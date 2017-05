Estelon X Diamond

Alfred Vassilkov je muž s vizí, alespoň soudě podle toho, kam spolu se svými dcerami za pár let dotlačil z estonského Tallinnu značku Estelon (byť na základě tří dekád zkušeností s konstrukcí reprosoustav a výhybek pro velké značky). Začal neskromnými reprosoustavami Extreme a dle jejich vzoru vytváří další a další a další modely, přičemž všechny mají jedno společné - jedná se spíše o organické, sošné objekty, než o pouhé reprosoustavy.

Na vrcholu katalogu v současnosti stojí již zmiňovaní obři Extereme, hned v závěsu za nimi je však sloupek X Diamond, evoluce řady XA obohacená o diamantový tweeter. Čisté, hladké a velmi originální linie ozvučnic nejsou náhodné, naopak jsou modelovány pomocí počítačů a vyztuženy velice složitým systémem příček a výztuh, široká základna se směrem vzhůru postupně zužuje a na horní straně zase rozšiřuje, což vytváří zvláštní kombinaci modernosti a elegance - každopádně na fotografiích X Diamond nevypadají zdaleka tak dobře, jako v reálném prostoru.

Rozhodně nejsou malé, ale ani dramaticky rozměrné, navíc díky svým křivkám působí skladně - s výškou cca 140 cm, šířkou cca 45 cm a hloubkou cca 60 cm se ještě dobře vejdou, s váhou 85 kg už ale budete muset zacházet opatrně. Reprosoustavy jsou naštěstí chytře balené a přijdou k vám na kolečkách - inu, i takové drobnosti se cení.

Za váhou a v podstatě dokonale inertními kabinety stojí atypický materiál - v Estelon nejprve zhotoví podle zmíněných počítačových propočtů formu a do ní posléze vylévají požadovaný tvar ozvučnice jako dokonalého monolitu. Hlavní složkou je tu drcený mramor, který ve správném tvaru drží speciální pojivo. Tato směs spolu s nemalou tloušťkou stěn a již popsanými výztuhami vytváří jednu z nejtvrdších skříní, jaké momentálně na trhu jsou. Aby ale ani uvnitř vzduch nedělal neplechu, je celý vnitřní povrch potažen ručně několika vrstvami odlišných materiálů pro co nejúčinnější tlumení.

V Estelon X Diamond jsou za jemnými krycími mřížkami použity měniče Accuton, které jsou ještě před osazením pečlivě měřeny a párovány. Úplně nahoře je keramický kónus o průměru 18 cm, má uvnitř skříně vyhrazenou vlastní pracovní komoru a cívka z titanu je navinuta na hliníkovém jádře s výraznou vzduchovou mezerou kvůli minimalizaci nežádoucí komprese, použit je plochý profil drátu.

Těsně pod středobasem je 3 cm otočená vysokofrekvenční kopulka vyrobená z umělého diamantu. Pohonná část obsahuje silné neodymové magnety a hliníkový former cívky (opět z plochého drátu) pro co nejlepší chlazení. Okolí kopulky je pokryto velmi měkkou látkou pro pohlcení nežádoucích rezonancí.

V nejširší spodní části ozvučnice je přes celou šířku osazený basový měnič - jeho membrána o průměru 28 cm je opět lehce kónická, má sendvičovou strukturu a hlavní vrstvou je keramika. Cívka je opět titanová, opět plochá a má průměr 5,5 cm.

Všechny měniče spojuje velmi jednoduchá výhybka druhého řádu, uložená ve zvláštní oddělené komoře. Vibrace, které se k ní i tak dostanou, pohlcuje izolační systém z uhlíkových vláken. Výhybka je pak na každém pár ještě do detailu dolaďována, aby byla zajištěn dokonalý soulad obou kanálů. Úrovni reprosoustav odpovídá i výběr součástek - kondenzátory jsou teflonové, cívky z měděného drátu na vzduchovém jádře. Hodně o pečlivosti a úrovni součástek vypovídá i volba vnitřní kabeláže - ta pochází kompletně z katalogu Kubala-Sosna.

