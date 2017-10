Polk Audio T50 + T30 + T15 + Denon AVR-X1400H

Americkou značku Polk Audio založila v jedné marylandské garáži v roce 1972 trojice přátel z John Hopkins University - Sandy Gross, George Klopfer a hlavně Matt Polk. Za těch 45 uplynulých let se mnohé změnilo; z garážové firmičky se stala globální značka a ve své domovské zemi jedna z nejprodávanějších. Od svého založení pak cílí na dostupnost a férovou cenu za férovou kvalitu.

Základem firemního katalogu jsou modely série T, určené primárně pro domácí kino. Měli jsme možnost vyzkoušet z této sady postavený set 5.0 (respektive i 5.1), doplněný adekvátním A/V receiverem Denon AVR-X1400H, kterýžto výrobce patří do stejné skupiny jako právě Polk Audio.

O přední kanály se staraly sloupky T50, v zásadě jednoduše střižený model s kompaktními rozměry, decentním designem a adekvátním zpracováním. T50 měří na výšku necelých 93 cm, do šířky 23,5 cm a 22,2 cm pak do hloubky - zhruba 9 kg hmoty samotné uzavřené ozvučnice je pak o kousíček menší všemi směry, neb skříň z MDF desek stojí na malé základně.

Přední stěna je matná, zbytek skříně pokrývá černý vinyl s imitací dřevěného dekoru. Vpředu najdete čtveřici reproduktorů, vzadu pak vaničku s jedním párem terminálů (šroubovacích a lepší úrovně, než bývá v této ceně zvykem).

Výškám je vyhrazená kopulka o průměru 2,5 cm z měkké látky, vsazená do mělkého zvukovodu. Středy a basy řeší jedna 16,5 cm široká membrána z blíže nespecifikovaného kompozitu. Další dva stejně široké reproduktory jsou pasivní zářiče. Měniče (ve všech modelech) používají firemní technologii Dynamic Balance - jde vlastně o vrstvení materiálu v membráně, které snižuje její deformace.

Výrobce udává frekvenční rozsah 40 - 30 000 Hz (-3 dB), impedaci 8 ohm a citlivost 90 dB / W / m.

Regálový model T15 patří mezi ty menší reprosoustavy. Jsou co do výrobních a povrchových materiálů pojaté stejně jako sloupek, s rozměry 27 x 16,5 x 18 cm (v x š x h) a váhou jen pár kilo se přímo nabízí jejich zavěšení na zeď za pomoci připraveného otvoru v zadní stěně nad vaničkou s terminály.

Výšky řeší kalota o průměru necelých 2 cm z kombinace hedvábí a polymerového kompozitu, kónus středobasu má průměr 13,3 cm a je vyrobený z polymerového kompozitu. Středobas je lehce vyosený a vedle něj se vešel dopředu ještě malý bassreflexový otvor.

Frekvenční rozsah 65 - 20 000 Hz (-3 dB), impedance 8 ohm a citlivost 89 dB / W / m jsou v dané cenové hladině nečekaně pozitivní.

Pro střední kanál určená reprosoustava T30 zapadá dobrou svou vizuální podobou i pojetím do kontextu již probraných modelů. Poměrně úzká ozvučnice měří 48 cm na šířku, 16,5 cm na výšku a 21,5 cm do hloubky, vpředu jsou dva středobasy (13,3 cm) a mezi nimi kopulka tweeteru (2,5 cm), vzadu úzký výdech bassreflexu a vanička s jedním párem terminálů.

Frekvenční rozsah 82 - 20 000 Hz (-3 dB) pro hlasové pásmo stačí, citlivost 90 dB / W / m a impedance 8 ohm nijak nevybočují z mezí dobrých mravů.

Všem reprosoustavám je vlastní spíše jednoduchý design, díky čemuž vypadají lépe s krycí mřížkou spíše než bez ní.

