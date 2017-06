Denon HEOS HS2

Systém HEOS od Denonu před pár lety patřil mezi první, které vyzvali dlouho zavedený SONOS na souboj a byl první (ale dnes už není jediný), kdo nabídl do té doby nevídané provázání s ekosystémem vlastní "velké" elektroniky, tedy s komponenty Denon - to navíc od uvedení a zejména v aktuální druhé generaci HS2 dosáhlo ještě další úrovně a s příjemnou intuitivností svazuje dohromady lifestyle ozvučení HEOS se "seriózními" multikanálovými i stereo produkty Denon.

V současnosti už téměř třeba není A/V receiveru Denon bez HEOS modulu, ale vlastně i sama rodina HEOS nabízí pokrytí všech "lifestyle" potřeb běžných uživatelů.

HEOS AVR

Nejžhavější novinkou je v portfoliu určitě model jednoduše nazvaný AVR - jde o 5.1 receiver, který kombinuje klasický zesilovač pro přední pár reprosoustav a umí k nim přiřadit bezdrátové jednotky HEOS v roli surroundových reprosoustav. Můžete ale samozřejmě všechny kanály vyřešit i pasivními reproduktory, zesilovač je na to připraven.

Estetika lomených hran a moderní feeling jsou identické s novou řadou HEOS HS2 a celkově je přístroj absolutně minimalistický, jediným ovládacím a téměř jediným informačním prvkem je tu totiž ovladač hlasitosti - jeho orámování se modře rozsvěcuje při přidávání a pohasíná při ubírání hlasitosti. Žádný displej, žádná tlačítka, nic. O stavu informuje výhradně dioda na spodní straně přístroje (připojeno / nepřipojeno apod.), přístroj je také trvale v pohotovosti a vypíná a zapíná se nepozorovaně spolu s (ne)přítomností signálu.

Díky příjemné a rychlé aplikaci je snadné přístroj nastavit (ovládat ho v nouzi poté jde i jednoduchým dálkovým ovladačem), vzadu jen zapojíte potřebné konektory, najdete HEOS AVR v síti (postup je jednoduchý - u iPhone například stačí propojit kablíkem s 3,5 mm konektory a voilá) a pracujete. Prvotní kalibrace je jednoduchá a intuitivní, kompletní zprovoznění zabere do 15 minut.

Výbavou je HEOS AVR jedním z jednodušších, přímočařeji pojatých receiverů - i zde jsou ale profily pro různé typy zvuku (hudba, film, hry,...) a podobně. Streamování hudby pochopitelně zvládá zcela identické, jako je tomu u celé HEOS rodiny, už proto, že sdílí stejnou aplikaci.

Technicky odpovídá HEOS AVR nárokům současnosti - čtyři HDMI 2.0 / HDCP 2.2 porty, podpora 4K videa, podpora Dolby True HD či DTS-HD Master audio. HEOS AVR používá také algoritmy pro potlačení šumu a celkové vylepšení zvuku. Streamovat a přehrávat obecně můžete jak PCM (až 24 bit - 192 kHz) , tak DSD signálu (až DSD 5,6 MHz) a to po síti (kabel i Wi-Fi) nebo po Bluetooth.

Signály krom HDMI můžete do přístroje dovést i jednou optikou a jedním koaxem (digitálně) nebo jedním párem analogových RCA.

Uvnitř je 5 koncových zesilovačů pracujících ve třídě D, každý má až 100 Wattů do 4 ohm.

HEOS HomeCinema

Kompaktnějším řešením domácího kina je pak balík soundbaru a subwooferu s jednoduchým označením HomeCinema. Na jejich vzhledu není nic atypického, snad jen opět i zde jsou vidět a cítit lomené křivky, byť za průzvučnou látkou obepínající obě jednotky téměř po celém povrchu jsou méně patrné.

Soundbar je poměrně kompaktní a plochý, má 101,7 cm na šířku, 8,2 cm na výšku a 9,4 cm do hloubky a s váhou 2,8 kg jej není problém přichytit na stěnu.

