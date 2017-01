Cambridge CXU

Ačkoliv nikdo nepochybuje o tom, že dedikovaný CD přehrávač, streamer, Blu-ray přehrávač, D/A převodník a třeba i A/V nebo stereo předzesilovač budou fungovat takto v podobě oddělených a vzájemně pečlivě vybraných komponentů skvěle - ale ne každý má místo, finance nebo třeba i jen chuť obětovat komfort na provoz tolika přístrojů; právě proto jsou tolik populární univerzální přístroje, schovávající většinu či všechny ze zmíněných funkcí do jediného těla a pod kontrolu jediného dálkového ovládání. Podobně jako třeba u CXU od Cambridge Audio.

CXU přichází v elegantním a štíhlém šasi nejnovější řady CX, pod klasickým hliníkovým čelním panelem tak nenajdete nožičky, ale stabilní a pěkně působící opěrný prvek přes téměř celou šířku přístroje; vizuálně je to jednoznačně pěkné řešení. CXU navíc s rozměry 43 x 31,2 x 8,2 cm (š x h x v) a váhou 5 kg můžete snadno umístit úplně kamkoliv, díky pasivnímu chlazení a nepřítomnosti větracích otvorů pak vyžaduje jen minimum prostoru okolo.

Čelní panel je pak velice jednoduchý - ve středu je šuplík univerzální mechaniky a pod ním nevelký, tak akorát informativní displej, kolem nějž jsou vlevo i vpravo dva knoflíky pro ovládání přehrávání - vlevo je pak ještě elektronické spínání a vpravo USB a HDMI vstup.

Zadní panel nabízí více než dostatečnou konektivitu. Protože CXU poslouží i jako streamer, můžete připojit datové paměti na dvojici USB portů (nebo na jeden a na druhý Wi-Fi přijímač), případně využít klasický LAN kabel. Z dalších zdrojů může audiosignál přijít digitálně po optickém nebo koaxiálním kabelu, případně je vzadu ještě další HDMI vstup. Možnosti signálových výstupů jsou pak ještě bohatší - analogový zvuk můžete získat buď v podobě sterea nebo plnohodnotného 7.1 výstupu v podobě cinchů, případně je tu opět optický a koaxiální digitální výstup. Obraz a zvuk dohromady pak vydá dvojice HDMI výstupů.

Co se týká vnitřního uspořádání, sdílí CXU některé komponenty a filozofii s podobně univerzálními přehrávači od OPPO, byť část těch důležitých osazuje a zapojuje dle vlastních nároků. Centrem je tu mechanika schopná zpracovat Blu-ray / DVD / CD / SACD / HDCD a vlastně jednoduše každý kotouček, který do ní vložíte, snad s výjimkou UHD Blu-ray. O data se pak stará rychlý dekodér Mediatek MT8580 a precizní obrazový procesor Darbee (na hlavním HDMI výstupu), takže můžete obraz upsamplovat až na 4K nebo převádět i 2D na 3D.

Velkou pozornost v Cambridge Audio věnovali zvukové stránce - získaná digitální data zpracovává pětice čipů Wolfson WM8740 s rozlišením 24 / 192, upsampling zvukových data pak zajišťuje DSP čip Anagram Technologies Q5 s opět stejným rozlišením a to na všech deseti kanálech (7.1 + stereo). Můžete též zapnout Pure Audio režim, který vypne všechny obrazové obvody. Na všech kanálech je mimochodem k dispozici také regulaci hlasitosti, stejně jako na digitálních výstupech.

Cambridge CXU jsme poslouchali společně s Cambridge CXA80, ale i Norma Revo IPA-70B nebo Naim Nait XS + Naim FlatCap XS. Srovnávalo se s OPPO BDP-105D nebo Cambridge CXC, kterýžto byl příležitostně připojen přes ASUS Xonar Essence One MUSES MKII. Krom televize se obraz hodnotil i na SIM2 Crystal Cube.

Samotnému obrazu prostě není co vytýkat - použité čipy zejména ve spojitosti s Darbee technologií umí zpracovat pěkný obraz na výtečnou a i u slabších zdrojových materiálů vám umožní doladit je na naprosto přijatelnou úroveň.

I čistě z pohledu zvukového pak CA CXU funguje za dané peníze parádně - basové lince ve "Spiritual" Charlieho Hadena a Pata Methenyho ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) dokázal dát přesvědčivou váhu a citelný impuls, kontrabas sice měl ještě o kousek méně citelné tělo, ale na univerzální přehrávač nabídl Cambridge výtečně pevné kontury, kontrolované a uvolněně samozřejmé. Basový základ už začíná mít i onu příjemnou, dospělou pružnost.

