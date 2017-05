Dali Spektor 6

Dánští Dali představili v době poměrně nedávné novou základní řadu svých hi-fi reprosoustav Spektor, která je zhmotněním představy cenově velmi dostupných, skladných a přitom rozumně pojatých modelů. Dva menší regálové modely jsou doslova za hubičku, doplňuje je pak sloupek Spektor 6, jehož cena se blíží pomyslné české hranici "dostupného", tedy dvěma desítkám tisíc.

Spektor 6 v sobě mají něco "retro", snad je to kontrastem poměrně pěkně zpracovaného vinylového povrchu a imitace kůže na čelním panelu. Celkově jsou reprosoustavy celkem jednoduše střižené, čistě pravoúhlé a designově oživené stříbrnými kovovými rámečky kolem měničů. Ty jsou na přední straně tři, krom vysokotónového ještě dvojice wooferů pro Dali typické cihlové barvy.

Pohled na zadní stranu odhalí dvojici na 41 Hz naladěných bassreflexů, umístěných za každým z wooferů. U spodní hrany je pak jeden pár jednoduchých reproterminálů. Celkově se konstrukce nezdá být ničím překvapující.

Bližší zkoumání odhalí, že Spektor inkorporuje klasické know-how Dali. Kabinet je čistě pravoúhlý, vyrobený z MDF profilů a při celkových rozměrech 97,2 x 19,5 x 31,3 cm (v x š x h) váží poměrně solidních 13,8 kg.

Koncepce Spektor 6 je dvoupásmová, o vyšší frekvence se stará jedna měkká textilní kopulka s průměrem 2,5 cm, zasazená v mělkém drážkovaném zvukovodu pro zlepšení disperze a s prolisy kvůli zklidnění odrazů. Spodní část pásma vyzařuje dvojice identických membrán o průměru 16,5 cm. Membrány jsou červené kvůli charakteristickému materiálu, jímž je dřevovláknitá směs.

Dali Spektor 6 mají celkem jednoduchou výhybku, která dělí práci měničům na úrovni 2 500 Hz. Sloupky pak patří s hodnotou 88,5 dB / 2,83 V / m k těm citlivějším, udávaná jmenovitá impedance 6 ohm by také měla zajistit snadné rozehrávání. Výrobce udává pracovní frekvenční rozsah v pásmu +/- 3 dB 43 - 26 000 Hz.

Celou řadu Spektor (tedy regálovky 1 a 2 i sloupky 6) jsme poslouchali v pražském studiu Rodel Audio, kde je rozehrávalo několik různých sestav - zásadní byl Creek Evolution 50A / Evolution 50CD, poté ale i Yamaha R-N602 nebo Marantz PM6006 / CD6006. Propojeno vždy bylo kabely Cardas Crosslink nebo AudioQuest Type 4. Srovnáavli jsme s Dali Zensor 5 a Zensor 7.

Basu je na poměry cenové kategorie, velikosti ozvučnic a ostatně i velikosti membrán pocitově opravdu HODNĚ, ten kdo má rád pocit objetí hlubokými tóny, ten si je zajisté užije. Zvuk "Stairway to the stars" od Charlieho Hadena ("When the heart dances" | 2008 | Naim | naimcd112) byl díky tomu sice možná poněkud těžký a takový až příliš hutný, ale velký, sytý bas s už relativně solidní váhou sice mohou budit celkově pomalejší dojem z hudby, ale je to bas rozhodně působivý a rozhodně dramatický, takový valivý. Definice je samozřejmě spíš poplatná třídě a onomu ladění na velikost, ale s ohledem na to, že Spektor 6 mají za cíl dát "hodně z mála" je dobrá.

Střední pásmo je pak vyladěné také "do hezka", hebké, zasněné, hodně jemňounké a slaďounké, jak ukázala "Walk on by" Diany Krall ("Quiet Nights" | 2009 | Verve | 0602517981256). Její hlas byl hodně barevný, hodně nadýchaný, měkčí a také hodně uvolněný, hodně neuspěchaný, takový hladivý, naprosto zbavený hran, ale ne zahuhlaný či zastřený, prostě jen velice vyklidněný. Není to zvuk cílený na poskytnutí detailů a možná by trošku víc transparentnosti usnadnilo průnik právě k malým informacím, ale pokud žádáte emotivní kultivovanost, pak to Spektor 6 umí.

Výšky pak oproti zbytku pásma působí živě a energicky, trošku jako rarášek na vrcholu frekvenčního spektra. Vibrafon v "La Ronde Suite" od The Modern Jazz Quartet ("Django" | 2006 | Prestige | 0025218811026) byl živý, cinkající a svižný, rychlejší, než uvolněně znějící středy a basy. Činely už se snažily rozlišit jeden úder od druhého a i když je to v rámci třídy solidní výkon, je tu stále cítit spíše celistvost a přeci jen trochu efektní nastavení.

