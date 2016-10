ISOL-8 Substation Integra

Značka Isol-8 (= isolate = izolace) se objevila na trhu v roce 2003, kdy zakladatel Nic Poulson odešel ze známější společnosti IsoTek s pocitem, že by konstrukci napájecích filtrů uměl vyřešit ještě lépe. ZA Poulsonem je ale kromě účasti v IsoTeku ještě kariéra zvukaře v BBC v 80. letech a navíc má také rozsáhlé zkušenosti s konstrukcí zesilovačů - ty ostatně od poloviny 90. let až dodnes vyrábí pod značkou Trilogy Audio Systems.

Portfolio Isol-8 se na rozdíl od konkurence soustředí spíše na vyšší úroveň sestav - představovaný filtr Substation Integra by se pak dal označit za zlatý standard mezi firemními výrobky, protože leží zhruba uprostřed cenového rozsahu produkce Isol-8.

Substation Integra má rozměry a tak trochu i podobu většího koncového zesilovače; šasi má rozměry 43,5 x 13,1 x 41 cm (š x v x h) a váží bezmála 10 kg. Masivní hliníkový čelní panel nese jen logo výrobce a v centrálním prolisu svítí jen maličká dioda, informující o provozním stavu filtru. Žádné sofistikovanější informace bohužel Substation Integra nenabízí.

Při pohledu zezadu objevíte šestici zásuvek pod záklopkami, díky čemuž filtr působí až lehce industriálním dojmem a navíc jsou chvíle, kdy může být záklopka maličko nekomfortní. Zásuvky jsou rozděleny do dvou bloků, čtyři jsou určeny pro zařízení s nízkými proudovými nároky jako jsou zdroje signálu a slabší integrované zesilovače, dvě zásuvky pak umí dodat vyšší proud a "uživí" tak i silnější zesilovací techniku. Je příjemné, že obě sekce mají k dispozici vlastní resetovací spínač, stejně jako je příjemné, že na filtru se nachází zemnící kolík. Dostatečný přísun proudu zajišťuje 20A zásuvka Neutrik powerCON.

Substation Integra dokáže dodat trvale až 6A do zásuvek pro zařízení s nízkým odběrem (platí jako součet napříč všemi čtyřmi zásuvkami) a 16A do zásuvek pro zařízení s vysokým odběrem (platí opět jako součet pro obě zásuvky).

Uvnitř filtru se hned za přívodní zásuvkou obvody fyzicky rozchází a dále pokračuje napájení pro oba bloky zásuvek nezávisle. Isol-8 sází na vícestupňové filtrování, prý zejména aby se zabránilo i tomu nejmenšímu šumu, vznikajícímu ve filtru samotném a také zabraňuje vzájemnému ovlivňování připojených komponentů. Každá zásuvka tak má vlastní malý filtr, navazující na hlavní filtrační obvody. Velkou pozornost pak v Isol-8 věnují potlačení DC složky vlastním řešením ISOL-8 AXIS DC Blocking.

Samozřejmě, že celé zařízení poskytuje nejen filtraci, ale také ochranu proti přepětí, podpětí a proudovým špičkám.

Z použitých součástek stojí za zmínku postříbřené kabely v teflonové izolaci, polypropylenové kondenzátory, cívky z bezkyslíkaté mědi od Mundorf a další, které si navíjí v Isol-8 sami.

Isol-8 Substation Integra jsme provozovali s redakčními sestavami Naim Nait XS + FlatCap XS a OPPO BDP-105D, s Cambridge Audio CXA80 a Cambridge CXC, s Norma Audio Revo IPA-70B, připojovali jsme i Quad Artera Play a Quad Artera Stereo nebo Teac AI-501D. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla, Piega Classic C40.2 nebo Tannoy Mercury 7.2, porovnávalo se pak s řádově levnějším filtrem IsoTek EVO3 Venus, případně základním filtrem Furman AC-210AE a propojením s kabely KrautWire Lifetime série a ZenSati Authentica.

