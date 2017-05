High End Mnichov 2017

Mnichovskou výstavu s historií táhnoucí se až do roku 1982 sice v posledních letech obestíraly různé dohady a nejistota, nicméně vše se ukázalo jako liché a tudíž i v roce 2017 rozkvetla v Lilienthalallee ve výstavním centru M.O.C. na kraji bavorského Mnichova globálně největší a nejvýznamnější událost v oblasti špičkového zvuku - výstava High End ve svém 36. ročníku.

DOJMY Zvýstavy

V letošním roce jsme v Mnichově byli opět skoro týden a opět už od první chvíle bylo zcela jasné, že není žádná šance, abychom prošli všechny čtyři haly a tři patra.

Letošní ročník přinesl do těchto prostor přes 900 značek ve více než 500 jednotlivých expozicích na 28 000 m2, což je rozhodně zdravě šílené číslo - zejména s ohledem na to, že v podstatě každá značka přivezla něco nového a že téměř u každého stánku stálo alespoň něco z pár minut pozornosti. V jednom člověku se tak už výstava v tomto rozsahu prostě fyzicky nedá zvládnout, byť byste každé značce věnovali pouze dvě minuty (které často věnujete jen čekání na vstup do přeplněné expozice).

Velkou věcí byly opět gramofony a opět tu byla masivní účast asijských návštěvníků i vystavovatelů, kteří počtem zvolna vyrovnávají, či dokonce už i přesahují ty evropské a americké. Z pohledu běžného konzumenta je tu také až příliš mnoho již viděného, s čím se zas a znovu někdo snaží prorazit a je tu až příliš mnoho "serepetiček" - všelijakých harmonizérů, vodiček (třeba lubrikant pod hrot přenosek pro lepší klouzavost - fakt...), absorbérů, modifikátorů, odpružovačů, přítlačníků, oddělovačů nebo zářičů pozitivní energie. Nic proti, zajisté něco z toho funguje, ale nebýt toho, mohly ze čtyř spodních hal být dvě a půl...



ČESKÁ STOPA

Protože čeští výrobci zrají a už dávno to nejsou jen malé lokální firmičky, nemálo z nich najdete - chce se říci samozřejmě - i na mnichovské výstavě, což rozhodně není nepříjemné.

XAVIAN (A4.2 E224)

Aktuálně největší globální úspěch z "našich" zajisté slaví Xavian, který bylo možné zahlédnout v prostorách společně s výrobky IAG Group, konkrétně pak s top modely Luxman. Celé představení se výrazně soustředilo na prezentaci nových sloupků Calliope, doplněných o regály Orfeo - ty prvé v provedení Marina, ty druhé v klasickém dřevěném dekoru.



440 AUDIO (Halle 1 D15)

Možná je to trošičku překvapivé, ale velký drajv má i rodinná firma 440 AUDIO, soustředící se výhradně na produkci originálních gramofonů ze zajímavých materiálů. Ke dřevu, kamení a sklu přibyl v Mnichově nově nerez - konkrétně duté tělo, ne opracovaný monolit.



RD ACOUSTIC (Halle 1 D15)

Rožnovský výrobce reprosoustav předvedl svůj nový model Euphoria, ale také drobný sloupek Virtuoso a známý velký jednopásmový model Evolution.



AQ (Halle 1 D10)

Svou první účastí se pak mohou chlubit i další z velkých českých výrobců - moravští AQ. Ti vzali jen vybrané množství modelů dle hesla "kvalita nad kvantitou". Krom top modelu Passion tak byly k vidění i originální regálovky Orca, ale i vzorek z nižších modelů, zejména kvůli novému (a moc pěknému) matnému laku.



BLOCK AUDIO

V jedné z dolních hal byla k nalezení - bohužel jen v pasivním formátu - olomoucká firma Block Audio se svým mohutným koncovým stupněm a linkovým předzesilovačem.



VÝBĚR ZAJÍMAVOSTÍ (abecedně)

ATOHM

Maličké Atohm z nové série GT nás překvapily - spoustu basu i z malých ozvučnic a velmi solidní podání jako celek a přitom velice akceptovatelné cenovky.



