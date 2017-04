Audio Video Show Praha 2017

V pátek 31.3. a sobotu 1.4. 2017 proběhla v pražském hotelu Don Giovanni již potřetí výstava audio a video techniky Audio Video Show Praha, která i v letošním roce o kousek povyrostla. Do prostor akce dorazilo opět na tři tisíce milovníků dobrého zvuku a obrazu a viděli v letošním roce na 80 expozic a přes 100 vystavovatelů s více než 300 značkami.

Pojďme si teď v krátkosti ukázat průlet výstavou, pěkně patro po patru...

PŘÍZEMÍ

V přízemí jste kromě vstupu našli také ukázku, jak doma může hrát velmi jednoduchá lifestylová sestava na základě bezdrátových systémů Sonos a Bluesound.



1. PATRO

První dvě patra byla doslova nabitá největšími značkami a dovozci, letos s jedním nově přidaným prostorem.

Don Pedro

Do salonku Don Pedro se nastěhovala firma DSI Czech, jejíž značky Harman/Kardon, JBL či AKG jsou jasně zaměřené na lifestyle, zejména na přenosné audio od sluchátek po populární "repráčky".



Zerlina

Velmi populární byl letos Xavian v salonku Zerlina, mimo jiné i proto, že výstavu pojal jako oslavu svých 20. narozenin a to velkolepě - vlastním proseccem, plastikou ucha u vchodu nebo třeba novým povrchovým provedením "Marina" či novým sloupkem Calliope. A také tím, že se stal (téměř) výhradním zástupcem stereo produktů Yamaha v České republice...



Donna Elvira

CPT Praha přivezlo své tradiční značky Onkyo, Jamo a Klipsch, ale i lehkou ukázku švýcarské Piegy. Nejvíce novinek pak bylo vidět u amerických Klipsch, byť spíše než o revoluci lze mluvit o plynulé evoluci.



Donna Anna

Polský Voice krom soustředění na naleštěný Chord a precizní Audio Physic ukázal také dvojici monstrózních subwooferů od REL No. 25 a ukazoval reprodukci s nimi a bez nich. Poučný byl pak zajisté i řez reprosoustavou Audio Physic nebo sluchátkový koutek s elektronikou Chord v předsálí.



Leporello

V Leporellu se usídlil BaSys CS, kde na sebe pozornost strhávala stejnou měrou sestava různých modelů ELAC s novou "desítkovou" řadou Marantz spolu s novými televizory Loewe bild 7 se špičkovým obrazem.



Masetto

V Masettu jste mohli najít ostravské RP Audio, jejichž naprosto jasnou dominantou byly sloupy Vivid Audio G1 v nové generaci s přídomkem Spirit, byť jim letos scházela elektronika Soulution, nahrazená "jen" novou generací integrovaného zesilovače a přehrávače Audionet s alternativou na osvědčené elektronice Gryphon.



Don Ottavio

Moravští AQ pak krom své již viděné referenční a odvážně pojaté série Passion ukázali hlavně nový designový a velmi kompaktní model Orca, který svými ostrými hranami a dvoubarevným provedením mate oko a vzbuzuje dojem levitace. Tradičně pak bylo vidět další a další a další rozšíření a předělání extrémně širokého portfolia gramofonů a elektroniky Pro-Ject.



Teatro 2

V novém prostoru Teatro 2 vystavoval Soundstyle se svým "americkým" portfoliem. Hlavní sestavou byly mohutné sloupy OceanWay Sausalito, poháněné monobloky D´Agostino s typicky mohutným, hutným a razantním americkým zvukem, ale vidět bylo i designové Gato Audio nebo celou škálu až nenápadných reprosoustav GoldenEar.



Ochoz

Na ochozu 1. patra bylo k vidění mimo jiné chytré bydlení se všemi možnými řešeními pro byt i dům, ale mohli jste si tu také koupit spoustu muziky či obdivovat výrobky malých českých výrobců KrautWire či Noble Audio.



Foyer I

Foyer před salonky na 1. patře bylo plné - krom LP desek od Supraphon také dalších ukázek chytrého bydlení nebo lifestyle produktů, zejména sluchátek a přenosných reproduktorů Marshall.



