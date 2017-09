Epson EH-TW9300

Projektory už dávno, dávno nejsou výsadou bohatých milovníků opravdového domácího kina a už dávno nepotřebujete na kontě sedmimístnou částku, abyste si mohli pořídit opravdu dobrý stroj. Firma Epson byla založena roku 1942 jako výrobce hodinek, v současnosti má obrovské výrobní portfolio a to včetně projektorů - vyrábí dostupné stroje za něco přes 10 000,- až po monstra za 1 000 000,-.

Model EH-TW9300 patří zhruba doprostřed katalogu a je to jeden z již "velkých" modelů.

Dle našeho názoru se projektor vzhledově velmi povedl. Je do značné míry ojedinělý a není tak lehce zaměnitelný. Na čelní straně se uprostřed nachází čočka objektivu doplněna o postranní mohutné průduchy pro chlazení proudícím vzduchem. Projektor tak působí majestátně a je na první pohled vidět, že se jedná o kousek poctivé práce.

Na bočních stranách není nic zásadního a překvapujícího, vše důležité nalezneme na zadní straně, a sice konektory (viz dále).

Konektivita

Konektivita je standardní, avšak plně dostačující. Dvojice HDMI (pouze jedno pro HDCP 2.2) ve většině případů plně pokryje potřeby uživatele, eventuálně je k dispozici VGA konektor pro připojení PC. Tvůrci z EPSONu dále přidali dnes již běžnou výbavu v podobě servisního konektoru RS-232, RJ-45 (LAN) pro vzdálené ovládání a USB pro napájení. Potěší i přítomnost konektoru Trigger Out pro automatické stažení plátna při zapnutí projektoru a naopak.

Vybavení

Technologie 3LCD, stejně jako každá jiná, má svá pro a proti. EPSON výrobu čipů umí, a tak mají home-cinema projektory této firmy na trhu právem své místo.

Mezi velké klady se řadí bohatá flexibilita, která často řeší různé problémy s možnostmi umístění projektoru. Hlavním přínosem je však vysoká svítivost, a to i při zachování barevného podání. Razantního zlepšení se oproti DLP dočkalo zobrazení černé barvy a tím zvýšení kontrastu.

3LCD technologie je, jak již název napovídá, tří-čipový systém (na rozdíl od běžných jedno-čipových DLP). Je ovšem příčinou zhoršené ostrosti. Na obrazu je viditelný rastr a mezi jednotlivými body znatelná mezera pro ovládací elektroniku každého bodu zvláště.

Umístění

Jak bylo zmíněno výše, flexibilita umístění je opravdu široká.

Již samotný projekční poměr 1.35 - 2.84:1 budí respekt ve své kategorii. Na úhlopříčku 120" tak máte možnost umístit projektor od 3.6 do 7.5m a to by již muselo být, aby někam nepadl. TR doprovází i lens-shift, a to jak horizontální (47%), tak vertikální (96%). Vše je plně motorizované, a tak může posun obrazu jednoduše provést i jeden člověk. Zde nutno upozornit, že posun neprobíhá v obdélníku (47 x 96), ale v jakémsi kosočtverci = tedy čím větší bude posun v jednom směru, tím se zmenší možnost druhého posunu. Ale i tak jde o velká čísla a umístění je do značné míry libovolné.

Motor a paměť

Milou funkcí je plně motorizované ovládání a paměť pro 10 různých nastavení. Obraz tak posunete a zaostříte snadno, lehce a přesně i sami. Do paměti snadno uložíte různá nastavení. V praxi se používá například jedno pro večerní projekci, kdy se úhlopříčka zvětší a jiné, kdy se zmenší pro projekci za okolního osvětlení – světlo se tak soustředí do menší plochy a obraz je jasnější a více svítivý.

Lampa

Jedna z výhod 3LCD je zvýšená možnost svítivosti, a ani TW9300 není výjimkou. Slušných 2500 ANSI lumenů doprovázených výkonem 250W ve spojení s menší úhlopříčkou zajistí dostatek svítivosti i pro "denní" projekci.

Ovládání

Jelikož se jedná o high-end projektor, který s sebou přináší mnoho funkcí, odpovídá tomu i ovládání. Menu je rozsáhlé a hluboké, ovladač plný tlačítek. Vše je však čitelně popsáno a po chvilce hledání vždy naleznete, co potřebujete.

Právě kvůli počtu vylepšení je nastavení rozsáhlé, a tak, pokud to již neznáte, Vám bude chvilku trvat pochopit, co která funkce dělá a kam s ní posunout. Obecně doporučujeme nechat toto nastavení na odbornících.

"Náhodné" posouvání a měnění vlastností přinese více škod než užitku.

