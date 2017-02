Cocktail Audio X12

Ať je to jak chce, technologický pokrok, miniaturizace a nárůst kvality integrovaných řešení v droboučkých čipech umožnil v posledních letech vznik solidních "kombajnů", tedy přístrojů s mnoha funkcemi v jednom těle, a to i v dostupných cenových třídách, kde dříve přístroje postačovaly spíš méně náročným zákazníkům. Jednou z populárních značek světa "úplně všechno v jednom" je pak bezpochyby Cocktail Audio.

Korejský výrobce má ve svém portfoliu několik variací na stejné téma - stříbrné kotoučky, virtuální soubory i síťové služby pod jednou střechou. Základní provedení se jmenuje X12 a jedná se o velmi kompaktního všuměla.

Bytelným matným plastem obalené tělo tvoří téměř kostku s rozměry 18 x 10 x 15 cm (š x v x h) a s váhou jen pár stovek gramů se s ním snadno manipuluje (nízkou váhu zapříčiňuje i použití externího napájecího adaptéru).

Čelní stěnu téměř od kraje ke kraji vyplňují dvířka mechaniky, pod nimiž se nachází na jedné straně barevný LCD TFT displej s úhlopříčkou 4,3 palce, na straně druhé multifunkční kruhový ovladač, kterým se ovládá jak reprodukce, tak pohybuje v menu, tak ale třeba i zapíná přístroj. Další ovládací prvky se nachází na horní straně přístroje, ale díky dálkovému ovládání nebo ještě spíše díky možnosti ovládat X12 za pomoci libovolné aplikace podporující standard UPnP (X12 funguje jako server i jako renderovací článek, takže můžete streamovat z i do dalších zařízení v síti) je patrně nevyužijete. Vpředu pak ještě občas může přijít vhod 3,5 mm sluchátkový výstup.

Pohled zezadu minimálně naznačí, čeho všeho je Cocktail Audio X12 schopen - reproduktorové terminály znamenají zesilovač, ethernetový konektor možnost práce se síťovými daty (ať už na domácí nebo té celosvětové síti), je tu dvojice USB portů pro připojení externích pamětí s hudbou (to pokud by vám nestačil slot pro 3,5" pevný disk přístupný z boku) a je tu analogový zvukový výstup nebo koaxiální i optický digitální výstup - to pokud byste chtěli použít X12 jen jako zdroj signálu. Potěší ale i analogový vstup v podobě cinchů, díky kterému můžete digitalizovat záznamy z externích zařízení typu gramofonu ale samozřejmě i jiných.

To zajímavé je ale uvnitř, jde vlastně o soulad mnoha služeb, vezměme to v bodech. Cocktail Audio X12 umí:

- přehrávat CD

- rippovat CD do nastaveného ztrátového či bezztrátového formátu

- přiřazovat k narippovaným CD metadata z online databáze

- ukládat záznam z externího analogového zdroje do 16 bit / 44 kHz

- přehrávat obsah ze serverů podporujících UPnP

- přehrávat obsah hudebních služeb TIDAL, Spotify (a v ČR zatím nepřítomných Qobuz, Deezer a dalších)

- přehrávat obsah internetových rádií

- přehrát FLAC a WAV (až 24 / 192), APE, AIFF, AAC, MP3, OGG, WMA, ALAC

- vybudovat a spravovat komplexní databázi uložených hudebních dat

- převádět mezi sebou všechny podporované souborové formáty

- nabídnout správu své hudební databáze přes webové rozhraní

- přehrávat bez mezer

- naplánovat nahrávání z vašich oblíbených internetových rádií

- editovat nahrané soubory (třeba rozdělit záznam LP desky na jednotlivé skladby)

- spravovat playlisty

- využít externí Wi-Fi antény (zabere jedno USB) při bezdrátové připojení

- zobrazit ovládací rozhraní v češtině

Cocktail Audio X12 používá procesor s taktem 500 MHz a 2 GB operační paměti, nicméně ani tak nepatří k úplně nejpružněji reagujícím strojům.

Signál na analogové výstupy nebo do reproterminálů protéká přes D/A převodník Cirrus Logic CS4351 s rozlišením 24 / 192, stejné rozlišení pak dostanete i na digitálních výstupech. Výrobce neuvádí detaily o zesilovači, snad jen to, že pracuje ve třídě D a nabízí "dynamický výkon až 60 Wattů", což svádí k odhadu cca 20 Wattů trvalého výstupního výkonu na kanál - na poměry daného zařízení je to ale úplně v pořádku.

