Raidho X-2

Dánská značka Raidho patří od roku 2009 pod křídla koncernu Dantax a to spolu s čistě komerčním brandem Scansonic a výrobcem AV nábytku Harmony, ale blízkou návaznost má i na výrobce kabelů Ansuz nebo na producenta takových zvláštních zesilovačů Aavik. Zajímavé rozhodně je i to, že ačkoliv reprosoustavy Raidho vypadají jako produkty kosmických technologií, jsou stále vyráběny kompletně ručně přímo v dánské továrně firmy.

Sloupek X-2 patří k tomu dostupnějšímu, co si z katalogu Raidho můžete objednat, i tak však cenovka dosahuje nemalé výše - je to nicméně způsobeno právě již zmíněnou kompletně ruční výrobou v ne zrovna levné zemi, ale také kupříkladu použitím drahých surovin pro výrobu měničů.

Raidho X-2 jsou v podstatě drobné, byť jejich ozvučnice měří na výšku běžných 106 cm, do šířky narostly (bez nožiček) na pouhých 14,3 cm, což trochu vynahrazují hloubkou 41 cm. Kabinety jsou vyrobeny z MDF, čelní stěna je hliníková stejně jako základna. I díky tomu štíhlounké sloupky váží 23 kg - a i díky tomu ani při hlasitější reprodukci cítíte, že ozvučnice téměř nerezonuje.

Nejvíce fascinující je pohled zezadu - odtamtud totiž X-2 připomínají žiletku, zadní stěna je tak tenká, že i reproduktorové terminály musí být osazené vertikálně nad sebou. Kousek nad nimi jsou pak na obou bocích jen kousek zaříznuté "žábry", jinými slovy lehce tlumené výdechy atypicky řešeného bassreflexu.

Půjdeme-li kolem reprosoustav, oceníte štíhlé, technicky dokonalé a moderně vypadající, čisté linie dozadu zakloněných skříní, stejně jako seversky jednoduché vizuální pojetí čelní stěny. Ta má dole lehký prolis, všechny tři měniče se nachází v horní třetině - reprosoustavy Raidho jsou osazeny výhradně páskovými tweetery a většina modelů (krom nejvyšších s diamantovými membránami) sází na bílé keramické membrány.

Všechny zmíněné měniče si Raidho jak vyvíjí, tak vyrábí ve své továrně. Páskový vysokotónový měnič FTT75-30-8 má vlastní pracovní komoru, je poháněný polem neodymových magnetů a samotná membrána váží při rozměrech 12,1 x 6,5 cm pouhých 0,02 gramu. Pokud se navíc můžeme spolehnout na firmou prezentovaná měření, jeho vyzařovací charakteristika zůstává fantasticky konstantní i pod úhlem 45 stupňů.

Neméně zajímavé jsou bílé konusy středobasu a basového měniče o průměru 10 cm (model X-2 pracuje jako 2,5 pásmový). Raidho zde ke konstrukci využívá materiál jménem Ceramix. Název evokuje použití keramiky, jde v praxi o směs oxidu hlinitého a hliníku, první zmíněný materiál je zde nanesen v tloušťce pouhých 150 mikronů a hliník pak dokonce v tloušťce pouhých 100 mikronů (pro srovnání - lidský vlas má průměrně 90 mikronů). Formování membrány probíhá za použití plasmy s velkými proudy a vysokými napětími. Formování oxidu hlinitého trvá celých 60 hodin. O pohon membrány se starají dvě řady neodymových magnetů v atypické push-pull konfiguraci a Raidho tvrdí, že skrze jejich patentovaný "motor" proudí vzduch plynuleji a snáze, tedy i membrána pracuje přesněji.

Raidho X-2 pracují v udávaném frekvenčním rozsahu 60 - 50 000 Hz, mají impedanci "vyšší než 6 Ohm" a citlivost vcelku průměrných 85 dB / 2,83 V / m. Výhybka druhého řádu pak dělí práci měničům na úrovních 220 a 3 500 Hz.

Raidho X-2 jsme poslouchali převážně v kombinaci s Hegel H360 a Hegel HD30, ale samozřejmě přišly ke slovu i naše referenční sestavy - Naim Nait XS + Naim FlatCap XS / OPPO BDP-105D, Norma Revo IPA-70B / ASUS Xonar Essence One MUSES MK2 nebo Cambridge CXA80 / Cambridge CXC. Poslouchalo se s kabeláží ZenSati Authentica či TelluriumQ Silver a Black a srovnávalo s Harbeth Monitor 30 nebo Xavian Perla.