2D obraz

2D obraz je patrně největším lákadlem tohoto projektoru. Nativní FullHD obraz dosahuje vysoké kvality téměř po všech stránkách. Jednotlivé prvky obrazu jsou popsány níže.

Tvůrci z EPSONu zakomponovali do svého Home Cinema projektoru funkci eshiftu. Díky 4K-enhanced technologii dokáže integrovaný FullHD čip zobrazit obraz s nativním UHD rozlišením. Potěší i přítomnost podpory UHD BD a HDR obrazu. 4K – eshift technologie, využívající sofistikovaného posunu panelů vůči sobě, posouvá kvalitu obrazu ještě o kousek dále. Obraz je po aktivaci funkce s méně viditelným rastrem (který je relativním handicapem 3LCD přístrojů), i přesto působí slušnou ostrostí blížící se nativním 4K přístrojům. Samozřejmě záleží na rychlosti scény - je přeci jen pravdou, že s vyšší rychlostí pohybu scén klesá schopnost lidského oka rozpoznat rozlišení. Nejedná se však o nativní UHD projektor, jako jsou konkurenti od SONY a nově i z řad DLP. Negativem Eshift technologie jsou artefakty na vektorové grafice či pohybujících se velmi ostrých kontrastních scénách. V 90% filmů si ale divák ničeho nevšimne a raději ocení jemnější pixelovou strukturu.

Barevné podání

Barvy se do gamutu REC.709 nakonec vešly. Barevný prostor je však o dost širší a hodí se na UHD Blu Ray filmy. Barvy působí reálně a dohromady jim není co vytknout.

Více v sekci kalibrace.

Ostrost

Ostrost je bohužel kámen úrazu této technologie (nikoli pouze tohoto modelu!). Přítomnost tří čipů má za následek zhoršenou ostrost oproti jednočipovým DLP systémům. Na pohyblivé scéně to není zdaleka tolik patrné jako na statické fotografii. TW9300 se to snaží dohánět digitálním přepočtem FullHD na UHD. Stále to však není takové jako v případě nativních 4K panelů (čipů)

Ostření funguje motoricky. Ve spojení s inteligentními doostřovacími funkcemi je na tom tento model s ostrostí o poznání lépe, nežli "běžné" 3LCD projektory. Obraz by správně neměl být „deformován“ žádnými doostřovacími funkcemi, ovšem v případě správného navržení algoritmů doostření tuto funkci zapínat můžeme. Platí samozřejmě pravidlo „všeho s mírou“, a pokud to přeženete, skončíte s jakousi „změtí“ pohybujících se pixelů, bez hloubky scény a s hromádkou šumu, ze kterého by mohl slabším jedincům vyskočit pot na čele, aby se neopakovala situace jako ve filmu Poltergeist.

Kontrast

Kontrast je pro sledování velmi příjemný. Dosahuje větších hodnot oproti DLP projektorům. Kontrast v Cinema režimu je relativně vysoko, bohužel postrádá barevnou přesnost (viz Měření a kalibrace). K udávanému kontrastu 1 000 000:1 jsme se bohužel nedostali.

Jas

Svítivost 2500 ANSI lumenů s lampou o výkonu 250W je na projekci za okolní tmy (tmavé prostředí bez okolního světla) plně dostačující i na úhlopříčky větší než 120". Při touze sledování projekce za okolního světla doporučujeme obraz zmenšit a zvýšit výkon projektoru dle potřeby. Nutno počítat s kompromisem v barevné přesnosti, ostatně jako vždy. Výkon též velmi pomáhá HDR technologii.

3D obraz

3D je na vysoké úrovni. Velký výkon napomáhá slušnému průsvitu obrazu u 3D projekce. Obraz je tak krásně koukatelný jak za tmy, tak za ambientního osvětlení.

Jasová složka je zároveň kladnou i zápornou vlastností. Průsvit je žádoucí, avšak 3LCD technologie trpí na tzv. ghosting. Čím větší jas máte, tím více je k tomu náchylná. EPSON se snaží o podporu "co nejvíce" 3D brýlí. I zde je světlá a stinná stránka. Máte velký výběr, avšak těch opravdu kvalitních je poskromnu. Doporučujeme originální brýle od EPSONu.

Měření a kalibrace

Z měření a kalibrace jsme byli z počátku maličko zmatení. Kalibrace do REC.709 je možné pouze jen v Natural režimu a v žádném jiném. Při nastavování hodnot se barvy příliš nehýbaly. Horší odezva CM systému je zapříčiněna nemožností jemného doladění barev.

