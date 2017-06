Elfton Vegas

Sídlo mladé české one-man-show Elfton objevíte v Černošicích u Prahy, kde neméně mladý konstruktér Jan Ott rozvíjí své nápady v prostředí klasické prvorepublikové vily a až goticky působící zahrady, kde pozvolna roste nová poslechovka. Snad i takové dnes již atypické prostředí vede k finální podobě jeho výrobků, kterým aktuálně vévodí sloup (chce se říct skříň...) s názvem Vegas (těžko říct, zda jde o odkaz na Las Vegas, nebo na klid a harmonii rozkvetlých luk, neb "vegas" ve španělštině znamená "louka").

Tak i tak, Elfton Vegas jsou reprosoustavy, ze kterých pocit dávných časů přímo tryská, ostatně stejně jako z menšího a staršího modelu Magion. Snad za to může ten kvádrovitý tvar ozvučnice, snad čtyři mohutné antivibrační gumové nohy, díky nimž je skříň v lehkém záklonu nebo je to snad černý lesk přední stěny "vstrčené" do korpusu. Nebo to snad mohou být i čtyři pod sebou srovnané měniče, kdo ví. Starosvětský dojem každopádně Vegas vzbudit umí a jak dokazují zejména mnohé britské značky, pořád je "v kurzu".

Přestože vlastně až jednoduše načrtnutý vzhled způsobuje, že reprosoustavy působí velmi robustně, nejsou to žádní obři - s výškou 112 cm, šířkou 42 cm a hloubkou 39 cm jsou ještě poměrně skladné. O bytelnosti konstrukce převážně z masivu dobře vypovídá váha 54 kg. Respektive takto - horní, spodní a boční stěny jsou z masivní americké třešně o tloušťce 2,6 cm, přední stěnu tvoří sendvič z několik druhů dřeva o celkové tloušťce 3,7 cm a zadní stěna má tloušťku 2,5 cm, přičemž materiálem je březová překližka z Pobaltí, pokrytá adekvátním dýhováním. Bytelnost podporují další výztuhy a pokrytí vnitřních stěn těžkou antirezonanční fólií. Povrch je pak všude ošetřen solidním, velmi hlubokým lakem a hrany jsou zaoblené pro minimalizaci nežádoucích odrazů.

Jak už bylo řečeno, přední stěně dominuje "sněhulák" ze čtveřice reproduktorů, zadní strana je pak velmi jednoduchá a hostí destičku s dvěma páry terminálů a trojicí kruhových výdechů s tlumením. Jde o laděný aperiodický systém, který by dle slov výrobce měl vhodně kombinovat výhody bassreflexových a uzavřených ozvučnic s minimalizací nevýhod. Cílem je umožnit umístění reprosoustav i do menších prostor a zejména pak blízko zdem. Aperiodické tlumení nabízí také lineárnější průběh impedanční křivky v basové části, což by pak mělo dále usnadnit řízení zesilovačem.

Osazení čtyř reproduktorů odpovídá čtyřpásmové koncepci (nebo chcete-li třípásmové doplněné o super tweeter), jejímž konstrukčním cílem bylo prý dosažení co největšího objemu a co největší plochy membrán a tedy i proporcí zvuku. Úplně nahoře se nachází super tweeter, měkká hedvábná kopulka o průměru 1,3 cm s neodymovým magnetem, pod ní je klasický vysokotónový měnič, kopulka stejné koncepce se stejným neodymovým systémem, jen s průměrem 3,5 cm. O středy a částečně o basy se stará poměrně velký reproduktor s papírovou membránou o průměru 22 cm, vyztuženou vlákny papyru, v jejímž středu se nachází trn fázového nástavce. Tónům nejnižším je pak vyhrazena velká membrána o průměru 34,6 cm, vyrobená z papíru a usazená na robustním závěsu, poháněná pak dvojitým magnetickým systémem. Reproduktory mají každý vyhrazenu svou vlastní komoru.

Výrobce si zakládá na použití vynikajících součástek zejména ve výhybce - tam najdete voskové páskové cívky od Jantzen, kondenzátory Mundorf Evo Oil a Jantzen Superior Z (zde Elfton nabízí upgrade, který jsme poslouchali, výměnou za kondenzátory Mundorf Evo Silver Gold Oil a Jantzen Alumen Z-Cap). Výhybka dělí pásma na hranicích 150, 2 000 a 12 000 Hz (poslední verze posunula dělící kmitočet z 3 300 právě na 2 000 Hz). Vnitřní kabeláž je z postříbřené mědi v teflonové izolaci, pájená pájkou s příměsí stříbra. Výhybka není řešena plošnými spoji, ale přímým propojením součástek, které jsou od sebe fyzicky vzdálené, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování.