2. PATRO

Don Giovanni 1

Největší koncentraci luxusní elektroniky jste mohli rozhodně najít na 2. patře v saloncích Don Giovanni. V tom prvním ukazovala firma E.P. Audio produkty McIntosh a Sonus faber, zejména pak novou řadu Hommage Tradition v čele s novým modelem Amati Tradition, poháněným kilowattovými monobloky nebo sexy gramofon McIntosh.



Don Giovanni 2

Prostřední sál Don Giovanni obsadily "šneky", letos v nápadné "Ferrari red" barvě. Každý reproduktor poháněl koncový zesilovač Classé z nižší série a celá sestava fungovala dobře - což je velké ocenění pro reprosoustavy, kterým je vlastně už skoro třicet let.



Don Giovanni 3

Třetí velká sál Don Giovanni vyzdobil ostravský Tykon se svými novými úlovky - ačkoliv ke slyšení byl i "klasický" systém od Avantgarde, nejvíce zájmu poutaly bezpochyby mramorové krásky Estelon s velmi vybranou elektronikou - referenčním děleným přehrávačem od EMM Labs, pasivním předzesilovačem Bespoke Audio nebo koncovým zesilovačem Audio Strumento No.4. Vidět jste ale mohli i krásné Gradient Helsinki nebo akustické prvky Artnovion.



Foyer Don Giovanni

Ve foyer Don Giovanni jste si mohli zakoupit patrně z nejširšího portfolia nosičů na výstavě.



3. PATRO

Boardroom 1

Do jednoho z menších salonků zavítala slovenská firma 4CE distribution s prezentací zaměřenou na střední a vyšší kategorii z katalogu Hegel a Raidho, tedy na severský zvuk. Novinky byly k vidění zejména u Hegel či přede dveřmi, kde sluchátkový svět reprezentoval sám pan Erzetich.



Boardroom 2

Hned o dveře vedle byla "partnerská" expozice, tentokráte se slovenským výrobcem reprosoustav a stolků Neo Audio, jejichž umná práce se dřevem vypadala opravdu pěkně.



Boardroom 3

Opravdu poctivě poskládané domácí kino ukázala firma Altei, pro kterou je digitalizace velkých kinosálů denním chlebem. Laserový UHD projektor od Sony VPL-VW5000ES za téměř dva miliony ukazoval fantasticky a domácí kino McIntosh / Sonus faber mělo až překvapivé grády, navíc kompletní zatemnění působilo fantasticky... Disky četl nový SONY Blu-ray UBP-X1000ES.



Boardroom 4 + 5 + 6

Svou expozici opět po roce úspěšně ukázal Panasonic, respektive ve větším boardroomu Technics - zejména ten přivezl novou, výrazně dostupnější řadu elektroniky, gramofonu a reprosoustav v "plné" šířce (oproti atypické, zhruba poloviční šířce dosavadních produktů). V části věnované Panasonic televizím a sluchátkům byl k vidění patrně nejlepší současný OLED se soundbarem Technics. I za plného světla bylo UHD rozlišení doslova dechberoucí.



Boardroom 7

Sedmý boardroom si zabraly značky Jadis a Franco Serblin, tedy kombinace staromilských elektronek s elegantními reprosoustavami - nový model FS je možná designově trochu zvláštní, zvukově ale své geny nezapře.



Boardroom 8

V osmém boardroomu postavila své robustní domácí kino plzeňská firma RIHA, která vyrábí vše krom zdroje signálu - multikanálový předzesilovač s relátkovou regulací hlasitosti, robustní koncové stupně, mohutné reprosoustavy, dva subwoofery a dramatický zvuk za rozumné ceny...



Boardroom 9

Do devátého boardroomu přivezl svou techniku ukázal Luděk Šroll spolu s firmou Casea, dominantou byly zejména nové všesměrové reprosoustavy Soundgarden, které jsou navrženy tak, aby hrály skutečně všude s jen minimálními rozdíly.



Boardroom 10 + 321 + 322

Desátý boardroom a dva první menší pokoje využil Horn, který zde ukázal jakési "best of regálovek" ze svého portfolia - poslechnout si tak vedle sebe Focal na elektronice Quad, Canton na Audiolabu nebo Dali na Audio Research bylo rozhodně zajímavé. Největší novinkou pak byla asi řada Dali Spektor.



Boardroom 11 + 12

V boardroomech 11 a 12 se již tradičně usídlil Technet, technologický partner výstavy, prezentující spoustu zajímavostí - jednak aktuální verzi virtuální reality s čím dál zajímavějšími možnostmi, jednak třeba i rozdíly mezi 4K a FullHD nebo rozdíly mezi vinylem a "počítačovou" verzí nahrávky.



