navíc jsou naprosto čisté, lehké a i přes použití kovové membrány zcela uvolněné, lehké a sladké. Ševel činelů ve "Spirit of the Air" Pata Methenyho ("Orchestrion" | 2010 | Nonesuch | 7559-79847-3) vás zanechá zcela bez dechu svou krásou a dokonalým prokreslením - nejen, že jsou činely a vlastně i další "tenké" kovové perkuse neefektně znělé, ale každé cinknutí má svou krásně nastíněnou texturu, jasný dozvuk, svou polohu v čase i prostoru a přes množství poskládaných zvukových vrstev je všechny snadno přečtete najednou a je to prostě perfektní. Jemné, klidné, zcela hladké a prosté jakýchkoliv "nečistot" či minel - jen vzduch a zvuk, jímž se rozléhá zdánlivě bez jakýchkoliv mechanických bariér.

Naprosto velkolepá je pak ale dynamika a pokud bychom měli zvolit jednu hlavní odzbrojující charakteristiku, kvůli níž byste měli G1 Spirit chtít, tak je to právě tahle - bezbřehá lehkost, ochota a suverénnost, s níž reagují G1 Spirit na jakýkoliv signál je neskutečně návyková. A navíc opravdu potichoučku i extrémně nahlas - jediné co se mění je zátěž pro vaše uši, reprosoustavy si hudbu jen tak "odkládají" do prostoru se stále stejným klidem a rezervou. Působivé ale je, jak špičková dynamičnost zvládne "rozsvítit" a zintenzivnit zážitek z poslechu i relativně jednoduché, byť výtečně nahrané, rockové "Gimme Shelter" v podání Patti Smith ("Twelve" | 2007 | Columbia | 82876872512). Fantastický rytmus hudby, ten drajv a dynamika bicích, ale i vokálu Patti Smith je strhující, rozbuší vám srdce a přivede vás k vytržení, kdy zvuk je tak rychlý, tak přirozený a tak nelimitovaný, že mizí a zůstává jen hudba jako taková. Ani pěkně zblízka nahraný kopák nevykazuje při opravdu vysokých hlasitostech žádné známky dynamické komprese - prostě je to jen kopák, kterým byste zarazili skobu do zdi. Tady už nejsou žádné limity...

Vivid Audio G1 Spirit jsou také precizními drobnohledy (nebo snad drobnoslechy?). V "My Mini and Me" Gwyneth Herbert ("Clangers and Mash" | 2010 | naim | naimcd137) vykvetly všechny detaily a rázem, aniž by byly jakkoliv zdůrazněné, působila díky nim nahrávka syrověji, autentičtěji, příměji a přesto čistěji a klidněji. Úplná čistota a zvuková transparentnost dovolí spolu s rychlostí reakcí vyniknout i opravdu neuvěřitelně jemným dozvukům, ruchům a takovým těm nepatrnostem, které nás obklopují na živém neamplifikovaném koncertu - tu je to zasvištění vzduchu při nádechu, tu přehmátnutí na jiný akord na hmatníku. Vše je precizně rozvrstvené a nahrávka je díky tomu nesmírně autentická. Těžko vypsat vše, co je jinak oproti světu běžného hi-fi, protože to vlastně ani nevnímáte, vnímáte jen to, že vše zní přirozeně a mnohem "blíže" a bezprostředněji a naléhavěji.

Obrovskou sílu mají G1 Spirit také v podání prostoru - snad je to onou avizovanou nehybnou akustickou fází, snad prostě všemi aspekty konstrukce, ale je fakt, že scéna v Belafontově "Losing Hand" ("Vinyl Classics Vol. 2" | 2014 | stereoplay) byla neskutečná. Tedy... vlastně skutečná. Její šířku definovala spíše velikost místnost spíš než rozteč ozvučnic, její hloubka pak byla v řádu metrů směrem za reprosoustavy (tedy i díky absenci zdi za nimi, to je fakt...). Jakákoliv svázanost zvuku s ozvučnicemi pak chybí, vše se děje prostě a jasně okolo a nezávisle na jakékoliv mechanické součástce v místnosti - je tu jen a pouze osvobozená hudba, plná vzduchu a přitom dokonale přehledná. G1 Spirit jsou etalonem toho, jak má vypadat trojdimenzionální akustický hologram s perfektní lokalizací a oddělením hráčů. Předozadní i pravolevá lokalizace jsou naprosto jednoduché - nic není slité, nemusíte ani maličko napínat uši, vše se prostě odehrává. Dokonce snadno poznáte, že trubka hraje z větší výšky než bicí!

