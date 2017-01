GoldenEar Triton Three+

Reprosoustavy GoldenEar Sandyho Grosse (výrobce autíček na autodráhy a zakladatele firem Polk Audio a Definitive Technology) jsou poměrně neobvyklé svým konceptem - jednak vzhledem, jednak použitým osazením, jednak cenovou politikou, která tak nějak nereflektuje trendy dnešního dravě zdražujícího světa. Nejzajímavější je bezesporu jeho série Triton s několika velkými modely s aktivními basovými jednotkami a několika modely pasivními.

Průběžné inovace a drobné úpravy modelů v katalogu sice zvenku nejsou poznat, ale kupříkladu během roku 2016 se u označení modelů objevilo nenápadné znaménko "+", naznačující inovaci v oblasti výhybky i měničů. Spojujícím znakem všech modelů je jejich úzký a zaoblený přední profil a téměř úplné zakrytí průzvučnou látkou - tím získávají to, co drtivá většina high-endových zařízení nemá, velkou nenápadnost, skladnost a vysoký WAF (Wife Acceptance Factor), díky mírně spadající a zakulacené horní hraně na ně pak není možné postavit květináč. Z tohoto pohledu jsou ideálními produkty pro integraci do běžné domácnosti.

Model Triton Three+ je (jak název napovídá) třetím nejvyšším modelem v nabídce, jedná se o kompaktní, byť poměrně vysoký sloupek s rozměry cca 13,5 až 18 cm (šířka, neb ozvučnice se směrem dozadu rozšiřuje), 33 cm (h) a 102 cm (v) a váhou cca 20,5 kg. Těžiště je u patry reprosoustav díky stabilizační základně, respektující zakulacené tvary ozvučnice, ale také díky aktivní basové jednotce a elektronice právě poblíž základny. Celé tělo ze všech stran ze zabaleno do černé látky, která se sbíhá nahoře pod plastovým "čepcem"; na zadní straně pak ještě ustupuje desce s konektory.

Prvním je napájecí zásuvka, druhým LFE signálový vstup (ten se ale používá jen v aplikacích pro domácí kino), třetím přípojným místem jsou klasické, dobře dimenzované reproterminály, ze kterých si elektronika uvnitř také bere basový signál. Posledním prvkem tu je potenciometr s dlouhou dráhou, umožňující dostatečně jemně a přesně nastavit poměry basového spektra.

Pod nenápadnou látkou se v poměrně jednoduše navržené ozvučnici, rozdělené zhruba ve čtvrtině výšky odspodu příčkou (odděluje aktivní a pasivní část), se nachází celkem pětice reproduktorů. U horní stěny je to středotónový, pod ním vysokotónový a pod ním basový, naopak u paty ozvučnice je na obou bocích plochý subbasový měnič.

Měniče jsou od základního nápadu až po výrobu dílem týmu kolem Sandyho Grosse. Tweeter je páskový HVFR, neboli vysokorychlostní skládaný pásek poháněný neodymiovými magnety. Pracuje na principu stlačování a ne tlačení vzduchu a výrobce se chlubí velkou dynamikou spolu s velice nízkým zkreslením. Středotónový konus patří ke klasickému dynamickému měniči a vyznačuje se zejména velmi dlouhým fázovým nástavcem ve tvaru hvězdy. Membrána má průměr 10,8 cm a cívka 2,5 cm. Vpředu je pak ještě obdélníkový basový měnič o rozměrech 12,7 x 22,9 cm; ten má velmi měkký a velký závěs, umožňující velký výkmit. U paty reprosoustav pak je dvojice subbasových měničů, opět obdélníkového tvaru o stranách 17,1 x 20,3 cm. Jsou posazeny magnety velmi blízko k sobě a pracují proti sobě kvůli dosažení dokonalého vyvážení a minimálních vibrací. Je pravda, že ani při vysokých hlasitostech se kabinet přes svou nevelkou hmotnost nijak zásadně neklepe a nerezonuje.

U dvou naposledy zmíněných basových měničů je také zesilovač ForceField o výkonu 800 Wattů, jde o stejné řešení, které firma používá i v externích sub-basových jednotkách. Watty dodává rychlý digitální modul vlastní konstrukce.