AUDIONET

Ačkoliv pasivně už zesilovače monumentální modely Stern a Heisenberg ukázal, letos hrály společně s Gauder Berlina RC 8. A bylo o co stát, neuvěřitelně plný, šťavnatý a autoritativní zvuk byl skutečně z TOP kategorie.



AVID

Conrad Mass z AVID započal transformaci jména AIVD z výrobce špičkových gramofonů na výrobce kompletních řetězců již před pár lety, ale letos na výstavě byla vidět i "sociální" verze jeho vize - kompaktní regálovky, integráč a subwoofer.



ELAC

U ELAC byl k vidění nejen model Concentro, ale nahlédli jsme také (pšššt) do uzavřené sekce, kde byl k vidění i (minimálně pro nás) nepojmenované a nepotvrzený rozměrově menší model stejné filozofie. Velice zajímavě pak působila nová řada z pera Andrew Jonese - Adante. Zajímavé nejsou ani nové komponenty ELAC Alchemy, které - prozatím - vznikly přestavbou modelů od Audio Alchemy, kterážto značka pod křídla ELAC nedávno spadla.



ESTELON

Nový model Lynx ukázal sám pan Vassilkov z Estelonu - vizuální stránka působí jako odvozená z TOP modelu Extreme, půjde ale o "bluetooth repráček" z ultimativní kategorie. Středo-výšková část se vysouvá z těla ven podle toho, jak je potřeba pracovat s hudební scénou, veškerý transport signálu je bezrátový a jediné, co tak potřebujete je dvojice zásuvek. Model Lynx je osazený vlastními zesilovači, vše je vedeno kompletně digitálně a jsou tu jen minimální filtry pro rozdělení signálu - technické detaily výrobce zatím neprozradil, ale vypadá to rozhodně zajímavě, jako lifestyle pro opravdu náročné (a s cenou blížící se patrně spíše vyšším modelům značky i pro bohaté).



FISCHER&FISCHER

Německý výrobce břidlicových reprosoustav ukázal "zmenšené" verze svých modelů pro menší prostory - SN 670 jsou tak vlastně "dekapitovanou" verzí 770ek, z nichž je sundán vrchní basový modul (ten lze v případě potřeby dokoupit a upgradovat). SN 470 jsou pak zase odvozené od modelu 570, ale bez bočních basáků, které se zmenšily a přesunuly kupředu.



HARBETH

Naše oblíbené Harbeth byly ke slyšení jednak s modelem 40.2 (konkrétně u Magnum Dynalab), který je už chvíli na světě, ale také s výroční verzí menších 30.2.



KEF

Nové modely ukázal KEF, konkrétně pak inovovanou sérii Q, která už sloužila přeci jen dost let. Hlavní inovací je čistší design a aktuální generace reproduktoru Uni-Q. Na klidný poslech těchto se opravdu těšíme.



KUDOS

Anglickou úrodu dále rozšířil třeba Kudos - jejich nové sloupky Titan 707 a Titan 606 byly dokončeny týden před výstavou, menší model 606 pak dokonce přivezli z továrny ráno první denvýstavy (!). Ovšem isobarické řešení basů v kompaktních ozvučnicích bylo působivé - velmi jiný, ale velmi dobrý zvuk.



MAG-LEV

Projekt, který začal na Kickstarter a pokračuje na Indiegogo (tedy na platformách pro financování) a který - zdá se - opravdu funguje. Talíř tohoto jinak vcelku klasického gramofonu se totiž vznáší na magnetickém poli a rotuje. Stále ještě jde o prototyp, takže stabilitu otáček a zdali to opravdu zabrání přenosu vibrací (protože raménko stejně nelevituje), to uvidíme později.



NAGRA

Nagra sice neukázala žádnou revoluční novinku, ale jejich velké HD-Amp v kombinaci s velkými Wilson Audio udělaly hodně, hodně parády.



OCEANWAY AUDIO

Sám Allen Sides v Mnichově ukázal nový model, sloupek Monterey, který je svou estetikou a pojetím zjevně velmi blízko profi studiovým reprosoustavám. Je tu hornové řešení pro výšky a středy a dvojitý woofer, v kombinaci s elektronikou Viola a CD Nagra šlo o ultimativně rovný, přesný a autoritativní zvuk.



PARADIGM

Možná to bylo tím, že jsme od téhle expozice žádný zázrak nečekali, ale nová řada Persona od Paradigm hrála fantasticky. A navíc vůbec nevypadá špatně...