V kolonkách technických parametrů najdete působivé hodnoty, ostatně tak byste to asi i právem očekávali - frekvenční rozsah činí 22 - 45 000 Hz. Jmenovitá impedance činí 6 ohm s přiznaným propadem na 3,8 ohm u hranice 70 Hz, charakteristická citlivost 88 dB / 2,83 V / m je mírně nad standardem.

Estelon X Diamond jsme měli možnost poslouchat v akusticky pečlivě upraveném prostoru dovozce v Ostravě, kde jim společnost dělala špičková sestava - mechanika EMM Labs TX2, D/A převodník EMM Labs DA2, předzesilovač Audia Strumento No 1 a koncový stupeň Audia Strumento No 4, případně pasivní předek Bespoke Audio. Prokabelováno bylo tradičně dráty od Acrolink, konkrétně modely z nejvyšších pater katalogu.

Nejhlubší tóny kontrabasu Charlieho Hadena ve "Spiritual" ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) udržely X Diamond s naprosto neuvěřitelnou samozřejmostí, stál tu prostě kontrabas s celou svou vahou, s neskutečně přesvědčivě vystiženou ušlechtilostí dřeva a tónu, s váhou, která pronikala až skrze nás a s proporcemi většími, právě a přesně tak, jak je mistr zvukař zaznamenal na nahrávku. Neuvěřitelná váha, dokonale rozpracovaný průběh tónu, naprosto samozřejmé, pevné podání s fantasticky konkrétními konturami... Bože, i ten důraz každého brnknutí, to sílu a objem nabírající a poté pozvolna doznívající brouknutí, to vše je výjimečně přirozené, jisté a jen stěží to lépe, snad jen o nějaké ty mírné nuance. Je fakt, že od určité hlasitosti bylo v poslechovém prostoru prostě basu moc, ale ani tak neztrácely X Diamond svou naprosto úchvatnou čitelnost a autoritativnost.

Střední tóny, konkrétně vokály zpěváků benediktýnského sboru z kláštera Santo Domingo de Silos v písni "Puer natus est nobis" ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725), jsou naprosto bezprostřední - to není zpěv, který vychází z reprosoustav, je zcela osvobozený od jakékoliv mechaničnosti, je totálně transparentní, autentický a dokonale prokreslený, je v něm cítit soulad a harmonie, je v něm i ten nejjemnější detail, je tam oddělení jednotlivých vokálů s naprosto bezpracnou identifikací toho, kdo je vpředu, kdo je vzadu, kdo stojí kde a kdo nedodýchal správě, je tu echo prostoru a vše je dokonale otevřené a přehledné. Tato nahrávka je skvělým metrem toho, zda umí reprosoustavy artikulovat natolik přesně a natolik čistě, že je zpěvákům rozumět - podání Estelon X Diamond patří k těm, kde už žádné technikálie nehodnotíte a jediné, co zkresluje naprosto samozřejmou srozumitelnost jsou odrazy sejmuté v nahrávacím prostoru. Estelon jsou natolik precizně vyladěné a čisté, že jste vlastně mikrofonem v nahrávacím prostoru, tak autenticky zvuk působí.

Stejně tak i tóny nejvyšší - tweeter odvádí excelentní práci a hlavně v precizním sladění a harmonii s naprosto nezabarvující ozvučnicí a zcela poměrově správně v kontextu ostatních pásem. Kov perkusí v "Concorde" ze stejnojmenné desky The Modern Jazz Quartet ("2008" | Prestige | 0888072306530) byl famózně autentický. Každý dopad paličky na činel doslova vystřelil jasný a tvarovaný tón do prostoru, nechal vás pocítit, jak se jeho vibrace šíří kovovou plochou nástroje od místa dopadu a jak rezonují vzduchem, kde pozvolna, plynulounce odumírají. Stejně tak vibrafon, ten nádherně znělý kovový nástroj tu doslova po každém úderu explodoval, zazářil vzduchem a pak poklidně, zcela samozřejmě prostor opouštěl, aby se nad ním zase a znovu vrstvily další, další a další tóny, vše zcela jasně kontrolované, zcela čiré, zcela blízko a zcela nemechanické, zcela živé. Textury, detail, proporce, vše je tu už tak daleko, že se limitem realističnosti stává nahrávka samotná.

