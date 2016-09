IFA Berlín 2016

Veletrh IFA na berlínském výstavišti pokročil v roce 2016 do více než úctyhodného 92. ročníku (budeme-li počítat i všechny podniky, které původně od roku 1924 prezentovaly hlavně rozhlasovou techniku) a zabral přes 158 000 m2. Pokrytí této akce se dá shrnout do slov elektronika všeho druhu, najdete tu vše od přenosných reproduktorů přes řešení chytrých domácností až po profi audio-video vybavení. V letošním roce jsem měli možnost projít si část věnovanou kvalitní domácí reprodukci zvuku a obrazu, byť samozřejmě nejen tu.

Už proto, že část věnovaná "našemu" oboru je malá, skládá se víceméně jen z jedné jediné haly, která ani v kontextu ostatních evropských podniků nepůsobí nějak dramaticky velká. Ač je to možná jen při porovnání s celkovou velikostí veletrhu, který vás nadchne, jestliže milujete chytré ledničky s obrazovkou, na které vidíte jejich obsah (ano, uvnitř je kamera, hurá!), pračky, které lze doplňovat během praní, drony všeho druhu, ale třeba i všerůzné sofistikované nebo jen jednoduše ujeté kávovary, topidla, gagdety a kravinky. IFA jich nabízí opravdu, ale opravdu hodně... Až jsme nevycházeli z úžasu, co všechno jsou lidé ochotní vyrábět, s čím stát na veletrhu a co jsou jiní ochotni kupovat.

Nicméně zpět do kategorie (spotřebního) hi-fi. Nejvíc nás pobavilo, že i na IFA je přítomen high-end, byť extrémně okrajově - jediná high endová audio expozice se nacházela - dramatická pauza - ve stánku retailové sítě Euronics a to ještě s hrdou prezentací "Made in Germany", tedy šlo výhradně o německé firmy. Většina high-endu se pak soustředila do obrazové sféry, konkrétně směrem k OLED, 4K / UHD, Blu-ray a cítit bylo i to, že v komerčním segmentu VÝRAZNĚ nastupuje po pár letech útlumu i domácí kino, respektive multikanálový zvuk.

IFA se také nese v duchu bombastičnosti, efektnosti, obrovských a působivých a zjevně nákladných expozic. Žádná audio výstava není TAK veliká a načančaná, jako právě berlínská IFA.

Největším hráčem na výstavišti (míněno z audio-video světa) byl nepřekvapivě Samsung, mající pro sebe celou vícepatrovou halu City Cube. A Samsung byl také jeden z těch, kteří hlasitě mluvili o reálných zdrojích 4K obrazu, byť s již dlouho známým povzdechem, že jich je velmi málo - na místě ale byl k vidění 4K Netflix a 4K Blu-ray disky v množství již relativně rozumném. Spolu se 4K se pak začalo hojně spojovat HDR a to jak nativní (tedy to smysluplné a pěkné), tak přepočítané (tedy to trošičku na efekt).

Krom chytrých hodinek (schopných pustit díky LTE hudbu ze Spotify i bez telefonu, hurá! :)) Samsung opět ukázal celkem zajímavou technologii pro budoucnost - virtuální realita je stále sice kvalitou obrazu někde mezi VHS a DVD, přesto za pár let může být reálnou cestou, jak si doma užít některé typy obrazového obsahu.

Nejzajímavější (i když ne ultimativně nová) byla představovaná technologie Quantum Dot, nahrazující organické body v panelech (třeba OLED) anorganickými body, které v rozdílných velikostech vyzařují rozdílné frekvence a navíc v průběhu času nedegradují jako body organické. Trendem jsou pak velké obrazovky, které OLED tak úplně neumí, zato Quantum Dot ano - u Samsungu to bylo až 88", podobně jako u Grundigu, který dost pravděpodobně jen vyměňuje loga Samsungu za svá. Quantum Dot také na papíře nabízí více než miliardu barev, všechny panely pak podporují jak "falešné" HDR (tedy dopočítávání), tak pravé HDR, využívající mikrodat o kontrastních poměrech v obraze. Stále jde o LCD panely s okrajovým podsvícením, vybavené upraveným zdrojem světla a filtrační vrstvou. V příští generaci mají panely být schopné nabídnout lokální stmívání pro ještě lepší černou.