323

Pokoj 323 se stal dějištěm prezentace firmy BaSys, která zde ukázala aktuální top model kina Bose - a co "lezlo" z reprosoustav menších než mužská dlaň, to bylo díky výkonnému subwooferu a chytrému DSP s dobrou kalibrací až (pro filmy...) neuvěřitelné.



325

V pokoji 325 prezentovala firma Luxusní Elektronika novou řadu reprosoustav od britských PMC a to na elektronice Audionet.



326

Pokoje 324 a 326 patřily společnosti Panter, dříve známé díky distribuci sluchátek Sennheiser, od letoška pak figurující i v roli distributora reprosoustav Quadral.



328

Náš osobní favorit na výstavě, nebo možná spíše naprosto nečekané překvapení, pan Kostas Metaxas. Nejen, že tento návrhář hodin, hodinek a atypického nábytku si hi-fi staví tak trochu pro zábavu (ale hraje naprosto fantasticky...), ale navíc má za sebou přes tři stovky nahrávek v roli zvukového technika - některé z nahrávek pouštěl a tolik vzduchu, přirozené dynamiky a čistoty se prostě jen tak neslyší. Nádherně vypadající, nádherně zpracované a nádherně hrající komponenty mají jedinou nevýhodu - cenu; kupříkladu "lebka", neboli předzesilovač / sluchátkový zesilovač pořídíte za zhruba 6 000 EUR.



332

V pokoji 332 své komponenty vybalila firma Hanzel Audio, kde naprosto jasnou dominantou byly reprosoustavy ve tvaru "vetřelců", neboli Nime Audio spolu s elektronikou Unison Research.



334

O pokoj vedle svou skromně pojatou expozici ukázala firma Absolute Audio s Revely a novinkami od Mark Levinson.



336

Zde byly ke slyšení osvědčené a zajímavé reprosoustavy Zingali, pro letošní rok podpořené elektronikou Cyrus, která se tak oficiálně po dlouhé době vrací na český trh.



340 + 338

Pokoje 338 a 340 měla pro sebe firma IBD Czech, kteráh tradičně přivezla famózní břidlicové reprosoustavy Fischer&Fischer, krom nich ale začala prodávat také Teac a jeho luxusní odnož Esoteric či filtry Mudra, kterýžto set přístrojů si právě s německými reprosoustavami nebývale dobře rozumí. Ti, kteří měli štěstí, mohli po oba dva dny narazit také na Thomase Fischera, konstruktéra a majitele značky, kterak s nadšením odpovídal na dotazy zvídavých.



342

Studio Panský Dvůr letos vsadilo na kombinaci polských reprosoustav Horns a elektroniky Ayon. Nechyběl samozřejmě ani síťový přehrávač Lumin.



344

V pokoji 344 byl další z našich velkých favoritů, firma 440 Audio, která je momentálně na raketovém vzestupu a to i daleko za hranicemi světa hi-fi i za hranicemi České republiky. Je to díky luxusně pojatým gramofonům, zaměřeným primárně na perfektní design - ten je tak krásný, že si gramofony nedávno vysloužily dokonce vlastní výstavu v galerii Kvalitář. A navíc v kombinaci s KEF Blade a zesilovači KR Audio hrají parádně.



346

Naprosto minimalisticky byla (opět) pojatá expozice značky Kii Audio a firmy Hi-End Boutique. Aktivní reprosoustavy s rozsáhlou možností korekcí jsou vlastně krom dvou napájecích kabelů vše co potřebujete a byť neskrývají ve zvuku ani pojetí svůj studiový původ, přesnost, kontrola, autorita a dynamika jsou výtečné.



348

Letošní novinkou byly sluchátkové koutky, v pokoji 348 byl jedna jeho část, realizovaná firmou Audigo a nabízející obrovský průřez sluchátky a mobilními přehrávači / zesilovači / převodníky všech kategorií. Byla to také jedna z nemnoha možností, kde si poslechnout famózní nová sluchátka od Focal.



350

Rozhodně nejdivočejší částí sluchátkové sekce byla expozice Ketos, kompletně věnovaná sluchátkům Hifiman. Krom "běžných" modelů totiž byl ke slyšení i unikátně drahý set sluchátek a zesilovače Shangri-La s cenou kolem 1 250 000,- Kč. Výjimečná sluchátka s výjimečnou cenovkou jsou ale spíše proklamací toho, že firma si může dovolit sáhnout i tímto směrem.