Projektor má relativně dobrou barevnou přesnost z továrního nastavení, stejně jako tomu bylo v předešlých modelech. I přesto však zaslouží kalibraci z důvodu různého barevného nádechu projekční plochy. Barevný chacker na pleťové barvy, trávu, nebe atd. spolu s vnitřními body barevného prostoru jsou na hranici chybovosti. Je to nejspíš způsobeno tím, že hranice barevného prostoru jsou dále než kdy dříve a „vytahují“ vnitřní body barevného prostoru z jejich správných pozic. Pravděpodobně narážíme na „problematiky velkého barevného rozsahu“. Pokud chceme od přístroje zároveň přesný barevný prostor jako REC.709 a co největší barevný prostor pro UHD filmy (REC.2020) je to pro přístroj a jeho konstruktéry složitější než by se mohlo zdát. Proto těm, kteří by rádi využili maxima z výsledného obrazu, doporučujeme s TW9300 použít barevný procesor jako Lumagen, nebo 3D LUT systém úpravy prostoru skrze PC apod. Škoda též je, že barevné přesnosti lze dosáhnout jen v Natural režimu, který má vyšší jas, a tím o něco horší kontrast a samozřejmě úroveň černé barvy, která je 2,5x vyšší než v režimu Cinema (0,005 vs 0,002fL).

Toto platí pro FullHD a barevný prostor REC.709. Pro barevný prostor REC.2020, který je použit v případě UHD filmů na UHD discích, je při použití Cinema režimu obraz barevně v pořádku a kontrast je i díky HDR mnohem vyšší.

HDR funguje velice obstojně. Projektor nabízí plnou automatiku i možnosti změnit režimy HDR. Záleží na tom, jak tmavé je prostředí vaší projekce, a na velikosti obrazu - vyšší stupeň HDR je náročnější na jas projektoru. Naštěstí právě EPSON si díky slušnému výkonu s HDR poradí velmi dobře, lépe než DLP technologie. Stejně dobře si s ním poradí Lcos projektory, hlavně poslední modely JVC mají jasu na rozdávání, což je v HDR velkým přínosem i na větších úhlopříčkách.

Nativní kontrast jsme naměřili přes 5000:1, a to ve zmíněném Cinema režimu. Zde ale dostáváme jen cca 10fL (oproti 18fL v NATURAL režimu) jasu při 120“ úhlopříčce, což už je relativně málo, zejména pro nově (kvalitně) natočené filmy, tím spíš v UHD rozlišení. Proto je vidět, že projektor TW9300 opravdu patří především do plně zatmavených dedikovaných místností (pro dosažení plného kontrastu). Nebo můžete obětovat drobátko kontrastu a provozovat projektor v NATURAL režimu.



Uniformita, hlavně barevná, je též velkým posunem oproti předešlým modelům, kde na to 3LCD technologie trpěly, a pozor – stále trpí v nižších cenových kategoriích. Jasová uniformita byla u našeho kousku perfektní a po kalibraci se ještě zlepšila! (viz Parametry). Projektor dokonce disponuje možností korekce uniformity! - A to jako jediný HC projektor, se kterým jsme se za naší praxi setkali.

Barevný prostor DCI-P3 se nám nakonec podařilo „naladit“. Barevný gamut je v základu opravdu hodně široký. Celé to hodně napomáhá podání UHD disků s BT.2020, jak jsme již zmínili výše.

Gaming

Pro hraní her je TW9300 zajímavou volbou. Díky svým vlastnostem bude důstojným partnerem pro nové herní konzole podporující UHD HDR, i pro PC. Díky velkému kvalitnímu dynamickému obrazu je gaming o dimenzi dál.

Bohužel má relativně velký input lag, a tak je hlavním tahákem kvalita obrazu a ne odezva. Pokud jste fanda FPS her, nebude to ten pravý projektor pro vás.

Na projektoru se sice dá nastavit tzv. fast mode, který sice sníží input lag, avšak za cenu zhoršení kvality obrazu. Je to tedy něco za něco.

Celkové zhodnocení

Celkově hodnotíme EH-TW9300 velice kladně. Obraz nás na 3LCD mile překvapil. Je vidět, že si dal EPSON záležet. Dynamika obrazu je na vysoké úrovní ať už díky kontrastu, podpoře HDR či úrovni černé barvy. Vítáme i funkci eshiftu pro UHD rozlišení. Potěšila nás přítomnost motorického ovládání objektivu a možnosti paměti.

* text vznikl ve spolupráci se specialisty na projektory z firmy Projektor doma.

Kč 89 900,- - základní provedení

Kč 100 800,- - bezdrátové provedení

KLADY

+ dynamický rozsah

+ úroveň černé

+ HDR

+ široký barevný prostor

+ motorický zoom

+ velká flexibilita lens-shift a zoom

+ dobrá optika

ZÁPORY

- REC.709 je v Natural režimu

- pouze FullHD

- ostrost 3LCD řešení pokulhává ve srovnání s nativním 4K

PRODÁVÁ: Projektor Doma | www.projektordoma.cz