Pochybovat o dynamice Estelon X Diamond je jako pochybovat o důrazu kanónu - můžete to dělat, ale jakmile vás poprvé zasáhne, už nikdy pochybovat nebudete. Nástroje v Saint-Saënsově "Danse Macabre" ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901) provázel onen pocit dýchajícího a všudypřítomného vzduchu, který dokážou nabídnout jen opravdu špičkové reprosoustavy, jsou tu velké proporce nástrojů, je tu cítit jejich síla a důraz a X Diamond bez jakékoliv známky námahy přenesou libovolnou porci energie, reagují bleskurychle a s jejich samozřejmou kontrolou se může máloco měřit. Libovolnou dynamickou špičku vám dají pocítit s neochvějnou a dokonalou sebejistotou od velice tichých úrovní až po ty, kde se vám energie snaží rozkřápnout hlavu. S X Diamond máte hodně výrazně nakročeno k realitě...

Stejně tak jejich rozlišení působí tak bezpracně a samozřejmě, jak jen to umí ty nejpovedenější high end reprosoustavy (nebo dobrá akustika na dobrém živém koncertě, pochopitelně...). Sbor v Rutterově "Nativity Carol" ("Reference Recordings First Sampling" | 1990 | Reference Recordings | RR-S1CD) byl načrtnutý až tak jasně a konkrétně, že jsme objevili lecjaké nové informace. Byl tu nejen sbor, ale i prostředí, v němž lidé zpívali a chrámové varhany, které jejich zpěv podkreslují měly jasnou podobu, jasně byly umístěny v prostoru a dýchaly, jak jen to obrovský nástroj v obrovském prostoru umí, ač hraje potichoučku. Sugestivnost reprodukce byla taková, že na nás dýchla ona silná posvátná atmosféra sakrálního místa, z níž naskakuje husí kůže a cítíte chlad toho staletého kamení - tak autentické a tak transparentní umí Estelon být. Jsou tak komplexní, že už neřešíte atributy reprodukce, ale (u adekvátně špičkových nahrávek, pochopitelně) řešíte jen jejich hudební vlastnosti nebo třeba to, v jak velkém kostele se vlastně nahrávalo atd. atd. Nevýhodou této v podstatě absolutní informativnosti je ale to, že když není o čem informovat (tj. nahrávka je plochá, dutá, zapatlaná či jinak zvukařsky schválně či neumětelstvím kompromisní), prostě se to dozvíte a to bez příkras. Naštěstí však Estelon nejsou neurvalé, takže i horší nahrávka je snesitelná. Ne příjemná, ale snesitelná...

Úžasně komplexní, mnohovrstevnaté a zcela samozřejmé byly X Diamond i v podání prostoru. Krásně sejmutá "Besame Mucho" od Lindy Sharrock a Wolfganga Puschniga z "Late Night Show Part II" byla jednoduše "tam". Famózní je i šíře poslechového úhlu, Estelon X Diamond vskutku umně vymazávají potřebu dřepět při poslechu na jediném "sweet spotu", naopak celkově umí vykreslit scénu, která v ničem neinteraguje s ozvučnicemi, které se tak stávají vlastně jen objekty v prostoru a hudba hraje kolem nich - mezi nimi, před nimi, za nimi, za hranicemi jejich os až do stran, prostě všude. Přitom ale nejde o efektní expanzi zvuku, jde skutečně o osvobození ze skříní a usazení do prostoru - je tu jak zcela jasný pocit tří dimenzí zvuku celkového, tak pocit naprosté zaostřenosti, plasticity a nehybné, famózně přesné lokalizace jednotlivých nástrojů v pravolevém, předozadním a dokonce i svislém směru! Navíc ona svoboda zvuk prostě ohromně sluší.