Možná byste to do jejich štíhlých těl neřekli, ale hloubka, razance a důraz, který projevily v basové lince "Here come the bastards" z desky "Sailing the seas of cheese" od Primus byl jedním slovem neskutečný. Suchý, fantasticky rychlý, konkrétní a čistý bas má plně adekvátní objem, ale kontrola, pevnost a autorita patří na špici toho, co si za dané peníze můžete koupit, počítáme-li od 60 Hz výš, pod hranicí dejme tomu 50 Hz je cítit celkem rychlý úbytek energie. V kontextu velikosti reprosoustav a jejich měničů ale nezbývá než zůstat zírat s otevřenou pusou - tak parádně vystižená různorodost a konturace se slyší jen u těch výjimečně dobrých.

Vokál Diany Krall ve "Where or when" z "Quiet nights" byl ultimativně transparentní, to zaostření, ta soustředěnost a ten nesmírně naléhavý pocit, že je s vámi zpěvačka v místnosti, to se jen těžko popisuje slovy - X-2 jsou neskutečně konkrétní, neskutečně přesné a neskutečně autentické. Tak neskutečně, že (odpustí-li čtenář lacinou slovní hříčku) jsou prostě skutečné. Výjimečné rozlišení a realističnost jdou ruku v ruce také s jistou nekompromisností, která bez příkras odhaluje, že zrovna tahle nahrávka je možná poetická, ale zvukově průměrná. S až lehce technicky strohou dokonalostí vám X-2 nabídnou naprosto přesně to, co zvukový inženýr vykouzlil na nahrávce a s naprostým přehledem posoudí kvalitu zvukového materiálu.

Velký vysokotónový měnič má své výhody i nevýhody - v singlu "Wichita lineman" od Barb Jungr bylo slyšet snad i to sebejemnější cinknutí, perfekcionisticky zaostřené, usazené v čase a prostoru s holografickou dokonalostí, ale s překvapivě decentním objemem. Možná by tu vlastně mohlo být výšek i o dýchnutí víc, velice rychlý zvuk nabízí opět prvoligovou transparentnost i rozlišení, stejně jako precizní, až trochu studiově neemotivní pořádek. Spousty cinkátek reprosoustavy suverénně oddělí, dají jim realistické proporce i dozvuk a jako kdyby před vás jednoduše postavily fyzický nástroj bez nějakých efektů či cinkání.

Händelův "Mesiáš" v čele se sborovým "Aleluja" v podání Dunedin Consort ukázal, že Raidho X-2 jsou pevné jako skála, až se těžko chápe, odkud taková konkrétnost přichází. X-2 dbají na dodržení reálných proporcí, sbor ani orchestr nezní ani přehnaně zvětšeně ani jako miniatura při poslechu z nejvyššího balkonu - nevázaná, výbušná energie a fantastická dynamika navíc nepotřebují přehnaně dokonalou elektroniku, zdá se, že Raidho hrají celkem lehce a samozřejmě.

Rozlišení v "The Parting Glass" z "Live at the Grand Opera House" Cary Dillon bylo prostě excelentní - soustředěnost, výjimečná transparentnost a konkrétnost reprodukce jako kdyby rozebraly zvuk až do nejmenších detailů. X-2 neodpouští, sykavky jsou ostré a tvrdě řízné, ale slyšíte snad i ty nejjemnější nádechy a super analytický přednes vás s naprostým nadhledem dovede až k limitům vašich nahrávek a vaší sestavy.

Pokud budete od Raidho X-2 chtít dobré podání prostoru nahrávky, budete je muset pořádně opečovávat, není totiž jednoduché je postavit tak, aby se v jejich podání zvukový obraz poskládal ve třech rozměrech. Zapomeňte na to, že je díky jejich kompaktnosti snadno vtěsnáte ke zdi či do rohů, potřebují kolem sebe prostor k rozletu a potřebují pečlivě a citlivě natáčet, posouvat a dbát na každý stupeň a každý centimetr - jsou tak přesné, že rozdíly jsou snadno slyšet. Pokud je ale usadíte do správných pozic, rozlije se ve Watersově "Good Morning Little Schoolgirl" z desky "Folk Singer" před vámi scéna s nejen exkluzivně pevnou a přesnou pravolevou lokalizací, ale také s jasnou definicí hloubky a toho, že ten či onen nástroj je před či za dalším. Je to velmi detailní, velmi informativní a velmi, velmi konkrétní.

