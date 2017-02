IsoTek EVO3 Syncro

Že výměna napájecích kabelů směrem od "černého" k nějakému alespoň o kousek lepšímu může být ne nesmyslně drahým, ale přesto účinným a jasně slyšitelným upgradem, to je (snad) už celkem obecně přijímaný fakt - zejména u přístrojů, které mají určité limity v konstrukci napájecích zdrojů, je rozdíl zcela jasný. Jednou z nejznámějších firem, které se kvalitním napájením zabývají, je rozhodně IsoTek z britského Winchesteru.

Portfolio firmy stojí hlavně na široké škále filtrů od těch jednoduchých a dostupných až po sofistikované regenerátory a filtry, které stojí zhruba jako automobil střední třídy. Druhou větví katalogu jsou pak ale napájecí kabely a to právě z výše naznačených důvodů - sebelepší filtr s "černým" kabelem nepracuje na 100%.

Vrcholným modelem napájecího kabelu je třetí generace Syncro (dříve také DC Syncro) - poznáte ho snadno díky tomu, že jeho dvoumetrová délka je rozdělena mohutným hliníkovým pouzdrem, v němž se skrývají obvody pro rekonstrukci napájecí sinusoidy, respektive odstranění stejnosměrné složky proudu, která až překvapivě často stojí za brumícími toroidními transformátory u audio komponentů.

Samotný kabel je zpracovaný parádně - jeho nebesky modrý povrch je vyroben z PVC, kabel má průměr 1,25 cm, byť ono "synchronizační" hliníkové pouzdro je výrazně větší. IsoTek kabel osazuje vlastními koncovkami s konektory potaženými vrstvičkou 24 karátového zlata, na výběr je C7, C15 (10A) nebo C19 či Neutrik (16A), připojit tedy můžete libovolné zařízení.

Kolem vodičů je obal z bavlny, která slouží jako tlumící prvek a snižuje mikrofoničnost. Proud vede trojice vodičů s mírným zakroucením, jde o vysoce čistou měď s dlouhými krystaly (odlévána je metodou Ohno Continious Cast) a postříbřeným povrchem. Stínění zajišťuje mylarová a měděná folie, jako dielektrikum je použit osvědčený Teflon.

Cílem vprostřed osazené elektroniky je vlastně "jen" to, že odstraňuje nesymetričnost v napájecí sinusoidě - stejnosměrná složka proudu se objevuje tam, kde je rozdíl mezi kladnou a zápornou půlvlnou, příčinou často bývají další přístroje připojené na napájecím okruhu (lednička, počítač,.....), i proto třeba oddělný napájecí okruh jen pro audio má svůj smysl.

Kabel IsoTek EVO3 Syncro jsme zkoušeli zejména s filtrem IsoTek EVO3 Solus a s koncovým zesilovačem Naim NAP250, který občas vykazuje lehký brum toroidu, zejména když v domě běží další spotřebiče. Zkoušeli jsme kabel ale připojit také na všechny ostatní přístroje - OPPO BDP-105D, Naim Nait XS, k externímu zdroji Naim FlatCap XS nebo třeba do Norma Revo IPA-70B či Cambridge CXA80 a dalším komponentům. Nejlepší posun nabídl kabel právě u zesilovačů, kde fungoval stejně dobře jako filtr co se týká čistoty signálového pozadí a podobně, ale dokonce lépe, co se týká pocitu živosti, kterou filtry přeci jenom trochu utahují. Srovnávali jsme s kabely ZenSati Authentica, KrautWire Omega III nebo třeba IsoTek EVO3 Initium i na zakázku dělanými napájecími kabely.

Velkou změnu bylo znát na basové lince v "Noche de Ronda" Charlieho Hadena ("Nocturne" | 2001 | Universal Music | 013 611-2), každé brnknutí získalo jasnější obrysy a hlavně větší pocit samostatnosti, tóny byly lépe separované a bližší, více vytažené z ozvučnic. Oproti zapojení do filtru bylo ale znát hlavně to, že kabel i přes zvýšení přesnosti reprodukce neubírá na objemu, kontrabas byl stále velký a hutný. Díky černějšímu signálovému pozadí působil bas také klidněji, uvolněněji.

