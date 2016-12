Na návštěvě u ELAC

Na pobřeží Německa, jen co by reproduktorem přes vodu dohodil od Dánska, leží městečko Kiel. Může se pochlubit zhruba čtvrt milionem obyvatel, pravidelnými jachtařskými závody (při tom největším se tu každoročně protočí během deseti dní přes tři miliony [ ! ] návštěvníků), univerzitou, jejíž tradice sahá do roku 1665 nebo třeba tím, že se zde narodil Max Planck. V době ne zase tak historicky dávné sem přibyl ještě někdo - jeden z tradičních německých výrobců (dnes už ne jenom) reprosoustav, ELAC, alias firma ELectro ACoustic.

Firma slaví v roce 2016 oficiálně 90. výročí, založena byla konkrétně 1.9. 1926 v již zmíněném Kielu, první léta se věnovala vývoji sonarových technologií a výzkumu šíření zvukových vln vodou. O dalších 22 let později se na světě objevil první produkt, gramofon PW1 a přenosky (kterých se prodalo mnoho a mnoho tisíc po celém světě), ale také výrobky z kovu, od kol, přes součásti šicích strojů apod.. Reprosoustavy se objevují v katalogu firmy od roku 1984, kdy se značka spojila s firmou AXIOM Electroacoustic. V roce 1985 se objevil vysokotónový měnič 4Pi s všesměrovým vyzařováním (jde o "kouli", kterou firma ještě před pár lety aktivně osazovala na své top modely), o necelých 10 let později pak také dodnes používaný tweeter JET se skládaným páskem.

V posledních letech se ELAC spojil s konstruktérskou legendou Andrew Jonesem, který velmi poctivě navrhl nejnovější dostupné série. Už na první pohled pak každý ELAC pozná zejména díky systematickému používání "lomených" membrán, evokujících povrch krystalu.

Byli jsme se podívat do nové továrny ELAC v Kielu, která je však krokem zpět na původní místo, kde kdysi ELAC začínal - jako výrobce sonarů zde měl továrnu, zaměstnávající přes 5 000 lidí. Dnes je tu kampus místní univerzity a na jeho konci stojí přízemní, ne úplně malá budova s fasádou z přiznaných cihel. Jakmile projdete skleněnými dveřmi, sto metrů čtverečních s "poházenými" exponáty jasně řeknou, kde že se to nacházíte.

ZA DVEŘMI

Ve velké místnosti najdete pasivní výstavky v podstatě všech současných produktů, jsou tu i "vejpůl" rozříznuté reprosousatvy či subwoofery, abyste se mohli pokochat konstrukcí. V oblině, tvořící jednu ze stěn poslechové místnosti, najdete výklenky s průřezem historií - staré gramofony a přenosky, impozantní lampový zesilovač nebo i zmíněný kus šicího stroje.

Téměř každý roh pak vyplňují další exponáty z historie, včetně třeba televizoru s nápisem ELAC.



PROCHÁZKA ZÁZEMÍM

Prošli jsme ještě novotou vonícími prostory s nádherně industriální atmosférou. Nutno říct, že dámy a pánové z ELAC si k práci udělali parádní moderní prostředí, ovšem až klinicky čisté a německy precizní jako v té nejprestižnější automobilce a je jedno, zda se bavíme o vývojovém oddělení nebo administrativních kancelářích - nikde žádní "špindírové" a nikde žádný "kreativní chaos".







VÝROBA JET TWEETERU

Trochu nás upřímně řečeno zaskočilo, že dnešní ELAC přes všechnu svou známost a historii existuje jako malá firma - v Kielu pracuje pouhých 40 zaměstnanců, výroba jeden jen na jednu směnu od 6.00 do 14.30, což je na firmu exportující do více než stovky zemí po celé planetě nečekané.

Něco se ujasní, když zjistíte, že kupříkladu řady Debut a Uni-Fi se nejen navrhují, ale i vyrábí ve v podstatě nezávislé pobočce ve Spojených státech (aby se následně všechny vyrobené kusy přepravily do Německa, odkud putují zase dál), nebo že kabinety všech řad a modelů přichází z truhlárny v Polsku již opracované, slepené a nalakované, podobně jako se na zakázku vyrábí měniče jinde v Německu a v Kielu probíhají tedy hlavně vývojové a finalizační práce. S jednou výjimkou a to je poznávací znamení ELAC - páskový tweeter JET.

JET dosáhl v roce 2016 již své páté generace, měli jsme možnost vidět jak starší pásky, tak ten aktuální - nutno říct, že ELAC tohle umí a nový pásek jen tak tak, že vám z ruky neuletí při sebemenším vánku.

Vyrábí se aktuálně ve dvou verzích, pro automobilové nasazení a pro reprosoustavy - v automobilech je v bytelnějším obalu a firma jich dodala už přes 100 000 (třeba do vozů Porsche), protože garantuje dlouhé roky provozu v proměnlivém prostředí se zápornými i hodně vysokými kladnými teplotami v interiéru. Náš průvodce, vedoucí R&D oddělení, nám také říkal, že od roku 2008 se nevrátil s výrobní chybou jeden jediný JET, ať už ten v Porsche, Buggati nebo třeba i OEM verze v reprosoustavách Audiovector...

Charakteristické a pro funkčnost kritické skládání pásku do "harmoniky" probíhá výhradně ručně a dělají ho pouhé dvě ženy s potřebnou manuální zručností. Protože technologie výroby podléhá patentům, není možné o ní moc mluvit, ale vidět produkci naživo je zážitek překvapivý - lehounký pásek se vlastně skládá do jakési "puzzle formy" a trvá zhruba minutu jej seskládat tak jak má být.