Pokud jde o celkovou atmosféru a to jak se Raidho poslouchají, bude asi hodně záležet na zbytku řetězce - samotné rozhrání je celkem snadné, ale X-2 jsou tak dobré, jak dobrý řetězec jim nadělíte a celkem jasně odhalují jeho slabiny. Proto třeba v "Dead Martyrs" z alba "Know your enemy" od Manic Street Preachers jasně slyšíte, jak děsivé dynamické komprese se zvukař dopustil, jak hrubě zní kytary i spousty dalších chyb. Přesto je tu dravý rytmus, energie a důraz, je tu drajv, ale zejména při vyšší hlasitosti je to přesně ten typ zvukařské práce, jímž vám X-2 nemilosrdně, nekompromisně a upřímně vženou slzy do očí.

Raidho X-2 jsou excelentní reprosoustavy, o tom není pochyb. Střídmé vzhledem, střídmé i jakýmkoliv vlastním charakterem - jsou to precizní analytické nástroje, přenášející bez příkras to, co je jim servírováno. Mají navíc vysloveně vynikající kontrolu, od perfektně konturovaných basů, přes transparentní a autentické středy až po parádně čisté, jasné výšky. Mají fantastickou dynamiku a mají vlastně všechno, co by měl autentický reprodukční nástroj mít - nic nepřibarvují, nic si nevymýšlí, nic netají. Je-li to váš šálek kávy, objevíte dost možná ve svých nahrávkách vrstvy (a nebo také limity), o nichž jste doposud neměli tušení.

MĚŘENÍ - FREKVENČNÍ ODEZVA + IMPEDANCE

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m ve výšce mezi tweeterem a středotónovým měničem, v uzavřeném semireverberantním prostoru o výměře podlahové plochy 50 metrů čtverečních. Prostor je standardně zatlumen, ovšem bez rozsáhlých akustických úprav, a proto jsou naměřené hodnoty interpretovatelné jako 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 – 200 Hz ovlivněné akustickými parametry prostoru – konkrétně mírným zdvihem na basech. Měřeno bylo pomocí software ATB PC Pro vždy v pěti cyklech v různou denní dobu (kvůli rušení z exteriéru), vybrána byla střední křivka. Všechna měření probíhala na NAD C370 a Pioneer BDP-LX71 s vždy stejně nastavenou úrovní hlasitosti. Měřeno pomocí PCM stopy o vzorkovací frekvenci 48 kHz s 1/3 oktávovým vyhlazováním.

Jak vidno, kompaktní Raidho X-2 pracují skutečně plně od výrobcem udávaných 60 Hz, byť díky bassreflexu budete jejich přítomnost cítit i níže. Frekvenční charakteristiku pak nelze popsat jinak než jako skutečně precizní a perfektní, zejména tweeter je dokonale rovný a čistý, propad od cca 15 kHz je pro páskové měniče typický.

Impedanční charakteristika a elektrická fáze působí tak precizně, že se zprvu zdálo, že musí jít o nějakou technickou chybu při měření. Není tomu ale tak - impedance je skutečně dokonale prostá jakýchkoliv propadů, byť o 6 Ohmech si může nechat jen zdát - na basech je zřetelný propad až na 3 Ohmy a stabilní zesilovač je dobrým předpokladem. Elektrická fáze je nicméně téměř dokonale rovná a čistá a celkově budou X-2 extrémně snadnými partnery.

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ ✓]

Kč 361 200,-

FOTOGALERIE



KLADY

+ přesnost

+ rychlost

+ čistota

+ dynamika

+ kontrola

+ důraz basu

+ design

ZÁPORY

- není snadné je ustavit pro pěkné podání prostoru

- jsou jedním slovem nekompromisní

DISTRIBUOR: 4CE Distribution | www.hifi4ce.eu

PRODÁVÁ: Image Audio Studio | www.imageaudio.sk