Jak už bylo řečeno, kouzlo Vivi Audio G1 Spirit je v jejich unikátní kombinaci analytických schopností, dynamika a lehkosti a tolerantnosti, s nimiž hrají napříč žánry. I zvukově dosti kompromisní "That Man" od Caro Emerald ("Deleted scenes from the Cuttin Room Floor" | 2010 | Grandomono | GM005) byla nesmírně živá a nadšená, plná šťávy a přestože cítíte všechny její limity, stejně vás její poslech prostě baví, má energii a důraz a ani občasné kousnutí od výšek nebo jistá "dutost" prostě z nějakého důvodu nevadí.

Vivid Audio G1 Spirit jsou rozhodně výjimečné reprosoustavy, patřící na ten nejvyšší vrchol kvalitativní křivky. Se současnými materiálovými možnostmi a technickými znalostmi nelze vyrobit lepší zvuk - jen jiný. Zvuk G1 Spirit je stejně pohodový a nakažlivý jako za každé situace pozitivní úsměv Laurence Dickieho. Tyhle reprosoustavy jako kdyby hrály samy - jdou za signálem ochotně a s nadhledem v každém okamžiku, mají neuvěřitelné rozlišení i prakticky nelimitovanou dynamiku, mají tak koherentní a přehledný projev, že od nejhlubších až po nejvyšší tóny fungují jako jeden dokonalý celek a jejich absolutní zvuková průzračnost pomáhá v podstatě dokonale eliminovat pocit jakékoliv mechanické reprodukce. Vivid Audio G1 Spirit jsou tak dobré, že ať máte nároky jaké chcete a naposloucháno co chcete, ani si to neuvědomíte a s G1 Spirit se přistihnete jak znovu jen tak nadšeně zkoušíte další a další a další hudbu, prostě proto, že vás to zase neuvěřitelně baví. Nový TOP model G1 Spirit dosáhl na metu, která je cílem reprodukované hudby - neznít reprodukovaně. Fenomenální...

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 60 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, mnoho dalších reprosoustav, záclony a závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav. Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici.

Na naměřené křivce je zřetelně vidět hlavně rezonance místnosti na úrovni 100 Hz, která ukazuje na sílu G1 Spirit vyplnit i velkou místnost. Je tu vidět nástup na cca 25 Hz v plné síle, není tu žádný propad ani peak krom zmíněné interakce s místností a G1 Spirit jsou vlastně ideálně rovné, tak jak to jen v reálném světě lze při jejich velikosti a rozsahu změřit.

Impedance (červená) ukazuje propad na úroveň 3 ohm v úrovni 20 Hz (takže výrobce patrně deklaruje chybně 20 kHz a má zde být 20 Hz), od dělící frekvence 220 Hz se ale impedance pohybuje v naprosto bezpečných hodnotách, jen basové měniče jsou prostě náročnější na stabilitu elektroniky se svými 3 - 4 ohmy. Velmi klidný průběh nicméně spolu se spořádanou elektrickou fází nevytváří nežádoucí zátěž a neměl by tak být problém G1 Spirit uřídit jakýmkoliv zesilovačem, který si zaslouží označení "high end".

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ × ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 2 100 000,-

KLADY

+ dynamika

+ detail

+ jedinečná samozřejmost

+ prostor

+ absolutní univerzálnost a překvapivá tolerance

+ snadná rozehratelnost

+ snadný upgrade na aktivní řešení

+ tak dobré, že řešíte už pouze muziku

ZÁPORY

- nic, jestliže se vám líbí a máte na ně

PRODÁVÁ: RP Audio | www.rpaudio.cz