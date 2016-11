QUAD ESL-2912

Elektrostatické reprosoustavy jsou neobvyklou koncepcí a je jen velmi málo výrobců, kteří dodnes jdou touto cestou - jedním z takových vytrvalců a patrně jediným, kdo doopravdy smysluplně zvládl sériovou výrobu elektrostatů (nepočítáme-li hybridní Martin Logan), je původem britský Quad, neméně dobře známý i svými elektronkovými kouzelnými zesilovači.

Ačkoliv firma Quad je již dlouhou dobou součástí koncernu IAG spolu s Wharfedale, Luxman, Mission, Audiolab nebo Castle, zůstává stále dosti svébytným výrobcem a právě plnorozsahové elektrostaty ESL-2912 to výborně dokazují. Navazují na dlouhou tradici elektrostatů, začínajících u ESL-57 z roku 1957 (byť tehdy ještě Quad připomínaly spíše elektrický přímotop) a s výjimkou cenově poněkud jinam posazeného top modelu Martin Logan jsou to patrně jediné v podstatě plnorozsahové reprosoustavy tohoto typu na světě.

Nevýhodou jejich pojetí jsou rozměry - ESL-2912 jsou velké, respektive jsou hlavně široké a tím extrémně nápadné. Na výšku vyrostly do 147 cm, na šířku mají 69 cm a hloubka 38 cm platí pro základnu, samotný panel se skrývá v "ozvučnici" hluboké jen něco kolem 15 cm (ta je k základně ještě připevněna aretační tyčí, udržující záklon přesně tři stupně). Rozměry a váhu 44 kg vizuálně alespoň trošku kompenzuje fakt, že celá velká plocha přední a zadní části krytu panelů je pokrytá černou látkou, jen boky, vršek a základna jsou vyvedeny v jiném provedení. Boky v matné černi, vršek a základna ve velmi pěkné dřevěné dýze.

V základně na čtyřech nastavitelných odhmotňovacích nožkách pak najdete jednak reproterminály, jednak napájecí zásuvku s vypínací kolébkou, to vše pod lehounce nepraktickým úhlem, který by mohl komplikovat použití kabelů s mohutnými koncovkami.

Celkové zpracování je vlastně velmi hezké, spoje jsou pěkně slícované, materiály zvolené adekvátně cenové třídě a pokud přenesete jaksi nemoderní a technické stránce věci podřízenou estetiku, nebude si nač stěžovat.

Technologie za ESL-2912 je vlastně v principu poměrně jednoduchá - za krycí látkou se v základním hliníkovém rámu nachází vpředu a vzadu mohutné měděné statory s ultra vysokým napětím 5 kV s mnoha perforacemi a mezi nimi je natažena mylarová fólie s tloušťkou zhruba 10x menší, než má lidský vlas - už to jasně napovídá o tom, že její hmotnost je v podstatě zanedbatelná (Quad říká, že se hmotností blíží plus mínus vzduchu, kterého se dotýká). Je dobré říct, že tu není jen jediná fólie / panel, ale je tu několik pruhů, obdoba pásem u klasických dynamických reprosoustav. Jedinou nevýhodou kmitání fólie mezi statory je to, že při vysokých hlasitostech může membrána dojít až příliš blízko statoru a reprodukce se tak přeruší; u modelu ESL-2912 tomu výrobce zabraňuje blíže nespecifikovanými izolačními nástřiky.

Elektronika napájecího zdroje v podstavci má precizně symetricky rozložené komponenty na deskách plošných spojů, použity jsou odpory Vishay a kondenzátory Murata, protože byť nejsou v signálové cestě, dle výrobce pomáhají udržovat stabilnější napětí, výsledkem čehož je přesnější kmitání.

Quad ESL-2912 jsou poměrně náročné na volbu partnerů - zejména je to kvůli nižší citlivosti 1,5 mbar / V / m (což je zhruba ekvivalent 86 dB / 2,83 V / m), ale také variabilní impedanci 4 - 20 Ohm. Pokud je však udržíte pod kontrolou, umí v toleranci -6 dB nabídnout frekvenční odpověď v rozsahu 32 - 21 000 Hz, v běžné místnosti prý dokonce jdou až na 28 Hz.

Poslouchalo se na i výrobcem doporučovaném setu Quad Artera Play a Quad Artera Stereo. Propojovací i reproduktorové kabely pocházely z katalogu QED a napájení filtroval Furman z Elite série.