354

Dalším reprezentantem sluchátkového světa pak byl Gothic s důrazem na oblíbenou značku FiiO, ale i zde bylo možnost prozkoumat nepřeberné množství sluchátek, zesilovačů, přehrávačů a převodníků.



356

I do pokoje 356 zavítala hlavně sluchátková atmosféra a Praha Music Center vše možné i nemožné od lifestyle Marshall až třeba po monitory Genelec.



358

Pokoj 358 byl zasvěcen kouzlu japonské firmy TAD a v jednom z nemnoha akusticky upravených prostorů si svou premiéru užily nové "levné" regálovky, ale třeba i gramofon VPI Prime.



359 + 357 + 355

Tři pokoje vedle sebe - 355, 357 a 359 - zabrala firma Media Trading s třemi velmi odlišnými expozicemi. V jedné byla ukázka řídích systémů a jejich možností, v druhé špičková 4K projekce s premiérou UHD projektoru JVC z referenční řady a ve třetí málo vídaná elektronika Halcro s působivými reprosoustavami Wave Guide.



360

Další ze zástupců letos početné 4K / UHD projekce byla firma Projektor doma, sázející letos na značku BenQ a audio Sonus faber. Ukázky možností nastavení projektoru nebo rozdílů mezi FullHD a 4K bylo také velmi zajímavé.



361

Malou expozici značkám Audiovector a Primare připravil v pokojíčku 361 Voice, jinak letos soustředěný na Audio Physic, Chord a REL.



362

Prostor 362 využila slovenská firma Medinco, prezentující zejména všemožné přepínače a matice pro složité domácí audio-video instalace.



363

Velký pokoj 363 a firma Altei ukázala letos požehnaně novinek. Začněme u nové řady přenosek ZYX Ultimate s uhlíkovými chvějkami, kde kupříkladu model Ultimate Dynamic používá řešení bez magnetického jádra - to prý sice znamená i na poměry MC nízký výstup 0,15 mV, ale zato výtečnou linearitu a rozsah až ke 100 kHz. Lásku ke gramofonům v Altei potvrzují i zastoupením litevské značky ramének Reed. Největší bombou byla ale jistě premiéra značky AlephSound, což je vlastní značka reprosoustav, kterou v Altei po několik let připravovali. Sloupy A1 s velkou ozvučnicí, pěti měniči (dvěma středo- a dvěma hlubokotónovými + vysokotónovým) byly s odhadovanou cenou na hranici 100 000,- opravdu hodně zajímavé. Velké potěšení mohlo milovníkům retro poskytnout i zákoutí repasovaných produktů ReVox, čímž se v Altei také zabývají.



364

Do pokoje 364 se nastěhoval německý Voxativ, známý svými širokopoásmovými měniči, ke kterým již dříve přidal ozvučnice a stvořil tak kompletní reprosoustavy, dnes nabízí již i zesilovače. Bylo to právě tady, kde se dalo dobře docenit jinakost jednopásmových konstrukcí.



366

Ve 366 byly ke slyšení špičkové komponenty Thrax ve spojení s aktuální verzí reprosoustav Kawero!.



374 + 368 + 370

Trojici rohových pokojů obsadil Ketos s třemi výrazně odlišenými expozicemi - ať už ale šlo o domácí kino na bázi NAD / Dynaudio, o čistý lifestyle slušné úrovně v podání Bluesound nebo o high-end kombinaci Octave / Dynaudio, vše bylo příjemně v pohodě.



376

Studio HIFI PARTNER z Dolních Břežan představilo zajímavou "lidskou" sestavu elektroniky Advance Acoustic s reprosoustav Castle, byť třeba vertikální gramofon Pro-Ject by asi měl být spíše zajímavostí, než seriózním zdrojem zvuku.



378

Do pokoje 378 se nastěhoval hodně poklidný, hladký a barevný zvuk, za nímž stála elektronika AVM s reprosoustavami Vienna Acoustics a k porovnání byla jak "dospělá" velká sestava, tak kompaktní luxusní lifestyle řešení.



