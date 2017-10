Loewe bild

Německá značka Loewe je pozoruhodná - samozřejmě nejen tím, že platí za etalon luxusu v oblasti televizorů spolu třeba s Bang&Olufsen, ale i tím, že započala svou výrobu už v roce 1923 a v Kronachu byli také jedni z průkopníků televizí jako takových. Od té doby i přes několik zaškobrtnutí zůstává Loewe čistě "Handmade in Germany".

Právě poslední zaškobrtnutí značky začátkem 21. století, kdy se televize začaly prodávat za naprosto nesmyslně nízké ceny znamenalo pro značku přerod. Chvíli nebylo jisté kudy kam, ale v současnosti se dá na 100% říct, že obroda se povedla naprosto dechberoucím způsobem - katalog se dnes dělí na produkty "klang" (německy "zvuk"), neboli zvukové aparatury jakožto doplňky a "bild" (německy "obraz"), tedy to hlavní - televizory.

Modelových řad bild najdete ve výrobním programu hodně - vrcholnou avantgardní 9, high-end 7, špičkovou kvalitu pro (spíše stále ještě německou) běžnou domácnost 5, skladné modely řady 4, oproti vyšším sourozencům trošičku (ale v praxi až překvapivě o málo) jednodušeji pojaté modely série 3 a základní modely řady 1. U žádné z těchto řad ale neschází ten "Loewe pocit", že si nekupujete mainstreamový plastový kousek, ale řádnou kvalitu dle těch nejlepších standardů našich západních sousedů.

My jsme měli možnost pohrát si jeden den se zástupci tří různých řad - 55" zobrazovačem ze střední třídy bild.5, špičkovou 77" obří obrazovkou bild.7 a avantgardním uměleckým objektem, který umí ukazovat obrázky, 65" verzí bild.9.

Je dobré hned na úvod říct, že všechny modely Loewe spojuje jedna věc - jednoduchý, čistý design, moderní estetika, dominance kovu v konstrukci, naprosto minimální rámečky okolo panelů a pocit hodnotnosti a prémiovosti, který prostě v Loewe umí a s novými řadami bild by se dalo říct, že mnohem lépe než dřív.

Začněme mírně excentrickou řadou bild.9 - to je ta, která si svým pojetím přímo vynucuje status jedinečného objektu vprostřed vašich obývacích prostor. Ostatně on to opravdu umělecký objekt je - za designem stojí Bodo Sperlein, v Londýně usazený a všeobecně uznávaný návrhář, který se svým týmem pracoval třeba i pro Swarovski, Agent Provocateur nebo Dior (z čehož je vidět, že se tematicky zrovna nevyhraňuje). Zásadní je fakt, že televizory bild 9 jsou zavěšeny na kovové konstrukci z profilů zlaté barvy a trojúhelníkového půdorysu. Ideálně tak vyniknou jak v rohu, tak na volném prostranství. Nutno dodat, že půdorys trojúhelníku krom nejlogičtějšího podlahového stojanu dodržují i ten stojí i ten nástěnný...

Absolutní jednoduchost tvarů hledá základy v Art Deco a Bauhausu, úžasný vizuální dojem podtrhuje i panel, který je se vším všudy tenký pouhých 7 mm. Při pohledu zepředu je pak téměř bezrámečkový, zadní stranu zakrývá moderně působící látka a to včetně prostorů pro kabely a konektory, čímž je znát, že si někdo dal velkou práci s tím, aby televizor působil dobře ze všech úhlů - ostatně to platí i pro bild.7 a bild.5.

Použitý OLED panel měl v testovaném vzorků velkorysých 65" a podporuje vše důležité - krom obligátního UHD / 4K rozlišení je to i standard HDR 10 a "víc sexy" verze Dolby Vision. Úžasně působivé je už pak spouštění - po zapnutí panel povyjede o kus vzhůru, aby odhalil skrytý soundbar u spodní hrany.