Subwoofer je výrazně mohutnější, byť s váhou 6,6 kg a rozměry 31,1 x 17,2 x 33,2 cm (v x š x h) stále patří ke kompaktnějším řešením.

V soundbaru jsou dva zesilovací moduly ve třídě D, každý živý středobasový a vysokotónový reproduktor, jejich řízení a sladění s bezdrátovým subwooferem (ten je osazený dvojicí basových reproduktorů a vyžaduje pouze zásuvku, o zbytek se postará software) má na starosti DSP. To zařizuje také efekt virtuálního 5.1 pomocí práce s odrazy a fází zvuku.

Samozřejmostí je tu Dolby Digital a DTS u zvuku, u lifestyle zařízení tohoto typu je ale jistě ještě důležitější možnost vybrat přednastavený režim reprodukce, je tu i několik dalších profilů - třeba pro vytažení vokálů z těch užitečných.

Veškeré připojení do sítě se může vyřešit buď drátem nebo po Wi-Fi, signál ale do soundbaru dostanete i optickým či koaxiálním digitálním konektorem (nepočítáme-li hlavní HDMI, pochopitelně), je tu však i analogový vstup v podobě 3,5 mm jacku.

Z podporovaných služeb je tu - díky aplikaci - internetové rádio, TIDAL či Spotify, je tu podpora MP3, WMA, AAC či WAV, FLAC a ALAC z domácích zdrojů. Podpora PCM až 24 - 192 a DSD 5.6 MHz platí také napříč HEOS ekosystémem. Samozřejmě můžete jednotlivé zdroje sdílet napříč místnostmi a přístroji tak, jak to má u správného multiroom řešení být.

HEOS AMP HS2

Pro náročnější aplikace nabízí Denon HEOS také v podstatě klasický komponent - jde o dvoukanálový zesilovač AMP HS2, kombinující klasický koncept s lifestyle výhodami tohoto systému. Zesilovač je uzavřen v těle odpovídajícím stylu celé rodiny, opět jde o přístroj bez mnoha tlačítek a ovládacích prvků (ostatně vše zvládnete v aplikaci).

Vepředu je pouze tenká prosvětlená linka, indikující stav přehrávání, z pravé strany jsou tři tlačítka pro ovládání a ztlumení hlasitosti. Vzadu pak jsou terminály pro jeden pár reprosoustav, malá napájecí zásuvka, z digitálních vstupů jedna optika a USB port pro datové disky, je tu i připojení pro ethernetový kabel, kdy lze ale pohodlně využít i domácí Wi-Fi.

Analogově lze připojit jeden přístroj klasickým párem cinchů a jeden pomocí 3,5 mm jacku. Je tu i analogový výstup pro subwoofer. Samozřejmě, že je tu stejná sestava streamovacích možností - stejné služby, stejná podpora lokálních souborů ve vysokém rozlišení apod.

Zesílení je řešeno modulem pracujícím ve třídě D, kde umí dodat až 100 Wattů na kanál do 6 ohm, respektive trvalých 70 Watt do 8 ohm, což není špatné.

HEOS 1 HS2 + Go Pack

Pro ty případy, kdy máte potřebu ozvučit jen malý koutek své domácnosti (kuchyň, stůl v pracovně, terasu....) je tu bezdrátový aktivní reproduktor. Těch v HEOS rodině najdete několik, nejmenším je HEOS 1 HS2, k němuž lze dokoupit i Go Pack, tedy vlastně stabilnější základnu, v níž se skrývá i baterie pro pár hodin provozu.

Kompaktní reproduktor je určen výhradně pro vertikální provoz, nahoře má ovládací prvky pro řízení hlasitosti, přední čelo chrání kovová mřížka a vzadu najdete nutné prvky - otvor umožňující usazení na nástěnný držák, USB port pro rychlé připojení datových pamětí, napájecí konektor pro velký kabel se spínaným zdroje, ethernetový port (ale je tu pochopitelně i Wi-Fi) a 3,5 mm jack analogového vstupu.