380

Milovníci 4K jistě zaznamenali v pokoji 380 předvedení přehrávače OPPO UDP-203 na pořádné 4K televizi SONY, ke slyšení byl také poprvé D/A převodník OPPO SONICA.



4. PATRO

460

V pokoji 460 se udála první veřejná prezentace reprosoustav Elfton Vegas, velkých sloupů klasického designu.



461

Do této místnosti přivezl ukázku své produkce Wolf von Langa, který je znám spíše pro své mohutné a originálně pojaté reprosoustav. Jeho základní model s atypicky usazeným páskovým výškáčem ale dokázal hrát hodně dramaticky a rytmicky.



463

Velký pokoj na 4. patře patřil prezentaci hornů Vienna Physix, kteří sice svému modelu stále říkají Diva grandezza, ale třeba oproti prezentaci loňské či proti námi recenzované verzi přivezli variantu s novým tweeterem a upravenou výhybkou a výsledek byl fantasticky živý, plastický, ... Prostě o velký kus dál než dřív. Kdo měl štěstí, mohl se také potkat se zpěvačkou s fantastickým hlasem Barbarou Bandi a oživit si tak svět reprodukované hudby autentickým live zážitkem.



464

Téměř celou šířku místnosti zabraly hodně atypicky pojaté hornové reprosoustavy s obdélníkovou hornou, která doplňovala širokopásmový měnič v horní části. Značka Operly si tak užila svou premiéru a i když majitel a konstruktér pracuje a žije v Rusku, reprosoustavy samotné jsou kompletně realizované v České republice a prý o nich ještě rozhodně uslyšíme.



466

A další z osobních velmi, velmi překvapivých setkání na Audio Video Show Praha 2017 - one man show ze severní Itálie, značka Grandinote, překvapila na Itálii nijak zvlášť estetickými komponenty a reprosoustavami, jimž ale to, co chybí na designu konstruktér vrchovatě vrátil na zvuku. A co teprve to, že ten teplý, krásně hebký a jemný zvuk nemá na svědomí žádná elektronka, ale tranzistory a streamer!



468

Do rohových pokojů 468 a 474 přivezla slovenská firma G-Tec ochutnávku z profi světa, nejzajímavější bylo rozhodně v klidu si na D/A převodníku NADAC porovnat stejnou nahrávku v mnoha podobách od komprimovaných PCM verzí až po DSD256.



478

Pokoj 478 patřil další ruské značce, tentokráte Deluxe Acoustics, která se specializuje na kulaté ozvučnice za dostupné ceny. Top model (na fotkách se žlutým orámováním reproduktorů) s dvěma kulovými ozvučnicemi přijde zhruba na 50 000,- Kč, k vidění byl i model pro montáž na zeď či řetězec optimalizovaný pro blízký poslech z počítače.



480

Expozice 480 pak patřila české značce RD Acoustic, která krom svým známých "vyčouhlých" reprosoustav představovala nový jeden a čtvrtpásmový "malý" model s basovým reproduktorem. Dominantou místnosti pak byl firemní difuzor z pěti tisíc špalíčků dřevěného masivu.



12. PATRO

Mozart lounge

Krásnému prostoru Mozart lounge vévodil nejen parádní výhled na Prahu, ale také portfolio Perfect Sound Group. Střídavá ukázka KEF Blade Two, KEF Reference 5 a Tannoy z řady Definition byla zajímavá, zejména díky (kvůli extrémní ceně) nepříliš často vídanému prokabelování sérií Valhalla 2 od Nordost. V menším prostoru Mozart Room pak probíhaly hodně zajímavé workshopy na téma napájení, kde zástupce IsoTek jednoduše ukazoval co na relativně dostupné sestavě udělá výměna běžného "psa" s černými kabely za různé úrovně kabelů a filtrů IsoTek. Rozdíl byl naprosto zřejmý...



LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Jako každoročně je na výstavě připravena spousta a spousta věcných cen pro ty, kteří odevzdají vyplněný anketní lístek, kterým volí mimo jiné nejlepší zvuk a nejlepší expozici celé akce.

Na seznam výherců se můžete podívat zde: http://www.audio-video-show.cz/novinky, průběh losování pak najdete v galerii.



Audio Video Show Praha 2017 je tedy za námi, nezbývá než se v roce letošním ještě těšit na květnovou mnichovskou akci a na listopadovou výstavu ve Varšavě. A samozřejmě - poslouchat, bavit se a užívat si skvělý zvuk i obraz...