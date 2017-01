GoldenEar AON 2

O značce GoldenEar jste si na těchto stránkách mohli přečíst už vícekrát, zejména však o nejvyšší řadě Triton. Na opačném konci katalogu stojí série AON, sestávající vlastně jenom ze dvou modelů, AON 3 a AON 2, lišících se jen svou velikostí. I menší "dvojky" dohání svou menší velikost použitím pasivních zářičů a vůbec celkově v přijatelné cenové třídě nabízí všechny komponenty, které najdete i v řadě Triton.

AON 2 jsou malé a skladné, ostnatě váží jen 5,5 kg a to při rozměrech 20,3 x 25,4 x 30,5 cm (š x h x v). Základní kostra kabinetu je vytvořená z MDF profilů, pevnost a zmenšení rezonancí pak zajišťuje i zkosení všech stěn do tvaru komolého jehlanu. Základna je tvořena plastovou deskou s půlkulatými nožkami, celý povrch krom vaničky s rozumnými terminály na zadní straně překrývá průzvučná černá látka, jejíž uzávěr je skryt pod další plastovou deskou na horní, dozadu a dolů se svažující stěně, díky které nejsou uvnitř žádné rovnoběžné povrchy.

AON 2 jsou dvoupásmové, osazené čtyřmi reproduktory, z čehož na přední stěně jsou dva aktivní a po každé straně je jeden pasivní zářič. O nejvyšší tóny se stará skládaný film HVFR (High-Velocity Folded Ribbon) s pohonem silným neodymovým magnetem, podobně jako nejběžnější JET od ELAC i tento reproduktor vzduch stlačuje v záhybech a pak "vypaluje" ven, místo tlačení celou plochou.

Na pozici středobasu je proprietární měnič GoldenEar, který poznáte zejména díky mohutnému fázovému nástavci s hvězdicovým tvarem. Kónus šestipalcové membrány byl prý optimalizován v počítačovém modelu. Po stranách jsou pak ještě zmíněné ploché pasivní membrány o průměru 6,5 palce - jsou nastavené tak, aby vzájemně vykrátily své vibrace, takže kabinety díky tomu zůstávají klidné. Sandy Gross, majitel a hlavní tvůrce značky, říká, že díky tomu fungují podobně efektivně jako Transmission Line, jen přesněji a rychleji.

GoldenEar AON 2 jsou koncipované jako "kompatibilní s 8 Ohm" (ať už tím výrobce myslí cokoliv), mají nadprůměrnou citlivost 89 dB a pracují ve frekvenčním rozsahu 42 - 35 000 Hz (bez udané tolerance), což je na tak malé kabinety celkem působivá hodnota.

Poslouchali jsme na všech běžných sestavách, tedy Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, Cambridge CXA80 / Cambridge CXC i Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MKII. Srovnávalo se s Harbeth Monitor 30, Xavian Premio a Xavian Perla a to přes kabeláž ZenSati Authentica nebo TelluriumQ Silver a Black, za asistence filtru IsoTek EVO3 Solus.

Na tak kompaktní ozvučnice se AON 2 snaží vykouzlit i potěšující množství basů, byť bylo jasně cítit, že objemově ani důrazem na kontrabas v Hadenově "Stairway to the stars" ("When the heart dances" | 2008 | Naim Audio | naimcd112) prostě nestačí a nástroj tak stojí trochu upozaděný a malý. Ve vyšších polohách už se nicméně nějaký ten tlak objevovat začíná, stejně jako objem, byť kontury zůstávají trochu méně konkrétní - větší a ne o mnoho dražší AON 3 jsou zřetelně plnější a důraznější, byť třeba do malých prostor a zblízka by i AON 2 mohly fungovat.

Naopak už ve vokálním pásmu si AON 2 vedou velmi dobře. Hlas Diany Krall ve "Walk on by" ("Quiet Nights" | 2009 | Verve | 0602517981256) byl krásně heboučký, lehoučký, se spoustou vzduchu a barev, představený s americkou velikostí a zjevnou pohodovostí, uvolněností. Reprosoustavy díky svému lehounce vřelejšímu ladění pěkně podtrhují něžnost nahrávky a umí být pěkně emotivní. Objemově je středů až dost, proporčně pak udělují hlasu dokonce nadživotní velikost a dokážou hlasem vyplnit i středně velký prostor. Celkově sytý a bohatý hlas se nese lehce a zněle.

Vysloveně pěkné, byť zase trochu výraznější a znělejší jsou i tóny nejvyšší; kovové perkuse v "La Ronde Suite" od The Modern Jazz Quartet ("Django" | 2006 | Prestige | 0025218811026) byly trochu cinkající, objemově nadprůměrné a jasné jako ranní slunce. Činely snad mohly mít trochu výraznější pocit plochy nástroje, ale byly úderné, živé, velmi rychlé a odvážné. Stejně tak znělý vibrafon se neváhal prosadit s hlasem jako zvon.