A opět platí, že co umí streamovat ostatní přístroje, umí i HEOS 1 HS2. Dobré je říct, že díky solidní baterii skutečně vydrží pár hodin reálného hraní a stačí tak pro pohodlný večer na terase nebo na cestách.

Je zajímavé, že Denon dokázal zachovat svou základní zvukovou signaturu i v takto poměrně lifestylově zaměřené řadě produktů. Zejména nový HEOS AVR už je v tomto ohledu téměř k nerozeznání od běžných A/V receiverů obdobné cenové třídy. Je fakt, že mohutnou basovou linku v "No Sanctuary Here" od Chrise Jonese ("Vinyl Classics Vol. 2" | 2014 | stereoplay) pojal jako trochu menší, vřelejší a měkčí, ale objemově bohatou a šťavnatou. Rychlé digitální koncové stupně pak drží férovou kontrolu a čitelnost.

Nejvíce je blízkost "rodinnému zvuku" určitě znát na vokálech - ať už hlas samotného Leonarda Cohena v "By the rivers dark" ("Cabasse La Collection" | 2011 | SONY | 88691918262), nebo hlasy jeho vokalistek, vše neslo takový ten vstřícný, barevný, měkký a lehce teplejší charkter, ale díky dobré kalibraci není problém se srozumitelností.

Celkem férově "podrží" také HEOS AVR dynamiku skladby a ani Orffova "O Fortuna" z "Carmina Burana" tak nemá o energii nouzi, ačkoliv se samozřejmě pohybujeme stále ve světě dostupnější A/V třídy bez onoho úplně dokonalého důrazu. Zvuk je však čistý, klidný a nekonfliktní i pěkně nahlas.

To celkové ladění soundbaru / subwooferu HomeCinema je zřetelně efektnější a výbušnější. Záleží tedy samozřejmě i na tom, jestli si zvolíte režim Movie, který "trhá asfalt", nebo přeci jen zřetelně muzikálnější a klidnější "Music"- ať v tom či tom, basa Charlieho Hadena v "Noche de Ronda" ("Nocturne" | 2001 | Universal | 013 611-2) byla pěkně velká a hutná, byla cítit přítomnost subwooferu a jeho snaha dodat solidní váhu a důraz.

Zřejmě hlavně dobrý processing stojí za na danou cenovou třídu pěkně čitelnými vokály, i trochu náročně nahraný hlas Renée Fleming v "Hallelujah" ("Dark Hope" | 2010 | Mercury | 2739699), který má tendenci znít dobře na tom úplně nejlevnějším a tom úplně nejlepším a téměř na ničem mezi tím, nebyl vůbec špatný - prostý hran a ostrostí, laděný vstřícně a barevně, bohatě, příjemně a celkově vůbec tak, aby se poslouchal snadno.

Dynamiku HomeCinema set lehce dohání celkovou efektností, ale umí zřetelně bouchnout - efektní výbuchy v Mad Max: Fury Road byly robustní, mohutné a na to, že byly "jen ze soundbaru", tak také pěkně plné a šťavnaté. Nečekejte sice, že vám drama roztřese sedačku pod zádí, ale švih a břink filmovým efektům neschází.

Nejblíže klasickému zvukovému "hi-fi projevu" je - celkem pochopitelně - HEOS AMP HS2, který je v podstatě klasickým malým integrovaným zesilovačem, odpovídajícím ve všem své cenové třídě. Kdyby Denon dělal nějaký klasický stereo zesilovač v cenové hladině 15 - 20 000,-, patrně by se od tohoto příliš nelišil.