Elfton Vegas patří k velmi citlivým, s hodnotou 91 dB / 2,83 V / m by je neměl být problém rozehrávat, zvláště vezmeme-li v potaz jejich jmenovitou impedanci 4 ohmy. Neskromně působí údaj o frekvenční odezvě 28 - 25 000 Hz (byť bez specifikace tolerančního pásma).

Reprosoustavy jsme poslouchali v již zmíněné černošické lokalitě, v poslechové místnosti spíše živější, ale "doladěné" opravdu velmi vysokými stropy či obrovskými plochami knihoven. Partnerem jim v jednom z poslechů byla i základní sada elektroniky Teac Esoteric (SACD K-07x, předzesilovač C-03XS a koncový stupeň S-03), při závěrečném poslechu pak hlavně D/A převodník Audio-gd NOS19, předzesilovač Audio-gd C2, lampový zesilovač Line Magnetic LM-508IA a to vše vždy propojeno kabeláží ZenSati Authentica.

Nejspodnější frekvence v Hadenově "Spiritual" ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) byly objemově velmi akurátní, poměrově velmi přirozeně zastoupené a nepřehnané i v jakémkoliv jiném smyslu - pocitově umí Vegas brouknout a nebojí se jít do hloubky, zjevně se snaží o co nejlepší čitelnost spíše než o veliký objem a důraz basů. Brnknutí ale provází citelný impuls, ne nervózně napružený, spíše již pěkně příjemně kulatý a nenásilný. Takový, tedy klidný a nenásilný, je bas obecně, nedere se kupředu, plyne a zní s jistotou a nadhledem. Pro milovníky mohutné váhy asi bude trocha hutnosti chybět, stejně jako možná nejsou Vegas vhodné jako centrum domácího kina díky menší výbušnosti, ale kontury kontrabasu byly velice pečlivě vykreslené a nutno říci, že jeho "dřevěnost" byla hezky vystižená.

Minimálně na svou kategorii jsou Elfton Vegas výtečné také co se týče srozumitelnosti lidských hlasů, asi by se dalo říci, že jde o jeden z jejich klíčových kladů. Benediktýnům z kláštera Santo Domingo de Silos bylo v "Puer natus est nobis" ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725) už velmi pěkně rozumět, bez pocitu nějakého přílišného tlaku a přílišného fokusu. Není to technicky krystalicko-transparentní přednes, ale uměřený, klidný a otevřený, dalo by se říci, velmi audiofilský a přirozeně transparentní přednes. Vokály byly trošičku hladší, zejména u syknutí v chladném kamenném prostoru bylo cítit lehoulince měkčí charakter, sloužící zase ale jako dobrá prevence vůči (ne)kvalitě některých nahrávek. Už se tu ale dobře vydělilo echo v pozadí, podtrhující dojem vokálů ve skutečném velkém chrámovém prostoru, bylo to lehké a hlasy přitom nepostrádaly "tělesnost" a hmotu.

Snad i díky zdvojené výškové sekci byly nejvyšší tóny činelu a vibrafonu v "Concorde" ze stejnojmenné desky The Modern Jazz Quartet (2008 | Prestige | 0888072306530) pěkně neupejpavé, syté, barevné a jasné. Přednes je zřetelně plnější a "hmotnější", než bývá obecně zvykem, ale výšek není objemově přehnaně moc - jen se nebojí vykročit kupředu. Výtečná tak byla znělost vibrafonu, delikátní a vlastně velmi tichá linka činelů byla vytažena krok kupředu a vlastně i díky tomu dobře čitelná - oba nástroje tak působí zřetelně a energicky, bez zrna a bez agrese. Výšky jsou skutečně velmi dobře vyvedené.

V rámci dané kategorie i nad ní patří dynamickými schopnostmi Vegas rozhodně k tomu lepšímu, co si můžete koupit - jde zejména o onen pocit "velké litráže" a velkého zvuku. Saint-Saënsovu "Danse Macabre" ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901) provázel také pocit umravněnosti, mírnosti a přitom nadhledu, opět veskrze takový ten audiofilský přístup k dramatu nahrávky - zejména s elektronikou Esoteric pak ale nescházel rozhodně ani důraz, ani makrodynamická jistota tak trochu podle vzoru "z velké skříně velký zvuk". Velmi dobré je, že Vegas jsou dynamicky živé i potichu, jdou snadno a ochotně za signálem, při běžných hlasitostech jim dynamicky není vzhledem k ceně vůbec co vytknout.