Díky velké ploše basové části membrány se elektrostaty nebojí ani hlubokých tónů, navíc umí rozhýbat velkou porci vzduchu. Snad jen ty úplně nejhlubší polohy nástrojů jako jsou varhany leží mimo schopnosti ESL-2912 z pohledu realistické váhy a objemu, kontrabas Charlieho Hadena ve "Spiritual" ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) byl ale příjemně přesvědčivý. Líbilo se nám, jak reprosoustavy vystihly velkou plochu korpusu nástroje. Když otočíte hlasitost hodně doprava, začínají elektrostaty ztrácet svou konkrétnost, jinak jsou ale skvělé - tóny byly kulaté a příjemně měkké, kontury velmi solidní a oddělení tónů skvělé díky celkově velmi rychlému zvuku. Nejde o zvuk suchý a striktní, spíše nabitý energií a o ždibec vřelejší.

Střední pásmo těží zejména z talentu elektrostatů hrát s úchvatnou transparentností, lehkostí a čistotou. Lehounká membrána mezi silnými magnety kmitá s fantastickou přesností, dokáže se okamžitě zastavit (nepřeženete-li tedy hlasitost) a díky tomu třeba v "Eat the sun, part I" Oskara Rózsy ("Under My Spell" | 2009 | Pavián Records | PM0042-2) zní nástroje i vokály úžasně lehce a uvolněně, hlas byl až hypnoticky zaostřený a předsazený před reprosoustavami a hlavně - všude je cítit vzduch, vzduch, vzduch a vzduch; hudba i hlasy jednoduše přichází odevšud, tak jako v reálném prostoru při reálném koncertu. Quad sice nenabízí krom vokálů takovou tu monitorově soustředěnou konkrétnost, ale zato přirozenou sytost, konkrétnost a plasticitu, díky kterýmžto vlastnostem se vše poskládá do "normálního" přednesu.

Zatímco páskové tweetery jsou známé ve většině případů svou lehkostí, ale také rychle se vytrácející energií, nesrovnatelně větší plocha ESL-2912 podobným charakterem netrpí. Vibrafon v "Ralph´s New Blues" od The Modern Jazz Quartet ("Concorde" | 2008 | Prestige | 0888072306530) sice v úplně nejvyšších polohách také začíná být trochu éteričtější a mohl by být průraznější, ale činely a většina rozsahu vibrafonu jsou jednoduše skvělé - tóny jsou nadprůměrně znělé, konkrétní, skvěle oddělené a činel má jasnou strukturu, už je jasně cítit, jak tón proniká rozměrnou kovovou plochou. Vysoká rychlost a transparentnost také udrží skvěle čitelný dozvuk.

Čistota a jistota přednesu elektrostatických panelů svádí k otáčení hlasitosti na stále vyšší a vyšší úrovně, ale když pak přijde třeba na orchestrálně monumentální "Velkou bránu kyjevskou" od Mussorgského ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901), vycítíte limity. Jednak elektrostaty ze svého konstrukčního principu nemohou hrát tak extrémně nahlas jako reprosoustavy dynamické, jednak jim extra hlasitý přednes ani nesluší. A hlavně - není potřeba, protože transparentnost a výjimečně dobré prokreslení při běžných hlasitostech vás snadno vtáhnou do hudebního dění. Na těchto hlasitostech pak ale Quad zní sebejistě, živě, hodně plně a energicky. Panely umí také rozhýbat masu vzduchu a dát pocit fyzického impulsu, jdou za signálem úžasně snadno, bez pocitu nutnosti překonávat fyzickou hmotu, jak to občas cítíte u dynamických měničů. Výtečně ESL-2912 udržely hudbu pod kontrolou, vše zůstávalo zorganizované a se zřetelnou, výbornou mikrodynamikou.

Rozlišení je opět díky schopnosti membrány s výtečnou precizností reagovat na příchozí signál prostě skvělé - v dané cenové kategorii patří na špičku. Zejména u obsazením jednodušších skladeb nádherná vzdušnost, transparentnost a informativnost až bere dech - třeba u zpěvu Benediktýnů z kláštera Santo Domingo de Silos v "Puer natus est nobis" ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725) je už naprosto zřetelné množství zpěváků a už začíná být i dobře vnímatelná jejich separace a odlišnost jednotlivých vokálů. Slyšitelné jsou tady i jemné nádechy, zašumění v prostoru, reprodukce prostě budí dojem "jsem tu".

