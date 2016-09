Primare BD32 MKII

Blu-ray přehrávačů nejvyšší kategorie je jako šafránu - hlavním důvodem je to, že skvělý obraz z tohoto formátu dostanete povětšinou už u velmi dostupných modelů doslova za pár tisíc a konzumentů, kteří by si chtěli připlatit za špičkový zvuk je u univerzálních přehrávačů poměrně málo, neb většina se spokojí se špičkovým CD přehrávačem, streamerem či podobnými zařízeními často právě v kombinaci s levným Blu-ray přehrávačem. Pokud už někdo pak chce přístroj skutečně talentovaný v přehrávání audio i video obsahu, často sáhne třeba po modelech OPPO či univerzálních přehrávačích Marantz. A někteří vyvolení pak třeba po lahůdkách typu Goldmund. V kategorii "někde mezi" je pak dosti prázdno a jedním z minima existujících modelů tu je BD32 druhé generace od severských Primare.

Jak je u Primare dobrým zvykem, i BD32 MKII se ukrývá za tlustým čelním hliníkovým panelem v šasi minimalisticky a čistě načrtnutém přesně podle nejlepších skandinávských zvyků. Symetricky působící přední strana zjemňuje přísné křivky zaoblenými rohy, ať už u dvířek lehce excentricky uložené mechaniky, u černé "zastřešující" plochy s tlačítky a jednoduchým displejem, nebo koneckonců i u čelního panelu jako takového. Z tlačítek jsou tu jen ta nejnutnější pro sepnutí a udávání základních pokynů, dvouřádkový displej se dobře čte, ale omezuje se také jen na ty nejnezbytnější informace. Celý přehrávač pak stojí na trojici skutečně hodně robustních a vysokých nožek, které jsou při pohledu zepředu také jednou z dominant.

Vzadu je pak požehnaná konektivita, bez větších problémů pokrývající potřeby i náročnějšího milovníka domácího kina. Napájecí zásuvka je vybavená kolébkovým vypínačem, je tu množství průduchů odvádějících teplo z vnitřku přístroje, hlavní je ale všestranné portfolio konektorů. Výstupní signál můžete posílat na dvojici HDMI konektorů standardu 1.4a (takže není problém zapojit k televizi i projektor), jeden HDMI konektor slouží i pro vstup, to pokud byste chtěli obraz z jiného zdroje "prohnat" zpracovatelským ustrojím BD32 MKII.

Zaměření firmy na kvalitní zvuk dokresluje dvoukanálový audio výstup v podobě XLR i RCA konektorů, vedle nich ale najdete plnohodnotné 7.1 analogové výstupy v podobě cinchů. Pokud chcete, lze audio signál vyvést také digitálně přes optický i koaxiální konektor, bohužel tu ale není žádný vstup, takže BD32 MKII neposlouží jako převodník. Sadu konektorů doplňuje LAN port a dvojice USB konektorů - ty jsou určeny k připojení Wi-Fi modulu nebo datových pamětí. Integraci do chytrých řídících systémů zajišťuje rozhraní RS232.

Vnitřnosti Primare BD32 MKII zajišťují v prvé řadě podporu rozlišení 4K včetně upscalingu pro starší obsah. Obvodové řešení pro zpracování zvuku je dle slov výrobce plně symetrické. Ve dvoukanálovém režimu používá čip Crystal DSD CS4398, na který navazuje výstupní část s operačními zesilovači OPA2134, polypropylenovými kondenzátory a odpory MELF. Nesymetrický výstup využívá jediného MOSFET tranzistoru. Obvody pro zpracování SACD / DSD signálu pak mají vlastní soustavu filtrů řízených relátky. V multikanálovém režimu je použit převodník na bázi vícekanálového Crystal DSD CS4382A, jinak je složení součástek identické s dvoukanálovou sekcí. Krom klasických PCM a DSD signálů je zabudovaná podpora "kino" kodeků DTS Master Audio, Dolby True HD a všech starších verzí.

V obrazové části vládne procesor Marvell Qdeo Kyoto G2 s podporou upscalingu na 4K a s mnoha možnostmi úpravy zpracovávaného materiálu. Samozřejmostí je možnost konverze poměru stran, podpora 3D a mnoho dalšího.