Kontury cella v Kodályho "Sonátě pro sólové cello" v podání Alisy Weilerstein ("Solo" | FLAC | 24 - 96) byly tak akorát pevné, bas byl rovný a nepřehnaný, kolem nástroje panoval pocit vzdušnosti a celkové uvolněnosti, podobně jako je tomu u elektroniky Denon obecně. Není tu cítit sázka na efekt jako u "kinových" produktů HEOS, ale spíše skutečně na klasické hi-fi hodnoty, byť zabalené do lehce vřelejší a něžnější podoby.

Ne nepodobně tomu pak působí i střední a nejvyšší pásmo, lhostejno, zda jde o barvu strun a těl kytar de Lucii a Di Meoly v "Mediterranean Sundance" z oblíbené "Friday Night in San Francisco" (FLAC | 24 - 176,4) nebo o činely v "Question and Answer" Garyho Burtona ("Like Minds" | FLAC | 24 - 88,2). Zvuk byl spíše plnější, klidnější, ale dobře čitelný a hlavně velmi muzikální, výšky pak nádherně znělé, měkké, hladké a jasné.

Ani dynamika nástrojů v "St. Thomas" Sonnyho Rollinse vůbec nebyla špatná, zesilovač umí švihnout a i když nemá sílu, kterou by vás zarazil do podlahy, energie mu na poměry jeho cenové třídy rozhodně nechybí a umí vše "prodat" s jistotou a klidem.

HEOS AMP HS2 je prostě muzikální a lehce, nekonfliktně a čistě si na něm poslechnete "Aleluja" z Handelova "Mesiáše" v podání Dunedin Consort (FLAC | 24 - 88,2), stejně jako si užijete rockovou "Sexy but sparkly" od Deerhoof ("Masters from their day" | FLAC | 24 - 48) a je úplně jedno jak nahlas a v jakém pořadí - HEOS si zachovává svůj vysloveně vstřícný a muzikální hudební charakter.

Vlastně to platí i pro malý HEOS 1 HS2, který na stejných skladbách prokázal velmi podobné ladění, byť s celkem očekávatelným akcentem na bas (toho je ale spíš akorát, basové hromobití nečekejte). I když je celkově objem zvuku menší a vyplní tak spíše nějakou kout obývacího pokoje nebo zahraje dobře zblízka na stole (už proto, že je u něj přeci jen v "mono" nasazení cítit směrovost), pořád cítíte onen Denon charakter. Fajn je pak rozhodně Go Pack, díky němuž můžete mít přes den pokresovou hudbu, zprávy nebo jednoduše cokoliv potřebujete v solidní kvalitě stále doslova na dosah ruky.

Systém HEOS HS2 je v současnosti jediným lifestyle multiroom řešením které umožňuje začít u přenosného bezdrátového reproduktoru a přes úroveň férového hi-fi a domácího kina se postupně propracovat až do světa "velkých" komponentů Denon, aniž byste kdekoliv po cestě ztratili kompatibilitu a možnosti vzájemného propojení. Ekosystém HEOS HS2 je logicky a solidně promyšlený a funkční, v běžném denním nasazení má vše co může přijít vhod včetně možnosti hrát cokoliv odkudkoliv kamkoliv a v kombinaci s celkově velmi nekonfliktním a muzikálně orientovaným charakterem je to prostě lifestyle ozvučení na úrovni, které šířkou svého záběru pokryje potřeby všech myslitelných členů běžné domácnosti.

Kč 25 990,- - HEOS AVR

Kč 18 990,- - HomeCinema (soundbar + subwoofer)

Kč 15 990,- - HEOS AMP HS2 (bezdrátový přehrávač se zesilovačem)

Kč 6 990,- - HEOS 1 HS2

Kč 2 790,- - HEOS 1 HS2 Go Pack (baterie)

KLADY

+ pohodlné ovládání

+ příjemně hladký "denon-zvuk"

+ stabilní konektivita

+ propojení až do hi-fi světa Denon

+ velmi solidní šíře portfolia výrobků pro každou místnost

+ pěkné moderní tvary

ZÁPORY

- HEOS má na některých místech trochu plastový feeling

- trochu chybí možnost měřením kalibrovat zvuk na danou místnost