Bez diskuse nejzřetelnější přínos měl filtr v oblasti basů - alespoň tedy v našem prostředí (protože je potřeba si uvědomit, že věc jako síťový filtr nebude fungovat všude identicky a to kvůli jednak rozdílné kvalitě domácího napájení, jednak kvůli rozdílné kvalitě / odolnosti napájecích zdrojů u elektorniky). Ve "Spiritual" Charlieho Hadena ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) přibyl rozhodně impuls, bas jako kdyby se usadil, rozhodně měl lepší kontury, citelnější váhu a celkovou soustředěnost, takže působil dokonce hlubší a kontrabas jako nástroj v prostoru dominantnější - tento efekt byl pak znatelný napříč sestavami a zejména u zesilovačů. K přínosu v basové oblasti tak nelze říct nic - skutečně funguje a funguje zřetelněji, než třeba výměna kabelu - je to skoro jako hýbat fyzicky s reprosoustavami v prostoru.

U hlasu Vince Jonese v "This is the woman" ("Moving through taboos" | 2003 | Universal | VJ 356N) byly změny méně do uší bijící, ale přesto zřetelné. Těžko se však pojmenovávají konkrétními slovy, neb to bylo spíš pocitové vystoupení hlasu směrem kupředu. spíše jako kdyby filtr kvalitu reprodukce jen tak podtrhl, zdůraznil, bez efektů zvuk uvolnil a odstranil nízkoúrovňové nejistoty a zkreslení, která bránila vyniknout jemňoučkým dozvukům. V první chvíli vlastně nemáte pocit, že by se vokál nějak dramaticky změnil, musíte chvilku pátrat po změnách, ale poté se ukáže, že změna je příliš komplexní, než aby jí stačila jednotlivá slova - více prostoru, více hloubky, větší soustředění, více odstínů, více poloh, plynulejší "tok" hlasu... Drobnost k drobnosti tu vytvoří ve finále jednoduše přirozenější přednes.

Podobné je to i v oblasti výšek - na všech zkoušených sestavách bylo potřeba vícekrát přehazovat, zkoušet a zkoumat, než se podařilo sesumírovat subjektivní dojmy do nějakých smysluplných slov. Třeba v "Like Minds" Garyho Burtona ("Like Minds" | 2003 | Concord | SACD-1029-6) rozhodně přibyla znělost vibrafonu, tam šlo spíše ale o takový všeobecný pocit - na čem se nejlépe přínos filtru poznal, to bylo vykročení činelů směrem dopředu a to klidně o polovinu. Linka doposud tak ukrytá za výrazně znělým vibrafonem byla po zapojení filtru zřetelnější, výraznější a dominantnější, byla to plnohodnotná linka vedle vibrafonu a ne jen kdesi za ním. O něco lepší bylo také oddělení úderů, související spíše s celkovou lepší čistotou a zřetelnou absencí ruchů v pozadí, takže se i jemné zvuky jeví lépe srozumitelné.

Můžeme-li soudit, tak Substation Integra nepožírá dynamické schopnosti zesilovačů, alespoň těch integrovaných s běžnými výkonovými hodnotami, které jsem měli pro poslech k dispozici. Nicméně máme rozhodně pocit, že připojit 300 Wattový koncový stupeň nebo monobloky asi nebude to, čím si vás tenhle filtr získá. Po zapojení filtru lépe fungovaly zejména dynamické kontrasty v nízkých poslechových hlasitostech, třeba u Vivaldiho "La Stravaganze Concerto op. 4 no 3." ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901) byla zřetelnější mikrodynamika, byť celková dynamika nahrávky neutrpěla žádný "kopanec" směrem ke hvězdám - "jen" byla taková, jakou dokázaly zesilovače dodat.