Jen maličko hebčí pocit se nesl jinak velice čistě a konkrétně vykreslenou Rózsovou "Eat the Sun, part I" z "Under My Spell" (2009 | Pavián Records | PM0042-2). Otevřené, čisté podání nechalo vyniknout i říznost žesťové sekce a i když sbor ještě nebyl úplně dokonale rozložený na jednotlivce, byl to zřetelný mnohohlas a podaný s klidem a nadhledem. Ani hodně nahlas pak nebyl problém s nějakou útočností, Cambridge si drží klid a solidnost, reprodukce začíná být prostě fajn.

Neupejpavě znělý a jasný vibrafon v "Ralph´s New Blues" od The Modern Jazz Quartet ("Concorde" | 2008 | Prestige | 0888072306530) i trochu tenčí, ale stejně znělé činely měly čitelný, velmi pěkný dozvuk i svižný nástup, hlavně ale zapadaly smysluplně jako celek do propojeného, celistvého zvuku. Každý úder byl jiskrný, důrazný, pevný a velmi konkrétní, což jen podtrhovalo celkový pocit čistoty a lehkosti a to nejen u hudby, ale i u filmů.

Dynamika přehrávače je pak výtečná, lépe to asi za dané peníze nepůjde; nejen, že tak umí oživit filmové efekty, ale zvládne třeba i Musorgského "Velkou bránu kyjevskou" ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901). CXU nenabízí zběsilý příval energie a bombastickou výbušnost, spíše se drží decentního přednesu, ale třeba úder do velkého bubnu už začíná dýchat - přehrávač vám už umí zprostředkovat pocit velikosti a živosti hudby a i když ryze high-endové přehrávače umí ještě dodat větší údernost a autoritu, v rámci cenové třídy pracuje přehrávač výtečně.

Zpěv Benediktýnů z kláštera Santo Domingo de Silos v "Puer natus est nobis" ("Chant" | 1994 | MFSL | UDCD 725) ukázal na solidní rozlišení přehrávače; byť opravdu vynikající (a drahé) zdroje signálu umí sbor rozporcovat na jednotlivé zpěváky a postavit je do různých vzdáleností od vás, což CXU ještě ne úplně zvládá (což je za dané peníze naprosto v pořádku), ani tady není hudba nepřehledná - naopak sboristé již zřetelně artikulují, takže je jasné, že nejde jen o nějaké popěvky, ale o konkrétní latinská slova. Z pozadí už začíná přehrávač vyzdvihovat i drobnější ambientní zvuky a ruchy, čímž příjemně podtrhuje autenticitu.

Podobně přehledně pracuje CXU i s prostorem, třeba v "Toujours" od Sabiny ("Collected_01" | 2015 | Naim | naimcd215) i poněkud chaotickou nahrávku už slušně usadil a dal jí přehled v pravolevém směru, dokonce už bylo i poznat, že tenké úderné perkuse jsou vpředu a tvrdá elektronika až v pozadí a že vpředu před tím vším je zpěvaččin vokál, vše už dostatečně, přehledně usazené na místo.

Přestože Cambridge CXU není nejnaléhavější a nejdravější, i Watersova "The bravery of being out of range" ("Amused to death" | 1992 | Columbia | 468761 2) byla podaná plynule a jistě, v reprodukci byla cítit šťavnatost a energie - akurátní objem, dobrá čitelnost a vše poskládané do smysluplného, celistvého obrazu prostě, jednoduše a nenásilně plynulo kupředu, se slušným rytmem a hlavně s lehkostí a muzikálností.

Univerzální přehrávač Cambridge CXU ukazuje, že moderní řešení už alespoň v rámci realistických nároků dané cenové třídy umožňují mít naprosto výtečný obraz i muzikální, audiofilský zvuk, z jehož poslechu budete mít radost a který se dá poslouchat dlouho, pohodově a bez pocitu, že někde něco chybí. Na to, že CXU je univerzální přehrávač, tak za rozumné peníze otevírá zvukovou bránu k dospělé reprodukci, za kterou by se nemusel stydět ani čistě dvoukanálový stroj. Vzato kolem a kolem, Cambridge CXU je parádním zdrojem signálu s výtečným poměrem cena / výkon - pokud tak chcete jeden ovladač, přehrávání kotoučků i virtuálních souborů a to vše v sexy balení, není moc takových řešení (alespoň ne za takové peníze...) jako právě CXU.

KLADY

+ rychlost

+ vybavení

+ audiofilské zvukové podání

+ Darbee procesor

+ podpora formátů a konektivita

ZÁPORY

- vlastně nic, pokud hledáte rozumný "univerzál"