Estelon X Diamond bychom asi nemohli označit za vysloveně muzikální, protože to by předjímalo, že valná většina hudby bude hrát dobře... Tedy, ona bude, ale čím lepší nahrávka, tím lepší zážitek, takže X Diamond jsou spíše - jakkoliv je to slovo takové neurčité - neutrální. Protože ale Gilmourova "Rattle that lock" ze stejně pojmenované desky (2015 | Columbia | 88875123262) je nahraná výtečně, stávají se Estelon X Diamond nástrojem, který vám umožní už jen poslouchat. Přestává existovat jakákoliv hranice, která by vám bránila si hudbu opravdu naplno užít. Tady už nejsou žádné reálné nedostatky, tady není nic, co by znervózňovalo i extrémně citlivá ouška. Je tam všechno, organicky propojené a živé a zůstává čistá radost.

(Téměř) vrcholný sloupový model X Diamond dělá estonské značce Estelon čest. Ačkoliv i nižší modely firmy jsou úžasné, je to právě X Diamond, který patří k tomu nejlepšímu, co si domů můžete postavit a to bez ohledu na cenovku, přičemž fascinující jen na něm fakt, že zachovává estetičnost a hlavně velikost, která není v prostorech od řekněme 35 m2 nijak nesnesitelná. X Diamond jsou stejně jako celé firemní portfolio spíše mramorovým objektem, tedy o kvalitu zpracování ani estetiku se netřeba obávat. Nádherné na nich je ale hlavně to, jakým způsobem je v dokonalý celek odladěná sada měničů, vnitřních součástek a korpus ozvučnice - do celku, který prostě a jednoduše zmizí a nechá ve vzduchu jen a pouze hudbu v plném rozsahu frekvenčním i dynamickém a který je fascinující poslouchat první, stou i desetitisící minutu až do nekonečně - pořád se dozvídáte něco nového, pořád máte chuť zkoumat hudbu a pořád vás to baví. Estelon X Diamond jsou skutečnými diamanty mezi reprosoutavami, řádně obroušenými, vyleštěnými a do dokonalého prstenu zasazenými diamanty, jimž prostě musíte říct své "Ano".

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 30 metrů čtverečních a nadstandardním zatlumením (koberce, akustické prvky Artnovion,...). Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny co nejdále od stěn to bylo možné.

Naměřené hodnoty jsou výtečné, poměrně razantní peak v pásmu 40 - 80 Hz je způsobený jednoduše tím, že při standardní hlasitosti měření by si X Diamond zasloužily ještě tak alespoň 10 m2 navrch (a klidně i mnohem víc...), neb jejich plnorozsahovost prostě potřebuje dýchat. Jak vidno, nástup reprodukce na slibovaných 22 Hz opravdu najdete a to s ještě v reálném prostoru využitelným poklesem cca -10 dB. Pásmo od 100 Hz je pak jednoduše rovné a čisté, až do hranice 10 kHz téměř nepotřebuje žádnou toleranci (a nad touto hranicí je už také znát absorpce výšek mnohými akustickými panely) - měřit ve větším prostoru, vyrovnanost by zjevně pokračovala i hluboko pod 100 Hz a nad 10 000 Hz.

Impedanční křivka (červená) se nejníže propadá spíše mezi 50 a 70 Hz a to i lehce pod 4 ohm, stále jde ale o přijatelné hodnoty, zejména v kontextu elektroniky, jíž očekáváte ve spojení s takto drahými reprosoustavami. Čistá křivka potvrzuje, že kabinet skutečně nerezonuje, není tu žádný prudký přechod ani nic jiného, co by mohlo působit potíže. Elektrická fáze (černá) také svým průběhem nezavdává důvod ke strachu, že by to jakýkoliv solidní zesilovač "neustál", jakkoliv pro pásmo 30 - 100 Hz se pevný, stabilní zesilovač rozhodně bude hodit.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ × ] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ +/- ] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

od Kč 1 426 990,- dle provedení

FOTOGALERIE



http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/reprosoustavy-podlahove/1387-estelon-x-diamond#sigProIdc15f6b60b2 View the embedded image gallery online at:

--- --- --- --- ---

KLADY

+ fluidní samozřejmost, jíž se máloco vyrovná

+ krásný, originální vzhled i zpracování

+ dynamika

+ zvuk plný, plynulý, perfektní...

+ předvádí živost z rozumných proporcí

ZÁPORY

- nic, pokud o něčem nerozhodne váš velmi osobní vkus

--- --- --- --- ---

PRODÁVÁ: Tykon | www.tykon.cz