Ona celková větší klidnost a celkem výrazně snazší srozumitelnost se projevila i u vokálu Renée Fleming v "Hallelujah" ("Dark Hope" | 2010 | Mercury | 2739699), který jen na těch velmi levných a velmi drahých sestavách vychází poslouchatelně a jinak má značné problémy s jistou hrubostí. Po zapojení kabelu do NAP250, který živí středobasový měnič na Monitor 30.1, hlas vystoupil zřetelně více před nástroje, získal také objem a pocitově třetí dimenzi, jednoduše působil celkově komplexněji, bohatěji a živěji asi v tomtéž smyslu, když s někým mluvíte a on udělá krok směrem k vám - je to jednoduše fyzický pocit větší blízkosti.

Cinkot kovových perkusí v "Dreaming" od Art Ensemble of Chicago ("Live in Berlin" | West Wind | WW2051) se z tenoučkých jiskřiček zakulatil, lehounce změknul a hlavně bylo najednou - zejména díky čistému pozadí - slyšet více detailů, byla slyšet struktura tónu, jeho vznik, chvění i dlouhý, plynulejší dozvuk. Efekt u jednotlivostí není dramatický, ale drobnost k drobnosti a hudba je rázem celkově plastičtější a jednoduše dospělejší.

Ačkoliv ani IsoTek EVO3 Solus při normálním poslechu nijak zřejmě nekrade z hudebního signálu dynamiku, po připojení přímo do zdi přes EVO3 Syncro bylo v Lisztově "Faustovské symfonii" (1995 | Denon | CO-78826) cítit, že z reproduktorů proudí jaksi více života, že je to dramatičtější, výbušnější a to celkem zřetelně dynamičtější, je to ale i tím, že zvuk celkově působí semknutěji a konkrétněji.

Je vlastně jedno, jakou nahrávku a na jakém systému si pustíte, EVO3 Syncro se zdá být schopen přinést zlepšení všude, všude také jaksi snáze a přirozeněji vnímáte nuance a jemné detaily, podtrhující věrnost skladby - v "Not too late" Lindsey Buckinghama ("Live at the Bass Performance Hall" | 2008 | Reprise | 9362-49903-1) jako kdyby prokreslení bylo lepší, ale hlavně všechno bylo přehlednější, lépe definované, konkrétnější, jednoduše čistší - hudba zní přirozeněji, máte výrazně intenzivnější pocit, že jde o živé vystoupení, všechna ta jemná doznění, ty drobné ruchy v pozadí, to vše jen podtrhuje živost live záznamu - a je to tak přirozené, že si to vlastně ani pořádně neuvědomíte, dokud EVO3 Syncro zase nevypojíte.

Celkově usazenější a zaostřenější reprodukce pak působí i přehledněji ve smyslu prostorového podání - v "The Foggy Dew" od The Chieftains ("The Wide World Over" | 2002 | rcaVictor | 09026639172) se objevil kolem nástrojů vzduch, byly zřetelně lépe separované a výrazně lépe lokalizované, zejména pak v předozadním směru. Zvuk jako by byl větší, pevnější, ale hlavně víc 3D, jinak to nazvat nelze.

Dát přes čtyři desítky tisíc za napájecí kabel je hodně odvážné - navíc v sestavách, které to svou celkovou pořizovací cenu ospravedlňují, bývá napájení už tak dobře vyřešené, že přínos je menší, než u sestav dostupných. Na druhou stranu, pokud máte problém s brumícím toroidním trafem nebo pokud chcete mít jistotu, že váš zesilovač nebude o dynamiku obírán nějakým filtrem, je IsoTek EVO3 Syncro jakýmsi "hybridním" řešením - v každé sestavě, do které byl připojený, předvedl EVO3 Syncro zřetelný posun, zřetelné zaostření, usazení a zkonkrétnění a jakýsi těžko konkrétně popsatelný klid. Z reprodukce rázem zmizel i poslední případný náznak nervozity a nucenosti a vše se pospojovalo do citelně přirozenějšího výsledku - IsoTek EVO3 Syncro i přes cenu vysokou zdaleka není nejdražším napájecím kabelem na světě a můžete si u něj být minimálně jistí, že libovolnou sestavu dokáže příjemně rozsvítit...

Kč 40 990,-

KLADY

+ pomáhá utišit brumící toroidy

+ citelně klidnější přednes

+ na rozdíl od filtrů menší pocit utažení

ZÁPORY

- cena za jediný kabel je dost vysoká

PRODÁVÁ: Perfect Sound Group | www.perfectsoundgroup.cz