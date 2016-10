Bose QuietComfort 35

Sluchátka s aktivním potlačením okolních ruchů jsou šikovným vynálezem - jednak odblokují všudypřítomný šum světa, čímž vás nechají poslouchat soustředěněji a hlouběji, jednak díky nim nemusíte poslouchat ani tak nahlas, což opět chrání vaše uši a zlepšuje často poslechový zážitek. Jen není mnoho firem, které by uměly vyrobit sluchátka, která budou zároveň v tomto smyslu funkční a nebudou znít uměle "utažená". Jedním z takových ale bezesporu je Bose, firma, která je tak trochu synonymem tohoto řešení.

Sluchátka QuietComfort jsou pojem a zejména na západ od našich hranic (no dobrá, zejména za oceánem) pak dokonce až téměř standardem, který mnohým usnadňuje třeba cestu letadlem, protože díky jejich nasazení vás po mnoho hodin nebodá do uší konstantní hluk leteckých motorů.

Nejnovějším přírůstkem jsou QuietComfort 35, kde modelové označení naznačuje přes 35 let dlouhou evoluční linii sluchátek s aktivním potlačením hluku od Bose. QC 35 pak přináší krom komfortu ticha ještě další často vyžadovaný komfort pro 21. století - bezdrátovou konektivitu.

Bose QuietComfort 35 tak jsou v souhrnu vnější hluk aktivně potlačující bezdrátová Bluetooth circumaurální sluchátka s vestavěnou regulací hlasitosti a ekvalizérem, který má za úkol udržet zvuk čitelný a živý při každé hlasitosti.

Jak je u Bose zvykem, sluchátka mají celkem jednoduchý, ale elegantní design a jsou vyrobena z odolných a dobře zpracovaných, byť ne v klasickém slova smyslu luxusních materiálů - žádné dřevo, kov (dobrá, vyjma kostry v týlním mostu) či jiné přírodu evokující materiály. Hlavním materiálem ale také není kdovíjaký plast - jde o skleněnými vlákny vyztužený nylon. Mušle jsou oválné, podlouhlé a umně skrývají své rozměry - bez problémů překryjí ucho, zvenku však nijak nebijí do očí. Na vnější straně najdete dva malé otvory snímačů okolního ruchu (na každé mušli jeden), na jedné z mušlí je šoupací vypínač (a ještě tedy tlačítka regulace hlasitosti a dobíjecí USB konektor), na druhé 3,5 mm jack pro drátový provoz.

Sluchátka lze také díky kloubům složit pohodlně téměř naplocho. Týlní most je pak velmi bohatě polstrovaný a potažený Alcantarou, aniž by sluchátka ztratila minimalistickou linii.

Náušníky z umělé kůže jsou tak akorát velké a utváří uvnitř mušle klidné prostředí díky dobré izolaci (jsou vyplněné silikonovými kuličkami), stejně jako se díky jejich měkkosti sluchátka snadno nosí na hlavě i po delší dobu. Dost možná i 20 hodin, což je udávaná výdrž baterie při bezdrátovém provozu. Elektronika oproti minulým generacím umí také zcela tichý provoz - tedy ani v ultra tichém prostředí neslyšíte onen šum a elektronické svištění, které citlivá sluchátka často do uší přenáší.

Konektivita pomocí Bluetooth (s NFC párováním) je naprosto bezproblémová a sluchátka prostě fungují na první dobrou - pokud chcete trochu lepší kontrolu, můžete si stáhnout aplikaci Bose Connect, kde si snadno můžete vybírat, ke kterému z napárovaných zařízení v dosahu se sluchátka mají připojit, vidíte stav baterie, ovládáte hlasitost, vidíte přehrávanou hudbu nebo můžete získat softwarovou aktualizaci.

Bose se nijak výrazně nesnaží o publikaci technických parametrů (což dává vzhledem k cílové skupině celkem smysl), z dostupných měření na internetu u velkých médií s kvalitní měřící technikou lze dopátrat plný výkon od 10 do 20 000 Hz s o pár dB silnějším basovým spektrem kolem 60 Hz.

Bose QC35 jsme poslouchali zejména přes Bluetooth přes iPhone 6, ale také v pasivním zapojení s ASUS Xonar Essence One MUSES MKII nebo Apogee Groove. Porovnávalo se se Sennheiser HD 26 Pro nebo Sennheiser IE 8 či Koss Porta Pro CZ.

Bose jsou celým svým pojetím jasně vyladěné na dlouhodobé pohodlí - fyzické i akustické. Největším kouzlo je v tom, jak potichu můžete díky absenci ruchů z okolí hrát a tím být méně unavení dlouhým poslechem. Líbilo se nám, s jak sametovou, poklidnou hebkostí podala sluchátka cello Alisy Weilerstein v Kodályho "Sonátě pro sólové cello, op. 8". Pravda, v dané ceně najdete i sluchátka s výraznějším impulsem a autoritativnější basovou odezvou v nejnižších polohách, stejně jako právě v nejnižších tónech by QC35 slušela trochu výraznější váha. Nicméně celková uvolněnost, neunavující a barevný bas s trochou teplosti se úžasně snadno poslouchá. Ač celkově měkčí, kontury jsou zřetelné a čitelné, tóny oddělené a i když je to velice nenásilné, jakmile se zaposloucháte, seznáte, že to vůbec není špatné co do rozlišení různých poloh.