PMC

Ačkoliv PMC ukazovali i svůj domácí TOP model, mnohem více pozornosti sklidil první integrovaný zesilovač pro domácí uživatele - model cor. Jeho hodně retro design ale není nezajímavý, provedení je puristicky analogové.



PRIMARE

Druhý dech chytili severští Primare - jednak se očekává velmi dostupná nová řada, kterou uvede all-in-one 115, jednak je tu modul Prisma, který rozšiřuje digitální konektivitu v podstatě libovolným přístrojů (stream, digitální vstupy,...). A lehký náhled do budoucnosti ukázali v Primare v podobě modelů SC15 a CD15.



QUADRAL

Němečtí Quadral ukázali novou podobu řady Platinum a zdá se, že to nebude takový prazvláštní krok vedle jako byla obměna nejvyšší série. Modely Platinum nejen dobře vypadaly, ale i dobře hrály.



WHARFEDALE

U Wharfedale trochu nenápadně uvedli novou řadu Diamond, která tím pádem dostává svou již 11. generaci. V designu jde vystopovat společnou DNA třeba s vyšší řadou Reva.



ZBYTEKvýstavy (abecedně)

ART DECO ACOUSTICS

Design v duchu Art Deco nabídla stejnojmenná firma a dobře ukazuje, že na High End je stejný díl klasického high endu jako podivností, zvláštností a netypických jinakostí, u nichž už dávno není hlavním cílem oslnit špičkovým zvukem.



ASCENDO

U Ascendo ukazovali vynikající kompletně digitální domácí kino, ale nás mnohem spíš zaujal naprosto šílený woofer s průměrem 50". To kdybyste snad měli stodolu s nedostatkem basů...



ATC

Britští ATC přivezli aktivní verzi svých modelů 19 a 40 pro domácí použití.



AUDIA

Ačkoliv neměla samostatný stánek, ukázala italská Audia svůj nový předzesilovač ze série Strumento v úctyhodné společnosti kanadských Verity Audio a hrálo jim to náramně.



AUDIODATA

Salzburská firma Audiodata možná není nejznámější, ale její geometricky čisté modely mají své kouzlo. V kombinaci s elektronikou soulution šlo o řízný a hodně živý zvuk.



AUDIO PHYSIC

Němečtí Audio Physic vlastně ukázali hlavně průřez svým portfoliem.



AUDIOVECTOR

"Zabetonovanou" verzi svých SR3 ukázali dánští Audiovector. Jde o model SR3, který však používá výhybku, měniče a další součásti z vyššího SR6, navíc má kolem standardního dřevěného korpusu vrstvu betonu. Zvětšila se váha, stabilita i cena (odhadem prý o cca 60 000,- Kč) a produkce je limitována na pár desítek párů.



AURALIC

Auralic prezentoval novou verzi řadu streamerů - série G sestává ze čtyř modelů, Aries (streamovací transport), Sirius (upsampling a processor), Leo (referenční femto hodiny) a Vega (streamovací D/A převodník).



AVANTGARDE ACOUSTICS

U Avantgarde jednak stál průřez celým výrobním katalogem, jednak ale ukazovali výbornou show - živá bicí, prohnané přes TOP model s mohutnou basovou hornou.



AVM

Komponenty AVM jsme měli možnost vidět na vícero místech (třeba u PMC nebo Fischer&Fischer), svou refernční místnost ale sdíleli s Vienna Acoustics. Zajímavější se ale zdála kombinace s novou sérií Twenty.25 od PMC...



BLUMENHOFER

Německý Blumenhofer měl s sebou nový model Gran Gioia MK 2, živený zesilovači MasterSound Italia - konkrétně novou, přepracovanou řadou elektroniky s trochu vyšším výkonem a celkově, zdálo se, výrazně lepší kontrolou.



BRYSTON

Dual mono koncový stupeň 4B3 s pořadovým číslem 500 byl chloubou tohoto britského stánku spolu s výborným baristou.