GoldenEar Triton Three+ mají frekvenční rozsah 21 - 35 000 Hz (bez udané tolerance) a citlivost 90 dB, přičemž jmenovitá impedance činí 8 Ohm. Co do parametrů, je vlastně veškerá produkce GoldenEar dosti oslnivá...

GoldenEar Triton Three+ jsme poslouchali v ostravském Studiu Špalíček a to zejména na setu Gato Audio CDD-1 / Gato Audio AMP-150, ale i na dalších dostupných, převážně levnějších strojích. "Hezké" charaktery Gato a GoldenEar se k sobě ale prostě příjemně hodí. Propojeno bylo kabelem Cardas Parsec XLR mezi přístroji a Cardas Clear k reprosoustavám. Filtroval ProPower PT15.

Protože spodní frekvence lze vyladit a sdílí v podstatě všechna řešení s referenčním top modelem, nese toto řešení své ovoce a sloupky jsou víceméně plnorozsahové. Linka mohutného kontrabasu ve "First Song" Laurence Hobgooda ("When the heart dances" | 2008 | Naim | naimcd112) byla hutná, měkká a šťavnatá, v dané třídě snad nikdo neumí nabídnout tak poddajný a hebký bas, který přitom ale neztrácí definici a váhu. Je pravda, že navzdory nastavení potenciometru na basové části se téměř vždy zdá, že bas je výrazný a posazený o maličko více dopředu. Nicméně kontrabas je skutečně velký, hutný a razantní, každé brnknutí je americky rozmáchlým, ale solidně kontrolovaným basovým tónem.

Střední pásmo je pak krásně sladké, jemné a prodýchané, Triton Three+ skvěle vystihly tu heboučkou atmosféru ve "Walk on by" Diany Krall ("Quiet Nights" | 2009 | Verve | 0602517981256) na jedničku. Sladký vokál zněl měkce, ale přesto snadno srozumitelně, bohatě a barevně, je to velmi laskavý a velmi lidský hlas, sice ne úplně věrný, laděný o krok směrem k příjemnosti, ale to nevadí. Čistota je velmi solidní a pokud už byste chtěli přeci jen přímější přednes, stačí vyměnit Gato Audio za řekněme ostřeji či tvrději hrající elektroniku a Triton Three+ jsou dostatečně transparentní a upravují zřetelně svůj charakter dle charakteru připojených komponent. Obecně mají ale rozlišení hodné dané cenové třídy a umí hlas vystrčit do popředí a dát mu "live" šmrnc.

Výborně pak funguje vysokotónový měnič a v "La Ronde Suite" od The Modern Jazz Quartet ("Django" | 2006 | Prestige | 0025218811026), byť činel i vibrafon jsou možná pro evropské ucho znělejší a cinkavější, než je uvyklé od značek ze starého kontinentu. Na druhou stranu už vynikající prokreslení a celková znělost působí atraktivně, objemově je výšek dost, nejsou nijak křehké a šťavnaté, ale naopak intenzivní. Znělost a energie ale rozhodně netrhá uši, naopak vše je hladké a neagresivní.

I dynamika Triton Three+ je pompéznější a rozmáchlejší, než byste snad od uzounkého sloupku mohli čekat. Součásti šité na míru od A do Z ale zjevně fungují dobře a tak třeba i Mahlerova "5. symfonie" v interpretaci Václava Neumanna a České filharmonie (1994 | Octavia Records | OVCL-00258) zněla velkolepě, prostě jako z velkých sloupů - až si říkáte, kde to tyhle nenápadné sloupečky berou. Hodně samozřejmě dělá výbušnost a kontrola basu, ale v žádném pásmu nemáte pocit, že by se Triton Three+ blížily svým limitům. Zvuk je naopak poměrně rychlý, má tlak a impuls a i když není tvarován železnou autoritativní pěstí, ale spíše je nadýchaný a klidný, zůstává přehledný tak, aby v kontextu své třídy rozhodně potěšil.