U Samsungu jsme našli také zajímavou (byť velmi lifestyle pojatou) prezentaci domácího kina Dolby Atmos - v čele byl soundbar s 15 reproduktory a efektové repro pak byly bezdrátové regálovky. Na efekt jistě zajímavé, byť stále ne realistické.

Když jsem u OLED a dalších technologií, svou (velice pěknou) televizi ukazoval i Panasonic - šlo o prototyp modelu, který přijde na trh v roce 2017 a nabídne opět to důležité - hlubší, přesvědčivější černou a lepší gradaci tmavých odstínů obecně. Podobně pak i LG, u nichž se s prezentací OLED vůbec nemazali - vytvořili ze svých televizí obrovský tunel u vchodu do své haly. A ani Philips nezůstal pozadu - velká 4K OLED obrazovka s Ambilight technologií působila výborně.

4K / UHD u velkých značek už asi u zobrazovačů nikoho nepřekvapí, u SONY a Samsungu byl k vidění ale i (zaplatitelný) 4K přehrávač.

A abychom u 4K zůstali ještě chvilku, co třeba 4K projektory? Nemluvíme zrovna o vlajkové lodi JVC za přátelský milion, ale hlavně o Hisense LT100, který zvládne 100" úhlopříčku ze zhruba půl metru a měl by stát zhruba třetinu až čtvrtinu toho, co obdobně ukazující konkurence (tedy zhruba čtvrt milionu).

Posledním příspěvkem ke 4K bude...no, 8K. U Grundig a Sharp byly totiž k vidění panely s tímto rozlišením. K čemu, pokud zrovna nežijete v Japonsku, kde je obsah v 8K alespoň okrajově k dosažení, to těžko říct.

Blíže Hi-Fi Voice.com je určitě třeba novinka od Audeze - jejich iSine 10 jsou první světová in-ear sluchátka, vybavená magneto-planární technologií. Vypadají trochu jako Spidermanův trikot, ale jsou rozhodně působivá.

Líbilo se nám rozhodně i u Pioneer / Onkyo, kteří pod první jmenovanou značkou ukázali DA verze svých řad 30 / 50 / 70, tedy pravověrné, ale dostupné hi-fi. U Onkyo to zase byla řada multikanálových strojů, opět ze zaplatitelných kategorií.

Sluchátkoví RHA doplnili svou expozici novým D/A převodníkem / zesilovačem a to v kvalitě a ceně odpovídající jejich více než dobré reputaci.

Malé pozdvižení způsobili i u Bang & Olufsen se svými kompaktními bezdrátovými BeoSound 1 a 2, které už na své rozměry nabízí velmi působivý zvuk. Zajímavá byla rozhodně i BeoVision Horizon - 4K televize.

Z audio oblasti se nám líbil i počin SONY s jejich sluchátkovou sestavou v čele s modelem MDR-1000X, multiroom od Klipsch, stolní verze otevřených legendárních Jamo, hodně ambiciózní retro reprosoustavy NS-5000 od Yamahy (pravda, za 15 000 EUR), zatraceně pěkné nové televize od Loewe (Bild 7 a 9).....a vlastně toho bylo celkem hodně, jakkoliv je čistokrevné audio na téhle akci jen okrajovou záležitostí.

IFA 2016 byla z pohledu audiofila poučnou a zajímavou záležitostí - ne snad jakýmkoliv představeným produktem, na to jsou přeci jen jiné výstavy, ale hlavně tím, že člověku otevře oči směrem k tomu, co doma mají "běžní lidé". Příjemně potěší, že i vysloveně spotřební elektronika už dnes nabízí rozumnou kvalitu, kterou byste před 15 - 20 lety za těch pár tisícovek jen sotva koupili. Je ale vidět, že audio je opravdu jen a pouze taková okrajová třešnička na dortu, takže pokud vás zrovna nezajímají nejnovější televize, projektory a vůbec trendy v obrazu, asi si můžete největší výstavu spotřební elektroniky v Evropě s klidem odpustit...