Velikost reprosoustav má své výhody i nevýhody - tou pozitivní stránkou je možnost poslouchat z téměř libovolné výšky, nemusíte se trápit hledáním optimální výšky posedu. Trochu nevýhodou je pak citlivost na umístění v prostoru; díky zadnímu odrazu se sice hudba v "Toujours" od Sabiny ("Collected_01" | 2015 | Naim | naimcd215) odehrávala v hloubce za panely a byla zcela prostá vazby na ozvučnice (jinými slovy byla prostě v prostoru), bylo nicméně i tak cítit, že Quad si zaslouží ještě podstatně více místa a ještě umí rozkvést - mají nicméně větší nároky, než klasické ozvučnice s dynamickými měniči. Opět je nutno říct, že přednes je dobře zorganizovaný a přehledný díky velmi solidní přesnosti.

Ani na okamžik se pak Quad ESL-2912 nenoří do strohosti a techničnosti; dokonce i atmosféra v rockové "The bravery of being out of range" od Rogera Waterse ("Amused to death" | 1992 | Columbia | 468761 2) byla sytá a bohatá, hudba měla drajv a šmrnc. Na elektrostatický zvuk se snadno zvyká, v zásadě neschází vůbec nic, byť oproti běžným dynamickým měničům možná schází trošičku hutnosti a pružnosti v basech, což ovšem zase vynahrazuje čitelnost a přirozenost výšek a středů.

Plnorozsahové elektrostaty Quad ESL-2912 jsou unikátní, o tom žádná. Svou velikostí, svým designem, ale i svou mírnou specifičností a určitými nároky. Jednak jsou poněkud náročnější na rozehrání a upřímně řečeno hrají optimálně s firemní elektronikou Quad a nejsou úplně snadné na sladění. Stejně tak si zaslouží dost místa kolem sebe - ne že by ho nutně potřebovaly, ale pak teprve předvedou velkou a hlubokou hudební scénu. A do třetice jistých specifik je dobré zmínit to, že nejsou na ohlušující hraní - sedí jim řekněme středí úroveň přednesu. Tam jsou ESL-2919 nádherně čitelné, detailní, výjimečně vzdušné a jasné a solidně dynamické. A právě tam, za optimálních podmínek, dostanete zvuk, který se snadno poslouchá a který je "bezozvučnicový", což je velmi, velmi příjemné. Quad ESL-2912 tak nejsou pro každého, ale co do transparentnosti, detailnosti, konkrétnosti a přirozenosti jsou ve své cenové třídě hodně talentovanými reprezentanty.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m zhruba v polovině výšky reprosoustav, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 25 metrů čtverečních. Prostor je standardně zatlumen nábytkem a kobercem, ovšem bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 300 Hz a výše, v pásmu 10 – 300 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na poslechové sestavě s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Vzhledem k relativní blízkosti zadní zdi a vyzařování dozadu bylo cítit, že ESL-2912 mají přebytek basu, vypovídá o tom ostatně i naměřený graf - od cca 70 do 6 000 Hz je ale průběh rozumně vyrovnaný (+/- 3 dB), jakkoliv to rozhodně není ideál studiové plochosti. Rychlý pád výšek pak odpovídá víceméně tomu, co můžeme změřit na většině reprosoustav, kde výšky nehraje klasický dynamický reproduktor.

Naměřené hodnoty u křivky impedance napovídají hodně o tom, že byste rozhodně měli velmi pečlivě vážit, co ke Quad připojíte. V kritické části spektra od 20 do 60 Hz padá impedance dokonce spíše až na 2 - 3 Ohmy, kam se vrací někde kolem 8 - 9 kHz. Jinak je křivka prostá jakýchkoliv nepravostí, stabilitu zesilovače ale nepodceňte, jinak si totiž příliš nezahrajete.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ +/- ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 319 990,-

KLADY

+ volný "bezozvučnicový" a vzdušný zvuk

+ čistý, živý přednes se solidní dynamikou

+ dobře čitelné

+ pevný, jistý zvuk s výbornou kontrolou

ZÁPORY

- limitace v hlasitosti

- dosti náročné na prostor

PRODÁVÁ: Horn | www.horn.eu