BURMESTER

Do stánku Burmester se téměř nešlo dostat - první dny byl přístup jen pro pozvané, další pak vtrhlo dovnitř tolik lidí, že nestálo za to čekat. Přesto, Burmester ukázal první gramofon s atypickým řemínkovým náhonem a čtyřmi motory; gramofon je to takový, že u něj vyrábí jednu každou součástku. Gramofon váží 60 kg a má integrované phono nebo magnetickou izolaci nožiček, i proto budu stát zhruba 1 000 000,-.



CABASSE

Aktualizace portfolia Cabasse spočívala zejména v předvedení nových povrchových provedení stávajících modelů - včetně třeba L´Ocean v černém provedení.



CAD

Britští CAD jsou malou rodinnou firmou, která se specializuje na počítačovou techniku a její optimalizaci pro audio nasazení - mají tak rippovací stroje, streamery nebo třeba USB kabely. Letos jako novinku přivezli "zem", neboli jednotky sloužící k absorpci vysokofrekvenčního rušení; jednotky jsou k dostání ve veselých barvách a lze je řetězit pro násobení účinku... Spolu s nimi byli v expozici vynikající "mikrobedničky" Boenicke.



D´AGOSTINO

Dan D´Agostino i na stará kolena chrlí jeden produkt za druhým, byť mnichovskou výstavu se rozhodl spíše ozvláštnit a to párem monobloků Progression (těch samých, co byly v Praze) v barvě Ferrari Red.



DALI

Část své prezentace bohužel měli v Dali mimo areál M.O.C. (a tudíž o tam prezentovaných novinkách později), ve své expozici nicméně ukázali novou řadu Spektor a pak ještě působivé vestavby Phantom.



DCS

Britští experti z dCS (Data Conversion Systems) slaví už 30. narozeniny - slavili decentní sestavou s D´Agostino Momentum stereo koncem a s Wilson Audio reprosoustavami. Oslavovali také například modelem s povrchem z ryzího zlata...



DENON

V Denonu, respektive celkově ve stánku D&M holdingu nebylo mnoho převratných novinek (nu dobrá, něco nových A/V receiverů) - jednou ze zajímavostí však zajisté byla evoluce nejpopulárnějšího setu 1520AE, nově tak jsou k dispozici zesilovač PMA-1600NE a SACD přehrávač DCD-1600NE.



DOACOUSTICS

Poměrně neznámá firma Do Acoustics nabídla přehled zajímavě vypadajících, klasických a minimalisticky koncipovaných reprosoustav ze série MicroDesign.



DYNAUDIO

Na oslavu čtyřicátin si v Dynaudiu nadělili sérii Special Forty a něco nových atraktivně působících povrchů. Slavnostní model je osazen 17 cm wooferem s hybridním magnetickým systémem (a prý je to nejlepší basák, který kdy Dánové vyrobili) a Esotar kopulkou pro výšky.



EINSTEIN

Němečtí Einstein přivezli ukázat zejména nové ploché a zajímavě působící regálovky, které ve vedlejší místnosti doplnil již letitý model The Pure.



EMM LABS

Komponenty EMM Labs jako tradičně doplňovaly reprosoustavy Lansche Audio s plazmovým tweeterem.



ENGSTRÖM

Severští Engström jsou výrobci ultimativních a nádherných lampových zesilovačů, letos jim to ve společnosti velkých reprosoustav Kharma a top modelů TOTAL DAC hrálo mimořádně dobře.



ESOTERIC

Teac Esoteric letos po mnoha letech poprvé přivezl opravdu solidní reprosoustavy - konkrétně nejvyšší modely řady 800 od Bowers&Wilkins a dle toho také vše hrálo. Celá sestava byla výjimečně zajímavá, stejně jako třeba fakt, že nové modely streamerů jsou připraveny ke spolupráci s mimořádně zajímavou platformou Roon.



GATO AUDIO

U Gato Audio byl hlavní důraz kladen na nové modely reprosoustav a příjemné, krásné prostředí.



GOLDMUND

Šílení Švýcaři z Goldmund se příliš neobtěžovali a přivezli jen hezky pasivně ukázat jedny z vyšších modelů jak u reprosoustav, tak u zesilovačů (ano, to je ta skříň vzadu...).

GRYPHON

Dánské monumentální reprosoustavy od Kodo byly ke slyšení s dalšími referenčními komponenty Gryphon. A že bylo co poslouchat...