Panel bild.9 má pohledové úhly až 120 stupňů (možná se to zdá málo, ale jde o toleranci zhoršení o pouhých 20%, kdežto běžně se udává úhel vyšší, ale zato se zhoršením parametrů o cca 50-60%), reaguje na signál během 1 ms a využívá převzorkování všeho obsahu do UHD, plus používá technologii Image+ Active pro doladění obrazového materiálu.

Samozřejmostí jsou pak integrované služby ve standardu Loewe - ať už je to pevný disk, sloužící pro záznam a následný stream libovolného signálu, ať už jsou to video i hudební streamovací služby, všechno tu je. Loewe si své zákazníky hýčká a dává vám komfort mimo jiné i obrovskou mírou personalizace, která je však nesmírně nekomplikovaná - velkou devizou televizorů Loewe je jejich uživatelské rozhraní a těžko říct, zda to někdo umí lépe. Opírá se o základ systému Linux kvůli jeho stabilitě a důležitá je tu rychlost reakcí - v tom patří Loewe na úplnou špičku.

U modelu bild.7 jsme měli možnost pohlédnout na vpravdě gargantuovskou obrazovku s úhlopříčkou 77". To už je rozměr, který směle soupeří s proporcemi obrazu z pláten a projektorů. Také bild.7 se vyznačuje absolutní jednoduchostí, díky absenci výrazného podpůrného rámu je pak panel vlastně naprosto decentní - tenounké rámečky, nevelký soundbar v dolní části a jen relativně výrazné "oko" Loewe uprostřed. I tady platí, že elegance a modernost nejsou jen fasáda, ale i zadní strana či pohled z boku prošel zjevnou péčí, vše je krásně organizované, logické, čisté a propracované.

Panel ve vskutku obří velikosti je také OLED a využívá v podstatě úplně stejných technologií - UHD / 4K, Dolby Vision, HDR 10, všechny možné i nemožné kodeky, streamování lokální i internetové, nahrávání, skvostné uživatelské rozhraní... Z konektorů tu je snad také vše od čtyř HDMI, přes dvě CI, tři USB až po možnost přes redukci zapojit i SCART či komponentní video, kompozitní, S-VHS... - prostě všechno, tak jako na všech současných Loewe.

Ani v teorii nejjednodušší Loewe bild.5 nepůsobila vedle svých honosných sourozenců nikterak upozaděným dojmem. Tvary jsou snad o něco jednodušší, alespoň když tedy televizor nestojí na dedikovaném "malířském stojanu", na kterém mu to moc sluší - přesto je to stále Loewe. Tenký rámeček jen jako kdyby uvozoval obraz v prostoru, dole mrká typické oko a soundbar skrytý za látkou barevnosti "pepř a sůl" také nijak v praxi neruší.

A opět - OLED panel umí vše, co jste se mohli dočíst výše, uživatelské rozhraní vlastně také umí všechno, co jste se mohli dočíst výše... Drobně se samozřejmě liší konektivita, ale i tady jsou to rozdíly naprosto minimální a v praktickém životě nedůležité.

Loewe televizory lze usadit typicky na populární tyč mezi strop a podlahu (což vypadá velmi pěkně), i řada 5 nabízí motoricky ovládaný otočný podlahový stojan. Stejný komfort a volnost jako u stojanů nabízí i v TV integrované kodeky - nepotřebujete tak nutně A/V receiver, protože Dolby Digital i DTS kodeky jsou od úrovně bild.4 ve standardu. U komfortu se lze zastavit i s "multiroom" funkcemi typu přehrávání videa na interním pevném disku na jiném televizoru Loewe na stejné síti.

Do budoucna je pak potěšující možnost vyměnit v televizoru celou desku s elektronikou, čímž vlastně zůstane design, ale uvnitř dostanete kompletně nové řešení s aktuálními technologiemi.

Všechny tři televizory jsme měli možnost porovnávat v pražském studio BaSys.net v areálu Sykora Home ve Vysočanech. Zdrojem signálu byl Pioneer BDP-LX88. A ozvučení, samozřejmě, vyřešil buď integrovaný soundbar, nebo u 7.77 systém klang 5 od Loewe, připojený kompletně bez drátů (my jsme slyšeli 2.1, ale možnosti jsou i 3.1, 4.0, 5.0, 5.1 či i 5.2).