Spektor 6 nemají ohromovat svými makrodynamickými výbuchy, bohatě tu na efekt a pocit důraznosti stačí onen velký a robustní bas. Nicméně když přišla ke slovu Mahlerova "5. symfonie" v podání České filharmonie a Václava Neumanna (1994 | Octavia Records | OVCL-00258), bylo jasné, že tu objem a důraz nemají hrát prim, ale že jde zejména o celkovou elegantnost zvuku, o jeho kulatost a barevnost, snad až lehkou načančanost - nicméně energie tu proudí a zvuk není "zvadlý", tudíž i když vás nepřibije do sedačky, umí dát díky poměrně velké sytosti hudbě solidní proporce.

O rozlišení už řeč byla, nicméně neuškodí zmínit, že v Oldfieldově "Amarok" (1990 | Virgin | 0777 7 86941 2 0) to vlastně s ohledem na pořizovací cenu už bylo celkem přehledné a i když Spektor 6 nejsou z těch, co by s dokonalou přesností vedly každou nástrojovou linku v této šílené směsce pevně a jistě vlastní cestou, zvuk nepůsobí "zašmodrchaně", snad právě díky celkové neuspěchanosti a nenásilnosti, která vás nechá jen tak si hudbou proplouvat a to i takhle divokou a vášnivou. Jistě, ty nejjemnější detaily tu pořád ještě nevylovíte, na to je zvuk trochu příliš "hezký" a hladký, zase na druhou stranu i řízné části skladby vás do uší neříznou...

Až nadstandardně daleko za reprosoustavy byla posazena hudební scéna v "Trapeze" od Marka Ishama ("Blue Sun" | SONY Music | 074646722725). Nástroje byly proporčně spíše větší, podané opět spíše s ohledem na šťavnatost, než dokonalou lokalizaci do jediného bodu, mezi nimi ale už byl patrný odstup a vzduch, takže i když to není hologram, i třetí dimenze je tu patrná a celková uvolněnost budí pocit plující hudby všude kolem.

Watersovu rockovou "Amused to death" ze stejnojmenné desky (1992 | Columbia | 468761 2) zvládly Dali Spektor 6 s muzikálním šmrncem a zakulacenou bohatostí, bezkonfliktně, ale trošku rozvážněji, uvolněněji a něžněji a tak nějak v celkovém poklidu, plynule a uvolněně.

Dali Spektor 6 možná nejsou dravci, analytické sloupky nebo dynamické zázraky, ale na druhou stranu jsou tím nejlevnějším sloupkem, který si od dánských klasiků můžete pořídit a který v klidu unese označen hi-fi. S rozumnou cenou (i když ne tak rozumnou až výtečnou jako je nastavena na regálové kolegy ze stejné série) jde o rozumný sloupek, který překvapí objemem basu a takovým tím celkově bezkonfliktním, měkčím, barevnějším a uvolněnějším charakterem a celkově přátelským stylem, který si prostě po práci jen tak zapnete a kocháte se hudbou s velkým basovým základem a sametovou něžností.

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 30 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, sedačka, závěsy, akustická pěna vlastní výroby Rodel Audio pro střední a vyšší frekvence...), byť bez rozsáhlých akustických úprav. Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny na koberci a co nejdále od stěn to bylo možné.

Na rozdíl od menších modelů se Spektor 6 do prostoru, v němž bylo měřeno, vešly "tak akorát", což má za následek i zřetelný peak na 80 Hz, jsou tu také patrné živější výšky. Nástup reprodukce lze vystopovat poměrně nízko, zhruba za hranicí 30 Hz, což je na relativně kompaktní a relativně dostupné reprosoustavy velmi solidní. Zvlnění charakteristiky ukazuje také spíše na celkově upravené ladění pro hezké vyznění.

Impedanční křivka (červená) se v ničem nezpronevěřuje dobrým mravům, dokonce je vlastně příkladná - žádný pokles pod úroveň 5 ohm, žádné problémy a trochu kupodivu vlastně ani žádné nežádoucí rezonance kabinetu. Elektrická fáze (černá) je pak obdobně kultivovaná a sotva překročí meze +/- 36°, což spolu s průběhem impedance značí nedramatickou zátěž pro elektroniku.

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ × ]

Kč 19 990,-

KLADY

+ bezproblémová bezkonfliktnost

+ ideální zvuk pro ty, kteří se rádi nechají pohladit a obejmout zvukem

+ příjemná muzikálnost

+ hezký prostor

ZÁPORY

- kdyby cena byla o pár tisíc nižší, lépe by zapadala do výhodnosti řady Spektor