Největší talent mají QC35 na reprodukci hlasů a středního pásma obecně - třeba akustické kytary v "Mediterranean Sundance" od de Lucii a Di Meoly z "Friday Night in San Francisco" jsou velmi pěkné, dobře rozlišené, struny cvrlikají a drnkají a na zcela tichém pozadí jsou znělé a jasné. Velmi dobře slyšíte i šepot v úvodu skladby, který často zapadne právě v okolním ruchu. I když kovová jadrnost strun je maličko ohlazená celkově jemnějším a měkčím laděním, ona absence tvrdosti, ostrosti a naopak velmi čistý přednes vyzdvihují barvy a celkově příjemný pocit ze hry kytarových virtuosů - díky nekofliktnímu, ale dospělému přednesu s trochu "hezkým" naladěním máte pocit, že to vydržíte mnoho a mnoho hodin.

Přijmeme-li fakt, že Bose QC35 prostě hrají "pěkně", užijeme si i nejvyšší tóny - činely a vibrafon v Burtonově "Question and Answer" z "Like Minds" jsou prostě dobře vykreslené. Činely sice trošku šumí, jsou velmi jemné, ale cítíte z nich kov a ne plech, stejně jako u vibrafonu vnímáte jasně znělý a kovový charakter každého cinknutí. Vůbec znělost a neostýchavá bohatost podtrhuje snadnou čitelnost nejvyššího pásma. Sluchátka s naprostým klidem také dávají najevo, že ač hrají stejnou linku, jsou elektrická kytara a vibrafon dva zcela odlišné nástroje - opět zejména i díky absenci ruchů.

Nástroje v "St. Thomas" Sonyho Rollinse měly hloubku, byl to objem, byl tu vzduch a vše bylo propojeno do živého, dýchajícího, dynamického celku. I přes celkově velmi jemný a měkčí charakter měl saxofon onu kovovou výbušnost (i když pravda, ne třeba takovou jako u poměrně tvrdých a přímých Sennheiser HD 26 Pro), která bývá tím prubířským kamenem, oddělujícím dobré od průměrného. Sluchátka nicméně umí naplnit reprodukovaný zvuk životem, byť s trochou efektnosti.

Potlačení hluku má své veliké výhody - třeba v "Aleluja" z Händelova "Mesiáše" v podání Dunedin Consort bylo díky téměř absolutnímu tichu slyšet víc detailů, než přes leckterá analytická sluchátka. Třeba rozdělení mužských a ženských hlasů už působilo vcelku přirozeně a nenásilně; i když dražší audiofilská sluchátka vás občas pustí ještě k jemnějším nuancím a zaslechnete občas ještě jemnější detaily, Bose za svou cenu rozhodně nedělají ostudu a navíc servírují vše v pohodlném, decentním a jemném balení. Úžasný byl celkový pocit volnosti, který hudbu "vytlačil" pocitově i ven ze sluchátek.

To je totiž další velká síla Bose QC35 - umí předat pocit úžasně vzdušnosti. V Eliasově "Vision of Her" z "The Window" byla scéna velká, vlastně na sluchátka až neuvěřitelně velká, uvolněná a přesto naprosto spojitá v pravolevém směru. Kytara, hlas, vše jakoby zapadalo na správná místa, máte pocit prostoru kolem sebe, byť hloubka, respektive pocit protažení směrem kupředu tu zase tak výrazný není.

QC35 ale umí hlavně jednu věc - jednoduše hrát. Je úplně lhostejné, co si do nich pustíte, pokud přijmete to, že mají svůj zřetelný charakter, můžete pustit vše z hlavy a prostě poslouchat. "Sexy but sparkly" z "Masters from their day" od Deerhoof měla spád, šťavnatost, energii a hlavně lehkost a plynulost. Reprodukce byla naprosto nekonfliktní, neúnavná, pohodová, odvádějící pozornost od případných ostrostí (které k vám QC35 nepustí) k podstatě muziky.

Patrně nikdo dnes nemá tak univerzální a snadno poslouchatelná sluchátka s aktivním potlačením hluku jako Bose. Model QC35 není nejlevnější, ale bez problémů jej připojíte drátem či bez drátu, má opravdu funkční schopnost "odfiltrovat" vnější světa a snad právě díky tomu působí reprodukovaná hudba solidně dynamicky, dobře rozlišená a plná vzduchu v příjemně vykresleném prostoru. Zpracování sice nesází na tradiční evropské hodnoty kovu, dřeva či kůže, ale nepůsobí v reálném světě lacině, navíc jsou sluchátka díky zvoleným materiálům lehoučká, dobře se nosí a neunaví ani po doslova celodenním poslouchání typu osmi hodin v kuse. Pak je jen drobný problém je sundat a vystoupit ze své oázy komfortu a ticha plného jemné hudby zpět do rušného světa.

Kč 9 990,-

KLADY

+ úžasně pohodlné na dlouhodobé nošení

+ potlačení hluku funguje na jedničku

+ lehký, čistý zvuk

+ dlouhá výdrž

ZÁPORY

- na basech chybí trochu důrazu

PRODÁVÁ: BaSys CS | www.basys.cz