Ač Elfton Vegas nejsou výjimečně detailní (tedy s ohledem na svou cenovku), mají rozhodně velmi solidní kresbu a jak už byste v takovéto třídě čekali, informacemi nešetří - v čem je pak nutno je pochválit, to je velmi příjemná schopnost hudbu navrstvit a poskládat tak, že je čistá, konkrétní a čitelná. Třeba zdánlivě jednoduchá Rutterova "Nativity Carol" ("Reference Recordings First Sampling" | 1990 | Reference Rec. | RR-S1CD) rozkvétá spolu s tím, jak roste kvalita řetězce - na základním hi-fi slyšíte sbor, na ultimativním high-endu sbor v několika řadách, ambient kostela, dýchající varhanní linku kdesi vzadu, tu a tam vrznutí dřevěné lavice, tam zase šustění stránek a dokonce při ultra velkém soustředění i zvuky zvenčí kostela (!). To sice v použité sestavě slyšet nebylo, ale ve velice dobře zorganizované nahrávce je snadné se zorientovat a zejména vokály jsou velice pěkně podané, velké, proporčně realistické a i ono již zmíněné pozadí je již patrné.

U podání prostoru v "Besame Mucho" z "Late Night Show Pt. II" Lindy Sharrock a Wolfganga Puschniga bylo trošku cítit i limitace poslechového místa (konkrétně jistý pocit "váhy" vprostřed scény kvůli umístění velkého psacího stolu mezi bednami), nicméně spojitost byla bezproblémová, velikost nástrojů ve scéně byla větší, než je obvyklé a lokalizace rozhodně dobrá. Snad jen hloubka tu kvůli akustickým limitům prostoru nebyla úplně taková (což ale není problém beden), zvuk se soustředí na podání jednotlivých nástrojů, není to takový ten velmi vzdušný hologram, byť separace (chce se v této třídě říci "samozřejmě") linek je jistá a dobrá.

Titulní píseň Gilmourovy desky "Rattle that lock" (2015 | Columbia | 88875123262) byla lehce celkově měkčí, uvolněná, ale svižně rytmická, až tak trochu "plovoucí" (ve smyslu rytmu a plynulosti, ne v hanlivém slova smyslu...), dobře organizovaná a vlastně stále stejně podaná, ať už v tichnounkém šepotu či rockovém halasu. Je fakt, že zrovna koncertní "řvaní" není pro Vegas nejvhodnější; ne že by to reprosoustavy neustály, ale jejich příjemně kultivovaný a decentní charakter s tím jaksi ne úplně harmonizuje.

Elfton Vegas jsou odvážným krokem mladé značky směrem k "velkým bednám". A je to odvážný krok, který vůbec není špatný - byť je hodně "svůj". Optiku exteriéru si musíte posoudit sami, vymyká se velkou měrou dnešním trendům a standardům a vrací se mnohem spíše tři, čtyři či pět dekád nazpátek do zlatého věku rozkvětu zájmu o hi-fi. Provedení je pak rozhodně poctivé a jako celek rozhodně Elfton Vegas nepostrádají soulad, dynamiku, čistotu a hlavně disciplínu a organizovanost přednesu. Hrají snadno, hrají jasně a je to další z řady českých produktů, který si zaslouží uznání a z kterého je cítit seriózní snaha dát to nejlepší.

PS: Vegas by si patrně zasloužily "nálepku" na půl cesty mezi Doporučujeme a Reference, kdyby taková byla - to jen pro upřesnění...

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 30 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, velmi vysoké stropy, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav. Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny co nejdále od stěn.

Měli jsme příležitost měřit Elfton Vegas vícekrát v průběhu jejich vývoje, tato křivka naměřená po poslechu dobře odráží i celkový posun reprosoustav (a přesto ještě není finální). Mírné hrby na 55, 85, ale i 850 Hz budou do velké míry produktem sice velké, ale přeci jen živé a akusticky "přírodní" poslechové místnosti. Lehký setrvalý pokles nad úrovní 1 kHz pak celkem odpovídá uklidněnému projevu reprosoustav, byť na nedostatek výšek si rozhodně nelze při poslechu stěžovat. Reálný nástup reprodukce je kolem 30 Hz, sluší se doplnit, že zcela naplno to bude zhruba o 10 Hz výše, byť i zde bude záležet na parametrech prostoru. Po "doladění" úplně finální verze provedeme a doplníme na žádost výrobce ještě další měření...

Průběh impedanční křivka není nijak dramatický, v basové části padá na ještě zvládnutelné 4 ohm bez jakýchkoliv zlomů od zhruba 200 Hz výše už jen stoupá, zátěž pro zesilovače by tedy neměla být nijak složitá.

Podobně umírněná je i elektrická fáze s velmi klidným průběhem do hranice 1 000 Hz, ale bez nějakých zásadních dramat i nad touto úrovní.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ × ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ +/- ]| VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 177 000,- - s kondenzátory Jantzen Alumen Z a Mundorf MESGO

Kč 168 000,- - standardní provedení

FOTOGALERIE



KLADY

+ zajímavý retro styling

+ dobře čitelná reprodukce napříč pásmy

+ zejména výšky mají velice dobrý detail a barvy tónů

+ živá, snadná dynamika

ZÁPORY

- za danou cenu jim není mnoho co vyčítat (snad pro někoho s výjimkou výrazné "audiofilskosti" )

PRODÁVÁ: Elfton | www.elfton.cz