Firemní doporučení na elektroniku zní pak na Denon AVR-X1400H, nový model ze základních pater firemního katalogu - estetika zapadá do firemní linie, vedle mohutného středového bloku displeje, tlačítek a dalších prvků "rychlé konektivity" jsou tu dva klasické otočné prvky. Levý volič určuje aktivní vstup, pravý prvek řeší hlasitost. Jednoduchost sama, přitom design decentní a elegantní, jak to Denon umí.

S rozměry 43,4 x 33,9 x 15,1 cm (š x h x v) a váhou 8,5 kg receiver ničím nevybočuje ze standardů své kategorie. Na zadní straně najdete vše co si můžete za dané peníze přát - dvě antény pro bezdrátové připojení do sítě, 5 HDMI vstupů, jeden výstup s podporou 4K / HDCP 2.2, dva páry analogových cinchů, dva výstupy pro subwoofer a nakonec dva optické digitální vstupy. Ethernerový konektor, AM i FM anténa nebo dva kompozitní video vstupy (a jeden výstup) tvoří solidní a dostatečnou výbavu. U spodní hrany najdete 7 párů reproduktorových terminálů.

Receiver zvládne většinu Dolby Digital i DTS formátů, má samozřejmě klasickou Audyssey kalibraci včetně dynamického ovládání hlasitosti. Vzhledem k sedmi odděleným koncovým zesilovačům lze přední pár reprosoustav v případě zájmu přepnout na bi-amp, výkon 80 Wattů ve třídě A/B do 8 ohm (při zatížení 2 kanálů) je tak akorát.

Výhodou modelu AVR-X1400H je - po vzoru nových modelů Denon - integrovaná jedna zóna multiroom systému HEOS. Tím můžete položit bez dalších nákladů základy domácího ozvučení napříč všemi místnostmi - je jedno, zda zvolíte "více hi-fi" řešení pomocí HEOS Amp či Link nebo ozvučení menších zákoutí nějakou "samohrajkou" od maličkého repráčku HEOS 1 HS2 až po velký HEOS 7 HS2.

Celý set jsem po prvotním poslouchání doplnili ještě subwooferem Polk PSW 111, který lze pro účely domácího kina doporučit od takových 18 m2. Zdrojem signálu byl Blu-ray přehrávač Denon DBT-3313UD. Použitá kabeláž byla výhradně z katalogu InAkustik.

Vlastně bylo až překvapivé, co relativně jednoduše stavěné reprosoustavy snesou a co si nechají líbit - pusťte si scénu z Blu-ray disku "Prométheus", kde pozemská loď jako projektil sestřelí tu mimozemskou, je tu plno kovového trhání, výbuchů, ran o zem, křiku a skřípání a budete velmi překvapení, že můžete otáčet hlasitost až na limit toho, co vydrží vaše uši a přesto nemáte pocit, že sestava od Polk nějak kouše či se stává jedovatou - to je na tuhle cenovou hladinu mimořádně příjemná vlastnost.

Pokud v dramatických scénách v tunelech ze stejného filmu něco přeci jen maličko chybí, je to u hudebního podkresu hutnost v těch úplně nejnižších oktávách, dodávající takový ten fyzický pocit tlaku - pokud máte menší prostory, tak to spíše zase tolik nepocítíte, ve větších už ale nelze nedoporučit subwoofer (a proč ne zrovna PSW 111 ze stejné stáje, který ladí se zbytkem sestavy svým charakterem).

Výtečně čistý, byť jaksi jednodušší a maličko možná tenčí je podání hlasů - centr je na ně nicméně dobře dimenzovaný a za dané peníze jen stěží můžete žádat o něco víc; hlas je srozumitelný právě i díky lehounce světlejšímu vyvážení a i když je přímější a jadrnější, spíše než jemnější, hlasy mají energii a díky kalibraci se nikdy neztrácí.