Cocktail Audio jsme poslouchali jako samostatné all-in-one centrum, ale i jako součást řetězce Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / Naim NAP250 / OPPO BDP-105D a také s Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII. X12 poháněl reprosoustavy Harbeth Monitor 30 a Xavian Perla a to přes kabely ZenSati Authentica nebo TelluriumQ Silver a Black.

Samotné soužití s přístrojem je (nakonec) příjemné, přivyknete-li jeho rozhraní a tempu. Zkoušeli jsme nahrávání ze síťových zdrojů i z gramofonu, pro jednoduché archivační účely je kvalita naprosto dostatečná, zejména v kontextu dané cenové kategorie. Ideální je ale dát Cocktail Audio X12 čas a nahrát zejména kompaktní disky na jeho místní úložiště, pak hrají nejlépe.

Když přijde na basy, kontrabas v "Noche de Ronda" Charlieho Hadena ("Nocturne" | 2001 | Universal Music | 013 611-2) zní celkem plně a celkem rychle, nepřekvapí ani objemem ani váhou, není už ale rozbředlý a přes tendenci k měkčímu charakteru je už celkem čitelný.

Vokál Renée Fleming v "Hallelujah" z "Dark Hope" (2010 | Mercury | 2739699) byl spíše dvojrozměrný, takový jednoduše střižený, lehce technický, mohl snad být živější - pokud ale přejdeme na digitální výstupy a vynecháme zesilovač, rázem je X12 zajímavý a hlas získá už i jakousi plnost a lepší detail a vůbec celkově barevnější, "lidštější" charakter.

Výšky v "Dreaming" od Art Ensemble of Chicago ("Live in Berlin" | West Wind | WW2051) byly férově prokreslené, ale spíše s kratším dozvukem, tenčí, až vlasově zaostřené. Při použití X12 jen v roli zdroje se jasně zvětšil objem a celkově získal zvuk příjemnější, jemnější charakter.

Cocktail Audio X12 nepatří do velkých místností, proto se ani neočekává schopnost excelovat při vysoké hlasitosti. Při normálním poslechu v malém prostoru nebyla dynamika Lisztova "Mefistofela" z "Faustovské symfonie" (1995 | Denon | CO-78826) fakticky vůbec špatná. Zvuk byl celkem rychlý a na danou cenu i rozumně kontrolovaný, byť X12 si zaslouží pokud možno citlivé a snadno rozehratelné reprosoustavy.

Rozlišení je opět přesně takové, jak byste chtěli od zařízení za nějakých šestnáct tisícovek - v Buckinghamově "Not too late" z "Live at the Bass Performance Hall" (2008 | Reprise | 9362-49903-1) sice neobjevíte kdovíjaké jemnůstky, na druhou stranu zvuk už má jistou strukturu a přehlednost, navíc působí hladce, hlavní hudební linky jsou bezproblémově čitelné a nepříjemné zvukové artefakty naopak dokáže X12 zamaskovat "do příjemna".

Podobně i podání prostoru v "The Foggy Dew" od The Chieftains ("The Wide World Over" | 2002 | rcaVictor | 09026639172) už dává celkem dobrou představu o pravolevém rozložení i lokalizaci nástrojů, ale holografický trojdimenzionální obraz tu nečekejte. Vlastně by se asi dalo říci, že scéna je dobrá.

Když přijde na lehce zvukově kompromisní (zato hudebně parádní) "Song to say goodbye" od Placebo ("Meds" | 2006 | 0602537175369), je to příjemný poslech. Nemá dramatické špičky a výbuchy, nemá ani super dravost nebo strhující tempo, ale hudba plyne, v trošičku měkčích záhybech se ztratí i ostřejší artefakty při mírně vyšších hlasitostech a nebude to nepříjemné.

Cocktail Audio X12 stojí na velmi dobré myšlence a funkce, které dokázal výrobce rozumně poskládat do kompaktních rozměrů za rozumnou cenu jsou až neuvěřitelné. Vlastně na formátu roztažené mužské dlaně můžete mít všechno důležité pro reprodukci hudby v domácích podmínkách. Samozřejmě za takhle rozumné peníze nemůžete očekávat zázračné zvukové vlastnosti, ale pro ozvučení ložnic, kuchyní, pokojíků či pracoven to může naopak být nebývale praktické a zajímavé řešení, pokud byste ho pak použili výhradně jako zdroj signálu, tak přes své digitální výstupy už nabízí i kvalitu vysloveně v dané cenové kategorii dobrou.

Kč 15 990,-

FOTOGALERIE



--- --- --- --- ---

KLADY

+ fajnová sestava funkcí

+ za dané peníze slušný zvuk

+ konektivita

+ propracovaná katalogizace

ZÁPORY

- trochu pomalejší reakce

- ne úplně krásné zpracování

--- --- --- --- ---