Klid a nadhled panoval i v Rutterově "Nativity Carol" ("Reference Recordings First Sampling" | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD), kdy sice cítíte určitou dávku vřelosti, ale zvuk je přehledný a snadno čitelný tak, jak si to v téhle cenové třídě můžete jen přát a sice drobné detaily v pozadí musíte maličko lovit, ale jsou tam, Triton Three+ klade ale důraz na jemnost a uvolněnou hladkost. Informace se netlačí kupředu, přesto se ve velkém a relaxovaném přednesu dá dobře orientovat a hlavně má přednes atmosféru.

Skvěle verzatilní jsou GoldenEar Triton Three+ i v oblasti podání prostoru zvukové scény - Sandy Gross má na webu dokonce poměrně velké pojednání o tom jak je umístit a jak je správně natáčet a jak ladit podání, ale nám se zdálo, že v reálném prostoru jim to hraje vlastně úplně jakkoliv, byť ve finále se osvědčilo lehké natočení na uši. Unesou nicméně i velkou vzdálenost mezi sebou a snad jen by nemusely stát přímo u bočních zdí, jinak ale umí prostor vytvořit i do hloubky, jak ukázala Stingova "Englishman in New York" ("Die perfekte räumlichkeit" | 2010 | stereoplay). Proporce scény jsou až mírně nadživotní a hlavně cítíte, že se za žádných podmínek neztrácí homogennost prostoru, není to několik rozsypaných solitérů, ale vzduch a celistvost. Pravda je, že kontury nástrojů nejsou úplně holograficky zaříznuté, nicméně přehlednost a separace jsou naprosto v pořádku a už je tu i předozadní lokalizace.

GoldenEar Triton Three+ jsou nicméně rozhodně šité hlavně na pohodové poslouchání bez ohledu na žánr či hlasitost a v tom opravdu excelují - jednoduše hrají a hrají tak, že když David Gilmour spustil svou "Rattle that lock" ze stejnojmenné desky (2015 | Columbia | 88875123262), bylo to podmanivé, zábavné, velkolepé představení, bylo skvělé jen tak sedět a proplouvat hudbou a jak noty plynuly, zmizel postupně čas a zůstali jsme jen my a hudba, abychom se po třech minutách a náhlém ztichnutí hudby podívali na hodinky a zjistili, že uběhlo plných 51 minut a 19 sekund téhle desky.

GoldenEear Triton Three+ sice nedosahují té perfektní sladěnosti a vskutku referenční univerzálnosti svých velkých bratrů Triton One, ale je cítit, že sdílí společné DNA. Výjimečně přesvědčivý na tak úzkou ozvučnici je bas, navíc si ho můžete doladit do své místnosti a méně se tak trápit s její akustikou. Čisté, bohaté a znělé středy a výšky jsou pak sice laděné směrem do světa muzikální zábavy, spíše než analytiky, ale to praničemu nevadí - díky tomu jsou Triton Three+ nesmírně univerzální a je fuk, zda si pustíte velkou klasiku, komorní jazz, popík, metal nebo večerní film - výbušnost, bohatost, údernost a přitom kultivovaná neúnavnost a hladkost společně prostě fungují a pokud si nechcete audiofilsky hrát, ale jednoduše "jen" skvěle poslouchat, jsou Triton Three+ ve své třídě výjimečně univerzálním a schopným řešením.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 35 metrů čtverečních. Prostor je minimálně zatlumen, bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 – 200 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech, vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na poslechové sestavě s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Frekvenčnímu rozsahu a vyrovnanosti křivky nelze s ohledem na poslech v živějších prostorách vlastně nic vytýkat. Pásmo do 300 Hz má o kousíček menší energii, ale to lze bez problémů dorovnat nastavením na zadní straně; zde je vidět poslechové nastavení s mírným útlumem od základní polohy. Reálný nástup na slibovaných 21 Hz sice není, ale v běžné místnosti budou slyšitelné frekvence kolem 28 - 30 Hz, což je na takhle dostupné reprosoustavy fantastický výsledek. Rychlejší pád výšek odpovídá použití páskového tweeteru.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 79 980,-

KLADY

+ poměr cena / výkon

+ možnost regulovat bas

+ decentní a univerzální design

+ fajnový prostor

+ živý, sytý, energický přednes s cílem bavit

ZÁPORY

- vlastně nic

