Na návštěvě u Xavian

Kořeny firmy Xavian je třeba hledat v hlavě Roberta Barletty, rodáky z italského Turína, přestože jeho rodina pochází z mnohem jižnějších částí Itálie kolem Neapole. Vyrůstal v muzikální rodině a své první reprosoustavy postavil někdy kolem roku 1984, za studií v roce 1989 dokonce postavil jako školní projekt zesilovač třídy A, aby následně začal pracovat jako vývojář reproduktorů a zesilovačů pro jedu italskou společnost. A tak, jak sám říká, cesta začala.

V roce 1994 pak přijel mladý Barletta do Prahy, kde o dva roky později založil svou společnost a pojmenoval ji Xavian, což je odkaz na řeckou mytologii, respektive na místo, kde se na Krétě setkávaly múzy.

Několik let fungoval Xavian téměř "garážově" ze suterénu na pražských Vinohradech, svůj rozkvět zažil v průmyslové části Kladna a dnes sídlí v prostorách velkého starého mlýna v Hostivici na hranici Prahy. V onom suterénním prostoru byl Xavian čistou one-man-show, téměř stoprocentní manufakturou však zůstal dodnes, ač vývojový a výrobní tým tvoří dvouciferný počet pracovníků.

V posledních letech se pak Xavian probojoval i do světa a veze se na vlně úspěchu, zejména neobvyklým použitím masivního dřeva jako stavebního materiálu pro ozvučnice, ale také díky zavedení výroby vlastních měničů v Itálii.

Bylo nám ctí projít si všechna patra hostivického mlýna, kde jsme nahlédli do tajů výroby i vývoje modelů Xavian.

MUZEUM

Když vejdete do firemních prostoru, uvítá vás decentně dekorovaná místnost, kde naleznete reprezentativní průřez historií Xavian - od atypických jednopásmových Solista po aktuální Virtuosa, od malých regálovek po velké sloupky. Pokud by vám tohle nestačilo, stačí udělat pár kroků a projít dveřmi do 60 metrů čtverečních, které slouží jako referenční poslechová místnost.



http://www.hifi-voice.com/profily/factory-tour/1133-na-navsteve-u-xavian#sigProId4f2700dad5 View the embedded image gallery online at:

POSLECHOVÉ PROSTORY

V krásném a nenápadně, přesto účinně akusticky upraveném prostoru najdete téměř úplně všechny v současnosti vyráběné modely v mnoha různých povrchových provedeních. Čistě "přírodní" feeling prostoru souzní s láskou ke dřevu, kterou jsou truhláři v Xavian známí již po mnoho let.

Protože firma dováží také výtečnou elektroniku Norma Audio, velké sestavy jsou napojovány právě na ni, případně na nejvyšší modely Onyko, za nevelkou knihovnou se pak nachází druhý poslechový koutek, simulující řekněme tu nejběžnější českou poslechovou místnost, tedy ani ne dvacetimetrový obývák s komponenty Marantz, Creek, Yamaha..... Tady si můžete poslechnout ty nejdostupnější modely na elektronice a v akustice, kterou lze právě v běžné domácnosti očekávat.



http://www.hifi-voice.com/profily/factory-tour/1133-na-navsteve-u-xavian#sigProIde9f8be1456 View the embedded image gallery online at:

VÝROBA

Cesta reprosoustav začíná v podobě desek masivu (které přijedou nádherně účelným výtahem), ty se posléze opracovávají povětšinou na různých CNC a dalších strojích. Přesné obrobky se pak v dílně ručně lícují, lepí a vkládají se do nich jak tlumící materiály, tak vyztužující příčky. Po určité době zrání se tvarují hrany a další detaily, utvářející právě ten dojem, který nakonec z produktů Xavian máte.

Je krásné cítit, jak ve výrobních prostorách panuje dojem staré dobré manufaktury, jak každý jeden pár bez ohledu na cenu podstupuje důslednou kúru a starost i o ty nejmenší detaily.

V druhé části výrobního procesu přechází vyzrálý a vytvarovaný korpus o pár kroků dál do lakovny, kde se nanáší vrstva za vrstvou výhradně ručně.

Ve třetí části výrobních prostor probíhá osazování měniči, kompletace a osazování výhybek a finální výstupní kontrola včetně měření. Právě v téhle fázi si můžete užít pohled na poctivě a dobře udělané součásti, tvořící ony výjimečně dobré výsledky v podobě reprosoustav Xavian. Tady se mimochodem také hadicí vsypává písek jako zátěž do některých firemních modelů.



http://www.hifi-voice.com/profily/factory-tour/1133-na-navsteve-u-xavian#sigProId2fb7abb679 View the embedded image gallery online at:

ZÁVĚREM

Právě v posledních prostoru, kde hotové reprosoustavy putují do krabic, jsme narazili na ještě blíže nespecifikovaný a nepříliš veřejný projekt nového obrovského modelu, který svým ražením jasně odkazuje na zlatá léta hi-fi zejména v Anglii.



http://www.hifi-voice.com/profily/factory-tour/1133-na-navsteve-u-xavian#sigProId3bc53344fb View the embedded image gallery online at:

Bylo poučné vidět, jak Xavian i po 20 letech a nějakých 15 000 vyrobených párech reprosoustav zůstává vlastně malou manufakturou, soustředěnou na krásnou práci se dřevem a nádherný zvuk. Na každém kroku je vidět, jak zkušení a šikovní řemeslníci vyrábí s chutí a nadšením něco, na co můžeme v Čechách být právem hrdí a co si zaslouženě získává respekt i ve stále větší části světa.