Samotná tabulka podporovaných audio formátů (z USB pamětí i po síti) dosahuje solidní délky dvou listů A4, sahá ale od MP3 po FLAC, ALAC a WAV (až 24 - 192) spolu s DSD64 soubory. Mechanika pak spolkne CD, SACD, DVD, Blu-ray a tedy vlastně vše, co se dá do šuplíku vložit a roztočit.

10 kg vážící přístroj zabere dost prostoru - 43 cm na šířku, 37,5 cm do hloubky a 10,6 cm na výšku. Fantastický je pak šum položený na úrovni -138 dBV (resp. -125 dBV u DSD) a celkové harmonické zkreslení na hranici 0,0015% pro PCM a 0,0055% pro DSD.

Primare BD32 MKII jsme poslouchali zejména v kombinaci s Naim Nait XS + Naim FlatCap XS, ale také s Cambridge CXA80 nebo Quad Artera Play / Artera Stereo či Marantz PM-14S1 Special Edition. Porovnávalo se s OPPO BDP-105D, Cambridge CXC, Marantz SA-14S1 Special Edition nebo Pioneer BDP-LX71 a ASUS Xonar Essence One MUSES MKII. Poslouchalo se přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla a Cabasse Murano. Propojeno bylo kabely ZenSati Authentica, TelluriumQ Silver a Black nebo KrautWire Lifetime sérií, ale krátce i průřezem katalogem kabelů Ansuz.

Nejprve snad pár slov o obrazových kvalitách přehrávače - vlastně jim není co vytknout. Obraz je ostrý, nekřiklavě a přirozeně barevný a má víc než dostatečnou dynamiku, abyste si naplno užili i opravdu špičkové zprodukované blu-ray disky. Navíc máte možnost toho spoustu nastavit, takže obrazu vlastně není co vytýkat.

Co je ale zajímavé, to jsou kvality analogového zvukového výstupu, které - můžeme-li přeskočit překvapení - řadí BD32 na roveň už skutečně špičkovým čistě zvukovým přehrávačům. Doslova nás nadchl hlavně bas, což je mim jiné i důležitá vlastnost pro reprodukci filmů - ale i z audiofilského pohledu Primare umí basy skvostně. V Hadenově "Spiritual" ("Beyond the Missouri Sky" | 1997 | Verve | 537 130-2) byla linka kontrabasu prostě skvostná, pevná, kulatá, měla působivou, ale nepřehnanou váhu a byla krásně pružná, pulsující a skvěle, skvěle konturovaná. Cítili jsme i vibrace mohutného korpusu nástroje, kterak pronikají ve své dřevěné vřelosti do reprodukovaného zvuku. Objem basů byl realistický, nechybějící, ale ani nesnažící se o efektní přebytek. Tóny byly od sebe zřetelně odlišené, stejně jako bylo snadné poznat jednotlivé polohy; v basech prostě BD32 umí.

Trochu seversky strožejší a na čistotu sázející pak bylo střední pásmo v Jonesově "This is the woman" ("Moving through taboos" | 2003 | Universal | VJ 356N). Líbila se nám čistota, přirozenost a transparentnost, byť bylo podání lehoulince neosobní, nedávající vám zapomenout, že přes všechnu preciznost a věrnost je to pořád reprodukce. Pro milovníky organizovanosti a detailnosti to ale budou pravé hody - hlas se vinul skladbou s lehkostí, s nádherným rozlišením a vynikající kontrolou, bylo slyšet jeden každý nádech a nuance práce s vokálem, přitom všem však hlas nepůsobí nějak na efekt vypíchnutý, naopak je naprosto přirozenou součástí celku.

Opět čisté a věcné, byť zároveň velice znělé byly výšky - činely v "Like Minds" Garyho Burtona ("Like Minds" | 2003 | Concord | SACD-1029-6) vystoupily poměrně dost kupředu, ač se většinou schovávají trochu vzadu, jejich kresba byla vynikající a i když snad mohly mít trochu zemitější, hutnější a méně éterické podání, bylo možné slyšet už vynikající, dlouhý a neochvějně řízený dozvuk, který se neztrácel ani mezi výrazně hlasitějšími tóny a byl velmi plynulý. Naopak často velmi důrazný vibrafon tu měl spíše adekvátní prostor, jeho až nacinkaná znělost byla trochu zkrocená, takže nepůsobil tak dominantně, což ale ve finále lépe sedělo k celkově klidnému, byť jasnému projevu.