Poté se pásek vsune do formy, ručně upevní a trvalé přilepení zajišťuje precizní robotické rameno, které se 2x denně kalibruje za pomoci laserového paprsku v krystalu - díky tomu má rameno dokonalou přesnost ve všech třech osách a reproduktor je bezchybně zpracovaný. Následuje průchod tunelem, v němž je relativně vysoká teplota a extrémně vysoká vlhkost, v níž použité pojivo nejlépe tuhne - za 45 minut je JET kompletní.

O kousek vedle je o něco více stanovišť, na nichž se pak JET zasazuje ještě do koncentrických aplikací...



PRODUKČNÍ LINKA

Zbytek výrobní haly působí až překvapivě nezalidněně, gramofon kupříkladu skládá jediný člověk, podobně jako přídavné super-tweetery. Ty jsou mimochodem velmi limitovaným zbožím - speciálně vroubkovaná fólie je produktem univerzitního experimentu před mnoha lety a na světě existuje jedna jediná špulka s několika desítkami metrů materiálu. Až jednou dojde, dojdou také super-tweetery...

Mimochodem, v kopulce super-tweeterů jsou transformátory, které si ELAC vyrábí sám, stejně jako vše ostatní u tohoto produktu (snad až na magnety...).



Kabinety, jak už bylo řečeno, přichází v podstatě hotové, v Kielu se do nich jen ručně podle předem stanovených norem vkládá tlumení, výhybka a měniče - třeba dráty z výhybky k měničům se obalují tlumícím materiálem, aby se předešlo mikrofonnímu efektu a podobně. Produkci nicméně opět zajišťuje jediný člověk.

Po osazení se každý vyrobený kus posouvá do průchozí měřící komory, kde je k dispozici "zlatý kus", tj. vzorový model, který se vyrobil, vyladil a zůstává jako absolutní reference pro daný model po celou dobu jeho produkce (vyrobí se zcela identický pár) - jeden každý kus tak je srovnáván s aktuálním denním měřením dané zlaté reference (měří se i proto, že každý den se vyrábí jiný model a má tím být ověřena neměnnost výrobního procesu), nikoliv jen s danými parametry. Tím by měl kus z prvního dne produkce teoreticky znít stejně jako kus z posledního dne o několik let později...



Když je hotovo, každá reprosoustava putuje do krabice vyrobené z patrně nejtvrdšího a nejodolnějšího kartonu, který jsme kdy viděli - unese bez stresu váhu dospělého muže a právem si zaslouží nálepku Made in Germany (byť ta prý patří i k celé reprosoustavě).

SKLAD

Sklady ELAC jsou rozhodně veliké a skrývají ledacos, my jsme v nich mimo jiné objevili poslední prototyp modelu Concentro, jehož výroba je těsně před sériovým rozjetím (a probíhá identickými postupy jako u nižších modelů).

Můžete tak nahlédnout do spletitého labyrintu těla tohoto aktuálního top modelu...



POSLECHOVÁ MÍSTNOST

V poslechové místnosti jsme bohužel nemohli strávit mnoho času, čekal na nás ale model Concentro (jeden z téměř finálních předprodukčních vzorků) a nový model kompaktních aktivních regálovek, určených primárně do studií a zvukových režií.

Regálovky AM 200 jsou za svou cenu celkem přesvědčivé (byť poslechová místnost je ještě s dozvukem na nižších frekvencích někde kolem 1,1 sekundy poněkud nepoužitelná), ještě přesvědčivěji ale na oko působí velká "vajíčka" Concentro na neméně působivé sestavě Burmester.

Na ELAC Concentro jsme se těšili, nicméně původně slibovaná možnost v klidu poslouchat a měřit nedopadla - jednak časově, jednak slíbenou exkluzivitou pro německé časopisy a jedna prý i tím, že ještě nejde o stoprocentně dotažený model. Inu, budiž tedy, pár dojmů z prototypu:

- zpracování je skvělé a ELAC Concentro jsou jednoduše sexy

- dynamika se zdála zajímavá a blízko realitě

- rozlišení na středech a na výškách bylo excelentní a ani za 60 000 EUR jsme nemohli mít významnější námitky

- celková organizace reprodukce, prostor, přehlednost a autorita ovšem poněkud pokulhávají a s ohledem na cenu 2x tak - čím přesně to je, to se během půl hodiny v super-živé a neuspokojivě holé místnosti opravdu nedalo posoudit



ZÁVĚREM

Návštěva v ELAC nás překvapila a to zdaleka nejen tím, že zhruba 800 km v autě ani po německých dálnicích není tak pohodových, jak se mohlo zdát (zejména, když se trefíte do Berlína ve čtyři odpoledne a vyjedete z něj v sedm v pozměněném psychickém stavu...). Největším překvapením byla německá efektivita výroby, kdy na obsluhu globální produkce stačí jen 40 zaměstnanců, z nichž ještě tak polovina pracuje v administrativě a vývoji. Překvapením bylo i to, že ELAC také nepoužívá žádné vesmírné technologie, ale funguje víceméně tradičně, jednoduše a efektivně. Moc zajímavé je porovnávání jednoho každého vyrobeného kusu měřením s původním vyrobeným vzorem a uchovávání těchto naměřených hodnot. Líbila se nám i na dřeň zjednodušená a funkční výroba páskových JET tweeterů, kdy (s trochou nadsázky) se starými postupy můžete vyrobit něco, co funguje na jedničku i v 21. století.