V oblasti rozlišení panuje tentýž dojem - díky tiššímu pozadí, díky možnosti zaslechnout jemnější detaily a díky celkově přesnější práci elektroniky jsou znát i drobnější detaily, respektive působí tyto detaily a informace srozumitelněji a jaksi přirozenější v celkovém kontextu. Nejde o to, že najednou slyšíte zvuky, které jste nikdy neslyšeli a oněměle padnete do křesla - jde o to, že Substation Integra svůj vliv projevuje velmi nenápadně, jemně a jaksi velice neokázale, jako kdyby provedla jen decentní remaster nahrávky směrem k větší přirozenosti a čistotě a i když je to drobnost sem a drobnost tam, celkově to funguje a třeba ve "What a wonderful world" Katlie Melua a Evy Cassidy ("Collection" | 2008 | Dramatico | DRAMCD0040) působí reprodukce vzdušněji, konkrétněji a hlasy jako kdyby plynuleji navazovaly mezi slovy, jako kdyby v nich najednou bylo více poloh a přes komplexnější vyznění jako kdyby každý hlas i nástroj měl trochu více prostoru - je to dáno celkově přirozenějším, ale také jaksi klidnějším a méně nápadným vyzněním.

V Mahlerově "6. symfonii" v podání České filharmonie s Václavem Neumannem (2006 | Octavia Records | OVCL-00259) přibyl vzduch a prostor - opět ne efektně, ne tak, že byste měli pocit, že černá je bílá a dole je nahoře, ale tak nějak "obyčejně" (v dobrém slova smyslu) vše působilo o kus přirozeněji, o kus volněji, o kus přehledněji a dospěleji, zejména menší energie, nutná k lokalizování jednotlivých nástrojů vás navede na myšlenku, že je to všechno jednoduše lepší, přirozenější.

Výborným symbolem funkčnosti ISOL-8 Substation Integra byla jednoduchá popová "Africa" od Toto ("Blu-Spec CD - Feel the difference" | 2009 | SONY Music Japan | SICP 20048-9). Když se snažíte pojmenovat nějaký radikální přínos v jednotlivostech, bude to obtížné - zkusíte-li ale pojmenovat celkové pocity, bude to podstatně jednodušší. Se zapojením Substation Integra totiž přichází větší klid, větší uvolněnost, mnohem větší pocit samozřejmosti, ale ne té na první dobrou zjevné, ale té nenápadné, té přirozené, kdy vás třeba přesná, konkrétní rytmika nebo kovová znělost nijak neudeří do ucha, protože je považujete za něco normálního - až když párkrát přepojíte napájení z filtru a do filtru, tak si uvědomíte, že s ním se hudba lépe poslouchá.

ISOL-8 Substation Integra je drahý filtr a proto si mnozí jistě řeknou, že má umět zázraky. Na rozdíl od valné většiny přístrojů, s nimiž jsme měli tu čest, ale jako kdyby zasahoval do charakteru reprodukce co nejméně, co nejnenápadněji, což může samozřejmě vést i k tomu, že máte pocit, že se vlastně nic neděje. Dejte ale tomuhle velmi pěkně zpracovanému přístroji šanci, věnujte něco času prohazování napájecích kabelů z něj a do něj a uvidíte, že v podstatě jeden každý aspekt reprodukce bude přirozenější a zvuk jako celek komplexnější a srozumitelnější, tedy i emocionálně intenzivnější. Substation Integra vám nepřevrátí svět naruby, ale může přinést pocit podobný prvnímu pochopení chuti dobrého pití (ne prvnímu ochutnání, to většinou bývá dost mizerný zážitek...) - když pochopíte, co je v dobrém pití dobré, když se propijete do jeho tajů (a že to chce nějaký čas a zkušenost a ne každý to docení, což není nic špatného - někdo nedocení drahé oblečení, jiný drahé vozy, jiný drahé dovolené, jiný drahá děvčata,...), už jen těžko budete chtít být bez něj - s dobrým napájecím filtrem to není tak úplně nepodobné. Jedinou reálnou otázkou tak vlastně zůstává, zda na něj máte a investici dokážete docenit...

Kč 70 990,- - stříbrná

Kč 74 990,- - černá

KLADY

+ výborné zpracování

+ zjemní a zklidní zvuk bez výrazné změny charakteru

+ nekrade dynamiku

+ hodí se zejména k ostřeji hrajícím systémům

ZÁPORY

- u měkce a jemně hrajících systémů může zvuk být až příliš jemný

- zásuvky mají nepraktické, byť bezpečné "příklopné" provedení

PRODÁVÁ: HIFI GUIDE | www.hifi-guide.cz