Primare BD32 má rozhodně nadprůměrné dynamické schopnosti - smyčce v "La Stravaganza Concerto op. 4 no. 3" od Vivaldiho ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC200901) byly už úžasně živé, bohaté a měly zátah už od nejnižších frekvencí. Přehrávač vás už zavede i do hájemství mikrodynamiky a přesvědčivě drží kontrolu jak tam, tak na makrodynamické úrovni. Reprodukce probíhá energicky, zvuk umí šťouchnout a být důrazný, přestože je patrný také celkový nadhled - je to prostě už dospělý, samozřejmý zvuk.

To platí i pro rozlišení, kdy ve "What a wonderful world" Katie Melua a Evy Cassidy ("Collection" | 2008 | Dramatico | DRAMCD0040) cítíte velmi solidní práci přístroje s nuancemi, cítíte spoustu vzduchu a nádherně plastické podání vokálů i nástrojů. Dokonce vnímáte i jemné odrazy v pozadí, všechna ta jemná vrznutí a lehoučké nádechy či dokonce tu a tam zašustění papíru tam jsou a dotváří autenticitu reprodukce. Přehrávač už také výtečně separuje jednotlivé hudební linky a prezentuje informace nepodlézavě, uvolněně a přesto skvostně přehledně.

Na to jen logicky navazuje i dobré podání prostoru, třeba orchestr České filharmonie v Mahlerově "6. symfonii" (2006 | Octavia Records | OVCL-00259) byl výtečně přehledný nejen v pravolevém směru, ale také už se objevil pocit rozestavení hráčů v předozadním směru, stejně jako celá scéna se svým vzduchem se zdála zasahovat i před, za, nad, pod a po stranách orchestru a bylo to celé příjemně uvolněné, prostě už v úrovni, kdy je to nenáročné poslouchat i udržet si přehled o dění.

Zejména díky pevnému basu působila reprodukce "Africa" od Toto ("Blu-spec CD - Feel the difference" | 2009 | SONY Music Japan | SICP 20048-9) výborně rytmickým dojmem, šlapala a byla nabitá energií, ani na vteřinku nepůsobila nudně. Je pravda, že trochu strohý, čistý a severský přednes není vysloveně muzikální, ale přesto se do poslechu nemusíte nutit. Dá vám také pocítit, že výšky zrovna na téhle nahrávce nejsou nic moc, že mají tendenci hrát trochu ostře a být trochu moc dominantní - zároveň je ale přehrávač dostatečně tolerantní, aby tento charakter nezdůraznil a neotrávil vás tak během deseti vteřin.

Primare BD32 je vynikající univerzální přehrávač. Má skvělou stavbu, solidní výbavu a nebýt občas trochu laxnějších reakcí, byl by bez poskvrnky i z hlediska uživatelského komfortu. Obrazu vlastně nic vytknout nejde, byť nevyniká třeba nad OPPO BDP-105D a jiné, víceméně polovinu stojící přehrávače. Zvuk je pak ale excelentní a výtečný a skvělý, jedno jak to chcete pojmenovat. Je takový seversky spořádaný, čistý, jistý, organizovaný a maličko věcný, ale zejména basová složka je příkladná, pevná, pružná a úderná jako rána dobře naolejovanou gumou od praku. Celý zvuk je nevtíravý, ale zároveň komplexní a dost dospělý na to, abyste s klidným svědomím mohli BD32 mít i jako hlavní přehrávač pro již dosti kritický a soustředěný poslech bez pocitu rozčarování. Otázkou ale zůstává cena, která je přeci jenom o dost vyšší, než u podobně laděných přístrojů a i když BD32 asi skutečně je nejlepším univerzálem, který jsme měli možnost slyšet, ten obří rozdíl několika desítek tisíc oproti konkurentům je možná až příliš sebevědomě velký...

Kč 111 990,-

KLADY

+ solidní výbava

+ super obraz

+ muzikální, pevný a bohatý přednes

+ dynamika a důraz

+ konkrétnost a kontrola basu

ZÁPORY

- cena už je oproti konkurentům dost vysoká

- místy nereaguje tak svižně jako třeba OPPO