GoldenEar AON 2 pak hrají velmi bezprostředně, velmi lehce a samozřejmě, s americkým entusiasmem a až nadživotní výbušností - proto i dynamika Mahlerovy "5. symfonie" v podání České filharmonie (1994 | Octavia Records | OVCL-00258) působí obstojně, hudba je živá, explozivní, dravá a velmi snadná, reprosoustavy jako kdyby nekladly hudbě téměř žádný odpor a nechaly vyniknout hudební drama. Možná to není tak sytý, tak autoritativní a úderný, soustředěný přednes, ale je lehký, velký a na první dobou působivý i přes absenci zátahu úplně odspodu.

I divoké pasáže Oldfieldova alba "Amarok" (1990 | Virgin | 0777 7 86941 2 0) zvládly AON 2 férově, zjevně je lze v rámci kategorie až neuvěřitelně zatížit, aniž byste měli pocit ztráty kontroly - rozlišení působí nenuceně, GoldenEar netlačí na žádné detaily, není to analytický přednes, naopak velice muzikální a až trošku efektní, ale férově čitelný. Rozlišení není monitorové, největším kladem je ale poskládání do živého, uvolněného (snad až měkčího) celku.

Co jde AON 2 velice dobře, to je podání prostoru - dokonce i ve střední místnosti a na střední vzdálenost zůstává scéna relativně homogenní a přehledná, byť samozřejmě zejména v bližším poslechu je vše přehledně seskládané a plastické. Jedním z mála nároků AON 2 je ale prostor, přímo u zdi zase tak dobře v podání prostoru nefungují. V "Trapeze" Marka Ishama ("Blue Sun" | SONY Music | 074646722725) byla šířka scény natažená až za hranice reprosoustav a byla tu také patrná hloubka včetně předozadní lokalizace nástrojů. V prostou byl cítit vzduch a reprosoustavy dokázaly své ozvučnice už téměř nechat zmizet. Možná není lokalizace úplně monitorově zaostřená, ale je dostatečně dobrá a pevná.

Na co jsou nicméně GoldenEar AON 2 vysloveně super, to je elektrifikovaná hudba a i rockové "Amused to death" ze stejnojmenné desky Rogera Waterse (1992 | Columbia | 468761 2) dokázaly kompaktní reprosoustavy dát fajnový drajv a dát ochutnat až koncertní atmosféru. Nečekejte nějaký dramatický tlak a údernost, kterou ucítíte až v žaludku, ale plynulost, nadýchanost a energická výbušnost vzbuzují jednoduše radost z poslechu.

Kompaktní GoldenEar AON 2 mají v základu stejně nenásilné, lehké a muzikální kouzlo svých vyšších sourozenců, oproti modelu AON 3 však mají také jednu nevýhodu a tou je méně výrazný bas, což vzhledem k nevelkému cenovému rozdílu jasně hovoří ve prospěch právě "trojek". Přesto, pokud máte malou místnost nebo se soustředíte zejména na akustickou hudbu či hudbu jinou, kde není nutný mohutný basový drajv, mají AON 2 své trochu americky rozmáchlé kouzlo s barevnou bohatostí, moc pěkným prostorem a dramatickou výbušností.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 50 metrů čtverečních. Prostor je standardně zatlumen, ovšem bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 – 200 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – konkrétně mírným zdvihem na basech. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech v různou denní dobu (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na NAD C370 a Pioneer BDP-LX71 s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Malé AON 2 jsou nabízí nástup v reálu někde na úrovni 65 Hz, úplně naplno ještě cca o 10 Hz výš, od té doby je ale naměřená křivka v rámci cenové třídy naprosto bez připomínek, bez propadů a zejména nad hranicí 1 kHz je velmi rovná, byť nad 10 kHz je opět cítit velký nárůst energie. V menším (a pro ně tedy i adekvátním) prostoru bude zajisté odezva výraznější i kolem 50 Hz.

Impedanci a elektrickou fázi jsme bohužel kvůli poruše měřícího systému nemohli změřit.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ +/- ] | VELKÁ (> 40m2) [ × ]

Kč 26 380,-

KLADY

+ decentní design a skladné proporce

+ snadno se rozehrávají

+ neztratí se tak úplně ani ve středně velké místnosti

+ celkem velký, lehký zvuk

ZÁPORY

- bas prostě trošku schází

PRODÁVÁ: Soundstyle | www.soundstyle.cz