Ať už šlo o tmavé scény na Blu-ray "Prométheus" nebo kontrastní průlet vesmírem v UHD verzi "Elysia", černá byla vždy velmi pěkně podaná - inu, v dnešním světě je OLED panel zvláště této úrovně prostě jedno z nejlepších řešení, která si můžete pořídit. Líbila se nám sytost, její "černost" a také podání gradientů v stínech, žádné mapy, žádná nejistota - moc hezky se na to kouká. Když všechny tři televizory nastavíte na stejné základní tovární nastavení, zjistíte, že jsou podáním barev, ostrostí i celkovým charakterem úplně identické.

Imponující je celková ostrost, která ukáže kvalitu vstupního materiálu - cokoliv ve 4K rozlišení je jednoduše fascinující, prokreslení obrazu je prvotřídní a přitom (na rozdíl od leckterých ne o moc levnějších produtků mainstreamových značek) necítíte žádné násilí, žádný efekt. Zaostření je fantastické, máte-li 4K obraz, skvělé na dobrých Blu-ray discích a ještě koukatelné na dobrých DVD - jakmile ale pustíte klasický SD televizní signál, který je u nás pořád ještě víceméně standardem, ani sebelepší upscaling vás nezachrání. Ale zase - díky tomu, že obraz není pocitově zdůrazňovaný a přeostřený, nevytahují Loewe televizory ani ty nehezké artefakty tolik jako většina konkurentů.

Koukali jsme chvíli i na 4K vzorek záznamu fotbalového zápasu, abychom se přesvědčili, jak panely ve všech třech modelech pracují s pohybem. V běžném světě nelze panelům nic vyčítat, jejich software pracuje dobře a i když extrémně rychlý obraz není úplně dokonalý (ale to prostě není na žádné moderní televizi), v 99% případů budete spokojeni.

Působivý demo záznam s HDR obrazem ukázal na úchvatnou sytost barev a na parádní dynamiku obrazu, je to až pohádkově krásné podání. Je pravda, že demonstrační videa jsou udělaná na to, aby vám vyrazila dech, ale nutno říct, že právě tohle, které jsme už viděli na lecjaké UHD televizi, vypadalo nejpůsobivěji právě na velkých Loewe.

Celkově v sobě mají Loewe bild tak trochu jiný, tak trochu "nekomerční" charakter obrazu, který se nesnaží být ani příliš ostrý, ani příliš barevný, ale přitom není nudný - snad by se dalo říct, že je v podstatě pursitický. Tak či tak, že v Loewe ví co dělají dokazuje i to, že napříč různými úhlopříčkami a modelovými řadami zůstává obraz při stejných nastaveních na 99% identický na všech z nich. Přidejte k tomu i výbavu "pro dospělé", tedy bez záplav aplikací a lifestylových funkcí, naopak s věcmi jako je nahrávání, předávání obrazu v ekosystému Loewe a podtrhněte to fantastickým designem a zpracováním, které řadí Loewe bild do první ligy. Pokud tak hledáte opravdu prémiový zobrazovač se skutečně high-endových obrazem, který cílí na realističnost a dobrý pocit konzumenta, pak jsou Loewe jednou ze špičkových voleb současného světa - a přitom cenou se nachází v průměru jen nedaleko úrovně mainstreamových značek. Loewe bild jsou prostě jednoznačně fantastické televize...

Kč 449 000,- - bild.7 77"

Kč 287 000,- - bild.9 65"

Kč 113 000,- - bild.5 55" (stojan + soundbar)

KLADY

+ nádherný design

+ špičkové zpracování

+ vyladěný, rychlý a čistý software

+ výjimečně ostrý a přirozený UHD obraz

+ věrnost barev

ZÁPORY

- někomu by možná mohly scházet nějaké aplikace (stačí připojit nějaké mediální centrum)

PRODÁVÁ: BaSys CS | www.basys.cz | www.loewe.cz