HECO

U Heco / Magnat / Oehlbach se nám líbila hlavně rozšiřující se série modelů Heco Direct včetně nového prototypu (opět ke 40. výročí - zdá se, že letošní Mnichov byl na kulatiny mimořádně bohatý).



HEGEL

Ve stánku Hegelu se soustředili na designovou čistotu, na první pohled ale zaujalo vedle sebe stojící černé a bílé provedení nového modelu Röst.



CHORD ELECTRONICS

Chord Electronics měli na stánku k vidění nenápadně uložený Hugo 2 (tedy novou verzi vynikajícího přenosného sluchátkového zesilovače / převodníku). V hlavní sestavě to pak byl univerzální Blu Mk. II - CD transport s mohutným výpočetním výkonem a precizními filtry.



ISOTEK

U IsoTek vládla hlavně prezentace nových "chytrých" napájecích filtrů, které je možné řídit (nejen) velkými ovládacími systémy a schovat někam do "zákulisí".



KAISER / KONDO

Tradičně velmi dobrý zvuk měla sestava komponentů Kondo a reprosoustav Kaiser Kawero. Lampičky Audio Note v této kombinaci prostě fungují...



KUZMA

Jedním z tradičních gramofonových výrobců je zajisté Kuzma a i když jejich mohutný zlatý gramofon s gigantickým talířem byl jen "na koukačku", stejně byla radost se podívat.



LIVE ACT AUDIO

Alespoň pro nás byla doposud značka Live Act Audio neznámá, jejich prezentace v jedné z větších místností ale rozhodně byla zajímavá. Koncentrický měnič podpořený mohutnou basovou věží na každém kanále budil skutečně "live" dojem.



LIVING VOICE

Tradičně zajímavě zní modely Living Voice, včetně letos prezentovaného Vox Palladian. Trochu řízný, ale zato nesmírně čistý zvuk.



LUXMAN

Luxman se vytáhl nejen s referenčními komponenty řady 900 (kterými poháněl Xavian Calliope), ale také retro sérií D-380 / LX-380.



MAGICO

U Magico letos značně zmenšili svou prezentaci a ke kombinaci EMM Labs / Spectral připojili "jen" S3 MKII.



MAGNUM DYNALAB

Firma známá výrobou asi nejlepší tunerů na světě ukázala, že má mnohem širší záběr - streamery, převodníky i zesilovače se nám v kombinaci s Harbeth Monitor 40.2 velmi líbily.



MBL

Protože MBL nemělo žádnou zásadní revoluční novinku, vylepšilo svou prezentaci o workshopy s panem Guliem Cesarem Riccim z Foné Records.



MCINTOSH

I McIntosh to letos vzal jednoduše a prostě vystavil všechny své modely v designově zajímavě vyřešeném prostoru.



METAXAS

Kostas Metaxas pojal svou prezentaci minimalisticky, ať už jde o sluchátkové zesilovače ve tvaru lebek, o designový integráč nebo nové regálovky Macrophones.



MICROMEGA

Letos bylo možno nahlédnout do útrob osvědčeného zesilovače.



M&K SOUND

Poměrně zajímavě vypadal i pasivně vystavená kupa subwooferů od M&K SOUND.



NAD

Průřez nově vypadajícími řadami komponentů přivezl ukázat NAD.



NAIM / FOCAL

Partnerské značky Naim a Focal se soustředily na několik novinek - u Naim to byla hlavně nová série all-in-one komponentů Uniti v čele s modelem Nova, u Focalu to pak byly nové Maestro a Scala z třetí generace top série Utopia. Hlavní změnou je možnost využít bi-ampingu a vybrat z nových barevných provedení.

ODEON

Zajímavě vypadaly i hornové reprosoustavy Odeon na lampové elektronice New Audio Frontiers .



ONKYO

Velké komerční značky letos prokázaly spíše mírnou inovaci v rámci mezí slušnosti, nejinak i Onkyo - třeba s novým zesilovačem A-9150 a tak...



PATHOS

Hezkou, čistou a ne špatně hrající expozici připravil Pathos.



PRO-JECT

Rakouský Pro-Ject přivezl jako velkou zajímavost gramofony se zlatým povrchem, limitované na 175 kusů ku příležitosti 175. výročí vídeňských filharmoniků. Očekávaná cena kolem čtvrt milionu. Zajímavé byly i nové verze reprosoustav, nebo evoluce v podobě řad DS2 a S2.



