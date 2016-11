Cabasse Acoustic Center Praha

Není tomu dlouho, co se v Praze objevilo místo, věnované odshora dolů a zleva doprava výhradně značce Cabasse, po vzoru dejme tomu Apple Store nebo jiných značkových konceptů. Podobné řešení má nezpochybnitelnou výhodu - můžete si udělat představu o reálných rozdílech mezi jednotlivými modely / řadami / koncepcemi, což může být zajímavé.

Ostatně prezentační text firmy BSS Praha, která Cabasse Acoustic Center provozuje, hovoří celkem jasně a proto si ho dovolíme bez větších zásahů přetisknout:

"Hudba se na nás slétá ze všech stran, hudba je s námi od rána do večera, hudba je kolem kamkoliv kam jdeme. Je to hudba, kterou kdysi označili za nejkrásnější z umění. Snad právě proto máme tak silnou potřebu zaposlouchat se do hudby i v klidu domova. Aby však hudba zůstala onou okouzlující záležitostí plnou emocí, musíme věnovat velkou péči i výběru "nástrojů", přes které ji budeme poslouchat - dokonce péči tak velkou a důkladnou, že může leckoho odradit pocitem, že musí mít doma spoustu kabelů, držáků a dalších esteticky rušivých prvků a složitě použitelných přístrojů.

Právě proto jsme tu my v Cabasse Acoustic Center v Praze, abychom vám pomohli najít cestu k dokonalému zvuku, který vás nechá bez překážek, bez únavy a bez obtíží vychutnat si vaši oblíbenou skladbu, oblíbený disk, LP, rozhlasovou stanici nebo internetový stream. Jsme tu, abychom vám pomohli objevit kouzlo perfektního ozvučení a smazali jakoukoliv překážku mezi vámi a silným hudebním zážitkem ve vašem domově.

Nechte si v našem stylovém showroomu ukázat, jak nenápadně a precizně lze ozvučit libovolný prostor, přijďte si poslechnout špičkové reprosoustavy i elektroniku do našeho konceptu Cabasse Acoustic Center. Je lhostejné, zda preferujete dvoukanálový poslech hudby na nejvyšší úrovni, hledáte nenápadné vestavné ozvučení pro minimalistický interiér nebo se chcete nechat ohromit explozivním zvukem domácího kina nejnovějšího standardu Dolby Atmos, kde zvuk přichází ze všech stran včetně stropu.

V showroomu na vlastní oči uvidíte, na vlastní uši uslyšíte a na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké to je mít skutečně dokonalý zvuk na dosah ruky. Ať už vybíráte zvuk do svého vlastního domu, ať jste architekt či designér s touhou najít skvělý zvuk v moderním elegantním kabátě, přijďte se podívat do nového showroomu, jak snadno lze s tradiční francouzskou značkou Cabasse díky její téměř sedmdesátileté historii skloubit ideální integraci do libovolného interiéru se špičkovým, živoucím zvukem. Uvidíte a uslyšíte, co jste doposud nepovažovali za možné. Dopřejte si to nejlepší..."

Za nás je velmi zajímavá ještě jedna možnost - porovnat, jak obdobné technologie, obdobná řešení a obdobný přístup mohou i v rámci jedné značky přinést s vyššími řadami opravdu významné rozdíly.

Více informací o centru na http://www.bsspraha.cz/new-living-center-bss-showroom

FOTOGALERIE