Stejně tak vlastně světlejší vyvážení s tendencí k akcentaci výšek nevadí, protože AVR Denon provede solidní kalibraci a i případnou tendenci k trochu moc přímým a trochu moc výrazným výškám prostě vykompenzuje, takže zvuk je velmi čistý, velmi přímý, velmi energický a výbušný, až je to překvapující.

I na 5.1 stopě na hudebním Blu-ray uskupení Jineat "Mira" bylo dobře cítit, že pokud reprosoustav do místnosti poskládáte alespoň trochu vhodně a zkalibrujete, ani zadní satelity nejsou jen tak "přibrukující", ale normálně jejich zvuk vnímáte a máte díky tomu ten žádaný pocit obklopení zvukem - kompaktní regálovky vás zezadu samozřejmě "neofouknou", ale vokální pásmo zvládají rozumně a všelijaké ruchy, šumy a šustot také už poměrně čitelně prezentují, což je s ohledem na cenovou kategorii až lehce neuvěřitelné (samotné stojí 4 000,- Kč).

Na samotnou dvoukanálovou hudbu pak set Polk Audio řady T funguje v rámci své cenové hladiny obstojně - zejména s použitím příplatkového subwooferu je frekvenční spektrum zastoupené v dostatečně širokém pásmu, díky kalibraci pak necítíte nepříjemné hrany a vnímáte hlavně celkové naladění hlavně na čitelnost a čistotu, takže si užijete i (ne úplně plný, pochopitelně) kontrabas Charlieho Hadena v "Prism" ("American Dreams" | 2002 | Verve | 064 096-2), tak rockového Gabriela v "Signal to noise" ("Miss" | 2003 | Realworld | 07243 595237 2 9), tak třeba komorní Zaz v "Dans Ma rue" ("Cabasse La Collection" | 2011 | SONY | 88691918262) - zvuk to není úplně sofistikovaný a jemný, ale je čistý, jednoduchý a není nepříjemný. Má čitelnost a má energii, za dané peníze mu tak nelze nic vyčítat, ničím neuráží, dokonce si troufneme říct, že vás po každém zapnutí příjemně potěší, že to není efektní koule, ale klidná, čitelná prezentace, zřetelně odlišná od mainstremového zvuku většiny podobně drahých řešení.

Sestava předních sloupků Polk Audio T50, zadních regálovek T15, centru T30 a A/V receiveru Denon AVR-1400H nás na papíře před poslechem vlastně ničím nezaujala, ale jakmile jsme shlédli něco filmů a poslechli něco muziky, náš dojem se značně změnil. Všechny reprosoustavy jsou možná jednoduše udělané, ale jednoduše v dobrém slova smyslu, v rámci cenové hladiny nelze mít připomínek. Zvukem pak jsou rozhodně nad běžné standardy své třídy - jejich přednes sice možná nemá ty nejhutnější basy, ale to je vyváženo čistým, čitelným, nepřehnaným a energickým zvukem, který má dost šťávy a páry, aby ustál filmové efekty a aby nebyl problém poslouchat i dvoukanálovou hudbu. Pokud tak hledáte levné domácí řešení 5.0, kombinace zmíněných reprosoustav a rozumného A/V receiveru v tomto balíčku je hodně lákavé sousto - pokud dovolíte parafrázovat známé rčení, je to "za málo peněz hodně filmových zážitků".

Kč 24 990,- - kompletní set

Kč 7 490,- - doporučený subwoofer PSW 111

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/sety-reprosoustav/1499-polk-audio-t50-t30-t15-denon-avr-x1400h#sigProId4767cefa0f View the embedded image gallery online at:

KLADY

+ za cenu "supermarketových" setů jednodušší, ale solidní zvuk

+ snesou (po kalibraci) i docela vysokou hlasitost

+ decentní design

+ akcent čistoty před efektem

ZÁPORY

- pro fyzicky citelnější zvuk se rozhodně bude hodit subwoofer

PRODÁVÁ: Eurostar Ostrava | www.eurostar-ostrava.cz