Q ACOUSTICS

U Q Acoustics byly hlavní hvězdou sloupky Concept 500 - jako vloni.



QUAD

Britský Quad prezentoval jen vzoreček nových elektrostatů - model ESL60 je vyšší a užší, než bylo doposud ve firmě zvykem.



ROKSAN

Roksan ukázal TOP sérii Blak, ale i modely z nižší řady K3.



SONUS FABER

U Sonus faber nás zaujaly nové aktivní subwoofery Gravis. Samozřejmě vedle nové řady Homage Tradition.



SOULUTION

Švýcarští soulution mají novou třístovkovou řadu - tak trochu připomíná menší verzi řady 500 a měla by být zřetelně zaplatitelnější, ať už jde o integráč 330 nebo dělený předek 325 / stere konec 311. Vše působilo sebejistě a detailně.



STEIN

Výrobce "harmonizačních" produktů prezentovat kompletní řadu reprosoustav a elektroniky nejvyšší úrovně.



STROMTANK

Chcete ultimativní napájení? Zkuste Stromtank, neboli bateriový filtr / nezávislý zdroj napájení.



TAD

Japonští TAD nepřekvapili a i když sem tam pustili i nový model Micro Evolution One, hráli hlavně na referenční set své elektroniky a beden Reference One.



TEAC

Stejně jako všichni ostatní z komerčního světa, ani Teac nešokoval - novinek bylo poskromnu, navíc šlo o evoluce stávajících produktů.



TECHNICS

Hlavní novinkou u Technics byl all-in-one systém SC-C70. CD, streamování i zesílení a ozvučení (tedy reproduktory) zatím nemají stanovenou cenovku.



TELOS

Firma Telos vyrábí všerůzné harmonizéry a vylaďovače polí a sestav a tím výborně reprezentuje obsah větší části spodních hal.



THRAX

Bulharský Thrax měl na stánku modulární systém Enyo a Ares, ale i basovou jednotku Basus.



TUNE AUDIO

Monumentální hornové řešení ukázali Tune Audio společně s neméně monumentálními monobloky Trafomatic Audio.



VITUS AUDIO / VPI

U Vitus Audio byly k vidění nové monobloky SM-103, stejně jako nejvyšší gramofon z nabídky amerických VPI - model Titan.



VIVID AUDIO

U Vivid Audio prezentovali nový vlajkový model G1 Spirit.



WOLF VON LANGA

Wolf von Langa přivezl nové verze Field Coil reproduktorů, pojmenovaných podle světových metropolí London / Chicago / Berlin...



VOXATIV

U Voxativ nebylo mnoho nového k vidění, snad jen zesilovače Lyric od spřátelené značky...



WILSON BENESCH

Světovou premiéru si odbyly reprosoustavy Wilson Benesch Resolution ve společnosti výjimečné elektroniky CH Precision.



ZENSATI

Nebyl by to německý High End, kdyby Mark Johansen nepřijel udivit ultimativně drahými kabely své značky Zen Sati - i letos svou sestavu propojil řadou Silezio.



SLOVO ZÁVĚREM

Minuli jsme něco? Ale jistě... Spousty a spousty a spousty věcí - buď již k vidění byly, nebo nebyly zase tak strhující nebo to prostě časově nevyšlo... Omlouváme tímto a týká se to zejména těch značek, které měly prezentaci mimo areál M.O.C. a že jich nebylo málo (a to už vůbec nepočítáme paralelní akci hifi deluxe a další). Ale jak vidíte v "namixované" galerii - byly zde třeba i obří subwoofery nebo bedny vestavěné do špalků.



Výstava High End v Mnichově je každoročním, trvalým a nepřekonatelným svátkem špičkové reprodukce zvuku (a trošičku i obrazu). Pokud se tak chcete nechat ohromit, kolik nádherných věcí se vyrábí, případně kolik šíleností je na trhu k dispozici, je Mnichov na konci jara právě tím místem, kde byste měli každý rok být - ať žije hudba, pšeničné pivo a bavorská pohostinnost. Tak tedy zase za rok!

VÍCE INFORMACÍ: http://www.highendsociety.de/index.php/en/high-end.html